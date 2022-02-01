Самую длинную в Украине подпорную стенку построили возле водопада Труфанец в Закарпатье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
В Закарпатской области на дороге Н-09 у водопада Труфанец построили самую длинную в Украине подпорную стенку.
Об этом сообщил "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.
Труфанец - самый высокий природный водопад Закарпатья, гидрологическая достопримечательность природы и туристическая жемчужина Карпат. Расположен на юго-восточных склонах горного массива Свидовца в Раховском районе Закарпатской области.
"У этой туристической жемчужины построена самая длинная подпорная стенка в Украине. Ее длина – почти 2 км. Стена защищает дорогу Н-09 от разрушающего влияния реки Тиса. Функция сооружения – уменьшить масштабы размыва земляного полотна и сдержать оползни", - говорится в сообщении ведомства.
В Укравтодоре также отметили, что в случае оползней и селевых потоков у самого водопада укреплена гора, а проезжая часть дороги Н-09 в этом месте расширена от шести до восьми метров. Работы выполнялись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Дорога Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов соединяет три области и имеет наибольшее количество подпорных стенок и габионов, протяженностью сотни километров.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к 2024 году планируют обновить 24 тысячи километров дорог. В частности, в этом году должна начаться реализация первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно.
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А основные показатели этой работы Автодор удобненько замял для ясности:
1. Стоимость? Очень не сложно посчитать сколько стоит куб бетона и работы по установке опалубки и заливке бетона. Вангую: На любой коммерческой стройке в Киеве эти работы стоят в 3 раза дешевле, чем у Автодора
2. Сроки выполнения? Даже с учетом 2 км. длинны, там работы на один летний сезон. Ну это если работать ...
Нужно рассказывать кто и как проверяет и контролирует все эти расходы или сам догадываешься?
В Украине не принимал участие в масштабных работах с бетоном, но у меня очень много коллег, которые этим занимаются и я с ними общаюсь.
А на счет "лично заниматься раскрытием коррупции на большой стройке" - это вы повеселили. Чем мне еще "лично заняться"? Армией? Экономикой?
Тут, вообще-то, форум. И люди своё мнение высказывают. Вы - против?
Какой "фактаж"? Кому нужен этот "фактаж"? Прогнившим насквозь МВД, СБУ? Или так называемым "антикоррупционным органам"?
Вы, наверное, никогда не участвовали в гос.тендерах, если говорите такие вещи.
Любимая отмазка всех коррупционеров: "Но я же работу выполнил" (это к вопросу: зробили в будь-якому випадку корисну річ). Ваше утверждение было бы справедливо, если бы какой-то бизнесмен делал это за личные капиталы. Тут другой случай - это деньги налогоплатильщиков!
Я сказал о сроках и ценах. А есть еще ТУ, СНиПы и качество. Это вообще отдельная история. Там такое дно, что вы себе даже не представляете.
А пишу я об этом не потому, что у меня позиция "всьо прапала, укралі, разваравалі", а потому, что я в этом разбираюсь. И меня бесят люди, которые при обсуждении "достижений" Зеленского заводят песню "ну, он хотя бы дороги сделал...". Вот я и пытаюсь донести, что всё это "сделал" - это фикция чистейшей воды.
Додам лише, що попри нав'язану загальну думку про меншовартість нашої нації, тут існують компанії, які будуть добре і платять достойні білі зп. Особисто мені трохи шкода, що у Вас був негативний досвід роботи з іншими.
На рахунок податків, то те, що Ви пишете взагалі нонсенс. Будь-яке держзамовлення передбачає фінансування з бюджетів. Але Ви вперто не хочете бачити різницю між "за наші податки будують", і "за наші податки не будують", або будують десь собі щось, на 450 квадратів з теплою підлогою.
И я не на секунду не сомневаюсь, что украинцы умеют хорошо строить. Вопрос условий. У меня товарищ в США имеет свою строит.компанию, где работает 80% украинцев. От заказов отбоя нет. Он, 5 лет назад начинал с 4-х человек. Сейчас - в 10 раз больше. Это лучшее подтверждение того, как украинцы умеют работать в нормальных условиях.
И не надо искажать мои слова. Дело не в том "за наші податки будують", і "за наші податки не будують". Главный вопрос: КАК строят?
Я не ханжа: Пожалуйста, стройте себе хоть дворцы с теплыми полами. Только из честной прибыли, а не из откатов или из суперприбыли за счет занижения качества стройматериалов, нарушения технологий и игнорирования здравого смысла.
Вот скажите: Как можно утверждать проект дома на 150 квартир, с паркингом на 90 машиномест? Это же нонсенс! А ведь все по СНиПам! Никаких нарушений.
P.S.
Я не "лью бетон". Я проектировал здания в ОАЭ и осуществлял авт.надзор. В Украине в строительстве работал недолго, но с коллегами отношения поддерживаю.