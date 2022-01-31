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Новости Фото Оборона
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Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья. ФОТОрепортаж

В северо-западной части Черного моря проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности Военно-Морских Сил ВСУ. К учениям были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства и т.д.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 01

Во время выхода в море экипажи кораблей и катеров национального флота в сложных условиях провели маневрирование в костюмах и ордерах тактических групп, совершили практические артиллерийские стрельбы по надводным целям днем ​​и ночью и по береговым целям в ходе проведения тренировок по высадке морского десанта. Также военные моряки провели тренировки по борьбе за живучесть корабля и защите от подводных диверсантов во время стоянки на незащищенном рейде.

Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 02

Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 03
Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 04

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Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 05

В другом районе проведения учений артиллеристы морской пехоты ВМС отрабатывали задачи по уничтожению надводных целей условного противника, в частности вражеского морского десантного корабля. По соответствующему сигналу военнослужащие батареи БМ "Град-21" совершили марш к огневым позициям, где огнем из артиллерийских систем реактивного комплекса были поражены средства противника.

Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 06
Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 07
Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 08
Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 09

Авиационный компонент обучения в основном был представлен вертолетами морской авиационной бригады, обеспечивавшей выполнение задач подразделений морской пехоты и корабельно-катерной тактической группы. Экипажи вертолетов после получения задания по уничтожению противника осуществили поиск, боевое маневрирование и поражение целей практическими пусками неуправляемых ракет.

Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 10

Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 11

"К участию в учениях присоединилось подразделение, на вооружении которого стоит украинский мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. Получив боевое распоряжение личный состав подразделения совершил марш в определенный район и нанес условный ракетный удар по противнику", - говорится в сообщении.

Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья 12

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ВМС (1481) оборона (5238) военные учения (3462) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+23
М-да ...
Слезы на глазах наворачиваются при взгляде на этот, прости господи, флот 70-х годов прошлого века. На этот десяток стреляных гильз пулеметчика ... На этот старенький, одинокий вертолетик ... На этот парадно-выходной "Нептун" ... На все эти "условные противники" и "условные цели" ...
Идет 8-й год войны ...
А Поршей и Ренджей в Киеве все больше и больше...
А элитное жилье всё элитней и элитней. И застройщики говорят, что спрос превышает предложения ...
И оно нам говорит: Не паникуйте ...
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31.01.2022 17:09 Ответить
+10
Пока это одно название флот = дно одним словом 80-х аля 90-х. Надеюсь что Ракетные катера построят британцы и поставят ВМСУ, а так же корабли Корветы от турков. Корветы очень нужны для защиты морской экономической зоны.

Но лучше бы эти корветы полностью готовые уже поставили Украине, чем тут их будут доделывать в Украине, мы уже это проходили с корветом Владимир Великий.... остатки корпусов, секций валяются и ржавеют на заводе в Николаеве., ни денег нет и корвета нет все спижено в карман барыгам.
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31.01.2022 18:37 Ответить
+9
На цей час повинні були мати вже 8 батарей «Нептунів», а не одну виставкову установку. Але бєніна макака зупинила ракетну програму…
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31.01.2022 17:15 Ответить
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Рі73 - Гюрза?
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31.01.2022 16:58 Ответить
десантный катер высадил человек 20, и что они сделают, защитят или захватят побережье?
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31.01.2022 17:05 Ответить
М-да ...
Слезы на глазах наворачиваются при взгляде на этот, прости господи, флот 70-х годов прошлого века. На этот десяток стреляных гильз пулеметчика ... На этот старенький, одинокий вертолетик ... На этот парадно-выходной "Нептун" ... На все эти "условные противники" и "условные цели" ...
Идет 8-й год войны ...
А Поршей и Ренджей в Киеве все больше и больше...
А элитное жилье всё элитней и элитней. И застройщики говорят, что спрос превышает предложения ...
И оно нам говорит: Не паникуйте ...
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31.01.2022 17:09 Ответить
А что, пора?
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31.01.2022 17:39 Ответить
Да, пока ещё не так сильны мы на море, а на одном желании уничтожать рашистский фашизм далеко не уедешь, но с помощью запада и здесь всё будет хорошо
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31.01.2022 17:58 Ответить
Не маловата ета пушечка для войны с вражескими кораблями? Не проще один-два раза из Птура пульнуть? О вертолетах шмаляющих неуправляемыми мелкокалиберными ракетами во все стороны вообще молчу. Собьют в первые же секунды как только подлетят на расстояние выстрела.
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31.01.2022 17:10 Ответить
Все правильно - пора сдаваться. Да?
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31.01.2022 17:30 Ответить
На Айленд должны поставить американский боевой модуль плюс на них и на Гюрза ещё ракеты ближнего боя до 10 км нужно поторопиться.
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31.01.2022 18:18 Ответить
На цей час повинні були мати вже 8 батарей «Нептунів», а не одну виставкову установку. Але бєніна макака зупинила ракетну програму…
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31.01.2022 17:15 Ответить
1. И не батарей, а дивизионов. 2. А КБ "ЛУЧ" может физически произвести за такое время 8 "батарэй"? 3. А мозги включить, не?
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31.01.2022 17:37 Ответить
Не остановила а закатала в асфальт.
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31.01.2022 18:31 Ответить
Скоро нам турки корвет построят и тогда всем хана.
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31.01.2022 17:19 Ответить
Это все вранье!!!! Корабли приплыли на парусах, которые перед съемкой спрятали, а ГРАДы пацаны притолкали на учения руками. Своим ходом они добраться е могли. Этого быть не может, потому что в ВСУ осталось 17% дизтоплива от необходимого!!! Ну так заявил депутат от ЕС!!!! Мы ему должны верить. Правда же?
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31.01.2022 17:27 Ответить
корабельна компонента в нашій обороні узбережжя не головна.
головний буде удар ракетно-артилерійський: градами, ураганами і гвоздиками, акаціями. Тут основне щоб корегувальник був досвідчений і вчасно з'явився в потрібному місці.
а впотім вже гюрзи та інші підметуть залишки орків назад у море
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31.01.2022 17:35 Ответить
Мені цікаво, а протитанкові ракети не підійдуть?
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31.01.2022 17:43 Ответить
Подойдут. Причем все типы, имеющиеся у нас на вооружении.
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31.01.2022 17:49 Ответить
навіщо витрачати снаряд вартістю 100 тищ доларів щоб зробити дірку в кориті. Достатньо і простецьких РПГ. Тим більше корабль великий - в нього не промахнутись
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31.01.2022 17:50 Ответить
Попасть то попадут. Смысл? Корабль не танк. Одним попаданием из строя не выведешь. В прибрежной зоне и обычная старая добрая артиллерия справиться прекрасно. п.с. Но лучше "Нептуны".
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31.01.2022 18:29 Ответить
По-перше: Де ті "Нептуни"? По-друге: вони зададуть потужний авіаобстріл по великій техніці. Та (це особисте припущення) будуть використовивати багато катерів, переважно на Азові. А з Дждавеліном і один у полі воїн.
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01.02.2022 09:26 Ответить
главное чтоб наши грады, ураганы до этого не попали под авиацию и ракеты противника, у них спутники есть, а не только танки и пехота
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31.01.2022 17:51 Ответить
Есть проблема в понимании большинством значения слова "компонента". Тут у публики главное другое. Главное доказать, что "все хреново". Строят корабли для нас в Турции и ракетные катера в Англии - хреново, десантирование с небольшого корабля - почему он такой маленький. И т.д. Главное - все "обхезать".
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31.01.2022 17:47 Ответить
л что это МОСКИТНЫЙ ФЛОТ....? лучше бы уже не выставляли эту новость...
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31.01.2022 17:51 Ответить
У меня такое впечатление, что "москитный флот" придумали под постройку катеров, которые не рассчитаны даже на штормы в 4-5 баллов на Черном море, под одно конкретное предприятиев Киеве.
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31.01.2022 17:59 Ответить
артиллерийский катер Гюрза-М годится только по реке Дунай и по Днепру. В черном море толку от них вообще ноль. Потопят их росийские ракетные катера в два счета.
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31.01.2022 19:46 Ответить
Из всего этого хлама толковое только "Нептуны". Списать всю эту бодягу в утиль на освободившиеся финансы закупить еще парочку ракет. Может турки с бритами что-то нам построят. Но это будет очень не скоро.
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31.01.2022 18:28 Ответить
это все тоже надо. иначе москали будут на моторных лодках приезжать под Мариуполь
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01.02.2022 00:08 Ответить
Пока это одно название флот = дно одним словом 80-х аля 90-х. Надеюсь что Ракетные катера построят британцы и поставят ВМСУ, а так же корабли Корветы от турков. Корветы очень нужны для защиты морской экономической зоны.

Но лучше бы эти корветы полностью готовые уже поставили Украине, чем тут их будут доделывать в Украине, мы уже это проходили с корветом Владимир Великий.... остатки корпусов, секций валяются и ржавеют на заводе в Николаеве., ни денег нет и корвета нет все спижено в карман барыгам.
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31.01.2022 18:37 Ответить
Вы бы еще на буксирах провели учения.
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31.01.2022 19:18 Ответить
ну чо. контрабандистов гонять пойдет. тоже надо
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01.02.2022 00:06 Ответить
 
 