Акция с требованием закрыть "Наш" и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под офисом телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста: участники потребовали закрыть телеканал за антиукраинскую пропаганду в интересах РФ и ввести санкции против его владельца Евгения Мураева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В мероприятии приняли участие члены националистических движений: "Неизвестный патриот", "Основа будущего", "Правый сектор". "Нацкорпус", "Традиция и порядок". Участники акций наклеили символику армии РФ на баннер телеканала "Наш", создали у входа символический блокпост, облили вход на телеканал красной краской.









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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ