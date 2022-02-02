Школу, находящуюся в 4 км от оккупированной Горловки, отремонтировали в Торецке, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО
В Торецке, который находится всего в 4 километрах от оккупированной Горловки, закончен ремонт школы №6, имеющей статус опорного учебного заведения.
Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Полностью обновлены все коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. Обновлены все фасады, полностью обновлена материально-техническая база нашего учебного заведения. Каждая классная комната оборудована мультимедийными проекторами", – рассказала и.о. директора школы Ольга Гарюк.
В заведении работают четыре компьютерных класса, современная столовая, актовый и спортивный залы. На крыше дополнительно установлены солнечные панели, сейчас идет их подключение к школьной системе электроснабжения. Также на базе учебного заведения уже работает новый школьный бассейн.
Пока это единственный школьный бассейн в городе. Работы выполнены по программе президента "Большая стройка". Общая сметная стоимость составила 83,2 млн гривен.
Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине было построено и обновлено 74 школы и 49 детских садов.
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Прийшло ЗЕ і начепили скрізь своє прізвище.
Я был летом на севере Луганщины. Не слышал в это раз НИ ОДНОГО высера в сторону Украины.
Зелю критикуют - да. Но за дороги и строительство благодарны.
Сейчас вот возмущены наездами на ФОПы.
магазины закрываются. на большой поселок из 3 магазинов остался один и ассортимент атм стал не ахти - конкуренции ж нет..
все как по всей Украине вообщем.
Больше того - дорог там надо еще больше, я видел по каким колдобинам наши грузовики с живой силой гоняют, перевернуться - нефиг делать.
Жить там реально стало лучше.
Вот только никто с телевидением не работает. Перестали показывать украинские каналы.
Вот это кипец конечно.
вы думаете - откуда пионеры взялись? массово причем.
Вот нам тоже надо делать своих Павликов Морозовых, чтобы сдавали папаш-боевиков.
у комуняк тоже можно много полезному научиться
и поверьте, у всех там есть родычи в ОРДЛО и они хоть и ругают правительство, как везде по стране, но о хорошем тоже говорят. И те им завидуют.
Ну, кроме коммуналки.. в ОРДЛО она ниже. Но только для тех кто может физически выезжать за украинской пенсией.
а то что Зеля переплачивает за дороги вдвое - так это второй вопрос, это везде по стране такое.