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Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины объединенных сил ВСУ провели полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом Командование объединенных сил ВСУ сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

"Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции при ведении огня и подачи команд на открытие огня, а также действий при поступлении приказа на осуществление внутреннего позиционного маневра и приказа на отбой и оставление огневой позиции", – рассказал Наев.

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На высоком уровне военнослужащие продемонстрировали действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом в ходе оставления огневых позиций.

"Учения, за которыми мы сегодня наблюдали, показали готовность украинских военнослужащих вовремя реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить нашу страну и каждого ее жителя", - подчеркнул Наев.

Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев 01
Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев 02
Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев 03
Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев 04
Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев 05
Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев 06

Автор: 

военные учения (3462) Наев Сергей (347) Объединенные силы (607)


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Топ комментарии
+18
Прогулка по Украине кацапа- оккупанта должна быть пеклом...
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02.02.2022 10:33 Ответить
+13
Смерть окупанту! Віримо і підтримуємо Збройні Сили України!!!
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02.02.2022 12:10 Ответить
+9
Тут водкі нєт.
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02.02.2022 10:25 Ответить
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На видео, что они вручную наводятся?
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02.02.2022 10:02 Ответить
И что, кто-то верит этому "бла-бла-бла" Наева?
Зачем столько текста? Покажи видео! А знаете почему видео нет? Потому что КАЖДОЕ слово - наглое вранье!
Он же даже не понимает, что палится в мелочах. Рассказывает о "преодолении естественных и искусственных препятствий", а на фото - прямая, ровная дорога в полях.
Молчу уже об умении поражать цели. Учения с боевыми когда последний раз проводили?
Даже если раз в пятилетку МО выкладывает видосики с боевыми, то НИКОГДА не показывают результаты этой самой стрельбы. Как думаете: Почему такая "скромность"?
Меня, как гражданина Украины, успокоило бы понимание того, что наши ВСУ не просто есть, не просто стрелять умеют, а еще и попадают точно в цель. Но вместо этого ... ""бла-бла-бла" Наева и гнусавое "не паникуйте".
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02.02.2022 10:18 Ответить
Тут водкі нєт.
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02.02.2022 10:25 Ответить
Та , да ! Тогда же и арсенальі взрьівались , а теперь радуемся 4000 тьісячам снарядов от Чехии . ******* нужно по врагу , а не полигону !
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02.02.2022 10:26 Ответить
Прогулка по Украине кацапа- оккупанта должна быть пеклом...
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02.02.2022 10:33 Ответить
Смерть окупанту! Віримо і підтримуємо Збройні Сили України!!!
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02.02.2022 12:10 Ответить
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.02.2022 12:19 Ответить
Тренування бойових розрахунків запорука перемоги над ворогом. Перемога за нами.
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02.02.2022 12:24 Ответить
будь яке тренування на користь. навіть штабне. а на місцевості це взагалі "те що лікар прописав".
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02.02.2022 13:55 Ответить
Все для перемоги! Ворог не пройде!
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02.02.2022 15:20 Ответить
 
 