"На какую страну работает Кабмин?": активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 1 февраля, активисты пикетировали Кабинет Министров Украины с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на украинском телевидении, поскольку, согласно этому закону, правительство еще два года назад было обязано обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с новым языковым законодательством, но до сих пор этого не произошло.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Олигархические телеканалы полгода грубо нарушают требование закона о языке по показу фильмов и сериалов на украинском. У них был двухлетний переходный период, но они не только не перевели уже отснятые русскоязычные фильмы, но и создают новые. Телепродукт на русском языке и с российскими "звездами" не только незаконно крутят в Украине, но и продают в Россию, получая сверхприбыли. Ради наживы или осознанно этим продуктом русифицируют миллионы украинцев, насаждают в Украине "русский мир" и мыслевирусы об "одном народе". Показ фильмов для России на украинском телевидении уничтожает украиноязычное телепроизводство и обворовывает украинского зрителя", - заявили организаторы акции.
"Это происходит при прямом содействии действующей власти. Депутаты-"слуги народа" несколько раз пытались отменить норму о показе фильмов на украинском. Когда же эти попытки провалились, власти начали открыто саботировать закон. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказался контролировать язык фильмов. А Госкино не только не отменило уже выданные разрешения на показ русскоязычных фильмов, но и выдает новые, руководствуясь устаревшими нормативно-правовыми актами, противоречащими закону. Например, недавно такое разрешение получил новый сезон русскоязычного сериала "Сваты" производства "95 квартала", и этот сериал почти одновременно транслировался на украинском канале "1+1" и российском государственном канале "Россия 1". Законом о языке Кабинет Министров Украины еще два года назад был обязан обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствии с этим законом. Но до сих пор этого не сделал!" - подчеркивают организаторы акции.
В ходе акции активисты разыграли сцену, в которой показали, как украинские телеканалы подыгрывают стране-агрессору и озвучили свои требования, в частности: обеспечить приведение всеми органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с законом о языке и обеспечить неотложную отмену Государственным агентством Украины по вопросам кино прокатных удостоверений для всех фильмов и сериалов, вопреки закону, демонстрируемых на телевидении на русском языке.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Згідно із законом про мову, Кабінет Міністрів України ще два роки тому був зобов'язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Але досі цього не зробив!" - наголошують організатори акції."
Джерело:
І Бєніна сосна Герасим'юк з Г+Г, яка зараз очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана реагувати на порушення закону.
Але сосна мовчить.
Виглядає так.
Покажи мне твой кабмин и я скажу тебе кто ты.