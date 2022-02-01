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Военные провели в Луганской области учения по аэромедицинской эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

В Луганской области провели занятия по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.

Отмечается, что для учений привлекали боевых медиков частей оперативно-тактической группировки "Север".

Отрабатывали оказание медицинской помощи под огнем противника, порядок сортировки раненых, выгрузку из санитарных машин и их погрузку в вертолет для аэромедицинской эвакуации. Также тренировались работать с разнообразным медицинским оборудованием.

По словам начальника военно-медицинской группы ОТУ "Север" полковника медицинской службы Михаила Ладаная, каждый боевой медик должен четко усвоить алгоритм работы и уметь использовать преимущества санитарной авиации для спасения жизни раненых воинов. Во время учений особое внимание уделялось именно умению правильно выбрать место для приземления санитарного вертолета, порядку установки стоек и правилам ведения радиообмена с применением современных средств связи.

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Кроме того, медики отработали алгоритм доклада: о наличии, количестве раненых, их состоянии, срочности эвакуации и необходимости в дополнительной медицинской аппаратуре или оборудовании.

"Аэромедицинская эвакуация в районе проведения операции Объединенных сил нередко является единственным способом своевременной доставки раненых в лечебные учреждения, – говорит полковник медицинской службы Михаил Ладанай. – Состояние раненого не всегда позволяет использовать другие виды транспорта и отсчет времени может идти на минуты. Поэтому тренировкам личного состава медицинской службы при эвакуации санитарным транспортом уделяется особое внимание. Наши медики в очередной раз подтвердили хороший уровень подготовки, как в вопросах оказания медицинской помощи, так и взаимодействия с экипажем санитарного вертолета".

Военные провели в Луганской области учения по аэромедицинской эвакуации раненых 01
Военные провели в Луганской области учения по аэромедицинской эвакуации раненых 02
Военные провели в Луганской области учения по аэромедицинской эвакуации раненых 03
Военные провели в Луганской области учения по аэромедицинской эвакуации раненых 04
Фото: пресс-центр ОС/Фейсбук

Военные провели в Луганской области учения по аэромедицинской эвакуации раненых 05

Автор: 

военные учения (3462) эвакуация (2104) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6510)


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