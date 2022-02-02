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Новости Фото Скандалы в Слуге народа
21 013 46

Трухин после ДТП начал искать свои очки со стороны водительского сиденья. ФОТО

Следующее, что должно стать явным после истории с ДТП, – роль нардепа Трухина в курсировании коррупционных денег по "Большой стройке" на зарплаты "слугам народа" в конвертах. Собственно, это и есть причина, почему Трухину так помогали с тем ДТП.

Об этом рассказала журналистка Алиса Юрченко, передает Цензор.НЕТ.

"Однажды я дозвонилась до пассажира машины, пострадавшей в ДТП с Трухиным. Тот испуганно просил ничего не спрашивать. Я интересовалась ДТП, обстоятельства которой власть пытается скрыть. Поэтому ответ пострадавшего не удивил. Просто стало понятно: свидетель боится говорить. Потом моя коллега спрашивала о ДТП и Трухина лично у президента Зеленского. Президент сделал вид, что это несущественная история. Что он ей даже не интересуется, настолько она неважна. Спасибо, Анна Колюжная, за тот вопрос. Собственно после того общение с президентом BIHUS.Info отказали в участии в пресс-конференции Зеленского. Типа лимит вопросов исчерпан", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исключение Трухина из "Слуги народа" - не наказание, а дешевая подачка. Для начала он должен получить подозрение, - Шабунин

"А теперь, благодаря бесстрашному копу Сергею Петрику и гениальному журналисту Михаилу Ткачу, все увидели, что: Трухин действительно был нетрезвым. Трухин после ДТП начал искать свои очки со стороны водительского сиденья. Спасибо Маше Землянской за наблюдение. Полицейский еще на месте ДТП говорил о свидетеле, который утверждал: Трухин был за рулем. Трухин предлагал полицейским взятку. Трухин пытался покинуть место ДТП через лес. (Если за рулем был не он, чего бежать и откупаться?). Трухин говорил, что у него в сумке - 150К", - добавила журналистка.

Трухин после ДТП начал искать свои очки со стороны водительского сиденья 01

"Так вот. Следующее, что должно стать явным, - роль нардепа Трухина в курсировании коррупционных денег с "Большой стройки" на зарплаты "слугам" в конвертах. История, у которой тоже не один свидетель. История, на которую соблазнились самые антикоррупционные депутаты от "слуг". Собственно это - и есть причина, почему Трухину так помогали с тем ДТП. Так помогали, что... Президент вместо "выйди-отсюда-разбойник" делал вид, будто там ничего не произошло. И что свидетели боялись общаться, как только слышали тему", - резюмировала Юрченко.

Также читайте: Патрульный Петрик отказался от $150 тыс. взятки, которые ему предлагал "слуга народа" Трухин. Эта сумма превышает зарплату полицейского за 20 лет, - Аваков

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7686) журналистика (3319) Зеленский Владимир (20889) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+59
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02.02.2022 12:01 Ответить
+42
https://ibigdan.livejournal.com/27933201.html Я тихонечко в лес уйду, и всё (c)

В «Слуге народа» официально отреагировали на https://youtu.be/86uzoruHMgM публикацию доказательств по ДТП с Трухиным.

🔥 По словам главы фракции Давида Арахамии, «они ждали-ждали объективного расследования» и теперь «им за него стыдно».

⁉️ А вам, гниды, не стыдно за своего президента, который публично "отмазывал" Трухина и утверждал, что "там ничего страшного не произошло" и он "верит своему депутату"?

Другими словами, если бы журналисты не докопались до правды, ваше "следствие", которое за полгода даже не смогло установить, был ли Трухин за рулём, так бы и замяло это дело. В угоду Зеленскому, который своими высказываниями открыто давил на тех, кто должен был установить истину.

‼️ Не вам стыдно. Стыдно нам. За то, что вы, кондомы зелёные, позорите Украину, нивелируете правосудие, организовали круговую поруку и открыто плюёте в глаза украинцам.

❓ Сколько ещё нужно косяков, подлостей, жульств, обмана с вашей стороны, чтобы у тех, кто ещё готов голосовать за вас, открылись, наконец, глаза?

https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/666137261093940 Helgi Sharp
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02.02.2022 11:53 Ответить
+39
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02.02.2022 11:54 Ответить
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вову падставілі. он нє в курсє
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02.02.2022 11:48 Ответить
Так Братущак так и кричит))) Может мечтает люськино место занять)))
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02.02.2022 12:07 Ответить
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02.02.2022 12:23 Ответить
Улетели с заднего сиденья, кровь на водительской подушке безопасности все покажет.
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02.02.2022 11:50 Ответить
и так хитро летели, шо перелетели водительское сидение и застряли в сработавшей подушке))))
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02.02.2022 12:14 Ответить
баллістики з ДБР скажуть що саме так і було
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02.02.2022 12:26 Ответить
та пагадите... ани еще солдат нагонят прочесывать то место на трассе... искать ченить (ну там душку от очков, резинку от трусов, золотник от колесов (это врифму шоб)))))
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02.02.2022 12:30 Ответить
...и фантики "Шаленої бджілки"
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02.02.2022 12:33 Ответить
із відбитками зубів Пороха
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02.02.2022 12:33 Ответить
оно (трухин ) на автомате полезло искать очки где сидело
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02.02.2022 17:58 Ответить
вот именно!!! где сидело!!!
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02.02.2022 18:03 Ответить
Геннадий Москаль говорил недавно в интервью, что может написать запрос в правоохранительные органы на счет конвертов ежемесячных для СН, так как об этом все в Раде знают...
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02.02.2022 11:51 Ответить
Не о чём.
Один главред тоже говорил что на какого то президента в суд может подать.
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02.02.2022 12:27 Ответить
не умничай бык, правильно писать НИ О ЧЕМ, КАКОГО-ТО.
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02.02.2022 13:15 Ответить
Разогнали тучи над верхушкой айсберга зеленого. Но наблюдателю открылись только 5% их злодеяний. Остальное скрыто под юбкой венедиктовых, монастырских и прочих "федералов".
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02.02.2022 11:51 Ответить
Та ніби ж на картинці Порошенко? Хто доведе, що це "трухин"?
Зараз якийсь "братущак" напише і все вам роз'яснить: ...вінаватьі всє...!
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02.02.2022 11:52 Ответить
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02.02.2022 12:01 Ответить
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02.02.2022 12:30 Ответить
Картинка просто золото. Автору респект.Не в бровь а в глаз!
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02.02.2022 12:59 Ответить
Это же нужно было так умудрится, с помощью зашкваренного Онищенка, приплести к Трухину Порошенка)))
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02.02.2022 12:05 Ответить
Хтось витримав паузу, щоби зелені зрадники та бариги вкрай забрехалися, та згодом заспокоїлися. Щоб в них склалося уявлення що знову вдалося "пропетлять". Але ж - ніт, доведеться відповідати за все - "за кран і за кота!"
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02.02.2022 11:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27933201.html Я тихонечко в лес уйду, и всё (c)

В «Слуге народа» официально отреагировали на https://youtu.be/86uzoruHMgM публикацию доказательств по ДТП с Трухиным.

🔥 По словам главы фракции Давида Арахамии, «они ждали-ждали объективного расследования» и теперь «им за него стыдно».

⁉️ А вам, гниды, не стыдно за своего президента, который публично "отмазывал" Трухина и утверждал, что "там ничего страшного не произошло" и он "верит своему депутату"?

Другими словами, если бы журналисты не докопались до правды, ваше "следствие", которое за полгода даже не смогло установить, был ли Трухин за рулём, так бы и замяло это дело. В угоду Зеленскому, который своими высказываниями открыто давил на тех, кто должен был установить истину.

‼️ Не вам стыдно. Стыдно нам. За то, что вы, кондомы зелёные, позорите Украину, нивелируете правосудие, организовали круговую поруку и открыто плюёте в глаза украинцам.

❓ Сколько ещё нужно косяков, подлостей, жульств, обмана с вашей стороны, чтобы у тех, кто ещё готов голосовать за вас, открылись, наконец, глаза?

https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/666137261093940 Helgi Sharp
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02.02.2022 11:53 Ответить
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02.02.2022 11:54 Ответить
А раптом там там ще стрілок шефіра десь блукає? Було б непогано...
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02.02.2022 12:10 Ответить
Замість двадцяти нових бригад в армії, більш нагальною для України є одна бригада санітарів на Банковій.
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02.02.2022 11:59 Ответить
Интересно, появится ли новый гундосик от янелоха по этому поводу?
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02.02.2022 12:06 Ответить
Знову мабудь забанять, але ж - #идяра, касир Зє!пріпіздєнта, хто ж його посадить? Оте дбр недобите? Чи отой переляканий монастирський? Чи може?.. Та ну на...
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02.02.2022 12:08 Ответить
На сенсацию не тянет, Трухин объяснит, что "принимал доклад в устной форме" у водителя в момент ДТП, от удара очки слетели.
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02.02.2022 12:09 Ответить
Посрались с ахметкой-получайте. А как хотели? Пауки в банке.🤷
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02.02.2022 12:12 Ответить
Смотрел видео все доказательства не имеют судебной перспективы, хотя я понимаю что Трухин был за рулем. Вот такое у нас правосудие и все это понимают/
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02.02.2022 12:12 Ответить
щас поправят из опы. "не трухлый, а человек похожий на трухлого" )
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02.02.2022 12:15 Ответить
Дело передадут в СУД. Шумиха утихнет. И СУД под минимальным наказанием его отпустит, а то и по притянутым за уши процедурам (по негласной указивке зеленых) оправдает Трухина. А слуги олигархов "умоют руки", скажут, что это СУД, а не мы оправдали. Вот чем это закончится. Ведь это не первый случай.
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02.02.2022 12:15 Ответить
Все равно приятно смотреть ,как 🦠👿👹😂зеУБЛЮДКОВ И 🐲🤡ЧЛЕНОГРАЯ КОЛБАСИТ 💥💥💥💥🪃🪃🪃🪃
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02.02.2022 13:19 Ответить
Для влади не так суттеви наслідки покарають Трухіна чи ні і як покарають, а насамперед іміджеві втрати. Ця вся історія зовсім не додає % до і так падаючого рейтингу слуг. В ДТП немає загиблих, немає і не може бути претензій від постраджалих з німи вже про все домовились.

Також, не виключено, що цей викид, за певних обставин, може буті ініційований самою зе-командою: відволікти від інших питань. Звісно, це малоймовірно, але зявилось саме це відео а ні, наприклад, відео де Трухін за кермом.
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02.02.2022 13:19 Ответить
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02.02.2022 12:18 Ответить
о,догадались Я сразу еще вчера на этом акцентировал внимание.
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02.02.2022 12:25 Ответить
Мне хватило беглого просмотра видео,что бы найти сразу несколько доказательств откровенной лжи этого зеленого упыря. Мало того еще подсказать как все это решить самыми простыми методами Дбр не хватило полгода что бы догадаться. Я собственно к чему жто все? КТО,Б**ДЬ "РАБОТАЕТ" В ДБР? ЧТО ЗА У**КИ?
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02.02.2022 12:37 Ответить
"А потім він піде до лісу,
Ватру розпалит, отраву зварит,
Hатєгне на голову мішок з целофану,
Ляже і заторчит."
Hаркомани на городі...
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02.02.2022 12:37 Ответить
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02.02.2022 13:02 Ответить
Да хоть в любимую Италию ,как говорил Богдан ,свалил-бы ! Хотя на грабли не стоит наступать Янукович переехал на Россию , получили реванш -Портнов.Татаров ………
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02.02.2022 13:26 Ответить
Я вже писав, там все чудово: навіть по стану можно зробити висновки хто де сидів. Трухін та "в червоній сорочці" майже не ушкоджені - сиділи попереду, фронтальне зіткнення захист подушками найбільш еффективно спрацював, шторкі і т.п. - уткнулися в м'які подушки, трохи перелякалися та протверезили, все. А людини що сиділа на задньому сидінні літала по салону. Сидів би Трухі позаду - стан був би зовсім інший.

І ше показовий момент, коли Трухін навмистно нерозбірливо пише пояснення. На той час ще зовсім не відомо, які є доказази що він був за рулем, а підписати свідчення, що я був на задньому сидінні та спав - це вже документ, це великий ризик, ось він і косить під клоуна
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02.02.2022 13:11 Ответить
Та при спрацьованій подушці безпеки довести що за рулем був Трухін два рази плюнути там полюбому залишився біоматеріал водія! Очевидно що якщо цього не зробили то покривали це все корєш-міністр і прокурори!
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02.02.2022 13:27 Ответить
естественно, вроде это тайна...
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02.02.2022 13:44 Ответить
что за бред, почему менты за ним в лес ушли? как он вообще в лесу оказался? Почему не скрутили и не посадили в своё авто как это обычно бывает? Что это за полиция?
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02.02.2022 13:43 Ответить
Кожен, хто стикнеться з "правоохоронною" системою України, посьорбає цього лайна сповна.

Але ж до приписдяних виборців все одно не дойде...
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02.02.2022 16:31 Ответить
палится ****.....
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02.02.2022 21:59 Ответить
 
 