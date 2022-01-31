В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ. ФОТОрепортаж

СБУ проводит системную борьбу с особо опасными, в частности, транснациональными, организованными преступными группировками, которые угрожают государственной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За прошлый год нейтрализованы более 100 группировок, среди которых 9 преступных организаций, 1 вооруженная банда и 104 организованные группы. Часть из них – координировали "воры в законе" с РФ.

В ходе следственно-оперативных действий изъяты арсеналы огнестрельного оружия и боевых гранат, а также более 90 кг взрывчатки и десятки тысяч патронов.

Кроме того, за этот период у злоумышленников обнаружено почти полторы тонны наркотиков и психотропов.

Обезвреживание криминальных групп позволило предотвратить масштабное обострение криминогенной ситуации и расшатывание внутренней обстановки в Украине.

Установлено, что злоумышленники терроризировали и запугивали людей, совершали разбойные нападения и облагали "данью" предпринимателей.

Задокументированы факты похищения граждан и вымогания у них денег. В случае отказа – потерпевших пытали и угрожали физической расправой.

Для распространения преступного воздействия организаторы криминальных группировок, в т.ч. "воры в законе" из РФ, создавали собственные "центры" в разных регионах нашей страны.

В Сумской области сотрудники СБУ обезвредили мощную криминальную группировку, в которую входили более 40 человек. Их координировали "воры в законе" так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Злоумышленники занимались вымогательством денег у представителей малого и среднего бизнеса и пытались держать в ужасе жителей приграничного региона.

В Донецкой области в ходе многоэтапной спецоперации, в Мариуполе нейтрализована международная преступная группа. Ее участники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. К потерпевшим применяли насилие и угрожали убийством.

Во Львовской области задержан иностранный "вор в законе", который находится под санкциями СНБО. Установлено, что он нелегально прибыл в Украину для создания и координации уголовных группировок. Для этого злоумышленник планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории западного региона.

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В Харькове СБУ обезвредила преступную группировку, в которую входили правоохранители, чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета, а также лица с опытом ведения боевых действий. Злоумышленники требовали у местных предпринимателей, которые, в частности, занимались деятельностью в сфере ритуальных услуг. В случае отказа платить "дань", применяли психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой. Ежемесячно участники группировки получали "прибыль" в размере более 1 млн грн. Задержание участников группировки проводилось с привлечением бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

Кроме того, сотрудники украинской спецслужбы системно противодействуют угрозам управлению государством.

По материалам СБУ суд наказал более 100 чиновников, в том числе причастных к масштабным схемам хищения бюджетных денег и требованию неправомерной выгоды.

Еще более 500 чиновникам сообщено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

По разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступлений против государственной безопасности Украины.

















Фото: сайт СБУ