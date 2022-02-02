Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, прибывшим в Украину с официальным визитом.

Об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поприветствовал в Украине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Мы чрезвычайно ценим последовательную поддержку нашего государства и принципиальную позицию Нидерландов в отношении осуждения агрессии России. Поблагодарил Королевство Нидерланды и за поддержку решения о выделении 31 млн евро на текущие нужды Вооруженных Сил Украины в рамках Европейского фонда мира", - отметил Шмыгаль.

По его словам, кроме усиления обороноспособности Украины и противодействия российской агрессии они с Рютте также обсудили инвестиции в новые направления сотрудничества.

"Договорились организовать бизнес-миссии в наших странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов, чтобы найти точки соприкосновения в интересующих обеих сторон отраслях", - резюмировал украинский премьер.

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