В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
В Полтавской области строители завершили бетонирование пролетного строения путепровода в составе развязки на пересечении двух трасс, ведущих в столицу.
Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о месте, где между собой соединяются дорога международного значения М-03 Киев-Харьков, а также трасса Н-31 Днепр-Решетиловка, возводимая "с нуля".
"Для того, чтобы бетон приобрел прочность, необходимо 28 дней. После этого начнем соединение искусственного сооружения с новой автодорогой. На всех съездах развязки уже нанесена дорожная одежда из асфальтобетона", - рассказали в дорожном ведомстве.
Как отмечается, подрядная организация завершила работы на левом проезде сооружения. Для этого дорожники использовали более 600 м³ бетона. Работы ведутся в рамках программы "Большая стройка".
Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, частью которой станет новый путепровод, будет первым украинским хайвеем. Его строят одновременно в Полтавской и Днепропетровской областях, а общая протяженность будет достигать 137,5 км.
"Автомобильная дорога Н-31, соединяющая Днепр и Киев, – пример современного масштабного дорожного строительства европейского уровня. Трасса станет первым украинским хайвеем, построенным во времена Независимости. Это автодорога первой категории с 4 полосами движения. Перспектива интенсивности движения – 25 500 тысяч авто за сутки", - добавили в "Укравтодре".
Напомним, 22 января в Запорожье открыли движение транспорта по вантовому мосту через Днепр, который соединил между собой центр города и Хортица. Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, это первый вантовый мост в Украине, построенный в Украине за время Независимости. Он также стал самым высоким в стране.
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це розвязка щоб колони російської техніки не заважали одна одній
Фотограф долго пытался добиться от руководства стройки: Когда можно так приехать и сфотографировать, чтобы застать на стройке хоть какую-то технику или рабочих. Ответ был всегда один: Ху...й его знает. Но т.к. фотограф "большой стройки" - это не просто фотограф, а высокооплачиваемый фотограф, то он самоотверженно жил в вагончике на стройке целую неделю и наконец дождался ...
Для последнего фото:
Т.к. фотограф жил в вагончике целую неделю и ему было скучно, то он запустил дрон и сделал фото обычного состояния стройки, т.е. техники нет, рабочих нет.
Андрій Богдан:"Згідно з оборонною військовою доктриною при ймовірному ударі супротивника мости потрібно мінувати, а не відкривати!"
В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків,скорочення субсидій,витрат на освіту,медицину,оборону,до інфляції,здорожчання продуктів,підвищення цін на комуналку,і т.д.
Такі елементарні речі дітям пояснюють.
А для дурнів: найвеличніше будівництво за час незалежності.
В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків, скорочення субсидій, витрат на освіту, медицину, оборону, до інфляції, здорожчання продуктів, підвищення цін на комуналку, і т.д.
Такі елементарні речі дітям пояснюють.
28 дней но летом когда +20 Вы когда нибудь видели чтоб кто-то для себя зимой заливал фундамент???