Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма. ФОТОрепортаж
Появились новые спутниковые снимки российской техники у украинской границы и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.
Кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спутниковые снимки Maxar показывают многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и западе России, что демонстрирует повышенный уровень их активности и готовности", - написал Миллер.
По данным американского канала CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений зафиксировали расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 км от украинской границы за последние несколько месяцев.
"Почти в каждом лагере в Беларуси, Крыму и западной части России были замечены военные палатки и укрытия. Это свидетельствует о том, что подразделения теперь укомплектованы личным составом, а также о повышении общей боеготовности", - заявили в Maxar.
Кроме того, в лагере в Осиповичах (Беларусь) видны российские ракетные комплексы "Искандер".
Значительное наращивание войск зафиксировали спутники и на территории временно оккупированного Крыма. В Бахчисарае и Новоозерном удалось зафиксировать военные палатки, танки и другую технику.
Вблизи Евпатории и Ангарского полигона Россия разместила военные палатки и бронетехнику.
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Хунта.
Несмотря на наличие техники, воевать реально некому. Никто не мотивирован к смерти, наоборот, ещё до начала боевых действий наблюдается полнейшая деморализация. В этой ситуации я прихожу к выводу, что войны не будет, а если будет, то это будет разгром армии России.
https://twitter.com/EKantorovich/status/1487670746084102145?cxt=HHwWgsCqsauqoqUpAAAA
https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
Бурятов подтирать.