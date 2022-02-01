"Искандеры", способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси. ФОТО

Спутниковые снимки подтверждают, что "Искандеры" расположены на полигоне "Репище" в Беларуси.

Об этом свидетельствует отчет компании Maxar, которая уже более 60 лет разрабатывает спутники и получает с их помощью высококачественные снимки Земли, сообщает Цензор.НЕТ.

Полигон "Репище", на котором расположены "Искандеры", находится в Могилевской области, рядом с райцентром Осиповичи. По официальной версии, оружие туда сгоняется для участия в белорусско-российских учениях "Союзная решимость-2022", которые запланированы на 10-20 февраля.

"Искандеры" могут поражать цели, расположенные на расстоянии 500 км. Таким образом, в радиусе действия расположенных на полигоне "Репище" ракетных комплексов оказывается почти вся территория Латвии и Литвы, а также территория Польши вплоть до Варшавы.

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В Украине в радиусе действия – Черниговщина, Киевщина, Сумщина, Черкасщина, Волынь, Хмельниччина, Тернопольщина, Виннитчина, часть Львовщины.









