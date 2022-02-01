Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов. ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ проводит комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ против Украины. За прошлый год разоблачены более 80 вражеских агентов и шпионов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За прошлый год начато более 130 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.
Более 60 злоумышленников приговорены к разным срокам наказания.
В ходе следственно-оперативных действий СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей. По заданию своих "кураторов" злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины.
Досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских сношениях. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации.
Разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства.
Более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине.
По материалам украинской контрразведки, к 8 годам заключения приговорен агент ФСБ РФ, который пытался получить сведения о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун".
В Донецкой области суд наказал вражеского агента, разоблаченного на сборе разведданных о подразделениях Вооруженных Сил Украины. Также он занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.
Во время задержания у злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство, которое он извлек из специально обустроенного схрона.
Во время масштабной спецоперации СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ.
Вражеские агенты занимались подготовкой к совершению диверсий. Среди объектов посягательств – боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных Сил Украины.
В ходе обысков у злоумышленников изъято почти 3 кг тротила с электродетонаторами и реактивные противотанковые гранаты.
В Луганской области задержан шпион российской военной разведки. Иностранный агент прибыл в регион для сбора разведданных подразделениями операции Объединенных сил.
Его "кураторов" интересовала информация о местах дислокации украинских войск, а также сведения о новейших образцах отечественного оружия.
В Николаеве сотрудники СБУ разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего секретные данные в оборонной сфере нашего государства. Установлено, что злоумышленник пытался получить доступ к технической документации по современным разработкам беспилотных летательных аппаратов.
На Житомирщине задержан еще один агент ФСБ РФ. Злоумышленник собирал разведданные о воинских частях, дислоцированных на территории региона.
Среди его задач было получение информации о руководящем составе оборонных объектов.
Кроме того, по материалам украинской контрразведки, отменены более 360 допусков к государственной тайне. Это позволило предотвратить угрозы утечки секретной информации, в том числе оборонного характера.
В рамках контрразведывательных мероприятий установлены лица более 400 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против ГБ Украины. Им запрещен въезд на территорию нашей страны.
За этот период нейтрализованы 19 организованных группировок, которые занимались незаконной легализацией выходцев из стран с повышенной террористической угрозой.
По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности контрразведка СБУ проводит системную работу для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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Рабіновіч в Москві мешкає більше , чим присутній в ВР.
Оманскому своему лапшу на уши вешайте. Если бы так и было, то мы бы уже давно освободидили бы из плена наших граждан путем обмена.
Для создания видимости работы похватали всяких упоротых СССРовских отставников, малолеток и наркоманов разукрашивающих памятники Бандере и минирующих школы по телефону.
Все знают что настоящие враги Украины сидят в ОП, Верховной Раде и МО.
При такому розкладі і вторгнення не потрібне, Україна все зробить своїми руками, сама затягне петлю у себе на шиї.
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За підпал у 2014 році будинку профспілок у Києві кого затримали…
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