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В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ. ФОТОрепортаж

СБУ проводит системную борьбу с особо опасными, в частности, транснациональными, организованными преступными группировками, которые угрожают государственной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За прошлый год нейтрализованы более 100 группировок, среди которых 9 преступных организаций, 1 вооруженная банда и 104 организованные группы. Часть из них – координировали "воры в законе" с РФ.

В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 01

В ходе следственно-оперативных действий изъяты арсеналы огнестрельного оружия и боевых гранат, а также более 90 кг взрывчатки и десятки тысяч патронов.

Кроме того, за этот период у злоумышленников обнаружено почти полторы тонны наркотиков и психотропов.

Обезвреживание криминальных групп позволило предотвратить масштабное обострение криминогенной ситуации и расшатывание внутренней обстановки в Украине.

Установлено, что злоумышленники терроризировали и запугивали людей, совершали разбойные нападения и облагали "данью" предпринимателей.

Задокументированы факты похищения граждан и вымогания у них денег. В случае отказа – потерпевших пытали и угрожали физической расправой.

Для распространения преступного воздействия организаторы криминальных группировок, в т.ч. "воры в законе" из РФ, создавали собственные "центры" в разных регионах нашей страны.

В Сумской области сотрудники СБУ обезвредили мощную криминальную группировку, в которую входили более 40 человек. Их координировали "воры в законе" так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Злоумышленники занимались вымогательством денег у представителей малого и среднего бизнеса и пытались держать в ужасе жителей приграничного региона.

В Донецкой области в ходе многоэтапной спецоперации, в Мариуполе нейтрализована международная преступная группа. Ее участники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. К потерпевшим применяли насилие и угрожали убийством.

Во Львовской области задержан иностранный "вор в законе", который находится под санкциями СНБО. Установлено, что он нелегально прибыл в Украину для создания и координации уголовных группировок. Для этого злоумышленник планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории западного региона.

Также смотрите: Агент российских спецслужб разоблачен в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове СБУ обезвредила преступную группировку, в которую входили правоохранители, чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета, а также лица с опытом ведения боевых действий. Злоумышленники требовали у местных предпринимателей, которые, в частности, занимались деятельностью в сфере ритуальных услуг. В случае отказа платить "дань", применяли психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой. Ежемесячно участники группировки получали "прибыль" в размере более 1 млн грн. Задержание участников группировки проводилось с привлечением бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

Кроме того, сотрудники украинской спецслужбы системно противодействуют угрозам управлению государством.

По материалам СБУ суд наказал более 100 чиновников, в том числе причастных к масштабным схемам хищения бюджетных денег и требованию неправомерной выгоды.

Еще более 500 чиновникам сообщено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

По разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступлений против государственной безопасности Украины.

В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 02
В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 03
В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 04
В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 05
В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 06
В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 07
В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 08
В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ 09
Фото: сайт СБУ

Автор: 

россия (96192) СБУ (20048) преступность (953)


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Топ комментарии
+13
Зеленського та його банду які координуються з Москви потрібно знешкодити, а то ганяються за студентами які травичку курять
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31.01.2022 14:07 Ответить
+9
опзжопники та мураєв головні вороги України яких давно треба знешкодити-
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31.01.2022 14:09 Ответить
+7
Залишилось головну камарилью знешкодити.
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31.01.2022 14:07 Ответить
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Зеленського та його банду які координуються з Москви потрібно знешкодити, а то ганяються за студентами які травичку курять
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31.01.2022 14:07 Ответить
Залишилось головну камарилью знешкодити.
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31.01.2022 14:07 Ответить
опзжопники та мураєв головні вороги України яких давно треба знешкодити-
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31.01.2022 14:09 Ответить
Знешкоджувати тiльки в лаптестане, щоби у нас не смердiло.
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31.01.2022 14:11 Ответить
Не знаю що там вони знешкодили (бо результати не підтверджуються фактичним станом), а от те, що фсбу здала в кгб вусатого таргана усе білоруське підпілля і виконує хотєлкі чык-чырыка - факт.
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31.01.2022 14:14 Ответить
я худею от этих дебильно нарисованных картинок)
бакланов сам под кцпами из оп
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31.01.2022 14:21 Ответить
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31.01.2022 14:33 Ответить
о, піонер-стукач) як там парторганізація? лінійікі-партсбори-стукчєство? процвітають?
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31.01.2022 14:56 Ответить
Портнова і Єрмака СБУ в упор не помічає
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31.01.2022 14:21 Ответить
На мою думку такі справи повинна робити поліція,а СБУ виявляти агентів ФСБ,терористів Особливо підрив національних інтересів в ЗМІ проти держави., Головні вороги в вищих ешелонах влади.І Але вони цим не займаються,бо в своїх рядах мають великий процент зрадників Це доказано при окупації Криму,коли майже 90% співробітників СБУ зрадили своїй присязі перешли на бік ворога. Це сталося на Донбасі,коли керівництво СБУ очолило сепаратиських рух.
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31.01.2022 14:23 Ответить
"..а слона-то я и не заметил"(с)
на Банковой у засланцев лежбище, малина.. но лэйтэнант Бакланов - свой баклан..(
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31.01.2022 14:23 Ответить
Вот бы еще СБУ обезвредило тысячи преступных группировок деятельность которых координируется из Украины.. ваще песня бы была.. а так одних ловим а другим открываем рынок действий.. куда не плюнь в любом горде по нескошлько авторитетов, которые плевать хотели на всех ився..
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31.01.2022 14:31 Ответить
это работа мусоров
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31.01.2022 14:57 Ответить
а мусора работать не желають.. круг замкнулся)) хотя вы знаете, помнится где место рыбное и сбу выполняло работу мусаров) не брезговали))
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31.01.2022 15:04 Ответить
отож. нет денег - нет работы. прсттки
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31.01.2022 15:59 Ответить
Ехали с Москвы на границе забежалт СБУ
Отвезли в управление /целую ночь Мурыжили/
К утру выяснилось задержали не ту машину /хотя бы извенились/
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31.01.2022 14:53 Ответить
Кримінал і пов'язане з ним маргінальне середовище в Україні завжди був і буде засобом ворожого впливу з боку параші : згадайте, хто був основним кістяком тітуханів з "антимайдану", хто у перші хвилини окупації Криму та Донбасу очолив прорашистські колаборантські зграї та першим вступав до їх лав?("гоблін"-аксьонов, "комендант" Слов'янську - наркоман із фіксами, я вже не кажу про маргінальне лайно типу "гіві-моторил") І тут виникає найбільш "цікаве" питання: хтось вірить у те що кримінал в Україні тісно не пов'язаний з "правоохоронною" мусорнею, не ходить в неї "під кришею", а звідси робіть висновки - на кого можуть працювати( і напевне й зараз працюють) деякі "служителі"(та тільки не Закону)? І на чиєму боці оці пов'язані брудними грошами "кадри" будуть у разі можливого подальшого вторгнення ***** вглиб України?🤔
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31.01.2022 15:53 Ответить
Вопрос. Ну почему у них всегда скрывают рожи? Чего то боятся? В чем тайна?
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31.01.2022 16:27 Ответить
молодцы.
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01.02.2022 04:26 Ответить
 
 