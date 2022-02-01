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Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Представитель одного из столичных застройщиков предлагал взятку главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что задержанный предложил главе ГИАГ около 120 тыс. дол. США за то, чтобы Инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве, несмотря на нарушения.

Лицо разоблачено при передачи 120 тыс. дол. США и задержано. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ .

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Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ 01
Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ 02
Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ 03
Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ 04
Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ 05

Автор: 

НАБУ (4233) взятка (6187) Киев (25707) подкуп (600) ГИАГ (12)


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Топ комментарии
+4
100% сделали заказуху-показуху. Дома уже давно готовые для заселения мурыжат, находя мелкие недочеты, тем самым поднимая уровень взятки до максимального размера и ждут, когда выйдут на них (ГИАГ) на 100% проверенные и надежные застройщики.... Лучше б не этим хвастались, а тем, как они принимают дома в эксплуатацию и что пишут в своих претензиях. Кто не знает тему, думает какие они честные и неподкупные ........ Хочу видеть по каждому дому, сдаваемому в эксплуатацию, конкретику на сайте ГИАГ, т.е. их замечания и т.п. Но этого нет!!!!
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01.02.2022 15:44 Ответить
+3
одного з тисячі таких же показово зловили
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01.02.2022 14:43 Ответить
+3
Тепер ціна питання,щоб відпустили за недостатністю доказів...
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01.02.2022 20:26 Ответить
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микитась снова в работе
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01.02.2022 14:39 Ответить
з татарчуком...
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01.02.2022 20:24 Ответить
Ти дивись який голова, мабуть новий, реформований та люстрований.
120 певно мало, ото і здав)))
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01.02.2022 14:42 Ответить
одного з тисячі таких же показово зловили
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01.02.2022 14:43 Ответить
А може вже так підняли відкати що не всім по кишені? А інвестори беруть за горло?
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01.02.2022 15:10 Ответить
Тепер ціна питання,щоб відпустили за недостатністю доказів...
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01.02.2022 20:26 Ответить
Шекспир отдыхает. Такса за квадрат при здаче без нарушений 5 долларов или 50тыс. за многоэтажку, и это в обласном центре, в Киеве не знаю. Тоесть слили мелкого застройщика - конкурента и теперь герои.
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01.02.2022 15:25 Ответить
100% сделали заказуху-показуху. Дома уже давно готовые для заселения мурыжат, находя мелкие недочеты, тем самым поднимая уровень взятки до максимального размера и ждут, когда выйдут на них (ГИАГ) на 100% проверенные и надежные застройщики.... Лучше б не этим хвастались, а тем, как они принимают дома в эксплуатацию и что пишут в своих претензиях. Кто не знает тему, думает какие они честные и неподкупные ........ Хочу видеть по каждому дому, сдаваемому в эксплуатацию, конкретику на сайте ГИАГ, т.е. их замечания и т.п. Но этого нет!!!!
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01.02.2022 15:44 Ответить
допрос, суд, тюрьма, условка, занос, кресло, взятка, допрос...
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01.02.2022 16:16 Ответить
Вулиця,ліхтар,аптека...
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01.02.2022 20:28 Ответить
Будівництво в Україні це повна жопа, закошмаріть можна кого завгодно, хоч за один несертифікований неліцензований там кабель. На кожну дірку і залізяку їм треба сертифікат від пожежників, від екологів, по п'ять комісій різних організацій.
Причому підстави абсолютно безглузді. Не можна будувати більше 25 поверхів? Бо в Україні десь є тільки одна пожежна машина яка дістане до 25-го поверху, а чи доїде та пожежна машина на практиці і чи взагалі на ходу, і чи її хтось взагалі бачив хоч раз?
І при цьому будинки фактично готові до життя стоять роками через цих кровососів) і так можна шантажувати кого завгодно.
Цікаво який будинок потрапив в немилість.
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01.02.2022 16:18 Ответить
 
 