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Задержаны участники преступной группы, похищавшие киевлян и требовавшие у них деньги, - полиция. ФОТОрепортаж

Действия злоумышленников квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи столичного главка совместно с сотрудниками управления стратегических расследований ДСР НПУ в Киеве прекратили деятельность группы мужчин, которые запугивали киевлян и требовали у них деньги. Правоохранители установили, что в состав организованной группы входило шесть человек, между которыми были распределены роли.

Противоправную деятельность организовал 29-летний иностранец и привлек к выполнению преступных "заданий" еще пятерых мужчин. В ходе досудебного расследования выяснилось, что злоумышленники заранее собирали информацию о потенциальной жертве и ждали под домом по месту жительства, где требовали деньги. Если потерпевшие сопротивлялись, сообщники силой сажали их в машину и продолжали запугивать, чтобы "не создавали проблем".

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В дальнейшем правонарушители звонили потерпевшим с угрозами, каждый раз требуя совершить новый "платеж". В случае отказа отдавать указанную сумму, мужчины обманом через знакомых попадали в дом жертв и, угрожая физическим насилием, забирали из квартиры деньги и ценные вещи.

При реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали шестерых злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигуранты – ранее не судимые уроженец Днепропетровщины, 1989 года, уроженцы другого государства, 1991 и 1992 годов рождения, и трое киевлян 1990, 1995 и 1998 годов рождения.

Задержаны участники преступной группы, похищавшие киевлян и требовавшие у них деньги, - полиция 01
Задержаны участники преступной группы, похищавшие киевлян и требовавшие у них деньги, - полиция 02
Задержаны участники преступной группы, похищавшие киевлян и требовавшие у них деньги, - полиция 03
Задержаны участники преступной группы, похищавшие киевлян и требовавшие у них деньги, - полиция 04

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По согласованию с Киевской городской прокуратурой следователи сообщили пяти мужчинам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательства, за которые им грозит до тринадцати лет заключения с конфискацией имущества, а шестому – 31-летнему киевлянину, по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, санкция которого предусматривает до семи лет тюрьмы.

В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Деснянский районный суд города Киева для рассмотрения дела по существу.

Автор: 

Киев (25685) Нацполиция (16562) похищение (1689) шантаж (89)


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Топ комментарии
+17
Хтось би викрав нашого найвеличнійшого, але він нахер кому потрібен за нього гроші не дадуть
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01.02.2022 17:50 Ответить
+9
і знову "іноземець". Іспанець чи бельгієць на цей раз?
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01.02.2022 17:41 Ответить
+9
как задерживают этих выродков новостей полно каждый день. а как решения из зала суда и сроки реальные так хрен где что прочитаешь....((
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01.02.2022 18:32 Ответить
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і знову "іноземець". Іспанець чи бельгієць на цей раз?
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01.02.2022 17:41 Ответить
Ара или Гиви скорее всего. Документы попокупали и "работают"
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01.02.2022 18:07 Ответить
Хтось би викрав нашого найвеличнійшого, але він нахер кому потрібен за нього гроші не дадуть
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01.02.2022 17:50 Ответить
🤣🤣🤣кому нужен наркоман - це ж попадалово при його утриманні😀
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01.02.2022 17:59 Ответить
ты знаешь скоко у него мильёнов в офшорах?
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01.02.2022 18:51 Ответить
как задерживают этих выродков новостей полно каждый день. а как решения из зала суда и сроки реальные так хрен где что прочитаешь....((
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01.02.2022 18:32 Ответить
Не розумію:про наших вся інформація-звідки вони,а про чурок делікатно-громадянин іншої країни..Уже ясно,що найчастіше-це грузини,то треба ж якісь заходи вживати,а не гнати пургу.
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01.02.2022 18:36 Ответить
Иностранец с предметом, похожим на пистолет, совершал действия, похожие на стрельбу и от этого везде получались дырки, похожие на пулевые отверстия... Бл.дь, и как обычно рожи замазаны. А ведь люди могут опознать в них преступников, проходящих по другим делами помочь следствию.
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01.02.2022 18:55 Ответить
Теж бісить.... навіщо вони мерзоті рила ховають!
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03.02.2022 01:59 Ответить
Нада було просто всіх постріляти при затриманні і не паритись . Злочинність би одразу зменшилась на 6 чоловік .
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01.02.2022 19:00 Ответить
Следующие поняли бы, что Украина - неуютное место.
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01.02.2022 20:19 Ответить
І знову морди їм прикрили а навіщо? Щоб ми не впізнали цю гидоту?
І чому злочинці та щей злочинці іностранці мають зброю на теренах України а законослухняні громадяни України не мають, чому так?
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01.02.2022 23:19 Ответить
Чому їх не стріляють за те що "чинили опір" ?! Або треба міняти Закони щоб за такі злочини виходили МІНІМУМ через 25 років. З їх вже нічого нормального небуде, вийдуть й знову по криміналу.
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03.02.2022 02:02 Ответить
 
 