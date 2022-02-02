Шмыгаль обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление обороноспособности Украины и противодействие российской агрессии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, прибывшим в Украину с официальным визитом.
Об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Поприветствовал в Украине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Мы чрезвычайно ценим последовательную поддержку нашего государства и принципиальную позицию Нидерландов в отношении осуждения агрессии России. Поблагодарил Королевство Нидерланды и за поддержку решения о выделении 31 млн евро на текущие нужды Вооруженных Сил Украины в рамках Европейского фонда мира", - отметил Шмыгаль.
По его словам, кроме усиления обороноспособности Украины и противодействия российской агрессии они с Рютте также обсудили инвестиции в новые направления сотрудничества.
"Договорились организовать бизнес-миссии в наших странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов, чтобы найти точки соприкосновения в интересующих обеих сторон отраслях", - резюмировал украинский премьер.
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а то,что москальная орда каждый день убивает или ранит на Донбассе Украинских воинов-ето дело пятое?
Знайомий (військовий) пів дня простояв у черзі близько з півсотні чоловік у військовому шпиталі. З температурою, з такими ж температурниками (щоб продовжити лікарняний). А після обіду їм всім повідомили що "мы после абєда уже нє работаєм". Це - військовий, відомчий госпіталь!!! І так у всій нашій радянській армії України. А ми дивуємось і обурюємось, що солдати розстрілюють свїх співслужбовців і цивільних.