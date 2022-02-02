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Представлялся двоюродным братом главы МВД: Задержан мужчина, который за $60 тыс. пытался продать должность в министерстве. ФОТОрепортаж

Мужчина представлялся родственником руководителя МВД и уверял, что может договориться о "получении" должности руководителя департамента в правоохранительной структуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Мужчина представлялся двоюродным братом министра внутренних дел и убеждал, что благодаря родственным связям может помочь получить руководящую должность в МВД.

Правоохранители установили, что к противоправным действиям причастен 41-летний уроженец Тернополя, получивший в 2017 году гражданство РФ. Мужчина – частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве. Однако кроме легального бизнеса по продаже животных занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов.

В разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он близкий родственник министра внутренних дел и может за 60 тысяч долларов США "договориться" о кресле директора одного из департаментов.

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В ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Так называемого "родственника высокопоставленного чиновника" задержали во время получения им аванса - 10 тысяч долларов США. Следователи полиции готовят мужчине вручение подозрения. До избрания меры злоумышленника задержан.

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Представлялся двоюродным братом главы МВД: Задержан мужчина, который за $60 тыс. пытался продать должность в министерстве 01

Представлялся двоюродным братом главы МВД: Задержан мужчина, который за $60 тыс. пытался продать должность в министерстве 02
Представлялся двоюродным братом главы МВД: Задержан мужчина, который за $60 тыс. пытался продать должность в министерстве 03

Автор: 

взятка (6187) Киев (25707) МВД (9327)


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Топ комментарии
+14
Кумовство? Ніт - братство. Доречі, як там убієнний Порошенком брат Єрмака себе чухає?)
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02.02.2022 12:27 Ответить
+14
- Водитель трамвая! Давай рассказывай, как обгонял и подрезал... (с)
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02.02.2022 12:35 Ответить
+8
Випадково не "воскреслий брат д"Єрмака"????
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02.02.2022 12:28 Ответить
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Кумовство? Ніт - братство. Доречі, як там убієнний Порошенком брат Єрмака себе чухає?)
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02.02.2022 12:27 Ответить
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02.02.2022 12:34 Ответить
- Водитель трамвая! Давай рассказывай, как обгонял и подрезал... (с)
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02.02.2022 12:35 Ответить
Та що тут розказувати... Як в тому анекдоті "...баний гололед".
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02.02.2022 13:45 Ответить
Там дела похлеще чем зачисление в вуз, на 1 место 1000 кандидатов.
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02.02.2022 12:40 Ответить
Випадково не "воскреслий брат д"Єрмака"????
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02.02.2022 12:28 Ответить
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02.02.2022 12:48 Ответить
Вот это репутация у нашего МВД и вообще у нашей власти - что вполне правдоподобно выглядит, что должность можно купить.
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02.02.2022 12:29 Ответить
60 тыс. зеленых? Так Моню Стырского еще никто не оскорблял. А потому, оскорбителю, придется попрощаться с поясницей.
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02.02.2022 12:29 Ответить
Та ні, ти не правий, йому $50К Трухін щомісяця башляв ще півроку тому, до призначення на посаду міністра.
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02.02.2022 13:09 Ответить
Той що воскрес навряд чи. Може Гогишвілі ?
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02.02.2022 12:30 Ответить
це називається схема ермака-
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02.02.2022 12:30 Ответить
их целая банда
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02.02.2022 12:49 Ответить
Хотів купити берці як у поліцейського,- но нге получилось .
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02.02.2022 12:30 Ответить
Діти лейтенанта шмідта? Ну, за цієї #идівської влади якось не дивно
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02.02.2022 12:31 Ответить
братан дерьмака на деле
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02.02.2022 12:33 Ответить
А що сталось із братом судді Вовка?
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02.02.2022 12:34 Ответить
Уволили, вроде, и все...
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02.02.2022 12:39 Ответить
Єрмак не терпить конкуренції!
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02.02.2022 12:36 Ответить
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02.02.2022 12:45 Ответить
За демпінг пов`язали. 60.000$, ага
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02.02.2022 12:45 Ответить
100 %
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02.02.2022 12:56 Ответить
А вот вчера были раки по 3 рубля, но большие, прямо звери… а сегодня по 5, но маленькие…
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02.02.2022 13:19 Ответить
Господи і знаходяться ж дебіли,які "ведуться" на таку дурню....? Ну і хто їм "Агрохімія"?)))))
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02.02.2022 13:03 Ответить
знаходяться ж дебіли,які "ведуться"
Ага, мне на рынке вчера, предлагали купить должность в аппарате МВД. Сходная цена. Но в Киев нужно завтра, на коллегию, а у меня рассада и инкубатор. Не срослось. Отказался.
Вот осенью, как картоху уберём, наверное возьму.
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02.02.2022 13:12 Ответить
спрос рождает предложение)
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02.02.2022 13:03 Ответить
Може бути.
На фото - вулиця Проскурівська, пішоходна зона
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02.02.2022 13:07 Ответить
Ещё один «братишка ермака»??? Все это уже было…. Вы его потрясите хорошенько, наверняка у этого сына лейтенанта Шмидта кто то есть из знакомых слуг каломыйского. У нас ничего так просто не бывает
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02.02.2022 13:08 Ответить
Надо было Гоге предложить, он купил бы…
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02.02.2022 13:17 Ответить
Єрмак? а то кудись зник поганець
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02.02.2022 13:22 Ответить
Демпінгував
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02.02.2022 13:24 Ответить
А шо,так можно було?
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02.02.2022 13:52 Ответить
 
 