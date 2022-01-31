В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на "Южмаше". ФОТОрепортаж

В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"30 января в последний путь провожали военнослужащих Национальной гвардии Украины - Александра Буганова в Подокалицовке, в Каховке - Леонида Черника, а в Олешках - Артема Левковского. Все они погибли на территории Днепровского завода "Южмаш" от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью".

Проститься с погибшими пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы гвардейцев, а также сотни местных жителей. Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители.

Командование Национальной гвардии выражает искреннее соболезнование родителям и близким погибших, ведь эта непоправимая потеря - боль и скорбь на всю жизнь.

Вечная память нашим гвардейцам!" - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождению.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.