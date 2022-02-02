Трассу Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь отремонтировали на Прикарпатье, – "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Дорожники на Прикарпатье отремонтировали часть трассы Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь.
Фото, на которых видно, как изменилась дорога, Укравтодор обнародовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Ремонт пути провели в рамках программы "Большая стройка".
Автодорога Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь является самым коротким маршрутом через Тернопольскую область до Карпатских гор и именно им пересекает регион наибольшее количество туристов.
"Автодорога Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь соединяет два областных центра и является оптимальным маршрутом из Подолья в Карпатский национальный природный парк, известные горнолыжные курорты, исторические и краеведческие достопримечательности", - отмечает Укравтодор.
Всего в 2021 году в Ивано-Франковской области отремонтировано 202 км автомобильных дорог государственного значения и 32 искусственных сооружения.
Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, до конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского планируется построить 24 тыс. км дорог. Это фактически все автодороги государственного значения.
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погано укатали, чі то вже дорога розвалюється - навіть сніг не зійшов
где ты "видишь" "три слоя асфальта"??
когда даже на их фото видно слева старые ЯМЫ, а слой поверх СТАРОГО асфальт не более 3-5 см.
як й зверху на фото разметка - фотошоп рулит!
https://news.online.ua/v-kitae-chinovniki-narisovali-v-fotoshope-inspektsiyu-dorogi-i-opozorilis-na-ves-internet_n408754/
В Китае чиновники нарисовали в фотошопе "инспекцию дороги"
@neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1488785036862181376 1 ч
https://twitter.com/i/status/1488622706320883717
Чи там зими нема, чи це вже суперновітні зелені технології у нас з'явилися для ремонту трасс взимку - дивина
Знову зеленіз ******* чудять
чі та яма зліва - на дорозі
Підрядна організація - ТОВ «ПБС» https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32872788/
https://if.ukravtodor.gov.ua/press/news/remont_n-18_ivano-frankivsk_ternopil__yaki_rezultaty.html
2. Безвис с ЕС
3. Децентрализация
4. Прозорро
5. Автоматический возврат НДС
6. Армия
7. Церковь
8. Евросоюз и НАТО в конституции
9. Банковская реформа
....
и многое из того, что ты написал, далеко не заслуга барыги. прохвост он!
где там пункт о борьбе с коррупцией???? НЕ ВИЖУ!!!!
2. И да ты прав - на бетонку Турки дают гарантию 10 лет. Только вот беда - в США на бетонки дают 25 лет гарантии. Не знаешь "Почему?"
На счет Кириловки не знаю - врать не буду. Но даже если так, то это исключение, подтверждающее правило.
И это не меняет того факта, что на бетонку они дают гарантию 10 лет, а в США - 25.
А вот на счет асфальта - подтверждаю. Рассказывали знающие люди. Дополню, что туркам очень активно тулили "нашу" краску для дорожной разметки. Турки отбились с большим трудом и используют турецкую. Говорят вопрос решился только после того как турки лично Зеленскому пожаловались. Именно поэтому made in Ukraine разметка стирается через пару лет, а турецкая стоит и самое главное - светоотражает.
Я понимаю, что такие "эксперты" как ты не слышали слова "субподряд", поэтому открою тебе "тайну". Т.к. основной идеей ремонта трассы Днепр-Запорожье было "быстренько рубануть бабла в лёгкую", то естественно Корбановско-Филатовская прокладка очень быстро обосралась на этих работах и вынуждена была привлекать много субподрядчиков. Но субподрядчики тоже были все "свои" и работали в лучших традиция коррупционных договорняков (т.е. с нарушением всех сроков, технологий и т.п.) И тогда они вынуждены были пригласить Онур, как профессионалов, которые отвечали за сроки и качество.
С нетерпением жду твоих извинений за "не звезди, брехло"
Скажу больше: Онуровские дороги тоже не простоят долго. Дольше, конечно, чем когда "наши" делают, но не намного.
Не буду вдаваться в технические детали "почему". Просто приведу тебе один очень яркий пример и ты поймешь.
Пару лет назад, я был в командировке в Стамбуле. Разговорились с турецким коллегой. Я ему пожаловался на полный 3,14здец с нашими дорогами. А он мне говорит: У нас так же было. Пока Эрдоган не посадил пару десятков директоров строительных компаний. Причем не просто "посадил" а с конфискацией всего и вся у этих директоров.