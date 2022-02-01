Главари "ДНР" используют заключенных местных тюрем для собственного обогащения, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники СБУ заблокировали незаконный механизм мошеннического выманивания средств у граждан Украины. В ходе спецоперации была отслежена вся цепочка звонков из "колл-центров отечественных банков", которые на самом деле совершали заключенные из ОРДЛО.
За время своей деятельности злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе расследования установлено, что одним из участников схемы является житель Донецкой области. Он вступил в сговор с главарями так называемой "ДНР", создавшей разветвленную сеть псевдоколл-центров.
Как отмечается, сотрудниками этих "колл-центров" были заключенные тюрем из так называемой "ДНР", которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов.
"Перевод похищенных средств в наличные деньги и их переправку через линию столкновения координировал упомянутый выше житель Донецкой области. Его "курьерами" были жители подконтрольных действующим украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовых сервисов", – говорится в сообщении.
Злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым правоохранителям на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и осуществляли координацию деятельности псевдоколл-центров.
Кроме того, сообщается, что киберспециалисты СБУ задокументировали все цепочки сложной противоправной схемы, на основании которых следователи Национальной полиции сообщили о подозрении ее фигурантам. В частности, производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
Во время проведения санкционированных обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.
Расследование продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам, причастным к этой противоправной деятельности.
Спецоперация проводилась кибердепартаментом СБУ и следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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