Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Представитель одного из столичных застройщиков предлагал взятку главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что задержанный предложил главе ГИАГ около 120 тыс. дол. США за то, чтобы Инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве, несмотря на нарушения.

Лицо разоблачено при передачи 120 тыс. дол. США и задержано. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ .

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