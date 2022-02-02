Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Воины объединенных сил ВСУ провели полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.
Об этом Командование объединенных сил ВСУ сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.
"Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции при ведении огня и подачи команд на открытие огня, а также действий при поступлении приказа на осуществление внутреннего позиционного маневра и приказа на отбой и оставление огневой позиции", – рассказал Наев.
На высоком уровне военнослужащие продемонстрировали действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом в ходе оставления огневых позиций.
"Учения, за которыми мы сегодня наблюдали, показали готовность украинских военнослужащих вовремя реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить нашу страну и каждого ее жителя", - подчеркнул Наев.
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Он же даже не понимает, что палится в мелочах. Рассказывает о "преодолении естественных и искусственных препятствий", а на фото - прямая, ровная дорога в полях.
Молчу уже об умении поражать цели. Учения с боевыми когда последний раз проводили?
Даже если раз в пятилетку МО выкладывает видосики с боевыми, то НИКОГДА не показывают результаты этой самой стрельбы. Как думаете: Почему такая "скромность"?
Меня, как гражданина Украины, успокоило бы понимание того, что наши ВСУ не просто есть, не просто стрелять умеют, а еще и попадают точно в цель. Но вместо этого ... ""бла-бла-бла" Наева и гнусавое "не паникуйте".
СЛАВА УКРАЇНІ !!!