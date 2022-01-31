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В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на "Южмаше". ФОТОрепортаж

В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"30 января в последний путь провожали военнослужащих Национальной гвардии Украины - Александра Буганова в Подокалицовке, в Каховке - Леонида Черника, а в Олешках - Артема Левковского. Все они погибли на территории Днепровского завода "Южмаш" от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью".

Проститься с погибшими пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы гвардейцев, а также сотни местных жителей. Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители.

Командование Национальной гвардии выражает искреннее соболезнование родителям и близким погибших, ведь эта непоправимая потеря - боль и скорбь на всю жизнь.

Вечная память нашим гвардейцам!" - говорится в сообщении.

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В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 01
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 02
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 03
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 04
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 05
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 06
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 07
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 08
В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на Южмаше 09

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождению.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Автор: 

похороны (1534) стрельба (3267) Южмаш (58) Национальная гвардия (2159) Ян Осока (1501) Херсонская область (4893)


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Цензор исправьте. Подо-Калинівка. а не Подокалицовка.
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31.01.2022 16:50 Ответить
об этом надо писать на форуме в претензиях к администрации.
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31.01.2022 16:59 Ответить
Обычно очень редко исправляют. Не исправили и здесь. Поэтому и оставил коменты и там, и здесь. Чтобы читателям было понятно.
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01.02.2022 11:44 Ответить
в телеге одвакатша просит этому дебилу помочь..ппц..
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31.01.2022 20:20 Ответить
 
 