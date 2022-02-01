Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Представитель одного из столичных застройщиков предлагал взятку главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Следствие установило, что задержанный предложил главе ГИАГ около 120 тыс. дол. США за то, чтобы Инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве, несмотря на нарушения.
Лицо разоблачено при передачи 120 тыс. дол. США и задержано. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ .
Топ комментарии
+4 Влад М #460141
показать весь комментарий01.02.2022 15:44 Ответить Ссылка
+3 Yevgeniy Solovey
показать весь комментарий01.02.2022 14:43 Ответить Ссылка
+3 Petro Kravchenya
показать весь комментарий01.02.2022 20:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
120 певно мало, ото і здав)))
Причому підстави абсолютно безглузді. Не можна будувати більше 25 поверхів? Бо в Україні десь є тільки одна пожежна машина яка дістане до 25-го поверху, а чи доїде та пожежна машина на практиці і чи взагалі на ходу, і чи її хтось взагалі бачив хоч раз?
І при цьому будинки фактично готові до життя стоять роками через цих кровососів) і так можна шантажувати кого завгодно.
Цікаво який будинок потрапив в немилість.