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"На какую страну работает Кабмин?": активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 февраля, активисты пикетировали Кабинет Министров Украины с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на украинском телевидении, поскольку, согласно этому закону, правительство еще два года назад было обязано обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с новым языковым законодательством, но до сих пор этого не произошло.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Олигархические телеканалы полгода грубо нарушают требование закона о языке по показу фильмов и сериалов на украинском. У них был двухлетний переходный период, но они не только не перевели уже отснятые русскоязычные фильмы, но и создают новые. Телепродукт на русском языке и с российскими "звездами" не только незаконно крутят в Украине, но и продают в Россию, получая сверхприбыли. Ради наживы или осознанно этим продуктом русифицируют миллионы украинцев, насаждают в Украине "русский мир" и мыслевирусы об "одном народе". Показ фильмов для России на украинском телевидении уничтожает украиноязычное телепроизводство и обворовывает украинского зрителя", - заявили организаторы акции.

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"Это происходит при прямом содействии действующей власти. Депутаты-"слуги народа" несколько раз пытались отменить норму о показе фильмов на украинском. Когда же эти попытки провалились, власти начали открыто саботировать закон. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказался контролировать язык фильмов. А Госкино не только не отменило уже выданные разрешения на показ русскоязычных фильмов, но и выдает новые, руководствуясь устаревшими нормативно-правовыми актами, противоречащими закону. Например, недавно такое разрешение получил новый сезон русскоязычного сериала "Сваты" производства "95 квартала", и этот сериал почти одновременно транслировался на украинском канале "1+1" и российском государственном канале "Россия 1". Законом о языке Кабинет Министров Украины еще два года назад был обязан обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствии с этим законом. Но до сих пор этого не сделал!" - подчеркивают организаторы акции.

В ходе акции активисты разыграли сцену, в которой показали, как украинские телеканалы подыгрывают стране-агрессору и озвучили свои требования, в частности: обеспечить приведение всеми органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с законом о языке и обеспечить неотложную отмену Государственным агентством Украины по вопросам кино прокатных удостоверений для всех фильмов и сериалов, вопреки закону, демонстрируемых на телевидении на русском языке.

На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 01

На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 02
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 03
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 04
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 05
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 06
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 07
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 08
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 09
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 10
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 11
На какую страну работает Кабмин?: активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Кабмин (14035) пикет (697) протест (5867) ТВ (1858) украинский язык (1192) русский язык (580) телевидение (900)


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Топ комментарии
+11
"... нещодавно такий дозвіл отримав новий сезон російськомовного серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу" й цей серіал майже одночасно транслювався на українському каналі "1+1" та російському державному каналі "Россия 1".

Згідно із законом про мову, Кабінет Міністрів України ще два роки тому був зобов'язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Але досі цього не зробив!" - наголошують організатори акції."

Джерело:

І Бєніна сосна Герасим'юк з Г+Г, яка зараз очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана реагувати на порушення закону.
Але сосна мовчить.
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01.02.2022 15:33 Ответить
+9
Так зовсім не важко здогадатись-на смердючу лапатну балалайню,бо це очевидно.Та й не тільки кабмін...
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01.02.2022 15:32 Ответить
+8
Какаяразніца, якщо мір-дружба-лаптя со стапршімі братьями в Найвеличнішого Зеленого з пєльонок в голову вбита любітєлямі Совєтов.
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01.02.2022 15:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так зовсім не важко здогадатись-на смердючу лапатну балалайню,бо це очевидно.Та й не тільки кабмін...
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01.02.2022 15:32 Ответить
Какаяразніца, якщо мір-дружба-лаптя со стапршімі братьями в Найвеличнішого Зеленого з пєльонок в голову вбита любітєлямі Совєтов.
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01.02.2022 15:32 Ответить
"... нещодавно такий дозвіл отримав новий сезон російськомовного серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу" й цей серіал майже одночасно транслювався на українському каналі "1+1" та російському державному каналі "Россия 1".

Згідно із законом про мову, Кабінет Міністрів України ще два роки тому був зобов'язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Але досі цього не зробив!" - наголошують організатори акції."

Джерело:

І Бєніна сосна Герасим'юк з Г+Г, яка зараз очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана реагувати на порушення закону.
Але сосна мовчить.
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01.02.2022 15:33 Ответить
Аскажіть мені--чи виконується Конституція України зеленою владою і гарантом? Чи виконується якийсь Закон України??? НІ! НІ! НІ!. ВУкраїні невиконання законів і конституція починається від президента до праціівника (держслужбовця) районного рівня. Бо на чолі держави" какая разніца"
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01.02.2022 15:36 Ответить
Кабмін, як і Володя Криворізький, працюють на росію і ОРДЛО. Там весь Володін бізнес. І тут вся їх продукція на російській мові, вони вже другий рік після "мовного" закону топчуться по ньому своїми брудними лапами малоросів і маланців. Навіть створили додатковий телеканал "Дом" на російській мові, ніби для ОРДО, а по факту на всю Україну. А могли б гроші передати армії.
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01.02.2022 15:39 Ответить
Так звані "слуги" як і олігархи дуже далекі від украінськоі мови і культури ,вони культивували і далі продовжують це робити дешевий російський непотріб ,майже всі олігархічні теле. канали порушують мовне законодавство.
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01.02.2022 15:41 Ответить
Кабмін працює на зе, зе працює на себе і компанію 95 таких як він, всі разом вони НЕ працюють на Украіну, а може що й дехто з них старається для ворога.
Виглядає так.
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01.02.2022 15:47 Ответить
Де наш гарант Конституції? А цей "гарант" перший порушник. Цей "гарант" малорос і відвертий ворог України. Але що з нього взяти, він за своє відповість через 2 роки, але завдяки баранам 73% ми втратили вже три роки розвитку і руху в НАТО, ЄС та відродження всього українського, що було знищено російською імперією.
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01.02.2022 15:50 Ответить
Україна двомовна, хто б там як дурника не корчив, тому й гальмують з дотриманням закону.
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01.02.2022 15:54 Ответить
Ви мабуть не знаєте історію України? До московського іга Україна була україномовною. Російську її насаджали триста років, забороняли говорити і писати, палили книги, саджали в тюрми за українські колядки, за українські пісні і навіть вбивали. Майже всі школи були переведені на російську мову, а виші всі без виключення на російську. Так робили з нас "двомовних". Українські традиції і мову спасли в Канаді ті, хто туди виїхав -діаспорта і Автро-Угорстька імперія, де були українські школи, українські церкви.
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01.02.2022 16:02 Ответить
Це вже не має жодного значення, всі українці сьогодення спілкуються тією мовою, яку обрали добровільно.
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01.02.2022 21:37 Ответить
пора вже добровільно-примусово забороняти російську
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02.02.2022 02:50 Ответить
Тобто на закон кладуть і ви це виправдовуєте?
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01.02.2022 16:16 Ответить
треба згадати українцям, якою мовою розмовляли діди і прадіти і як кацапська влада знущалась над україномовними, євреї відродили вже фактично мертву мову, ось для чого і потрібен цей закон, а ми все про двоязичіє.... колись будуть казать , що був такий народ, який перетворився в манкуртів....
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01.02.2022 16:54 Ответить
НПЗД!
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01.02.2022 17:31 Ответить
"Кабмин" набирался из друзей, знакомых, приближённых и т.д.
Покажи мне твой кабмин и я скажу тебе кто ты.
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01.02.2022 15:54 Ответить
На телеканале Дом и не только крутят агитпром коммунизма и СССР. Не смотря на запрет символики и тд.
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01.02.2022 15:59 Ответить
"Знімати відосики" - це єдина галузь виробництва яка демонструє швидке зростання.
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01.02.2022 17:05 Ответить
А завтра эти пастухи и дояры заставят и министров коз пасти.Слава Украине!
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02.02.2022 09:20 Ответить
 
 