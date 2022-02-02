Трухин после ДТП начал искать свои очки со стороны водительского сиденья. ФОТО
Следующее, что должно стать явным после истории с ДТП, – роль нардепа Трухина в курсировании коррупционных денег по "Большой стройке" на зарплаты "слугам народа" в конвертах. Собственно, это и есть причина, почему Трухину так помогали с тем ДТП.
Об этом рассказала журналистка Алиса Юрченко, передает Цензор.НЕТ.
"Однажды я дозвонилась до пассажира машины, пострадавшей в ДТП с Трухиным. Тот испуганно просил ничего не спрашивать. Я интересовалась ДТП, обстоятельства которой власть пытается скрыть. Поэтому ответ пострадавшего не удивил. Просто стало понятно: свидетель боится говорить. Потом моя коллега спрашивала о ДТП и Трухина лично у президента Зеленского. Президент сделал вид, что это несущественная история. Что он ей даже не интересуется, настолько она неважна. Спасибо, Анна Колюжная, за тот вопрос. Собственно после того общение с президентом BIHUS.Info отказали в участии в пресс-конференции Зеленского. Типа лимит вопросов исчерпан", - рассказала она.
"А теперь, благодаря бесстрашному копу Сергею Петрику и гениальному журналисту Михаилу Ткачу, все увидели, что: Трухин действительно был нетрезвым. Трухин после ДТП начал искать свои очки со стороны водительского сиденья. Спасибо Маше Землянской за наблюдение. Полицейский еще на месте ДТП говорил о свидетеле, который утверждал: Трухин был за рулем. Трухин предлагал полицейским взятку. Трухин пытался покинуть место ДТП через лес. (Если за рулем был не он, чего бежать и откупаться?). Трухин говорил, что у него в сумке - 150К", - добавила журналистка.
"Так вот. Следующее, что должно стать явным, - роль нардепа Трухина в курсировании коррупционных денег с "Большой стройки" на зарплаты "слугам" в конвертах. История, у которой тоже не один свидетель. История, на которую соблазнились самые антикоррупционные депутаты от "слуг". Собственно это - и есть причина, почему Трухину так помогали с тем ДТП. Так помогали, что... Президент вместо "выйди-отсюда-разбойник" делал вид, будто там ничего не произошло. И что свидетели боялись общаться, как только слышали тему", - резюмировала Юрченко.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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Один главред тоже говорил что на какого то президента в суд может подать.
Зараз якийсь "братущак" напише і все вам роз'яснить: ...вінаватьі всє...!
В «Слуге народа» официально отреагировали на https://youtu.be/86uzoruHMgM публикацию доказательств по ДТП с Трухиным.
🔥 По словам главы фракции Давида Арахамии, «они ждали-ждали объективного расследования» и теперь «им за него стыдно».
⁉️ А вам, гниды, не стыдно за своего президента, который публично "отмазывал" Трухина и утверждал, что "там ничего страшного не произошло" и он "верит своему депутату"?
Другими словами, если бы журналисты не докопались до правды, ваше "следствие", которое за полгода даже не смогло установить, был ли Трухин за рулём, так бы и замяло это дело. В угоду Зеленскому, который своими высказываниями открыто давил на тех, кто должен был установить истину.
‼️ Не вам стыдно. Стыдно нам. За то, что вы, кондомы зелёные, позорите Украину, нивелируете правосудие, организовали круговую поруку и открыто плюёте в глаза украинцам.
❓ Сколько ещё нужно косяков, подлостей, жульств, обмана с вашей стороны, чтобы у тех, кто ещё готов голосовать за вас, открылись, наконец, глаза?
https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/666137261093940 Helgi Sharp
Також, не виключено, що цей викид, за певних обставин, може буті ініційований самою зе-командою: відволікти від інших питань. Звісно, це малоймовірно, але зявилось саме це відео а ні, наприклад, відео де Трухін за кермом.
Ватру розпалит, отраву зварит,
Hатєгне на голову мішок з целофану,
Ляже і заторчит."
Hаркомани на городі...
І ше показовий момент, коли Трухін навмистно нерозбірливо пише пояснення. На той час ще зовсім не відомо, які є доказази що він був за рулем, а підписати свідчення, що я був на задньому сидінні та спав - це вже документ, це великий ризик, ось він і косить під клоуна
Але ж до приписдяних виборців все одно не дойде...