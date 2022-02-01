Самую длинную в Украине подпорную стенку построили возле водопада Труфанец в Закарпатье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Закарпатской области на дороге Н-09 у водопада Труфанец построили самую длинную в Украине подпорную стенку.

Об этом сообщил "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

Труфанец - самый высокий природный водопад Закарпатья, гидрологическая достопримечательность природы и туристическая жемчужина Карпат. Расположен на юго-восточных склонах горного массива Свидовца в Раховском районе Закарпатской области.

"У этой туристической жемчужины построена самая длинная подпорная стенка в Украине. Ее длина – почти 2 км. Стена защищает дорогу Н-09 от разрушающего влияния реки Тиса. Функция сооружения – уменьшить масштабы размыва земляного полотна и сдержать оползни", - говорится в сообщении ведомства.

В Укравтодоре также отметили, что в случае оползней и селевых потоков у самого водопада укреплена гора, а проезжая часть дороги Н-09 в этом месте расширена от шести до восьми метров. Работы выполнялись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Дорога Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов соединяет три области и имеет наибольшее количество подпорных стенок и габионов, протяженностью сотни километров.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к 2024 году планируют обновить 24 тысячи километров дорог. В частности, в этом году должна начаться реализация первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно.

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