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В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Полтавской области строители завершили бетонирование пролетного строения путепровода в составе развязки на пересечении двух трасс, ведущих в столицу.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о месте, где между собой соединяются дорога международного значения М-03 Киев-Харьков, а также трасса Н-31 Днепр-Решетиловка, возводимая "с нуля".

"Для того, чтобы бетон приобрел прочность, необходимо 28 дней. После этого начнем соединение искусственного сооружения с новой автодорогой. На всех съездах развязки уже нанесена дорожная одежда из асфальтобетона", - рассказали в дорожном ведомстве.

Также смотрите: Здание спорткомплекса "Днепровец" восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как отмечается, подрядная организация завершила работы на левом проезде сооружения. Для этого дорожники использовали более 600 м³ бетона. Работы ведутся в рамках программы "Большая стройка".

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, частью которой станет новый путепровод, будет первым украинским хайвеем. Его строят одновременно в Полтавской и Днепропетровской областях, а общая протяженность будет достигать 137,5 км.

"Автомобильная дорога Н-31, соединяющая Днепр и Киев, – пример современного масштабного дорожного строительства европейского уровня. Трасса станет первым украинским хайвеем, построенным во времена Независимости. Это автодорога первой категории с 4 полосами движения. Перспектива интенсивности движения – 25 500 тысяч авто за сутки", - добавили в "Укравтодре".

Напомним, 22 января в Запорожье открыли движение транспорта по вантовому мосту через Днепр, который соединил между собой центр города и Хортица. Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, это первый вантовый мост в Украине, построенный в Украине за время Независимости. Он также стал самым высоким в стране.

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В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - Укравтодор 01
В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - Укравтодор 02
В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+9
Для первых 2-х фото:
Фотограф долго пытался добиться от руководства стройки: Когда можно так приехать и сфотографировать, чтобы застать на стройке хоть какую-то технику или рабочих. Ответ был всегда один: Ху...й его знает. Но т.к. фотограф "большой стройки" - это не просто фотограф, а высокооплачиваемый фотограф, то он самоотверженно жил в вагончике на стройке целую неделю и наконец дождался ...

Для последнего фото:
Т.к. фотограф жил в вагончике целую неделю и ему было скучно, то он запустил дрон и сделал фото обычного состояния стройки, т.е. техники нет, рабочих нет.
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31.01.2022 15:39 Ответить
+6
*******! А я дітям курячий суп варю. Зранку викинув сміття.
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31.01.2022 15:37 Ответить
+6
ви нічєго нє понімаєтє !

це розвязка щоб колони російської техніки не заважали одна одній
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31.01.2022 15:50 Ответить
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Дайош Велике крадівництво!
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31.01.2022 15:31 Ответить
ви нічєго нє понімаєтє !

це розвязка щоб колони російської техніки не заважали одна одній
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31.01.2022 15:50 Ответить
а ще треба надійне пво, аби ворог не розбомбив цю, та безліч інших розвязок, мостів і вузлів
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31.01.2022 15:34 Ответить
*******! А я дітям курячий суп варю. Зранку викинув сміття.
показать весь комментарий
31.01.2022 15:37 Ответить
Для первых 2-х фото:
Фотограф долго пытался добиться от руководства стройки: Когда можно так приехать и сфотографировать, чтобы застать на стройке хоть какую-то технику или рабочих. Ответ был всегда один: Ху...й его знает. Но т.к. фотограф "большой стройки" - это не просто фотограф, а высокооплачиваемый фотограф, то он самоотверженно жил в вагончике на стройке целую неделю и наконец дождался ...

Для последнего фото:
Т.к. фотограф жил в вагончике целую неделю и ему было скучно, то он запустил дрон и сделал фото обычного состояния стройки, т.е. техники нет, рабочих нет.
показать весь комментарий
31.01.2022 15:39 Ответить
На першому й другому фото техніка встановлює шатро ,останнє-з дальнього ракурсу,й справді-реальний стан.
Андрій Богдан:"Згідно з оборонною військовою доктриною при ймовірному ударі супротивника мости потрібно мінувати, а не відкривати!"
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31.01.2022 16:07 Ответить
І скільки років будемо чекати, нічого не будувати, бо путін нападе?
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31.01.2022 16:20 Ответить
Давайте так "нічого не будувати" хоча б як при Порошенку.Мене той темп і витрати задовільняли.Та й не називали тоді все,що будувалось-ремонтувалось в країні за будь-чий рахунок "ВЕЛИКИМ".
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31.01.2022 16:25 Ответить
Тобто треба кинути цю, давно почату, справу?
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31.01.2022 16:28 Ответить
Треба перестати витрачати кошти на рекламу,й будувати поетапно,скоротивши витрати.
В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків,скорочення субсидій,витрат на освіту,медицину,оборону,до інфляції,здорожчання продуктів,підвищення цін на комуналку,і т.д.
Такі елементарні речі дітям пояснюють.
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31.01.2022 16:38 Ответить
Тобто ті чуваки в екскаваторах та інженери у вагончиках, це їм все треба думати? Може ви трохи роздуплитеся про що тут мова йде?
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31.01.2022 17:24 Ответить
Про розпил держбюджету,звісно.
А для дурнів: найвеличніше будівництво за час незалежності.
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31.01.2022 17:28 Ответить
На 1 і 2 бетонують, на 3 до, або після бетонування, де техніки не потрібно. Нагородити всіх експрезидентів за небудування, не відкривання...
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31.01.2022 16:22 Ответить
Люди гонять. Десятки км нової траси, не через кожне село вихляти треба, їхати одне задоволення. Скільки там не проїжджав, купа техніки, купа людей працює. Почали ще при Пороху, хорошу справу продовжують. Нафіга це блювання на своїх? Лише того, що шильдик "Велике ..." додали?
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31.01.2022 16:23 Ответить
Лише того, що шильдик "Велике ..." додали? ДОДАЛИ цину у 3 рази!!!
 В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків, скорочення субсидій, витрат на освіту, медицину, оборону, до інфляції, здорожчання продуктів, підвищення цін на комуналку, і т.д.

Такі елементарні речі дітям пояснюють.
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31.01.2022 17:35 Ответить
Душним хоч зірку з неба дістань, скажуть що не так.
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31.01.2022 16:40 Ответить
"Для того, чтобы бетон приобрел прочность, необходимо 28 дней. После этого начнем соединение искусственного сооружения с новой автодорогой Источник:

28 дней но летом когда +20 Вы когда нибудь видели чтоб кто-то для себя зимой заливал фундамент???
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31.01.2022 17:21 Ответить
Кожен суслик агроном. Вас там чекають
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31.01.2022 17:25 Ответить
Кожен гиолог точно зелений суслик !
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31.01.2022 17:39 Ответить
Дурнику дома будують не лише лiтом для цёго спецiальнi марки бетону так само i дороги
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01.02.2022 11:40 Ответить
 
 