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Школу, находящуюся в 4 км от оккупированной Горловки, отремонтировали в Торецке, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

В Торецке, который находится всего в 4 километрах от оккупированной Горловки, закончен ремонт школы №6, имеющей статус опорного учебного заведения.

Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

 "Полностью обновлены все коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. Обновлены все фасады, полностью обновлена материально-техническая база нашего учебного заведения. Каждая классная комната оборудована мультимедийными проекторами", – рассказала и.о. директора школы Ольга Гарюк.

В заведении работают четыре компьютерных класса, современная столовая, актовый и спортивный залы. На крыше дополнительно установлены солнечные панели, сейчас идет их подключение к школьной системе электроснабжения. Также на базе учебного заведения уже работает новый школьный бассейн.

Пока это единственный школьный бассейн в городе. Работы выполнены по программе президента "Большая стройка". Общая сметная стоимость составила 83,2 млн гривен.

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Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине было построено и обновлено 74 школы и 49 детских садов.

Школу, находящуюся в 4 км от оккупированной Горловки, отремонтировали в Торецке, - ОГА 01
Школу, находящуюся в 4 км от оккупированной Горловки, отремонтировали в Торецке, - ОГА 02

Автор: 

школа (3022) Донецкая область (10015) Торецк (499) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+15
В нас у місті практично всі школи та садки було відреставровано попередниками. І ніхто особливо не піарився. Бо робилось у рамках реформи децентралізації. І дороги так же будувались.
Прийшло ЗЕ і начепили скрізь своє прізвище.
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02.02.2022 09:29 Ответить
+4
А скільки "президент" вклав своїх податків в цю програму що презентує це як свою заслугу? Це все за ініціативи платників податків а не зе-блазня! Все що відомо про президента це те як він ухиляється від сплати податків в офшорах і розказує що це нормально!!!
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02.02.2022 09:55 Ответить
+4
Это все хорошо и бомбезно,но почему они не рассказывают сколько садиков и школ они закрыли в этом городе за два года,про музыкальный колледж...Пусть расскажут когда воду проведут за восемь лет мимо Горловки.А два года ремонтировать самую новую школу в городе,это еще нужно уметь)))Кстати ремонт еще не закончен,пусть фото обратной стороны школы покажут...
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02.02.2022 09:55 Ответить
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В нас у місті практично всі школи та садки було відреставровано попередниками. І ніхто особливо не піарився. Бо робилось у рамках реформи децентралізації. І дороги так же будувались.
Прийшло ЗЕ і начепили скрізь своє прізвище.
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02.02.2022 09:29 Ответить
Не надо брехать.Я видел как там было. Шо дома...Шо дороги...Полный трындец. Зеля лох в этих делах. Но даже у него хоть что то получается,если не тупо все воровать. Хотя воруют и при нем. - Постоянно их нужно менять. А не ставить на прожженных аферистов ,набравших воровской опыт за многие лета.
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02.02.2022 09:37 Ответить
Согласна.Как бы там ни было,,,,а школа будет радовать детей не один год.
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02.02.2022 09:45 Ответить
до первого обстрела... потом восстановление, за наш кошт...
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02.02.2022 10:24 Ответить
С такой позицией вообще можно ничего не делать,,,,если путлеру таки стукнет моча в голов
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02.02.2022 10:38 Ответить
у ***** завжди моча и сортирная доктрина, но волк смотрит в лес,.. ну а вы, судя по флажку, там где выгодней...
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02.02.2022 11:27 Ответить
а похоже єто у тебя мозгах моча. как и у Пуйла. абі говном метнуть.
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02.02.2022 17:24 Ответить
Чи змінить це благе діло щось у мізках ватників-любителів руского міра? Я думаю ні. Там переважна маса як той вовк, дивиться в сторону росії та голосує за різну антиукраїнську наволоч.
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02.02.2022 09:38 Ответить
Вы ещё спросите у местных,кто эту школу отремонтировал?Ответы вас развеселят!(Путин,ктож еще -это по секрету!) Летом слышал в тех краях такую версию.
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02.02.2022 12:05 Ответить
Лечиться не пробовал ?
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02.02.2022 12:08 Ответить
Думать не пробовал?
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02.02.2022 13:18 Ответить
Леха, ты и не пытался думать - к чему на других наезжать?

Я был летом на севере Луганщины. Не слышал в это раз НИ ОДНОГО высера в сторону Украины.
Зелю критикуют - да. Но за дороги и строительство благодарны.
Сейчас вот возмущены наездами на ФОПы.
магазины закрываются. на большой поселок из 3 магазинов остался один и ассортимент атм стал не ахти - конкуренции ж нет..
все как по всей Украине вообщем.
Больше того - дорог там надо еще больше, я видел по каким колдобинам наши грузовики с живой силой гоняют, перевернуться - нефиг делать.
Жить там реально стало лучше.
Вот только никто с телевидением не работает. Перестали показывать украинские каналы.
Вот это кипец конечно.
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02.02.2022 17:28 Ответить
Ты видимо был в администрациях с проверками.Я тебе открою страшную тайну - там не только ко чиновники живут.Отрицание действительности признак недалекого зелёного ума.
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03.02.2022 06:02 Ответить
именно ДЕТЕЙ и нужно делать и воспитывать УКРАИНЦАМИ.
вы думаете - откуда пионеры взялись? массово причем.
Вот нам тоже надо делать своих Павликов Морозовых, чтобы сдавали папаш-боевиков.
у комуняк тоже можно много полезному научиться
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02.02.2022 17:25 Ответить
всё замечательно...но мне лично не хочется ещё там строить и ремонтировать такие глобальные стройки . так как с лугандонии могут обстрелять школу и хана стараниям и денежкам казны .4 км .всего от окупированной горловки..... босота запросто могут шандарахнуть бухая обкуренная с чего не будь...((
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02.02.2022 09:51 Ответить
Лично тебя никто не спрашивает,может сепарам подарить весь Донбасс?они ж и до Краматорска достанут и до Мариуполя?С Беларуси и по Киеву можно влупить запросто,может и в Киеве строить не нужно?А вот у кое кого интересно было бы поинтересоваться где ж европейские бабосики,выделяемые все восемь лет, на восстановление этого самого Бумбаса?
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02.02.2022 10:04 Ответить
не гуляй сильно.....))а то возбудился вижу....всё правильно я написал и многим знаю с предыдущих таких статей и ремонтов рядом пока рано что то строить глобальное... всё очень просто...уже ремонтируют целые улици людям дома .а их следом бомбят снарядами и ракетами...((а про достать киева ..мариуполь и другие твои фантазии .как говорится я за 4 км от окупационной рашкой днр тебя понесло до киева...
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02.02.2022 10:09 Ответить
Мариуполь и Краматорск мои фантазии?гугл тебе в помощь.А теперь скажи наера содержать тысячи мусоров и военных,а самим жить в погребе и бояться?
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02.02.2022 10:21 Ответить
согласен. Именно вот такие акции как ремонт школ, строительство дорог и показывают МЕСТНЫМ, что Украина считает их УКРАИНОЙ и заботится.
и поверьте, у всех там есть родычи в ОРДЛО и они хоть и ругают правительство, как везде по стране, но о хорошем тоже говорят. И те им завидуют.
Ну, кроме коммуналки.. в ОРДЛО она ниже. Но только для тех кто может физически выезжать за украинской пенсией.
а то что Зеля переплачивает за дороги вдвое - так это второй вопрос, это везде по стране такое.
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02.02.2022 17:33 Ответить
И никакой глобальной стройки там нет! эта школа одна из самых новых построек в городе и бассейн там был триста лет назад .Капитальный ремонт ,согласен,НО НЕ СТРОЙКА!Не время делать ремонты?восемь лет прошло?может такие как ты все сепарам сдать приготовились?В Израиле,который постоянно воюет такое бы заявил,советчик херов...
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02.02.2022 10:31 Ответить
слушай .я в новостях сутками не вставая с кресла .я пенсионер... всё вижу .смотрю и читаю... иногда легче кого отселить чем постоянно отстраивать вдоль разграничительной линии... за крупные города я и слова не сказал мариуполь и так далее . в израиле я давненько как то бывал 4 месяца там ..исколесил почти весь(порой даже больше чем местные ...) был и на границе с ливаном перебросился с погранцами ихними словами .и в палистине был как турист поехали, и на всех морях трёх , была такая возможность от друзей .и бывал в воинской части, и общался с военными сыновьями моих знакомых служащих в армии . так что... и не ровняй израиль с сильной армией,медециной, бюджетом и поддержкой от сша...как то так .бувай...
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02.02.2022 10:54 Ответить
Дяденька половина вашей писанины вообще не в тему.А по теме я вам привел примеры обстрела градами Краматорска и Мариуполя,в котрых за один день жертв и разрушений было больше чем за восемь лет в Торецке!И тем не менее эти города нужно отстраивать в отличии от таких как Торецк? И вы хоть себя слушайте-предлагаете отселить людей и тут же пишите про слабую экономику и бюджет! Еще раз спрашиваю-зачем содержать огромную армию и тысячи ментов а самим жить в погребе? И,да,в морях океанах и дальних странах я тоже побывал, и понял что Родина одна и я не просру ее из за таких нытиков как вы !Бамбалейла,кури бамбук деда!
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02.02.2022 11:28 Ответить
эх ты бамбалэйла ....и причом бамбук? его разве курят? нахватался слов непонятных тебе и блотуешь.. бувай... и да .я не про дальние страны написал а конкретно про израиль про который ты поднял тему в посте . сам раздул тему примешав к школе и мариуполь и киев и израель и армию и полицейских и где ты был в разных страна .а я раздул и не по теме . сам всё на кучу згрёб...*смотри всё что ты знаешь я уже забыл, когда ты входил...я от туда выходил! всего хорошего...))
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02.02.2022 11:42 Ответить
пенс, сиди тома и перди в свой диван, думать - это не твое.
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02.02.2022 17:29 Ответить
не шурши шерсть.... я понимаю что ты там где то проживаешь и вам это всё на руку стройки... только передай же туда своим родичам пусть не бомбят отстроенное ...и тогда можно строить....
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02.02.2022 19:16 Ответить
А скільки "президент" вклав своїх податків в цю програму що презентує це як свою заслугу? Це все за ініціативи платників податків а не зе-блазня! Все що відомо про президента це те як він ухиляється від сплати податків в офшорах і розказує що це нормально!!!
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02.02.2022 09:55 Ответить
Это все хорошо и бомбезно,но почему они не рассказывают сколько садиков и школ они закрыли в этом городе за два года,про музыкальный колледж...Пусть расскажут когда воду проведут за восемь лет мимо Горловки.А два года ремонтировать самую новую школу в городе,это еще нужно уметь)))Кстати ремонт еще не закончен,пусть фото обратной стороны школы покажут...
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02.02.2022 09:55 Ответить
Яке ж воно цинічне та ублюдошне! Програма "президента України", от чмо! Це планові будівельні роботи в рамках децентралізації, гроші не інвестовані і не *************, гроші українських платників податків, яке ти **** маєш відношення до грошей платників податків? На стільки дешевий, я б сказав вуличний, підзаборний, совковий трюк, про себе "величного" таблички вішати...почитай свою передвиборчу програму Зе гівнюк і подумай скіль ти нам ******, баран!!!🤬🤬🤬
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02.02.2022 10:25 Ответить
Та гівнюк треба писати, якщо по чесному - збудовано в рамках децентралізації, але ж децентралізація то Порох та Гройсман, соромно тобі чмо коксове, але ж не чесно так...
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02.02.2022 10:27 Ответить
Я мешкаю в не великому містечку, 25 тисч населення, в Київській області(100 км до Києва). В нас капітально відремонтували за ці 3 роки(почали ще при Гройсмані) ВСІ 7 дитячих садочків, ВСІ 3 школи. Повністістью утеплили і перекрили дахи, повністью замінили всю проводку, світильники, замінили всі труби і батареї на бі-метал, замінили всі вікна в фасадах і підвіконня навчальних закладів, повністью утеплили і пофарбували фасади, і в коридорах, групах, класах, кабінетах, вбиральнях, зробили де косметичний, де капітальний ремонт. На кожну школу виділили по одному новенькому шкільному автобусу «Богдан А22412». Це децентралізація в діїї.
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02.02.2022 10:29 Ответить
прекрасно. я если честно даже не ожидал после децентрализации, что местные администрации реально будут не только воровать но и что-то полезное делать.
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02.02.2022 17:36 Ответить
Просто здорово! Тепер варто заснувати ще 2-3 гарних виробництва, і, замість невдалого проєкту "Торецький тролейбус" запровадити... трамвай! В Україні сформувалось якесь барчуківське ставлення до трамваю (мабуть, воно йде від Києва). Тим часом, це дешевший, зручніший, безпечніший і менш схильний до поломок вид транспоту. Він прикрашає вулиці Вінниці, Одеси й Конотопа, а у древньому Львові про нього навіть співають пісні! Якщо це здійснити, то все краще із Горлівки поступово перекочує до Торецька. І тоді в Україні (і світі) з'явиться ще одне красиве і значне місто!
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03.02.2022 10:57 Ответить
Одну школу в городе отремонтировали ,а все остальные в доисторическом состоянии ,закрывают . Учебники один на двоих.
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03.02.2022 19:31 Ответить
Ну чего брехать 4 км от Горловки,3 км только до микрорайона
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03.02.2022 20:09 Ответить
Зачем вы обманывает что 4 км до Горловки , минимум 15 км , а до линии разграничения 10км. Откройте карту сами посмотрите Торецк ош6 где находится и где Горловка
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05.02.2022 09:00 Ответить
 
 