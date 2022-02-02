Войска РФ сбросили с беспилотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутово". Без потерь. Воина спас металлический жетон, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Сегодня, 2 февраля, в половине девятого утра российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Отмечается, что для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.
"В результате атаки потерь среди личного состава нет. Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты. Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями при ведении боевых действий", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124713086737568&id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·
Я подивився прес-конференцію Зеленського та Джонсона і хочу сказати, що два дні впідряд слухати експромти Зеленського потрібна неабияка мужність. Ні, я не накручую собі ціну, аж ніяк.
І не хочу, щоб мене жаліли.
Ми ж це все обрали і тепер мусимо терпіти мужньо.
Там багато цитат, які потрібно розібрати.
Вцілому це знову чулося як "дічь", чергова бездумна, не логічна, без закінченої в основному думки...
"Повністю вбиті солдати" - одразу видно, що такою термінологією послуговується Зеленського в ОП, адже "повністю вбиті" бувають лише наркомани на городі...
Вчергове люди в коментарях писали, що їм соромно перед Борисом Джонсоном за найвеличнішого лідера **********.
"Відсоток ескалації - він високий і небезпечний",- Зеленський. Цю цитату я запам'ятав, інші - скоро напишуть, але не шукайте там хоча б рівень речника якогось відомства. Там досі рівень коміка.
І це не зміниться. І надалі через нього інститут президентства в Україні виглядатиме як "кульгава качка" замість бойового орла, що може дати відсіч.
І слава Богу, що іноземні партнери його сприймають саме так, а Україну - чітко відділяють від офіційної влади, інакше про нас вже б усі забули...