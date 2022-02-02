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Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Правильная мысль

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Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

В теплой ванной

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Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новые девизы

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Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ужасный случай

Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Смирительная рубашка для Путина

Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

... вы просто не понимаете

Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Они?

Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Российский ответ НАТО

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Автор: 

политика (7088) россия (96216) фотожаба (14508) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+42
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02.02.2022 11:09 Ответить
+19
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02.02.2022 11:42 Ответить
+14
А мальчик в трусиках взял и обосрался, причём перед всем миром
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02.02.2022 11:30 Ответить
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Действительно, лучше тихо пойти, не ожидать пока "погонят лесом".
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02.02.2022 11:02 Ответить
как обычно скрины фотожаб разлетаются по некоторым сепарам на вайбер....)) тролить же нужно их перевоспитывать.
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02.02.2022 11:04 Ответить
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02.02.2022 11:09 Ответить
А мальчик в трусиках взял и обосрался, причём перед всем миром
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02.02.2022 11:30 Ответить
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02.02.2022 11:42 Ответить
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02.02.2022 12:58 Ответить
Мальчик в зеленых трусиках!
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02.02.2022 14:02 Ответить
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02.02.2022 13:28 Ответить
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02.02.2022 15:11 Ответить
Не встиг добігти

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03.02.2022 00:00 Ответить
 
 