Задержаны участники преступной группы, похищавшие киевлян и требовавшие у них деньги, - полиция. ФОТОрепортаж

Действия злоумышленников квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи столичного главка совместно с сотрудниками управления стратегических расследований ДСР НПУ в Киеве прекратили деятельность группы мужчин, которые запугивали киевлян и требовали у них деньги. Правоохранители установили, что в состав организованной группы входило шесть человек, между которыми были распределены роли.

Противоправную деятельность организовал 29-летний иностранец и привлек к выполнению преступных "заданий" еще пятерых мужчин. В ходе досудебного расследования выяснилось, что злоумышленники заранее собирали информацию о потенциальной жертве и ждали под домом по месту жительства, где требовали деньги. Если потерпевшие сопротивлялись, сообщники силой сажали их в машину и продолжали запугивать, чтобы "не создавали проблем".

Читайте также: Преступная группировка планировала похитить и убить бизнесмена с Полтавщины, - Нацполиция

В дальнейшем правонарушители звонили потерпевшим с угрозами, каждый раз требуя совершить новый "платеж". В случае отказа отдавать указанную сумму, мужчины обманом через знакомых попадали в дом жертв и, угрожая физическим насилием, забирали из квартиры деньги и ценные вещи.

При реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали шестерых злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигуранты – ранее не судимые уроженец Днепропетровщины, 1989 года, уроженцы другого государства, 1991 и 1992 годов рождения, и трое киевлян 1990, 1995 и 1998 годов рождения.









Читайте также: "Ты, сука, че делаешь? Вызывай ментов!": в РФ воевавший на Донбассе наемник Беляев похитил двух детей и избил их отца. ВИДЕО

По согласованию с Киевской городской прокуратурой следователи сообщили пяти мужчинам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательства, за которые им грозит до тринадцати лет заключения с конфискацией имущества, а шестому – 31-летнему киевлянину, по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, санкция которого предусматривает до семи лет тюрьмы.

В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Деснянский районный суд города Киева для рассмотрения дела по существу.