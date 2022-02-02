Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины объединенных сил ВСУ провели полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом Командование объединенных сил ВСУ сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

"Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции при ведении огня и подачи команд на открытие огня, а также действий при поступлении приказа на осуществление внутреннего позиционного маневра и приказа на отбой и оставление огневой позиции", – рассказал Наев.

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На высоком уровне военнослужащие продемонстрировали действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом в ходе оставления огневых позиций.

"Учения, за которыми мы сегодня наблюдали, показали готовность украинских военнослужащих вовремя реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить нашу страну и каждого ее жителя", - подчеркнул Наев.











