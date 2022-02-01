Акция с требованием закрыть "Наш" и ввести санкции против его владельца Мураева прошла возле офиса телеканала в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под офисом телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста: участники потребовали закрыть телеканал за антиукраинскую пропаганду в интересах РФ и ввести санкции против его владельца Евгения Мураева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В мероприятии приняли участие члены националистических движений: "Неизвестный патриот", "Основа будущего", "Правый сектор". "Нацкорпус", "Традиция и порядок". Участники акций наклеили символику армии РФ на баннер телеканала "Наш", создали у входа символический блокпост, облили вход на телеканал красной краской.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+27 Михаил Сомов #454446
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+19 Алла Новосад #194524
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Якщо вже протестують, то потрібно це робити під Офісом єрмака-зеленского, кабміном та офісом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення , який очолює сосна Бєні Герасим'юк.
Тоді Мураєв не буде репетувати про тиск на ЗМІ радикалів.
1) напис "сЄпари" -- це комплімент. Бо вони є колаборантами. Але хіба дурням до таких деталей?
2) за всієї моєї огиди до мураєва та инших опзж, всі рішення мають ухвалюватися в судах, а не блаЗЄнськими санкціями.
Вимагати потрібно закриття каналу згідно норм законодавства, які постійно порушує канал і персонально мураєв, розповсюджуючи антиукраїнську пропаганду, порушуючи закон про фунуціонування української мови.
2) від дурнуватої меркнтильної "герасим'юк" першим пунктом, в разі порушень в межах її компетенції, має бути попередження. І термін виконання.
Всі ці блаЗЄнські санкції -- незаконні від початку до кінця, якщо вони стосуються суб'єктів, до яких може бути застосовано Карний кодекс чи стягнення органів контролю.
І облиште це "а ви подали...". Бо воно звучить якось по ідіотськи. Даруйте.
Впрочем не стоит пытаться вывести клопов в старом диване. Диван надо просто сжечь вместе с клопами.
Який був гарний СССР, а самі носять смартфони, одягаються та відпочивають на Заході.
Пропаганда і підривна діяльність, відділок **********.
ніколи
заборонити, звісно, не заборонять але оце влаштоване білецьким "ніщо" нівелює та робить доволі дивною та неакутальною сьогоднішню акцію.
це ж направду цікаво, коли білецький влаштовує шоу під дверима каналу на якому він стільки разів виступав та на якому мав не один етер.
від цієї акції смердить.
3 березня 2012 року на центральній площі Донецька пройшов пікет "Донбас за Євразійський Союз!", в ході якого була представлена громадська ініціатива, створена в Луганську 18 лютого. У заході взяли участь представники "Слов'янської партії", "Союзу громадян України" і "Донецької республіки".