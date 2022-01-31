В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ. ФОТОрепортаж
СБУ проводит системную борьбу с особо опасными, в частности, транснациональными, организованными преступными группировками, которые угрожают государственной безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За прошлый год нейтрализованы более 100 группировок, среди которых 9 преступных организаций, 1 вооруженная банда и 104 организованные группы. Часть из них – координировали "воры в законе" с РФ.
В ходе следственно-оперативных действий изъяты арсеналы огнестрельного оружия и боевых гранат, а также более 90 кг взрывчатки и десятки тысяч патронов.
Кроме того, за этот период у злоумышленников обнаружено почти полторы тонны наркотиков и психотропов.
Обезвреживание криминальных групп позволило предотвратить масштабное обострение криминогенной ситуации и расшатывание внутренней обстановки в Украине.
Установлено, что злоумышленники терроризировали и запугивали людей, совершали разбойные нападения и облагали "данью" предпринимателей.
Задокументированы факты похищения граждан и вымогания у них денег. В случае отказа – потерпевших пытали и угрожали физической расправой.
Для распространения преступного воздействия организаторы криминальных группировок, в т.ч. "воры в законе" из РФ, создавали собственные "центры" в разных регионах нашей страны.
В Сумской области сотрудники СБУ обезвредили мощную криминальную группировку, в которую входили более 40 человек. Их координировали "воры в законе" так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Злоумышленники занимались вымогательством денег у представителей малого и среднего бизнеса и пытались держать в ужасе жителей приграничного региона.
В Донецкой области в ходе многоэтапной спецоперации, в Мариуполе нейтрализована международная преступная группа. Ее участники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. К потерпевшим применяли насилие и угрожали убийством.
Во Львовской области задержан иностранный "вор в законе", который находится под санкциями СНБО. Установлено, что он нелегально прибыл в Украину для создания и координации уголовных группировок. Для этого злоумышленник планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории западного региона.
В Харькове СБУ обезвредила преступную группировку, в которую входили правоохранители, чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета, а также лица с опытом ведения боевых действий. Злоумышленники требовали у местных предпринимателей, которые, в частности, занимались деятельностью в сфере ритуальных услуг. В случае отказа платить "дань", применяли психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой. Ежемесячно участники группировки получали "прибыль" в размере более 1 млн грн. Задержание участников группировки проводилось с привлечением бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.
Кроме того, сотрудники украинской спецслужбы системно противодействуют угрозам управлению государством.
По материалам СБУ суд наказал более 100 чиновников, в том числе причастных к масштабным схемам хищения бюджетных денег и требованию неправомерной выгоды.
Еще более 500 чиновникам сообщено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
По разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступлений против государственной безопасности Украины.
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бакланов сам под кцпами из оп
на Банковой у засланцев лежбище, малина.. но лэйтэнант Бакланов - свой баклан..(
Отвезли в управление /целую ночь Мурыжили/
К утру выяснилось задержали не ту машину /хотя бы извенились/