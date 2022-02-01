"На какую страну работает Кабмин?": активисты пикетировали правительство с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на телевидении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 февраля, активисты пикетировали Кабинет Министров Украины с требованием обеспечить соблюдение закона о языке на украинском телевидении, поскольку, согласно этому закону, правительство еще два года назад было обязано обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с новым языковым законодательством, но до сих пор этого не произошло.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Олигархические телеканалы полгода грубо нарушают требование закона о языке по показу фильмов и сериалов на украинском. У них был двухлетний переходный период, но они не только не перевели уже отснятые русскоязычные фильмы, но и создают новые. Телепродукт на русском языке и с российскими "звездами" не только незаконно крутят в Украине, но и продают в Россию, получая сверхприбыли. Ради наживы или осознанно этим продуктом русифицируют миллионы украинцев, насаждают в Украине "русский мир" и мыслевирусы об "одном народе". Показ фильмов для России на украинском телевидении уничтожает украиноязычное телепроизводство и обворовывает украинского зрителя", - заявили организаторы акции.

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"Это происходит при прямом содействии действующей власти. Депутаты-"слуги народа" несколько раз пытались отменить норму о показе фильмов на украинском. Когда же эти попытки провалились, власти начали открыто саботировать закон. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказался контролировать язык фильмов. А Госкино не только не отменило уже выданные разрешения на показ русскоязычных фильмов, но и выдает новые, руководствуясь устаревшими нормативно-правовыми актами, противоречащими закону. Например, недавно такое разрешение получил новый сезон русскоязычного сериала "Сваты" производства "95 квартала", и этот сериал почти одновременно транслировался на украинском канале "1+1" и российском государственном канале "Россия 1". Законом о языке Кабинет Министров Украины еще два года назад был обязан обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствии с этим законом. Но до сих пор этого не сделал!" - подчеркивают организаторы акции.

В ходе акции активисты разыграли сцену, в которой показали, как украинские телеканалы подыгрывают стране-агрессору и озвучили свои требования, в частности: обеспечить приведение всеми органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с законом о языке и обеспечить неотложную отмену Государственным агентством Украины по вопросам кино прокатных удостоверений для всех фильмов и сериалов, вопреки закону, демонстрируемых на телевидении на русском языке.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ