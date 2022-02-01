Задержаны участники преступной группы, похищавшие киевлян и требовавшие у них деньги, - полиция. ФОТОрепортаж
Действия злоумышленников квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Следователи столичного главка совместно с сотрудниками управления стратегических расследований ДСР НПУ в Киеве прекратили деятельность группы мужчин, которые запугивали киевлян и требовали у них деньги. Правоохранители установили, что в состав организованной группы входило шесть человек, между которыми были распределены роли.
Противоправную деятельность организовал 29-летний иностранец и привлек к выполнению преступных "заданий" еще пятерых мужчин. В ходе досудебного расследования выяснилось, что злоумышленники заранее собирали информацию о потенциальной жертве и ждали под домом по месту жительства, где требовали деньги. Если потерпевшие сопротивлялись, сообщники силой сажали их в машину и продолжали запугивать, чтобы "не создавали проблем".
В дальнейшем правонарушители звонили потерпевшим с угрозами, каждый раз требуя совершить новый "платеж". В случае отказа отдавать указанную сумму, мужчины обманом через знакомых попадали в дом жертв и, угрожая физическим насилием, забирали из квартиры деньги и ценные вещи.
При реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали шестерых злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигуранты – ранее не судимые уроженец Днепропетровщины, 1989 года, уроженцы другого государства, 1991 и 1992 годов рождения, и трое киевлян 1990, 1995 и 1998 годов рождения.
По согласованию с Киевской городской прокуратурой следователи сообщили пяти мужчинам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательства, за которые им грозит до тринадцати лет заключения с конфискацией имущества, а шестому – 31-летнему киевлянину, по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, санкция которого предусматривает до семи лет тюрьмы.
В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Деснянский районный суд города Киева для рассмотрения дела по существу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чому злочинці та щей злочинці іностранці мають зброю на теренах України а законослухняні громадяни України не мають, чому так?