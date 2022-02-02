Школу, находящуюся в 4 км от оккупированной Горловки, отремонтировали в Торецке, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

В Торецке, который находится всего в 4 километрах от оккупированной Горловки, закончен ремонт школы №6, имеющей статус опорного учебного заведения.

Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Полностью обновлены все коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. Обновлены все фасады, полностью обновлена материально-техническая база нашего учебного заведения. Каждая классная комната оборудована мультимедийными проекторами", – рассказала и.о. директора школы Ольга Гарюк.

В заведении работают четыре компьютерных класса, современная столовая, актовый и спортивный залы. На крыше дополнительно установлены солнечные панели, сейчас идет их подключение к школьной системе электроснабжения. Также на базе учебного заведения уже работает новый школьный бассейн.

Пока это единственный школьный бассейн в городе. Работы выполнены по программе президента "Большая стройка". Общая сметная стоимость составила 83,2 млн гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самую длинную в Украине подпорную стенку построили возле водопада Труфанец в Закарпатье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине было построено и обновлено 74 школы и 49 детских садов.



