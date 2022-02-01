РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11671 посетитель онлайн
Новости Фото
8 086 44

Акция с требованием закрыть "Наш" и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под офисом телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста: участники потребовали закрыть телеканал за антиукраинскую пропаганду в интересах РФ и ввести санкции против его владельца Евгения Мураева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В мероприятии приняли участие члены националистических движений: "Неизвестный патриот", "Основа будущего", "Правый сектор". "Нацкорпус", "Традиция и порядок". Участники акций наклеили символику армии РФ на баннер телеканала "Наш", создали у входа символический блокпост, облили вход на телеканал красной краской.

Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 01
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 02
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 03
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 04

Читайте также: Мураев опроверг информацию, что он - часть плана Кремля в Украине: "У России есть другой кандидат"

Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 05
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 06
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 07
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 08
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 09

Читайте также: Правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала "НАШ", - СМИ

Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 10
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 11
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 12

Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 13


Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 14
Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 15

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция о санкциях по каналу "НАШ" собрала 25 тыс. голосов

Акция с требованием закрыть Наш и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве 16

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) Киев (25685) телевидение (900) Богачук Олег (1462) Мураев Евгений (142)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
А по моему проще раз в неделю Мураеву основательно бить морду.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:14 Ответить
+19
НАШ сам себе не закриє.

Якщо вже протестують, то потрібно це робити під Офісом єрмака-зеленского, кабміном та офісом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення , який очолює сосна Бєні Герасим'юк.

Тоді Мураєв не буде репетувати про тиск на ЗМІ радикалів.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:13 Ответить
+18
Справедливо. Там на всю йде пропаганда Московії. Просувають думки Пуйла.
Який був гарний СССР, а самі носять смартфони, одягаються та відпочивають на Заході.
Пропаганда і підривна діяльність, відділок **********.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це про цей мітинг говорили зелені почвари ?
показать весь комментарий
01.02.2022 20:06 Ответить
Не про цей.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:22 Ответить
Это из-за этого митинга арестовали Голубана?
показать весь комментарий
01.02.2022 21:00 Ответить
Ні
показать весь комментарий
02.02.2022 20:43 Ответить
НАШ сам себе не закриє.

Якщо вже протестують, то потрібно це робити під Офісом єрмака-зеленского, кабміном та офісом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення , який очолює сосна Бєні Герасим'юк.

Тоді Мураєв не буде репетувати про тиск на ЗМІ радикалів.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:13 Ответить
Що одні дурні, що инші.

1) напис "сЄпари" -- це комплімент. Бо вони є колаборантами. Але хіба дурням до таких деталей?

2) за всієї моєї огиди до мураєва та инших опзж, всі рішення мають ухвалюватися в судах, а не блаЗЄнськими санкціями.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:52 Ответить
Я не пишу, що потрібно вимагати санкцій.
Вимагати потрібно закриття каналу згідно норм законодавства, які постійно порушує канал і персонально мураєв, розповсюджуючи антиукраїнську пропаганду, порушуючи закон про фунуціонування української мови.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:58 Ответить
1) суд;
2) від дурнуватої меркнтильної "герасим'юк" першим пунктом, в разі порушень в межах її компетенції, має бути попередження. І термін виконання.

Всі ці блаЗЄнські санкції -- незаконні від початку до кінця, якщо вони стосуються суб'єктів, до яких може бути застосовано Карний кодекс чи стягнення органів контролю.
показать весь комментарий
01.02.2022 21:08 Ответить
Про Герасим'юк я вже сьогодні писала.

показать весь комментарий
01.02.2022 21:18 Ответить
Люди вийшли з протестом , вони так висловили свої думки....А ВИ ПОДАЛИ ДО СУДУ - ВИСЛОВИТИ СВОЮ ?
показать весь комментарий
02.02.2022 20:46 Ответить
Я ще раз кажу: вони найняті "мураєвом" для цієї акції. Бо називають колаборантів "сепаратистами". І, звісно, купа ненормативної лексики, що звучала принаймні вчора, говорить про те, що "мураєв" хоче створити відповідну картинку.
І облиште це "а ви подали...". Бо воно звучить якось по ідіотськи. Даруйте.
показать весь комментарий
03.02.2022 09:05 Ответить
А по моему проще раз в неделю Мураеву основательно бить морду.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:14 Ответить
Такої бубни дати, щоб весь ОП обдєлався з переляку.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:19 Ответить
Одного раза в неделю мало!! Надо каждый день по-утру как только вышел на улицу и бить исключительно ногами, что-бы руки об эту падаль не пачкать.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:55 Ответить
мураев сотрудник сбу (бокаева), что вы такое говорите))
показать весь комментарий
01.02.2022 21:10 Ответить
а лучше раз в день
показать весь комментарий
02.02.2022 16:11 Ответить
Що там ОПЖ притихли? Треба було прийти, підтримати, отримати пілюлей і Ківу з собою прихватити з дипломом для солідності акції.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:17 Ответить
Мне нравиться.
Впрочем не стоит пытаться вывести клопов в старом диване. Диван надо просто сжечь вместе с клопами.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:17 Ответить
А тебе лишь бы к чьему-то очку присосаться.)
показать весь комментарий
01.02.2022 20:43 Ответить
Прихильники Петра І на Мордорі живуть, а це - прихильники Степана Андрійовича. Пора би вже вивчити...
показать весь комментарий
01.02.2022 20:37 Ответить
"ПерепЕлиця"...Придурок Лахтинский.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:44 Ответить
Справедливо. Там на всю йде пропаганда Московії. Просувають думки Пуйла.
Який був гарний СССР, а самі носять смартфони, одягаються та відпочивають на Заході.
Пропаганда і підривна діяльність, відділок **********.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:19 Ответить
слишком вяло,шоб зелёный полушарик обдрыстался...
показать весь комментарий
01.02.2022 20:28 Ответить
ми чекали всіх вас, чому НЕ ПРИЄНАЛИСЬ ?
показать весь комментарий
02.02.2022 20:49 Ответить
Обоссать забыли. Дерьмак все равно крышует это сепарское кубло. Когда дерьмак повиснет на фонаре,то и "наш" закроется через день.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:47 Ответить
закрыть козломордный канал
показать весь комментарий
01.02.2022 20:51 Ответить
як у вас на москальщині?
ніколи
показать весь комментарий
01.02.2022 21:04 Ответить
Завтра, 02.02.2022 р., під цими ж стінами планувалась акція С. Стерненка. Куди масштабніша акція. Чи не трапиться раптом так, що сьогоднішня послугує причиною для заборони завтрашньої? Якщо так, чи не вбачається в цьому умислу? Особисто не маю віри Білецькому.
показать весь комментарий
01.02.2022 21:00 Ответить
власне така саме думка сяйнула й мені.
заборонити, звісно, не заборонять але оце влаштоване білецьким "ніщо" нівелює та робить доволі дивною та неакутальною сьогоднішню акцію.
це ж направду цікаво, коли білецький влаштовує шоу під дверима каналу на якому він стільки разів виступав та на якому мав не один етер.
від цієї акції смердить.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:11 Ответить
Все зрители канала - железный электорат Зеленского,совкодрочеры и безграмотный быдляк.Так что вовочка будет держатся за эту чернь до последнего.
показать весь комментарий
01.02.2022 21:05 Ответить
Гауляйтеру Мураводу давно надо тюрьму, а не ТВ-канал!
показать весь комментарий
01.02.2022 21:07 Ответить
Гауляйтеский канал "Наш", как сливное очко кремлевской пропаганды РФ - государства агрессора, оккупанта и убийцы украинцев, должен быть немедленно закрыт!
показать весь комментарий
01.02.2022 21:15 Ответить
tak i zapishem - v ukraine svobody slova net. pravoohranitel'nye organy ne rabotayut.
показать весь комментарий
01.02.2022 21:38 Ответить
Есть СМИ, а есть диверсионные отделы вражеской пропаганды государства -агресоора на территории Украины в виде ТВ-каналов, во время военных действий. Если в первом случае это политический вопрос, то во втором случае -это вопрос государственной безопасности страны. В этом случае те, кто говорит о "свободе слова" для диверсантов и вражеских агентов и их пособников, ставяи под вопрос безопасность и само существование нашего государства.
показать весь комментарий
01.02.2022 21:50 Ответить
kak prekrasno vam ********* mozgi. v evrope est' russian today i chto by oni ne govorili protiv nih mogut vvodit' tol'ko sankcii, no zakryt' - nikogda, inache eto budet cenzura. eto i est' svoboda slova. a vam, bolvanchikam, rasskazali o kakoj-to nacional'noj bezopasnosti pod sousom ubrat' konkurentov narkomana.
показать весь комментарий
02.02.2022 00:36 Ответить
Перш за все, треба санкції ввести проти генпрокурорчихи бенядіктовой, за дахування бандитів, сепаратистів та інших наволочі, особливо з "95"-го!
показать весь комментарий
01.02.2022 21:53 Ответить
Как то слабенько...
показать весь комментарий
01.02.2022 23:18 Ответить
Трохи історії -

3 березня 2012 року на центральній площі Донецька пройшов пікет "Донбас за Євразійський Союз!", в ході якого була представлена ​​громадська ініціатива, створена в Луганську 18 лютого. У заході взяли участь представники "Слов'янської партії", "Союзу громадян України" і "Донецької республіки".

показать весь комментарий
02.02.2022 19:51 Ответить
НАШ якій НЕНАШ
показать весь комментарий
02.02.2022 20:51 Ответить
 
 