Войска РФ сбросили с беспилотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутово". Без потерь. Воина спас металлический жетон, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 февраля, в половине девятого утра российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.

"В результате атаки потерь среди личного состава нет. Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты. Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями при ведении боевых действий", - говорится в сообщении.





