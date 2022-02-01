"Искандеры", способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси. ФОТО
Спутниковые снимки подтверждают, что "Искандеры" расположены на полигоне "Репище" в Беларуси.
Об этом свидетельствует отчет компании Maxar, которая уже более 60 лет разрабатывает спутники и получает с их помощью высококачественные снимки Земли, сообщает Цензор.НЕТ.
Полигон "Репище", на котором расположены "Искандеры", находится в Могилевской области, рядом с райцентром Осиповичи. По официальной версии, оружие туда сгоняется для участия в белорусско-российских учениях "Союзная решимость-2022", которые запланированы на 10-20 февраля.
"Искандеры" могут поражать цели, расположенные на расстоянии 500 км. Таким образом, в радиусе действия расположенных на полигоне "Репище" ракетных комплексов оказывается почти вся территория Латвии и Литвы, а также территория Польши вплоть до Варшавы.
В Украине в радиусе действия – Черниговщина, Киевщина, Сумщина, Черкасщина, Волынь, Хмельниччина, Тернопольщина, Виннитчина, часть Львовщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Премьер Армении усомнился в боеспособности российских Искандеров
Но система противоракетной обороны, эксплуатируемая азербайджанскими военными, израильский «Барак-8», сбила ее [ракету]
Россия всячески поддерживала намерение Армении использовать ракеты комплекса «Искандер» и оказывала материальную поддержку, когда встал вопрос об их запуске.»
https://dailystorm.ru/news/smi-erevan-po-nastoyaniyu-moskvy-zapuskal-po-baku-raketu-iskandera СМИ: Ереван по настоянию Москвы запускал по Баку ракету «Искандера» - Daily Storm
Но, русские скоты, а вы в курсе, что наши Ураганы спокойно достают до Курской АЭС?
Кто то реально думает ,что это может сломить Украину)))????
Ха ха .
ИЗ-ЗА" КРИВИЗНЫ ЗЕМЛИ" ЭТИ ИСКАНДЕРИ НИ НА
ЧТО НЕ СПОСОБНЫ!!!...
ВСУ нужен современный ОТРК -Гром-2 (Сапсан). Который ни одного испытания успешного не было. Не могут доделать до сих пор до логического конца этот ОТРК. деньги КБ «Южное» на ОТРК-Сапсан не выделяют. Похоже на саботаж.
Гоняют уже 4 года только один экземпляр по площади в Киеве на день независимости. Печаль, тоска.
Демократії захотілось для Біларусі. Та в нас ніколи демократії не було і нема. Ото б сиділи й не вякали на рахунок Біларусі.