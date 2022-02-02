Представлялся двоюродным братом главы МВД: Задержан мужчина, который за $60 тыс. пытался продать должность в министерстве. ФОТОрепортаж

Мужчина представлялся родственником руководителя МВД и уверял, что может договориться о "получении" должности руководителя департамента в правоохранительной структуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Мужчина представлялся двоюродным братом министра внутренних дел и убеждал, что благодаря родственным связям может помочь получить руководящую должность в МВД.

Правоохранители установили, что к противоправным действиям причастен 41-летний уроженец Тернополя, получивший в 2017 году гражданство РФ. Мужчина – частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве. Однако кроме легального бизнеса по продаже животных занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов.

В разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он близкий родственник министра внутренних дел и может за 60 тысяч долларов США "договориться" о кресле директора одного из департаментов.

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В ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Так называемого "родственника высокопоставленного чиновника" задержали во время получения им аванса - 10 тысяч долларов США. Следователи полиции готовят мужчине вручение подозрения. До избрания меры злоумышленника задержан.

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