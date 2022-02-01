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Новости Фото Война
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"Искандеры", способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси. ФОТО

Спутниковые снимки подтверждают, что "Искандеры" расположены на полигоне "Репище" в Беларуси.

Об этом свидетельствует отчет компании Maxar, которая уже более 60 лет разрабатывает спутники и получает с их помощью высококачественные снимки Земли, сообщает Цензор.НЕТ.

Полигон "Репище", на котором расположены "Искандеры", находится в Могилевской области, рядом с райцентром Осиповичи. По официальной версии, оружие туда сгоняется для участия в белорусско-российских учениях "Союзная решимость-2022", которые запланированы на 10-20 февраля.

"Искандеры" могут поражать цели, расположенные на расстоянии 500 км. Таким образом, в радиусе действия расположенных на полигоне "Репище" ракетных комплексов оказывается почти вся территория Латвии и Литвы, а также территория Польши вплоть до Варшавы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверка сил России и Беларуси: РФ перебросила войска на 10 тыс. км, задействованы авиаподразделения и воинские части ПВО

В Украине в радиусе действия – Черниговщина, Киевщина, Сумщина, Черкасщина, Волынь, Хмельниччина, Тернопольщина, Виннитчина, часть Львовщины.

Искандеры, способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси 01

Искандеры, способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси 02

Искандеры, способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси 03
Искандеры, способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси 04
Искандеры, способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси 05

Автор: 

Беларусь (7922) ракеты (3617) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+36
Коли вже наші союзники розмістять ракети в Украині, які здатні вражати цілі аж до Уралу. Далі не потрібно, бо Сибір це земля Китаю.
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01.02.2022 17:37 Ответить
+32
"Плохие" американцы и европейцы помогают Украине технически, экономически, политически, и оружием для защиты жизни Народа и свободы и независимости страны.
А те кто типа "братья" и "адиннарот" - убивают наш Народ, оккупируют части нашей страны, а ту часть, которую не смогли отобрать силой и подлостью, окружили вооруженной до зубов кровожадной ордой убийц и мародеров.
Скажу как русскоязычный гражданин Украины, - мне будет легче убивать россиян именно поэтому. В том числе и в спину, если не получится это сделать в лицо
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01.02.2022 17:49 Ответить
+20
А может полететь не туда. Скажем по хим.заводу или АЭС. Поэтому НАТО срочно нужно наращивать ПВО в Украине и странах НАТО в восточной Европе
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01.02.2022 17:40 Ответить
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не смяшите мои байрактары турнепс и брюкву
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01.02.2022 18:16 Ответить
Скажите, а можно же их епануть с Байкатара и сказать нас там нет? Или нет?Ё
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01.02.2022 18:22 Ответить
Випередити ?? Тіпа превентивно ?? Навряд ... Великої війни ніхто не хоче.
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01.02.2022 19:24 Ответить
Готуйтесь до ШАШЛИКОфф ЗЕБИЛИ
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01.02.2022 18:22 Ответить
Как это будет что? Как будет капец Брянску?
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01.02.2022 18:40 Ответить
Сорі, якими засобами Брянску буде капець ??
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01.02.2022 19:23 Ответить
Посмотрите внимательно первую фотку, где карта. Там Брянск вроде входит в кружочек.
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01.02.2022 22:18 Ответить
Аа ... дійшло ... "Бамбіть Воронєж ..."
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02.02.2022 23:47 Ответить
Нужно нацеливать наши ОТРК на Белорусскую АЭС.Это лучший способ образумить бульбоголового фюрера.
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01.02.2022 18:38 Ответить
Не достанут. "Байрактарами" придётся.
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01.02.2022 18:49 Ответить
Гром бьет на 300 км.Должен достать.
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01.02.2022 20:53 Ответить
Что за гром? Весенний первый?
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01.02.2022 21:48 Ответить
Второй
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01.02.2022 22:04 Ответить
Его на вооружении ровно ноль единиц. Даже ни одного испытания успешного не было. Да и не успешного тоже. Никакого. Только двигатель один раз запустили и успокоились.
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01.02.2022 22:11 Ответить
Вот на Белорашке и испробуем.
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01.02.2022 22:26 Ответить
"Отличная" идея. После этого ЧЗОТ можно будет смело расширять на участок от Эстонии на севере до Одессы на юге.
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01.02.2022 20:17 Ответить
Где наш новый ОТРК Сапсан?? зеленский закатал бабло все в асфальт. У Зеленского дороги на первом месте, армия где то на 3-4 месте.
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02.02.2022 17:35 Ответить
А все думали на конях начнут наступать, а тут Джавелины, 152 миллиметровые, не беря во внимание тероборону, партизан. И я, как дурак, с Хатсоном ломонулся.
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01.02.2022 18:39 Ответить
Хатсан ?? Пневмат ?? Нуу ... вибачте ...
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01.02.2022 19:21 Ответить
А че ты так удивлен? а чем он отличается от Джавелина против искандера? Разве в расстоянии, ближе надо подползти.
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01.02.2022 19:26 Ответить
ясно ...
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01.02.2022 19:34 Ответить
искандеры ето те самые?

Премьер Армении усомнился в боеспособности российских Искандеров
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01.02.2022 21:14 Ответить
https://meduza.io/news/2021/02/24/premier-armenii-usomnilsya-v-boesposobnosti-rossiyskih-iskanderov
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01.02.2022 21:14 Ответить
Хатсан - помповое ружье 12 калибра, знаток пневматов.
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03.02.2022 10:01 Ответить
тоість, Хатсан не випускає пневмати ??
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03.02.2022 14:28 Ответить
Зассут ватаны. Уже заднюю включают
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01.02.2022 18:42 Ответить
Поки у нас не буде однакової кількості ракетного тактичного озброєння, Кремль не заспокоїться, а Южмашу це пиль, тільки дайте бабла
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01.02.2022 18:57 Ответить
Сміхота ... А ближче до будь якого кордону вони не можуть під*їхати ??
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01.02.2022 19:19 Ответить
Чего то я на этой карте Чернигова не вижу. Хоть он тоже входит в зону поражения: "Искандеров......."
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01.02.2022 19:25 Ответить
так сильно хочешь, чтобы тебя незабываемо поразило принепременно в своем чернигове??
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01.02.2022 20:48 Ответить
Сдам ділянку в с. Мошни під базу НАТО на 100 років.
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01.02.2022 19:29 Ответить
То о чем я и писал - сложно спрятать авиацию и ПВО от первого удара баллистическими ракетами, потому все, из этого списка, что может перемещаться должно все время быть в движении, каждая ночь на новом месте, никаких заранее согласованных маршрутов, маскировка. Так будет шанс не все потерять в первые же часы нападения и хоть чем то прикрыть воздух.
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01.02.2022 19:30 Ответить
«Баллистическая ракета «Искандер» была запущена Ереваном прямо по столице [Азербайджана] за несколько дней до прекращения огня.
Но система противоракетной обороны, эксплуатируемая азербайджанскими военными, израильский «Барак-8», сбила ее [ракету]
Россия всячески поддерживала намерение Армении использовать ракеты комплекса «Искандер» и оказывала материальную поддержку, когда встал вопрос об их запуске.»

https://dailystorm.ru/news/smi-erevan-po-nastoyaniyu-moskvy-zapuskal-po-baku-raketu-iskandera СМИ: Ереван по настоянию Москвы запускал по Баку ракету «Искандера» - Daily Storm
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01.02.2022 20:00 Ответить
Искандеры - это хорошо.
Но, русские скоты, а вы в курсе, что наши Ураганы спокойно достают до Курской АЭС?
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01.02.2022 20:19 Ответить
Відповіддю на розташування наступальної зброї коло кордонів може бути тільки розміщення аналогічної зброї. Не Джавелінів, а Томагавків.
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01.02.2022 20:20 Ответить
та дай Бог!
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01.02.2022 21:17 Ответить
ТЕПЕРЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ПВО !)
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01.02.2022 23:23 Ответить
Всего 140 Искандера у России поражение от одной ракеты 2 футбольных поля осколочные)))
Кто то реально думает ,что это может сломить Украину)))????
Ха ха .
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02.02.2022 01:34 Ответить
СПИТЕ СПОКОЙНО ГРАЖДАНЕ ТЕРНОПОЛЯ И ЧЕРКАСС..
ИЗ-ЗА" КРИВИЗНЫ ЗЕМЛИ" ЭТИ ИСКАНДЕРИ НИ НА
ЧТО НЕ СПОСОБНЫ!!!...
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02.02.2022 04:21 Ответить
а где наши нептуны? что мы можем развернуть в ответ? только асфальт
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02.02.2022 06:55 Ответить
Первый дивизион Нептуна должен поступить в марте-апреле на вооружение ВМС и на боевое дежурство.

ВСУ нужен современный ОТРК -Гром-2 (Сапсан). Который ни одного испытания успешного не было. Не могут доделать до сих пор до логического конца этот ОТРК. деньги КБ «Южное» на ОТРК-Сапсан не выделяют. Похоже на саботаж.
Гоняют уже 4 года только один экземпляр по площади в Киеве на день независимости. Печаль, тоска.
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02.02.2022 16:08 Ответить
Вони на своїй території, тай така зброя не заборонена, не нагнітайте
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02.02.2022 09:50 Ответить
Дмитре іванов **** в свою рашу і бедеш там коментарі давати
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02.02.2022 15:13 Ответить
Не в наших інтересах було дражнити Лукашенка. Коли б не дражнили ніяких іскандерів там не було б.

Демократії захотілось для Біларусі. Та в нас ніколи демократії не було і нема. Ото б сиділи й не вякали на рахунок Біларусі.
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08.02.2022 09:32 Ответить
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