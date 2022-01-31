Подразделения ВМС Украины провели учения по обороне побережья. ФОТОрепортаж

В северо-западной части Черного моря проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности Военно-Морских Сил ВСУ. К учениям были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства и т.д.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Во время выхода в море экипажи кораблей и катеров национального флота в сложных условиях провели маневрирование в костюмах и ордерах тактических групп, совершили практические артиллерийские стрельбы по надводным целям днем ​​и ночью и по береговым целям в ходе проведения тренировок по высадке морского десанта. Также военные моряки провели тренировки по борьбе за живучесть корабля и защите от подводных диверсантов во время стоянки на незащищенном рейде.









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В другом районе проведения учений артиллеристы морской пехоты ВМС отрабатывали задачи по уничтожению надводных целей условного противника, в частности вражеского морского десантного корабля. По соответствующему сигналу военнослужащие батареи БМ "Град-21" совершили марш к огневым позициям, где огнем из артиллерийских систем реактивного комплекса были поражены средства противника.









Авиационный компонент обучения в основном был представлен вертолетами морской авиационной бригады, обеспечивавшей выполнение задач подразделений морской пехоты и корабельно-катерной тактической группы. Экипажи вертолетов после получения задания по уничтожению противника осуществили поиск, боевое маневрирование и поражение целей практическими пусками неуправляемых ракет.

"К участию в учениях присоединилось подразделение, на вооружении которого стоит украинский мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. Получив боевое распоряжение личный состав подразделения совершил марш в определенный район и нанес условный ракетный удар по противнику", - говорится в сообщении.