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Главари "ДНР" используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ заблокировали незаконный механизм мошеннического выманивания средств у граждан Украины. В ходе спецоперации была отслежена вся цепочка звонков из "колл-центров отечественных банков", которые на самом деле совершали заключенные из ОРДЛО.

За время своей деятельности злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе расследования установлено, что одним из участников схемы является житель Донецкой области. Он вступил в сговор с главарями так называемой "ДНР", создавшей разветвленную сеть псевдоколл-центров.

Как отмечается, сотрудниками этих "колл-центров" были заключенные тюрем из так называемой "ДНР", которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов.

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"Перевод похищенных средств в наличные деньги и их переправку через линию столкновения координировал упомянутый выше житель Донецкой области. Его "курьерами" были жители подконтрольных действующим украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовых сервисов", – говорится в сообщении.

Злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым правоохранителям на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и осуществляли координацию деятельности псевдоколл-центров.

Кроме того, сообщается, что киберспециалисты СБУ задокументировали все цепочки сложной противоправной схемы, на основании которых следователи Национальной полиции сообщили о подозрении ее фигурантам. В частности, производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Главари ДНР используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ 01
Главари ДНР используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ 02
Главари ДНР используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ 03
Главари ДНР используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ 04
Главари ДНР используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ 05
Главари ДНР используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ 06

Во время проведения санкционированных обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.

Расследование продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам, причастным к этой противоправной деятельности.

Спецоперация проводилась кибердепартаментом СБУ и следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

мошенничество (1240) СБУ (20060) тюрьма (826) ОРДЛО (246)


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Сбу-черговий респект,але скільки можна громадянам України вестись на таку хрєнь...
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01.02.2022 11:40 Ответить
Більш ніж впевнений,що дурять людей в віці 50+.Молодь на таку хрень не ведеться від слова зовсім.Порада літнім та не тільки,менше дивіться серіалів,а хоч трішки кримінальних новин,де в кожній програмі показують,ці афери та не тільки.
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01.02.2022 11:50 Ответить
Фамилии? Фото? Или зебил своих не сдает?
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01.02.2022 12:09 Ответить
Кто бы мог подумать!?
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01.02.2022 12:18 Ответить
и что теперь звонить не будут ? даже обидно . а то я только в этом году уже два раза по 40 000 выигрывал . или по 400 000 я после слов " вы выиграли " дальше слушал не внимательно
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01.02.2022 12:36 Ответить
Мне на электронку второй раз приходит (гугл-перевод):

Хороший день,
Компліменти дня вам і вашій родині.
Будь ласка, підтвердьте, що ваша електронна адреса все ще активна. У вас є пожертва від Gazprom Global Foundations.
Тип: Благодійна допомога
Сума: 2 500 000,00 ЄВРО
Зв'яжіться негайно, щоб отримати додаткову інформацію та процедуру претензій.
З повагою
Андров Пандев
Електронна адреса:***

Как думаете? Брать бабки? Или тут что-то не чисто?
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01.02.2022 21:10 Ответить
а что есть сомнения ?
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01.02.2022 22:21 Ответить
 
 