Трухин после ДТП начал искать свои очки со стороны водительского сиденья. ФОТО

Следующее, что должно стать явным после истории с ДТП, – роль нардепа Трухина в курсировании коррупционных денег по "Большой стройке" на зарплаты "слугам народа" в конвертах. Собственно, это и есть причина, почему Трухину так помогали с тем ДТП.

Об этом рассказала журналистка Алиса Юрченко, передает Цензор.НЕТ.

"Однажды я дозвонилась до пассажира машины, пострадавшей в ДТП с Трухиным. Тот испуганно просил ничего не спрашивать. Я интересовалась ДТП, обстоятельства которой власть пытается скрыть. Поэтому ответ пострадавшего не удивил. Просто стало понятно: свидетель боится говорить. Потом моя коллега спрашивала о ДТП и Трухина лично у президента Зеленского. Президент сделал вид, что это несущественная история. Что он ей даже не интересуется, настолько она неважна. Спасибо, Анна Колюжная, за тот вопрос. Собственно после того общение с президентом BIHUS.Info отказали в участии в пресс-конференции Зеленского. Типа лимит вопросов исчерпан", - рассказала она.

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"А теперь, благодаря бесстрашному копу Сергею Петрику и гениальному журналисту Михаилу Ткачу, все увидели, что: Трухин действительно был нетрезвым. Трухин после ДТП начал искать свои очки со стороны водительского сиденья. Спасибо Маше Землянской за наблюдение. Полицейский еще на месте ДТП говорил о свидетеле, который утверждал: Трухин был за рулем. Трухин предлагал полицейским взятку. Трухин пытался покинуть место ДТП через лес. (Если за рулем был не он, чего бежать и откупаться?). Трухин говорил, что у него в сумке - 150К", - добавила журналистка.

"Так вот. Следующее, что должно стать явным, - роль нардепа Трухина в курсировании коррупционных денег с "Большой стройки" на зарплаты "слугам" в конвертах. История, у которой тоже не один свидетель. История, на которую соблазнились самые антикоррупционные депутаты от "слуг". Собственно это - и есть причина, почему Трухину так помогали с тем ДТП. Так помогали, что... Президент вместо "выйди-отсюда-разбойник" делал вид, будто там ничего не произошло. И что свидетели боялись общаться, как только слышали тему", - резюмировала Юрченко.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.