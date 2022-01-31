В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Полтавской области строители завершили бетонирование пролетного строения путепровода в составе развязки на пересечении двух трасс, ведущих в столицу.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о месте, где между собой соединяются дорога международного значения М-03 Киев-Харьков, а также трасса Н-31 Днепр-Решетиловка, возводимая "с нуля".

"Для того, чтобы бетон приобрел прочность, необходимо 28 дней. После этого начнем соединение искусственного сооружения с новой автодорогой. На всех съездах развязки уже нанесена дорожная одежда из асфальтобетона", - рассказали в дорожном ведомстве.

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Как отмечается, подрядная организация завершила работы на левом проезде сооружения. Для этого дорожники использовали более 600 м³ бетона. Работы ведутся в рамках программы "Большая стройка".

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, частью которой станет новый путепровод, будет первым украинским хайвеем. Его строят одновременно в Полтавской и Днепропетровской областях, а общая протяженность будет достигать 137,5 км.

"Автомобильная дорога Н-31, соединяющая Днепр и Киев, – пример современного масштабного дорожного строительства европейского уровня. Трасса станет первым украинским хайвеем, построенным во времена Независимости. Это автодорога первой категории с 4 полосами движения. Перспектива интенсивности движения – 25 500 тысяч авто за сутки", - добавили в "Укравтодре".

Напомним, 22 января в Запорожье открыли движение транспорта по вантовому мосту через Днепр, который соединил между собой центр города и Хортица. Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, это первый вантовый мост в Украине, построенный в Украине за время Независимости. Он также стал самым высоким в стране.

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