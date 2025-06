"Искандеры", "Ураганы", БТРы и "Тигры": войска РФ замечают по всей Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В разных районах Беларуси продолжают замечать российскую военную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MOTOLKO.help.

Сообщается, что всего в Беларусь должно прибыть 200 военных эшелонов РФ. Рассказываем, где были замечены российские войска за последнюю неделю.

Речица

Сообщения о перемещении российской техники в Речицком районе приходят буквально каждый день. 21 января в Речицу прибыл очередной российский поезд, который привез технику инженерных войск РФ. На видео присутствуют гусеничные БТР МТ-ЛБ, передвижная радиостанция Р-166-0,5 и машина спутниковой связи Р-439-МД2, а также различные ЗИЛы, КАМАЗы и даже экскаватор.

Днем позже, на местном вокзале были также замечены танки. Такую же технику видели и 24 января на поле около трассы Р32 Речица-Лоев м на трассе М10 в направлении Мозыря.

Кроме того, 25 января, колонна российской военной техники направлялась в сторону Речицы по трассе М10 от Гомеля. А в самой Речице в центре города заметили российскую военную "буханку" с госномером 7356 EM-25 (Восточный военный округ).

A convoy of Russian military equipment was heading from Gomel towards Rechitsa along the M10 highway today (25.01). pic.twitter.com/eKjnThP3Mm — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Осиповичи

20 января, в Осиповичи привезли российские ракетные комплексы Искандер. Стоит отметить, что осиповичский полигон был официально заявлен, как место проведения учений.

Кроме того, в районе Осиповичей замечена колонна российской военной техники, которая двигалась утром 22 января двигалась по трассе М5. На чёрных номерах машин указан 25 регион (Восточный военный округ РФ).

Орша

22 января в районе железнодорожного вокзала Орши заметили эшелон перевозивший российские реактивные системы залпового огня "Ураган". Также в районе Орши на трассе М1, 26 января, двигалась колонна российской техники в сторону Минска.

Later, on January 26, the same convoy of Russian vehicles was spotted on the M1 highway in the Orsha region. The cars continued to move towards Minsk. pic.twitter.com/t2Ob8fdNpg — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 26, 2022

Борисов и Барановичи

25 января в Борисовском районе в направлении Минска двигался эшелон с российской военной техникой. На поезде перевозили порядка 50-и различных военных машин, примечательно, что многие из них были накрыты тентом. По нашей информации, позже этот же поезд замечен в направлении на Барановичи.

A train with Russian military equipment was moving towards Minsk in the Borisov district this morning (25.01). About 50 different military vehicles were transported on the train, many of them were tent covered.

The same train was seen later in the direction of Baranavichy. pic.twitter.com/mWhxm4pz8c — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Минск и Минский район

23 января колонна российской техники с 50-м регионом на номерах (Западный военный округ РФ) двигалась со стороны Минска в сторону Гомеля.

A convoy of Russian vehicles with the 50th region on license plates (Western Military District of the Russian Federation) was moving from Minsk towards Gomel (23.01). pic.twitter.com/kzMGvDJc89 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 24, 2022

В тот же день в Минске был замечен очередной поезд с российской военной техникой и еще один в районе станции "Минск-Восточный" на следующий день.

Также большая колонна военной техники 25 января направлялась в сторону Бреста по МКАД-2 около д. Обчак.

В Ельске, в 20 км до границы с Украиной, утром 23 января были замечены ЗИЛы с накрытой задней частью, вполне возможно, это могут быть машины реактивной артиллерии.

Российский поезд с военной техникой движущийся в сторону Баранович заметили 22 января и в Городее.

В Марьиной Горке удалось заснять момент разгрузки российских войск 24 января. В тот же день в сторону Марьиной Горки по трассе М4 двигалась колонна российской военной техники, среди которой был российский бронетранспортёр БТР-82а.

Также огромную колонну российской военной техники воздушно-десантных войск 26 января заметили и на трассе М10. Машины двигались от Микашевич в сторону Лунинца.

На видео можно заметить бронеавтомобиль "Тигр" с пулеметным модулем "Арбалет", такие использовали десантники в Казахстане. Кроме того, присутствует комплекс радиоразведки и радиоподавления для подразделений ВДВ РБ-531Б "Инфауна".

Кроме того, по информации телеграм-канала "Беларусь за МКАДом" колонны российской и беларусской военной техники были замечены в Лиде, Гродно и Бобруйске.