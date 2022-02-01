РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8761 посетитель онлайн
Новости Фото
2 179 20

Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ проводит комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ против Украины. За прошлый год разоблачены более 80 вражеских агентов и шпионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За прошлый год начато более 130 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.

Более 60 злоумышленников приговорены к разным срокам наказания.

Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов 01

В ходе следственно-оперативных действий СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей. По заданию своих "кураторов" злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины.

Досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских сношениях. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации.

Разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавал секретные данные по вооружению: харьковчанина подозревают в шпионаже в пользу России

Более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине.

По материалам украинской контрразведки, к 8 годам заключения приговорен агент ФСБ РФ, который пытался получить сведения о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун".

В Донецкой области суд наказал вражеского агента, разоблаченного на сборе разведданных о подразделениях Вооруженных Сил Украины. Также он занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Во время задержания у злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство, которое он извлек из специально обустроенного схрона.

Во время масштабной спецоперации СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ.

Вражеские агенты занимались подготовкой к совершению диверсий. Среди объектов посягательств – боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных Сил Украины.

В ходе обысков у злоумышленников изъято почти 3 кг тротила с электродетонаторами и реактивные противотанковые гранаты.

В Луганской области задержан шпион российской военной разведки. Иностранный агент прибыл в регион для сбора разведданных подразделениями операции Объединенных сил.

Также смотрите: В 2021 году СБУ обезвредила десятки преступных группировок, деятельность которых координировалась с РФ. ФОТОрепортаж

Его "кураторов" интересовала информация о местах дислокации украинских войск, а также сведения о новейших образцах отечественного оружия.

В Николаеве сотрудники СБУ разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего секретные данные в оборонной сфере нашего государства. Установлено, что злоумышленник пытался получить доступ к технической документации по современным разработкам беспилотных летательных аппаратов.

На Житомирщине задержан еще один агент ФСБ РФ. Злоумышленник собирал разведданные о воинских частях, дислоцированных на территории региона.

Среди его задач было получение информации о руководящем составе оборонных объектов.

Кроме того, по материалам украинской контрразведки, отменены более 360 допусков к государственной тайне. Это позволило предотвратить угрозы утечки секретной информации, в том числе оборонного характера.

В рамках контрразведывательных мероприятий установлены лица более 400 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против ГБ Украины. Им запрещен въезд на территорию нашей страны.

За этот период нейтрализованы 19 организованных группировок, которые занимались незаконной легализацией выходцев из стран с повышенной террористической угрозой.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности контрразведка СБУ проводит системную работу для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов 02
Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов 03
Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов 04
Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (20060) шпионаж (1413)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Что там с кивой, призывающего рф " освободить" Украину?
показать весь комментарий
01.02.2022 11:11 Ответить
+4
На базарах ? А скільки в Верховні Раді ?
Рабіновіч в Москві мешкає більше , чим присутній в ВР.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:19 Ответить
+4
А Егоровой ,мураевым и всех ОПЗ -жопниками и их телепомойками
показать весь комментарий
01.02.2022 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контррозвідці СБУ-респект...
показать весь комментарий
01.02.2022 11:07 Ответить
Забули згадати про модель з OnlyFans, яка розхитувала наші моральні устої.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:07 Ответить
Что там с кивой, призывающего рф " освободить" Украину?
показать весь комментарий
01.02.2022 11:11 Ответить
он сам себя разоблачил, так что не считается
показать весь комментарий
01.02.2022 11:37 Ответить
А Егоровой ,мураевым и всех ОПЗ -жопниками и их телепомойками
показать весь комментарий
01.02.2022 12:05 Ответить
" СБУ викрила понад 80 агентів і шпигунів .." .Невже всі з ОП ? )
показать весь комментарий
01.02.2022 11:14 Ответить
А ківа, жолудь, та інші жопезЄшники, там є?
показать весь комментарий
01.02.2022 11:18 Ответить
зачем нам провадження? покажите посадки и сроки заключения этих всех шпионов сепаратистов ! притом показательно это нужно делать! чтобы проводить таким образом устрашительно воспитательную работу!!! или своих мозгов не хватает так делать?!шушеру ловят а они все партией сидят в раде в опзж...((
показать весь комментарий
01.02.2022 11:18 Ответить
На базарах ? А скільки в Верховні Раді ?
Рабіновіч в Москві мешкає більше , чим присутній в ВР.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:19 Ответить
Що порошенка і мєдвєдчука вже засудили?
показать весь комментарий
01.02.2022 11:22 Ответить
Заховай свою зайву...
показать весь комментарий
01.02.2022 11:30 Ответить
Ага ... 80 ...
Оманскому своему лапшу на уши вешайте. Если бы так и было, то мы бы уже давно освободидили бы из плена наших граждан путем обмена.
Для создания видимости работы похватали всяких упоротых СССРовских отставников, малолеток и наркоманов разукрашивающих памятники Бандере и минирующих школы по телефону.

Все знают что настоящие враги Украины сидят в ОП, Верховной Раде и МО.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:28 Ответить
а сколько агентов перевербовано, создано каналов доведения выгодной информации, дезинформации? почему сидит агентура врага в верхних эшелонах власти Украины? почему не остановлен зеленьський, отрабатывающий задание на ухудшение отношений Украины с США и НАТО?,
показать весь комментарий
01.02.2022 11:36 Ответить
Кремлядська агентура у ВР уже оголосила, що на порядку денному стоять федералізація України із зверненням до КСУ, подвійне громадянство для легалізації розданих українцям московією паспортів і їх участі у політичному житті держави.
При такому розкладі і вторгнення не потрібне, Україна все зробить своїми руками, сама затягне петлю у себе на шиї.
показать весь комментарий
01.02.2022 11:38 Ответить
Где фамилии? морды "рашен фашистов" зачем зарисовали?
показать весь комментарий
01.02.2022 12:16 Ответить
За зрив арешту Вагнергнців та «Ізоляції» кого затримали…
Позорище…
За підпал у 2014 році будинку профспілок у Києві кого затримали…
показать весь комментарий
01.02.2022 12:18 Ответить
Стаття для лехторату мол ми ж не даремно з корита хаваєм. А по факту СБУ за для безпеки України зробило аж 0 цілих і хрін десятих. Ах да таки зробили, пошугали казахських активістів під час мітингів у Казахстані. Ну раз начальник з ФСБ звонить треба послухати.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:34 Ответить
А в офисах президента, прокурора, в вр и генштабе пробовали разоблачать???
показать весь комментарий
01.02.2022 13:34 Ответить

поймали губами рояльный орган
показать весь комментарий
01.02.2022 15:39 Ответить
не там ловите. кому эта "мелочевка" нужна? лучше зайдите в ОПу, вот где настоящее кротовье логово откормленных тварей, и вы перевыполните план по поимке всякой нечисти на годы вперед.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:00 Ответить
 
 