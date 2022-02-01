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Самую длинную в Украине подпорную стенку построили возле водопада Труфанец в Закарпатье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Закарпатской области на дороге Н-09 у водопада Труфанец построили самую длинную в Украине подпорную стенку.

 Об этом сообщил "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

Труфанец - самый высокий природный водопад Закарпатья, гидрологическая достопримечательность природы и туристическая жемчужина Карпат. Расположен на юго-восточных склонах горного массива Свидовца в Раховском районе Закарпатской области.

"У этой туристической жемчужины построена самая длинная подпорная стенка в Украине. Ее длина – почти 2 км. Стена защищает дорогу Н-09 от разрушающего влияния реки Тиса. Функция сооружения – уменьшить масштабы размыва земляного полотна и сдержать оползни", - говорится в сообщении ведомства.

В Укравтодоре также отметили, что в случае оползней и селевых потоков у самого водопада укреплена гора, а проезжая часть дороги Н-09 в этом месте расширена от шести до восьми метров. Работы выполнялись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Дорога Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов соединяет три области и имеет наибольшее количество подпорных стенок и габионов, протяженностью сотни километров.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к 2024 году планируют обновить 24 тысячи километров дорог. В частности, в этом году должна начаться реализация первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно.

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Самую длинную в Украине подпорную стенку построили возле водопада Труфанец в Закарпатье, - Укравтодор 01
Самую длинную в Украине подпорную стенку построили возле водопада Труфанец в Закарпатье, - Укравтодор 02
Самую длинную в Украине подпорную стенку построили возле водопада Труфанец в Закарпатье, - Укравтодор 03

Автор: 

Укравтодор (663) Большая стройка (728) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+7
Т.е. Автодор сделал работу за которую налогоплательщики платят ему деньги.
А основные показатели этой работы Автодор удобненько замял для ясности:
1. Стоимость? Очень не сложно посчитать сколько стоит куб бетона и работы по установке опалубки и заливке бетона. Вангую: На любой коммерческой стройке в Киеве эти работы стоят в 3 раза дешевле, чем у Автодора
2. Сроки выполнения? Даже с учетом 2 км. длинны, там работы на один летний сезон. Ну это если работать ...
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01.02.2022 17:19 Ответить
+7
Накиньте ще розробку проектно-кошторисної документації, перед тим проведено геодезичної розвідки, експертиз, отримання дозволів, залучення техніки та працівників субпідрядника. Це тільки здалеку здається, що "та я з батьой за літо більше бетону залив". Пишу, бо мав справу з капбудівництвом. Якщо маєте підозру про розтрату, будь ласка, дані відкриті. ******* і, якщо знайдете підстави, оскаржуйте. Думаю, якби підстави були б, то про це вже чули б з кожної праски.
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01.02.2022 17:40 Ответить
+3
Я уж было приготовился увидеть на этих фото что-то на подобие египетских пирамид.
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01.02.2022 17:24 Ответить
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Т.е. Автодор сделал работу за которую налогоплательщики платят ему деньги.
А основные показатели этой работы Автодор удобненько замял для ясности:
1. Стоимость? Очень не сложно посчитать сколько стоит куб бетона и работы по установке опалубки и заливке бетона. Вангую: На любой коммерческой стройке в Киеве эти работы стоят в 3 раза дешевле, чем у Автодора
2. Сроки выполнения? Даже с учетом 2 км. длинны, там работы на один летний сезон. Ну это если работать ...
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01.02.2022 17:19 Ответить
а он не должен отчитываться за проделанную работу? Типа что-то делать и не рассказывать?
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01.02.2022 17:33 Ответить
Эта статья - голимый PR Автодора. Но отчеты у них конечно есть. Со всеми обоснованиями и рассчетами.
Нужно рассказывать кто и как проверяет и контролирует все эти расходы или сам догадываешься?
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01.02.2022 17:37 Ответить
Накиньте ще розробку проектно-кошторисної документації, перед тим проведено геодезичної розвідки, експертиз, отримання дозволів, залучення техніки та працівників субпідрядника. Це тільки здалеку здається, що "та я з батьой за літо більше бетону залив". Пишу, бо мав справу з капбудівництвом. Якщо маєте підозру про розтрату, будь ласка, дані відкриті. ******* і, якщо знайдете підстави, оскаржуйте. Думаю, якби підстави були б, то про це вже чули б з кожної праски.
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01.02.2022 17:40 Ответить
Ликбез по строительству мне проводить не стоит. Я, вообще-то, архитектор по образованию. И работал в строительной компании в ОАЭ. И лично принимал участие в строительстве огромной этакады в Дубаях на шоссе шейха Зайда.
В Украине не принимал участие в масштабных работах с бетоном, но у меня очень много коллег, которые этим занимаются и я с ними общаюсь.
А на счет "лично заниматься раскрытием коррупции на большой стройке" - это вы повеселили. Чем мне еще "лично заняться"? Армией? Экономикой?
Тут, вообще-то, форум. И люди своё мнение высказывают. Вы - против?
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02.02.2022 09:38 Ответить
Звісно ж не проти. Висловлюйте, та погодьтеся, що думка типу "всьо прапала, укралі, разваравалі" і думка, підкріплена фактажем - принципово різні думки. Це я про особисте, як Ви назвали, розкриття корупції. Якщо фактаж є, а його отримати зовсім не складно, оскільки дані відкриті - це предметна розмова, якщо ж ні, то звичайне накидання лайна на вентилятор. При тому втрачається головний зміст події - зробили в будь-якому випадку корисну річ. Не згідні?
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02.02.2022 11:07 Ответить
У меня такое впечатление, что вы с Луны свалились или жили в Европе последние 30 лет.
Какой "фактаж"? Кому нужен этот "фактаж"? Прогнившим насквозь МВД, СБУ? Или так называемым "антикоррупционным органам"?
Вы, наверное, никогда не участвовали в гос.тендерах, если говорите такие вещи.

Любимая отмазка всех коррупционеров: "Но я же работу выполнил" (это к вопросу: зробили в будь-якому випадку корисну річ). Ваше утверждение было бы справедливо, если бы какой-то бизнесмен делал это за личные капиталы. Тут другой случай - это деньги налогоплатильщиков!

Я сказал о сроках и ценах. А есть еще ТУ, СНиПы и качество. Это вообще отдельная история. Там такое дно, что вы себе даже не представляете.

А пишу я об этом не потому, что у меня позиция "всьо прапала, укралі, разваравалі", а потому, что я в этом разбираюсь. И меня бесят люди, которые при обсуждении "достижений" Зеленского заводят песню "ну, он хотя бы дороги сделал...". Вот я и пытаюсь донести, что всё это "сделал" - это фикция чистейшей воды.
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02.02.2022 11:33 Ответить
З Луни я не валілся З 2010 року займаюсь підготовкою документації для участі в торгах під держзамовлення, як до появи "прозоро", так і після, на відносно постійній основі. Крім того, здійснюю юридичний супровід до здачі "під ключ", з усіма перевірками КРУ, ДПІ, пожежними та іншого виду інспекціями. Якщо цього замало, можу в приват назвати конкретні об'єкти будівництва від Волинської (рекреація) до Донецької (нещодавні фортифікаційні споруди). Думаю, на цьому питання щодо моєї компетенції мали би закінчитись. Погляд на процес людини, яка займається організацією, знає всі деталі та нюанси, і погляд людини, що ллє бетон - це часто діаметрально різні погляди. Без образ.

Додам лише, що попри нав'язану загальну думку про меншовартість нашої нації, тут існують компанії, які будуть добре і платять достойні білі зп. Особисто мені трохи шкода, що у Вас був негативний досвід роботи з іншими.

На рахунок податків, то те, що Ви пишете взагалі нонсенс. Будь-яке держзамовлення передбачає фінансування з бюджетів. Але Ви вперто не хочете бачити різницю між "за наші податки будують", і "за наші податки не будують", або будують десь собі щось, на 450 квадратів з теплою підлогою.
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02.02.2022 12:19 Ответить
Ни коим образом не умоляю ваш опыт и знания, но согласитесь, что сам договорняк об участии, условиях, откатах, крышах и т.п. - это не ваш уровень. И даже если бы вы принимали во всем этом самое непосредственное участие, то по понятным причинам, никогда бы не озвучили это. А ведь это и есть самый корень проблемы.
И я не на секунду не сомневаюсь, что украинцы умеют хорошо строить. Вопрос условий. У меня товарищ в США имеет свою строит.компанию, где работает 80% украинцев. От заказов отбоя нет. Он, 5 лет назад начинал с 4-х человек. Сейчас - в 10 раз больше. Это лучшее подтверждение того, как украинцы умеют работать в нормальных условиях.
И не надо искажать мои слова. Дело не в том "за наші податки будують", і "за наші податки не будують". Главный вопрос: КАК строят?
Я не ханжа: Пожалуйста, стройте себе хоть дворцы с теплыми полами. Только из честной прибыли, а не из откатов или из суперприбыли за счет занижения качества стройматериалов, нарушения технологий и игнорирования здравого смысла.
Вот скажите: Как можно утверждать проект дома на 150 квартир, с паркингом на 90 машиномест? Это же нонсенс! А ведь все по СНиПам! Никаких нарушений.

P.S.
Я не "лью бетон". Я проектировал здания в ОАЭ и осуществлял авт.надзор. В Украине в строительстве работал недолго, но с коллегами отношения поддерживаю.
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02.02.2022 13:32 Ответить
Я уж было приготовился увидеть на этих фото что-то на подобие египетских пирамид.
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01.02.2022 17:24 Ответить
Отлично!
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01.02.2022 17:34 Ответить
смотрите, чтобы эта подпорная стенка на саму дорогу не упала. велыке кравницство - оно беспощадное
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01.02.2022 21:26 Ответить
 
 