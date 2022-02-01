Контрразведка СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ проводит комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ против Украины. За прошлый год разоблачены более 80 вражеских агентов и шпионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За прошлый год начато более 130 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.

Более 60 злоумышленников приговорены к разным срокам наказания.

В ходе следственно-оперативных действий СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей. По заданию своих "кураторов" злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины.

Досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских сношениях. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации.

Разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства.

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Более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине.

По материалам украинской контрразведки, к 8 годам заключения приговорен агент ФСБ РФ, который пытался получить сведения о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун".

В Донецкой области суд наказал вражеского агента, разоблаченного на сборе разведданных о подразделениях Вооруженных Сил Украины. Также он занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Во время задержания у злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство, которое он извлек из специально обустроенного схрона.

Во время масштабной спецоперации СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ.

Вражеские агенты занимались подготовкой к совершению диверсий. Среди объектов посягательств – боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных Сил Украины.

В ходе обысков у злоумышленников изъято почти 3 кг тротила с электродетонаторами и реактивные противотанковые гранаты.

В Луганской области задержан шпион российской военной разведки. Иностранный агент прибыл в регион для сбора разведданных подразделениями операции Объединенных сил.

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Его "кураторов" интересовала информация о местах дислокации украинских войск, а также сведения о новейших образцах отечественного оружия.

В Николаеве сотрудники СБУ разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего секретные данные в оборонной сфере нашего государства. Установлено, что злоумышленник пытался получить доступ к технической документации по современным разработкам беспилотных летательных аппаратов.

На Житомирщине задержан еще один агент ФСБ РФ. Злоумышленник собирал разведданные о воинских частях, дислоцированных на территории региона.

Среди его задач было получение информации о руководящем составе оборонных объектов.

Кроме того, по материалам украинской контрразведки, отменены более 360 допусков к государственной тайне. Это позволило предотвратить угрозы утечки секретной информации, в том числе оборонного характера.

В рамках контрразведывательных мероприятий установлены лица более 400 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против ГБ Украины. Им запрещен въезд на территорию нашей страны.

За этот период нейтрализованы 19 организованных группировок, которые занимались незаконной легализацией выходцев из стран с повышенной террористической угрозой.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности контрразведка СБУ проводит системную работу для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.









Фото: сайт СБУ