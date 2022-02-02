Трассу Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь отремонтировали на Прикарпатье, – "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорожники на Прикарпатье отремонтировали часть трассы Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь.

Фото, на которых видно, как изменилась дорога, Укравтодор обнародовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт пути провели в рамках программы "Большая стройка".

Автодорога Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь является самым коротким маршрутом через Тернопольскую область до Карпатских гор и именно им пересекает регион наибольшее количество туристов.

"Автодорога Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь соединяет два областных центра и является оптимальным маршрутом из Подолья в Карпатский национальный природный парк, известные горнолыжные курорты, исторические и краеведческие достопримечательности", - отмечает Укравтодор.

Всего в 2021 году в Ивано-Франковской области отремонтировано 202 км автомобильных дорог государственного значения и 32 искусственных сооружения.

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Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, до конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского планируется построить 24 тыс. км дорог. Это фактически все автодороги государственного значения.







