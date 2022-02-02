Смирительная рубашка для Путина, российский ответ НАТО, новые лозунги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Правильная мысль

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В теплой ванной

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Новые девизы

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Ужасный случай

Смирительная рубашка для Путина

... вы просто не понимаете

Они?

Российский ответ НАТО

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