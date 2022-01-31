Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья. ФОТОрепортаж
В северо-западной части Черного моря проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности Военно-Морских Сил ВСУ. К учениям были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства и т.д.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Во время выхода в море экипажи кораблей и катеров национального флота в сложных условиях провели маневрирование в костюмах и ордерах тактических групп, совершили практические артиллерийские стрельбы по надводным целям днем и ночью и по береговым целям в ходе проведения тренировок по высадке морского десанта. Также военные моряки провели тренировки по борьбе за живучесть корабля и защите от подводных диверсантов во время стоянки на незащищенном рейде.
В другом районе проведения учений артиллеристы морской пехоты ВМС отрабатывали задачи по уничтожению надводных целей условного противника, в частности вражеского морского десантного корабля. По соответствующему сигналу военнослужащие батареи БМ "Град-21" совершили марш к огневым позициям, где огнем из артиллерийских систем реактивного комплекса были поражены средства противника.
Авиационный компонент обучения в основном был представлен вертолетами морской авиационной бригады, обеспечивавшей выполнение задач подразделений морской пехоты и корабельно-катерной тактической группы. Экипажи вертолетов после получения задания по уничтожению противника осуществили поиск, боевое маневрирование и поражение целей практическими пусками неуправляемых ракет.
"К участию в учениях присоединилось подразделение, на вооружении которого стоит украинский мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. Получив боевое распоряжение личный состав подразделения совершил марш в определенный район и нанес условный ракетный удар по противнику", - говорится в сообщении.
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Слезы на глазах наворачиваются при взгляде на этот, прости господи, флот 70-х годов прошлого века. На этот десяток стреляных гильз пулеметчика ... На этот старенький, одинокий вертолетик ... На этот парадно-выходной "Нептун" ... На все эти "условные противники" и "условные цели" ...
Идет 8-й год войны ...
А Поршей и Ренджей в Киеве все больше и больше...
А элитное жилье всё элитней и элитней. И застройщики говорят, что спрос превышает предложения ...
И оно нам говорит: Не паникуйте ...
головний буде удар ракетно-артилерійський: градами, ураганами і гвоздиками, акаціями. Тут основне щоб корегувальник був досвідчений і вчасно з'явився в потрібному місці.
а впотім вже гюрзи та інші підметуть залишки орків назад у море
Но лучше бы эти корветы полностью готовые уже поставили Украине, чем тут их будут доделывать в Украине, мы уже это проходили с корветом Владимир Великий.... остатки корпусов, секций валяются и ржавеют на заводе в Николаеве., ни денег нет и корвета нет все спижено в карман барыгам.