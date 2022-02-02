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Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, прибывшим в Украину с официальным визитом.

Об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поприветствовал в Украине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Мы чрезвычайно ценим последовательную поддержку нашего государства и принципиальную позицию Нидерландов в отношении осуждения агрессии России. Поблагодарил Королевство Нидерланды и за поддержку решения о выделении 31 млн евро на текущие нужды Вооруженных Сил Украины в рамках Европейского фонда мира", - отметил Шмыгаль.

По его словам, кроме усиления обороноспособности Украины и противодействия российской агрессии они с Рютте также обсудили инвестиции в новые направления сотрудничества.

"Договорились организовать бизнес-миссии в наших странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов, чтобы найти точки соприкосновения в интересующих обеих сторон отраслях", - резюмировал украинский премьер.

Также читайте: Зеленский и премьер Нидерландов Рютте начали встречу в Киеве

Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии 01
Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии 02
Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии 03

Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та прем'єр Нідерландів Рютте розпочали зустріч у Києві

Автор: 

армия РФ (19703) Нидерланды (1602) россия (96216) Рютте Марк (399) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+1
Похоже, у Рютте прошли приступы тошноты, которые вызывало у него слово "Украина" после выдачи ценнейшего свидетеля Цемаха кацапам?
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02.02.2022 12:33 Ответить
+1
Хлеб разный продается от 12 гривен до 24...дороже не видел...
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02.02.2022 13:06 Ответить
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Похоже, у Рютте прошли приступы тошноты, которые вызывало у него слово "Украина" после выдачи ценнейшего свидетеля Цемаха кацапам?
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02.02.2022 12:33 Ответить
Украина не Зеленский,а Зеленский не Украина...Дмитрий Чекалкин...видос тут... https://youtu.be/k2SJDTy9J3Q
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02.02.2022 13:04 Ответить
Шо ты там обсудил лысый? О том почему в житнице Украине хлеб по 30 гривен за буханку? Или по чём в Одессе рубероид? Экономический гений мля..
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02.02.2022 13:04 Ответить
типичный ход мыслей ваты: цены,тарифы...рубероид
а то,что москальная орда каждый день убивает или ранит на Донбассе Украинских воинов-ето дело пятое?
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02.02.2022 14:31 Ответить
А шо ты так взбодрился? А наш гарант ведь сказал что не нагнетайте, а ты нагнетаешь. Он что по твоему тоже вата? И что Шмыг военными делами командует? Для этого верховный головнокомандувач есть и Генштаб. Тарифы и хлеб каким боком к ним??? А потери с 2014 идут и будут идти пока решение не примут или воевать или стена и ров.
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02.02.2022 15:42 Ответить
Хлеб разный продается от 12 гривен до 24...дороже не видел...
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02.02.2022 13:06 Ответить
я вижу в АТБ и по 10 грн
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02.02.2022 14:33 Ответить
Во-первых «вы всё врете!». Если по десять это четвертинка/ треть, ведь согласись все от веса зависит. Может есть какие то булочки и по 10. А я ведь про полновесную буханку писал. Таких цен уже нет. Конечно можешь и по 10 покупать… а ты его попробовал иесть будешь? Во-вторых, нет у меня рядом никаких АТБ нету, мне ехать на маршрутке в АТБ дороже станет, у меня рядом Сильпо и Новус по ним и ориентируюсь.
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02.02.2022 15:50 Ответить
Це про яку обороноздатність Шмига говорить?!
Знайомий (військовий) пів дня простояв у черзі близько з півсотні чоловік у військовому шпиталі. З температурою, з такими ж температурниками (щоб продовжити лікарняний). А після обіду їм всім повідомили що "мы после абєда уже нє работаєм". Це - військовий, відомчий госпіталь!!! І так у всій нашій радянській армії України. А ми дивуємось і обурюємось, що солдати розстрілюють свїх співслужбовців і цивільних.
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02.02.2022 13:15 Ответить
то,что ********** тролли возбудились от етой темы-подтверждает что премьер Шмыгаль все делает правильно!
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02.02.2022 14:35 Ответить
Ты видать в кабмине чалишься? Да защитник ты шмыгальский? запомни, через сутки а может и раньше, как зельц уйдёт или его уйдут, твой шмыг станет никем и нигде… потому что никаких перемог у него не было нет и не будет, это уже ясно как божий день. Попристраивались, экономисты мля…
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02.02.2022 15:55 Ответить
 
 