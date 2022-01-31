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"Искандеры", "Ураганы", БТРы и "Тигры": войска РФ замечают по всей Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В разных районах Беларуси продолжают замечать российскую военную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MOTOLKO.help.

Сообщается, что всего в Беларусь должно прибыть 200 военных эшелонов РФ. Рассказываем, где были замечены российские войска за последнюю неделю.

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 01

Речица

Сообщения о перемещении российской техники в Речицком районе приходят буквально каждый день. 21 января в Речицу прибыл очередной российский поезд, который привез технику инженерных войск РФ. На видео присутствуют гусеничные БТР МТ-ЛБ, передвижная радиостанция Р-166-0,5 и машина спутниковой связи Р-439-МД2, а также различные ЗИЛы, КАМАЗы и даже экскаватор.

Днем позже, на местном вокзале были также замечены танки. Такую же технику видели и 24 января на поле около трассы Р32 Речица-Лоев м на трассе М10 в направлении Мозыря.

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 02

Кроме того, 25 января, колонна российской военной техники направлялась в сторону Речицы по трассе М10 от Гомеля. А в самой Речице в центре города заметили российскую военную "буханку" с госномером 7356 EM-25 (Восточный военный округ).

A convoy of Russian military equipment was heading from Gomel towards Rechitsa along the M10 highway today (25.01). pic.twitter.com/eKjnThP3Mm

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 03

Осиповичи

20 января, в Осиповичи привезли российские ракетные комплексы Искандер. Стоит отметить, что осиповичский полигон был официально заявлен, как место проведения учений.

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 04

Кроме того, в районе Осиповичей замечена колонна российской военной техники, которая двигалась утром 22 января двигалась по трассе М5. На чёрных номерах машин указан 25 регион (Восточный военный округ РФ).

Орша

22 января в районе железнодорожного вокзала Орши заметили эшелон перевозивший российские реактивные системы залпового огня "Ураган". Также в районе Орши на трассе М1, 26 января, двигалась колонна российской техники в сторону Минска.

Later, on January 26, the same convoy of Russian vehicles was spotted on the M1 highway in the Orsha region. The cars continued to move towards Minsk. pic.twitter.com/t2Ob8fdNpg

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 26, 2022

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 05

Борисов и Барановичи

25 января в Борисовском районе в направлении Минска двигался эшелон с российской военной техникой. На поезде перевозили порядка 50-и различных военных машин, примечательно, что многие из них были накрыты тентом. По нашей информации, позже этот же поезд замечен в направлении на Барановичи.

A train with Russian military equipment was moving towards Minsk in the Borisov district this morning (25.01). About 50 different military vehicles were transported on the train, many of them were tent covered.
The same train was seen later in the direction of Baranavichy. pic.twitter.com/mWhxm4pz8c

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Минск и Минский район

23 января колонна российской техники с 50-м регионом на номерах (Западный военный округ РФ) двигалась со стороны Минска в сторону Гомеля.

A convoy of Russian vehicles with the 50th region on license plates (Western Military District of the Russian Federation) was moving from Minsk towards Gomel (23.01). pic.twitter.com/kzMGvDJc89

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 24, 2022

В тот же день в Минске был замечен очередной поезд с российской военной техникой и еще один в районе станции "Минск-Восточный" на следующий день.

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 06

Также большая колонна военной техники 25 января направлялась в сторону Бреста по МКАД-2 около д. Обчак.

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 07

В Ельске, в 20 км до границы с Украиной, утром 23 января были замечены ЗИЛы с накрытой задней частью, вполне возможно, это могут быть машины реактивной артиллерии.

Российский поезд с военной техникой движущийся в сторону Баранович заметили 22 января и в Городее.

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 08

В Марьиной Горке удалось заснять момент разгрузки российских войск 24 января. В тот же день в сторону Марьиной Горки по трассе М4 двигалась колонна российской военной техники, среди которой был российский бронетранспортёр БТР-82а.

Искандеры, Ураганы, БТРы и Тигры: войска РФ замечают по всей Беларуси 09

Также огромную колонну российской военной техники воздушно-десантных войск 26 января заметили и на трассе М10. Машины двигались от Микашевич в сторону Лунинца.

На видео можно заметить бронеавтомобиль "Тигр" с пулеметным модулем "Арбалет", такие использовали десантники в Казахстане. Кроме того, присутствует комплекс радиоразведки и радиоподавления для подразделений ВДВ РБ-531Б "Инфауна".

Кроме того, по информации телеграм-канала "Беларусь за МКАДом" колонны российской и беларусской военной техники были замечены в Лиде, Гродно и Бобруйске.

Автор: 

армия РФ (19682) Беларусь (7921)


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Топ комментарии
+78
Все вполне предсказуемо: диктатор Белорусии, что бы остаться при власти, пожертвовал Белорусией.
Теперь, квазигосударство Белорусия, управляемое марионеткой ***** - лукашенко, превратилось в военную базу парашки.
И хороший плацдарм для наступления...
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31.01.2022 19:00 Ответить
+56
Это так выглядит "отсутствие угрозы" от обдолбанного наркомана зеленского?
Или это США панику нагнетают?
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31.01.2022 18:56 Ответить
+43
Украине нужен "железный купол" и железный главнокомандующий, а не ржавое зеленое ******
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31.01.2022 18:59 Ответить
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Да, и при любом разумном аргументе сразу реплика "... а вот Порошенко...." Ну при чем он *****?! )) вот честно не ожидал что в Украине можно так зазомбировать население
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31.01.2022 21:18 Ответить
Багато сої сіяли...
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31.01.2022 22:12 Ответить
Сельскому быдлу надо морды бить - им Янык идеально. Такое же чмошное, хитрое, лживое чмо
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31.01.2022 21:20 Ответить
народный непременно будет трибунал
над теми, кто народа "слугами" назвался,
кто над народом тем лукаво издевался
и кто «Сватами» оккупантов развлекал ...

кто подло говорил: какаяразница
какого цвета флаг, абы кормили,
кто на весь мир сверкал своею задницей
играя на рояле "шпили-вили"

кто доблесть обменял на подлость
 кто о святое вытирал копыта
кто оккупанту был всегда готов
 продать страну за горстку «*********»
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31.01.2022 20:24 Ответить
Да пох на Белоруссию. До тех пор пока оттуда не надумают в Украину полезть.
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31.01.2022 20:26 Ответить
Да, согласен, всем уже ясно, что Рашка конченная доживает последние месяцы.
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31.01.2022 20:38 Ответить
Совершено верно, сокро рузьким свиньям, или как правильно их называли немцы русиш шване,
звидец.
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31.01.2022 20:41 Ответить
А вот и фашисткое рыло нарисовалось.Мы не хотим руцкий мир,не хотим как в Чите жить.🤣🖕
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31.01.2022 20:36 Ответить
Высеры кацапо свиньи уже потёрли...Кацапо свинья прохрюкала и была сразу же зарезана.
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31.01.2022 20:43 Ответить
Президент красава, єврей, тіпа не маємо приводу для паніки, не бачу загрози, а потоки зброї в Україну збільшуються Вовчик росте... не такий простий цей хлопчик я вам скажу...
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31.01.2022 20:30 Ответить
Ще б за купол домовився, під шумок в якомусь панамаксі))) з вугіллям
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31.01.2022 20:32 Ответить
Главное, чтоб назад успели, пока китайцы олипиаду не закончат.
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31.01.2022 20:36 Ответить
Украинский ветеран обратился к русским солдатам, VETERANO https://www.youtube.com/watch?v=UumtC5QEoNA
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31.01.2022 20:46 Ответить
Под шумок войны с Украиной прошла тихая оккупация Беларуси
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31.01.2022 20:55 Ответить
А тем временем рашинский представитель в Совбезе ООН заявил: "США пытаются ввести мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины" и процитировал в поддержку этого заявления преЗЕдента зеленского: "«Нам не нужна эта паника», - сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы».
А теперь вопрос: НА КОГО РАБОТАЕТ президент РЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ?

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31.01.2022 21:11 Ответить
Ольга, вы лучше задумайтесь - кто хочет руками Украины разрушить Россию?
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31.01.2022 21:24 Ответить
Ивреи ?
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31.01.2022 21:29 Ответить
Точно))
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31.01.2022 21:55 Ответить
Путин решил подставить беларусов под ответный удар.
Но сказки "настамнет" не работают - все уже знают, где был отдан приказ.
Так что московитская территория открыта со всех направлений.
Включая Москву.
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31.01.2022 21:15 Ответить
Вторжение состоится в феврале. Любой бизнес, иностранный, украинский должен бежать из Украины, выводить деньги. Да и простым людям, точнее обеспеченным стоит бежать из страны. Простым-то в любом случае деваться некуда.
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31.01.2022 21:23 Ответить
Реально в феврале нам грозит потерять еще несколько миллиардов по вине Штатов. Оружия доставят, но экономика просядет. Причем это падение продолжится и весной. Никакой войны не будет и быть не может.
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31.01.2022 21:28 Ответить
путінотролі..Звідки ви беретесь,з ?яких смітників!
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31.01.2022 21:35 Ответить
Не могут же все разом врать. Война походу неизбежна.
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31.01.2022 21:36 Ответить
какая война? мышыбратя-адиннарот, дедываевали, пламбир, водка по 3.12 рублей,селёдка по 1,20, беламорканал за 22 коп, мой адрес не дом и не улица,кирка с лопатой и родина наша Магадан!
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31.01.2022 21:42 Ответить
кстати учения РФ на территории Беларусии закончится 20 февраля... и Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля. - Совпадение?? не думаю.
Стоит ожидать все что угодно от отморозков кремля.
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31.01.2022 21:35 Ответить
Это не против Украины . Это для оккупации Беларуси .
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31.01.2022 23:58 Ответить
Что бы угрожать Украине вторжением и оккупацией всей или хотя бы половине страны, нужно иметь преимущество в четыре или пять раз больше войск. где 400 -500 тысяч. а 100 или 140 тысяч это ни о чем, все эти 100 тыс. пойдут россияне на перегной в землю.

видео - с Арестовичем
https://www.youtube.com/watch?v=a0OoI3HCxEA https://www.youtube.com/watch?v=a0OoI3HCxEA

Уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы, - Алексей Арестович.

Так же в интервью Арестовича ---- РФ может сделать только войнушку на Донбассе. И попытаться отрезать нас от Азовского моря....и блокировать в черном море...это на несет удар по экономике.
Про минские соглашения которые нужно завернуть в трубочку и послать на фиг вместе с Германией, Франицией и Рассией.,
Украина должна показать дулю и на запад и на восток. Никакого Минска, штайнмаера и хотелок путина не будет, но реализовать вариант ФРГ- ГДР вполне можно.
Украине нужно создать союз Великобританией, Польшей и Турцией. Турция это опора Украины. Украина мешает Германии создать проект Лиссабон- Владивосток. Украина обязана навязать внутреннюю повестку. и отстаивать внешние украинские интересы.
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01.02.2022 01:59 Ответить
Арестович встречается с Дугиным.
Арестович обнимается с Мураевым.
Арестович с Будановым про операцию с Вагнеровцами.
Арестович не считает себя украинцем.
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01.02.2022 07:44 Ответить
Это наверное Байден очень нагнетает, и заставил рос войска в огромном количестве заехать в Беларусь. Видимо зелёный **** лично работает на гру или фсб, якобы ничего не видит и параллельно отношения чуть ли ни с единственным союзником портит. Насколько я понимаю состоянием на сегодня угрозы для Украины не видит только две страны официально, это Украина и Москови
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01.02.2022 07:50 Ответить
догралися білоруси із білими кульками та трояндами - Білорусі вже НЕМА , дякуйте пукіну - він допомогає кинути страшидло !!!!! а якщо буряти наважаться зайдти в Україну , то хто буде нести відповіальність !!!
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01.02.2022 09:31 Ответить
Схоже кацапи не проти використати Білорусь проти НАТО, враховуючи ставлення Заходу до Лукашенка - від Білорусі мокрого місця не залишать (можливо застосують тактичне ЯО).
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01.02.2022 11:40 Ответить
УСПОКОЙТЕСЬ!!! НЕ ПАНИКУЙТЕ!!! зеля сказал всё норм. Это просто пацаны за картошкой приехали. А вы тут сразу война, война...
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01.02.2022 13:06 Ответить
Ото б краще не протестували, даруючи квіти мєнтам, краще Майдан, або сиділи б по домам і Московії нічим було б зараз шантажувати Лукаша.
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03.02.2022 00:05 Ответить
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