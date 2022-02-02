РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6566 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 864 24

Войска РФ сбросили с беспилотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутово". Без потерь. Воина спас металлический жетон, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 февраля, в половине девятого утра российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.

"В результате атаки потерь среди личного состава нет. Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты. Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями при ведении боевых действий", - говорится в сообщении.

Войска РФ сбросили с беспилотника заряд ВОГ на КПВВ Гнутово. Без потерь. Воина спас металлический жетон, - Госпогранслужба 01
Войска РФ сбросили с беспилотника заряд ВОГ на КПВВ Гнутово. Без потерь. Воина спас металлический жетон, - Госпогранслужба 02
Войска РФ сбросили с беспилотника заряд ВОГ на КПВВ Гнутово. Без потерь. Воина спас металлический жетон, - Госпогранслужба 03

Автор: 

Госпогранслужба (6585) обстрел (27913) Донбасс (26957) Донецкая область (10009) наемники рф (2093) КПВВ (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Слава Богу, що життя нашого воїна врятоване.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:49 Ответить
+19
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=-UC%2CP-y-R Биков Дмитро

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124713086737568&id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Я подивився прес-конференцію Зеленського та Джонсона і хочу сказати, що два дні впідряд слухати експромти Зеленського потрібна неабияка мужність. Ні, я не накручую собі ціну, аж ніяк.
І не хочу, щоб мене жаліли.

Ми ж це все обрали і тепер мусимо терпіти мужньо.

Там багато цитат, які потрібно розібрати.
Вцілому це знову чулося як "дічь", чергова бездумна, не логічна, без закінченої в основному думки...

"Повністю вбиті солдати" - одразу видно, що такою термінологією послуговується Зеленського в ОП, адже "повністю вбиті" бувають лише наркомани на городі...

Вчергове люди в коментарях писали, що їм соромно перед Борисом Джонсоном за найвеличнішого лідера **********.

"Відсоток ескалації - він високий і небезпечний",- Зеленський. Цю цитату я запам'ятав, інші - скоро напишуть, але не шукайте там хоча б рівень речника якогось відомства. Там досі рівень коміка.
І це не зміниться. І надалі через нього інститут президентства в Україні виглядатиме як "кульгава качка" замість бойового орла, що може дати відсіч.

І слава Богу, що іноземні партнери його сприймають саме так, а Україну - чітко відділяють від офіційної влади, інакше про нас вже б усі забули...
показать весь комментарий
02.02.2022 10:55 Ответить
+18
Живи довго, воїне!
показать весь комментарий
02.02.2022 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Богу, що життя нашого воїна врятоване.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:49 Ответить
судьба
показать весь комментарий
02.02.2022 10:51 Ответить
Живи довго, воїне!
показать весь комментарий
02.02.2022 10:53 Ответить
У відповідь щось полетіло?
показать весь комментарий
02.02.2022 10:53 Ответить
Ангелу-хранетилю - подяка!
показать весь комментарий
02.02.2022 10:54 Ответить
Нормальное перемирие Дерьмак подписал. Зато мы не имеем права уничтожать стреляющие по нас гаубицы
показать весь комментарий
02.02.2022 10:55 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=-UC%2CP-y-R Биков Дмитро

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124713086737568&id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Я подивився прес-конференцію Зеленського та Джонсона і хочу сказати, що два дні впідряд слухати експромти Зеленського потрібна неабияка мужність. Ні, я не накручую собі ціну, аж ніяк.
І не хочу, щоб мене жаліли.

Ми ж це все обрали і тепер мусимо терпіти мужньо.

Там багато цитат, які потрібно розібрати.
Вцілому це знову чулося як "дічь", чергова бездумна, не логічна, без закінченої в основному думки...

"Повністю вбиті солдати" - одразу видно, що такою термінологією послуговується Зеленського в ОП, адже "повністю вбиті" бувають лише наркомани на городі...

Вчергове люди в коментарях писали, що їм соромно перед Борисом Джонсоном за найвеличнішого лідера **********.

"Відсоток ескалації - він високий і небезпечний",- Зеленський. Цю цитату я запам'ятав, інші - скоро напишуть, але не шукайте там хоча б рівень речника якогось відомства. Там досі рівень коміка.
І це не зміниться. І надалі через нього інститут президентства в Україні виглядатиме як "кульгава качка" замість бойового орла, що може дати відсіч.

І слава Богу, що іноземні партнери його сприймають саме так, а Україну - чітко відділяють від офіційної влади, інакше про нас вже б усі забули...
показать весь комментарий
02.02.2022 10:55 Ответить
Совсем охренели , сбрасьівать гранатьі на КПВВ ! Кстати , открьітие и работа КПВВ - один из пунктов договоренностей в Нормандском формате , под которьіми стоит подпись Путина , Зеленского , Меркель и Макрона . Кого- то будут драть в Берлине непадецки ! 😃
показать весь комментарий
02.02.2022 10:56 Ответить
да им то что? скажут "это укропы подстроили" и "какие ваши доказательства?".
показать весь комментарий
02.02.2022 12:47 Ответить
это они так особый статус хотят и жрать
показать весь комментарий
02.02.2022 10:58 Ответить
Хуже войны с Рашкой может быть только мир с Рашкой. Мир с Рашкой ето та же война только ты не имеешь права Рашке отвечать
показать весь комментарий
02.02.2022 11:01 Ответить
Бывает
показать весь комментарий
02.02.2022 11:02 Ответить
Це був жетон Хантера.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:13 Ответить
Это провокация кацапов. За такое нужно либо карать,либо уже санкциировать.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:14 Ответить
на кпп уже броники не нужны? или он удостоверение в заднем кармане носил?
показать весь комментарий
02.02.2022 11:17 Ответить
Тяжко подыхает ГУЛАГ
показать весь комментарий
02.02.2022 11:17 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 11:19 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 11:23 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 11:23 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 11:25 Ответить
краснопузые крысы...когда ж вы нажретесь?
показать весь комментарий
02.02.2022 11:28 Ответить
Я бы обнес тех обдроченцев бетонной стеной и замуровал.Пусть сдохнут
показать весь комментарий
02.02.2022 12:37 Ответить
Будь ласка,поправте мене...На кордонах України стоять і звіріють майже 170 тисяч свинособак в військовій формі.Я ,як нормальна людина,розумію, що для наступу на нас, чогось не вистачає. І Цензор,в заголовку цієї новини ліпить "Війська РФ на КППВ і далі по тексту...Все,війна почалася???Про Крим,донбас і 2013 рік я знаю. Невже це не зрозуміло редакторам і журнашлюхам Цензора???Ловлять хайп,як від "Байрактара"?
показать весь комментарий
02.02.2022 13:22 Ответить
как в первую мировую пилоты вражеских аэропланов стреляли друг в друга из револьверов, а вражеские позиции забрасывали ручными гранатами....
показать весь комментарий
02.02.2022 13:36 Ответить
 
 