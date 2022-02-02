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Трассу Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь отремонтировали на Прикарпатье, – "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорожники на Прикарпатье отремонтировали часть трассы Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь.

Фото, на которых видно, как изменилась дорога, Укравтодор обнародовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт пути провели в рамках программы "Большая стройка".

Автодорога Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь является самым коротким маршрутом через Тернопольскую область до Карпатских гор и именно им пересекает регион наибольшее количество туристов.

"Автодорога Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь соединяет два областных центра и является оптимальным маршрутом из Подолья в Карпатский национальный природный парк, известные горнолыжные курорты, исторические и краеведческие достопримечательности", - отмечает Укравтодор.

Всего в 2021 году в Ивано-Франковской области отремонтировано 202 км автомобильных дорог государственного значения и 32 искусственных сооружения.

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Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, до конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского планируется построить 24 тыс. км дорог. Это фактически все автодороги государственного значения.

Трассу Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь отремонтировали на Прикарпатье, – Укравтодор 01
Трассу Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь отремонтировали на Прикарпатье, – Укравтодор 02
Трассу Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь отремонтировали на Прикарпатье, – Укравтодор 03
Трассу Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь отремонтировали на Прикарпатье, – Укравтодор 04

Автор: 

дороги (2512) Ивано-Франковская область (929) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+12
так на фото ж видно ... ями))
погано укатали, чі то вже дорога розвалюється - навіть сніг не зійшов
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02.02.2022 11:59 Ответить
+6
Трасса между обл. центрами должна быть как минимум двуполосной в одном направлении с газоном или отбойниками посередине. А это просто местечковая дорога.
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02.02.2022 12:11 Ответить
+4
глянемо весною.
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02.02.2022 11:56 Ответить
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Шо снег укатали?
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02.02.2022 11:52 Ответить
И покрасили.
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02.02.2022 11:59 Ответить
так на фото ж видно ... ями))
погано укатали, чі то вже дорога розвалюється - навіть сніг не зійшов
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02.02.2022 11:59 Ответить
Срали-мазали... Гівна не хватило !!!
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02.02.2022 12:06 Ответить
до того ж "ремонт" у зеЛоха - це 3-5 см нового асфальта поверх старого
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02.02.2022 12:16 Ответить
не №изди! турки в 3 слоя катают. асфальт стоит нормально, и гарантию дают 10 лет
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02.02.2022 12:22 Ответить
глаза свои открой, "п*издельник"..
где ты "видишь" "три слоя асфальта"??
когда даже на их фото видно слева старые ЯМЫ, а слой поверх СТАРОГО асфальт не более 3-5 см.
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02.02.2022 12:49 Ответить
"нова дорога.. 3 слоя асфальта"
як й зверху на фото разметка - фотошоп рулит!
https://news.online.ua/v-kitae-chinovniki-narisovali-v-fotoshope-inspektsiyu-dorogi-i-opozorilis-na-ves-internet_n408754/
В Китае чиновники нарисовали в фотошопе "инспекцию дороги"

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02.02.2022 12:53 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1488785036862181376 1 ч

https://twitter.com/i/status/1488622706320883717

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02.02.2022 11:54 Ответить
глянемо весною.
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02.02.2022 11:56 Ответить
Так прийдет весна, уже сажать надо будет.
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02.02.2022 12:42 Ответить
"Дорожники на Прикарпатті відремонтували частину траси Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль."

Чи там зими нема, чи це вже суперновітні зелені технології у нас з'явилися для ремонту трасс взимку - дивина
Знову зеленіз ******* чудять
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02.02.2022 12:04 Ответить
Трасса между обл. центрами должна быть как минимум двуполосной в одном направлении с газоном или отбойниками посередине. А это просто местечковая дорога.
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02.02.2022 12:11 Ответить
Схоже розмітка у фотошопі намальована і трасса виглядає вже як продавлена у колію досить сильно. Через півроку можна буде робити наново
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02.02.2022 12:15 Ответить
Такое впечатление что грейдером разравняли, а катком и не прошлись.
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02.02.2022 12:43 Ответить
Думаю на пару лет хватит. Это же только в "отсталой" Европе на подобный капремонт дают 10 лет гарантии, а у нас - 3.
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02.02.2022 12:21 Ответить
турки дают 10 лет! не бреши
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02.02.2022 12:23 Ответить
зебіл, а хто тобі сказав що там турки ремонтували? зомбоящик?

чі та яма зліва - на дорозі

Підрядна організація - ТОВ «ПБС» https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32872788/

https://if.ukravtodor.gov.ua/press/news/remont_n-18_ivano-frankivsk_ternopil__yaki_rezultaty.html

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02.02.2022 13:00 Ответить
п.с. яма зліва внизу, на "новій дорозі" - це такий "знак бренду" чі асфальту нехватило?
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02.02.2022 13:02 Ответить
Ты чмо, я тебя оскорблял? Мне срать на потроха и шмарклю! Но посое последнего хоть что то людям останется! А после потроха только огромная сеть магазинов рошен!
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02.02.2022 18:27 Ответить
1. Ассоциация с ЕС
2. Безвис с ЕС
3. Децентрализация
4. Прозорро
5. Автоматический возврат НДС
6. Армия
7. Церковь
8. Евросоюз и НАТО в конституции
9. Банковская реформа
....
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02.02.2022 19:22 Ответить
с НДС как мутили за откаты, так и мутят! это я 100% знаю
и многое из того, что ты написал, далеко не заслуга барыги. прохвост он!

где там пункт о борьбе с коррупцией???? НЕ ВИЖУ!!!!
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02.02.2022 23:38 Ответить
Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? Не в пивнухе с корешами трешь. Тыкать будешь своей Машке под столом в рыгаловке. Если смысл сказанного тебе свинопас, мешает понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись.
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03.02.2022 01:16 Ответить
1. Турки в основном бетонки в Украине делают. Капремонтом не занимаются. Не их уровень.
2. И да ты прав - на бетонку Турки дают гарантию 10 лет. Только вот беда - в США на бетонки дают 25 лет гарантии. Не знаешь "Почему?"
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02.02.2022 14:25 Ответить
Ты отстал совсем) они делали трассу Запорожье- Днепр) асфальт, чувак!) и они делали съезды на вантовый новый мост в ЗП тоже и з асфальта… и они клали дорогу от поворота с трассы зп - кирилловка на Бердянск! И тоже асфальт))) так что не рассказывай, если не в курсе. И еще добавлю, асфальт наши им тулили, но они не согласились, так как знают качество наших рукожопов) они на территории Запорожстали выкупили заводик и сами делают асфальт! И гарантию на эти дороги они дают 10 лет!
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02.02.2022 18:25 Ответить
Ага ... "отстал" ... Только я из Днепра. А на ремонте трассы Днепр-Запорожье в субподряде работала фирма моего товарища. И знаешь у КОГО они были в субподряде? Огорчу тебя - не у турок. А у польской прокладки Филатова-Корбана. Так что может я и "отстал", но знаю поболе твоего.
На счет Кириловки не знаю - врать не буду. Но даже если так, то это исключение, подтверждающее правило.
И это не меняет того факта, что на бетонку они дают гарантию 10 лет, а в США - 25.

А вот на счет асфальта - подтверждаю. Рассказывали знающие люди. Дополню, что туркам очень активно тулили "нашу" краску для дорожной разметки. Турки отбились с большим трудом и используют турецкую. Говорят вопрос решился только после того как турки лично Зеленскому пожаловались. Именно поэтому made in Ukraine разметка стирается через пару лет, а турецкая стоит и самое главное - светоотражает.
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03.02.2022 09:22 Ответить
ага, и жилетки Onur они специально одевали... и технику так же брендировали! не звезди, брехло
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03.02.2022 09:26 Ответить
От того что ты назовешь меня "брехлом" мозгов у тебя не прибавится.
Я понимаю, что такие "эксперты" как ты не слышали слова "субподряд", поэтому открою тебе "тайну". Т.к. основной идеей ремонта трассы Днепр-Запорожье было "быстренько рубануть бабла в лёгкую", то естественно Корбановско-Филатовская прокладка очень быстро обосралась на этих работах и вынуждена была привлекать много субподрядчиков. Но субподрядчики тоже были все "свои" и работали в лучших традиция коррупционных договорняков (т.е. с нарушением всех сроков, технологий и т.п.) И тогда они вынуждены были пригласить Онур, как профессионалов, которые отвечали за сроки и качество.
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03.02.2022 09:46 Ответить
ты сам себе противоречишь! так кто все таки катком катал асфальт?
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03.02.2022 10:11 Ответить
Разные компании. В т.ч. и Онур. Но мы же говорили о генподрядчике, а не о том кто принимал участие в работах. Ответственность (и гарантию в т.ч.) несет именно генподрядчик. И гарантия на эти работы от якобы польской компании - 5 лет.

С нетерпением жду твоих извинений за "не звезди, брехло"
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03.02.2022 10:20 Ответить
Посмотрел в нете видео от активистов. Сорян, Владимир, я был не прав, дорога начинает разрушаться потихоньку
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03.02.2022 19:15 Ответить
"Сорян" принимается. Понимаю, что ты не специалист по дорожному строительству.
Скажу больше: Онуровские дороги тоже не простоят долго. Дольше, конечно, чем когда "наши" делают, но не намного.
Не буду вдаваться в технические детали "почему". Просто приведу тебе один очень яркий пример и ты поймешь.
Пару лет назад, я был в командировке в Стамбуле. Разговорились с турецким коллегой. Я ему пожаловался на полный 3,14здец с нашими дорогами. А он мне говорит: У нас так же было. Пока Эрдоган не посадил пару десятков директоров строительных компаний. Причем не просто "посадил" а с конфискацией всего и вся у этих директоров.
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04.02.2022 17:20 Ответить
Ну тупая коррупция. Все просто
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04.02.2022 17:42 Ответить
Как только у нас появится президент, который будет бороться с коррупцией не на словах, а на деле - в Украине измениться все. (в т.ч. и дороги)
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05.02.2022 09:07 Ответить
Кабы на фото после ремонта совсем не то место.
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02.02.2022 12:39 Ответить
 
 