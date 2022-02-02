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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма. ФОТОрепортаж

Появились новые спутниковые снимки российской техники у украинской границы и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.

Кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 01

"Спутниковые снимки Maxar показывают многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и западе России, что демонстрирует повышенный уровень их активности и готовности", - написал Миллер.

По данным американского канала CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений зафиксировали расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 км от украинской границы за последние несколько месяцев.

"Почти в каждом лагере в Беларуси, Крыму и западной части России были замечены военные палатки и укрытия. Это свидетельствует о том, что подразделения теперь укомплектованы личным составом, а также о повышении общей боеготовности", - заявили в Maxar.

Кроме того, в лагере в Осиповичах (Беларусь) видны российские ракетные комплексы "Искандер".

Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 02

Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 03

Значительное наращивание войск зафиксировали спутники и на территории временно оккупированного Крыма. В Бахчисарае и Новоозерном удалось зафиксировать военные палатки, танки и другую технику.

Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 04
Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 05
Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 06
Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 07

Вблизи Евпатории и Ангарского полигона Россия разместила военные палатки и бронетехнику.

Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 08

Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма 09

Автор: 

армия РФ (19715) разведка (4195)


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Топ комментарии
+37
А будущего перегноя...
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02.02.2022 19:16 Ответить
+21
Дело в том, что его "аналитики" были правы. Дегенераты из Бамбаса его встречали хлебом с солью, ложась под украинские танки. Но, это прокатило в Крыму и части востока Украины, где дегенератов очень много. Но, это уже не прокатит в относительно ватных областях, таких, как Харьковская, или Одесская обл. ***** на украинской земле ждет ад.
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02.02.2022 19:48 Ответить
+20
Сколько металла...
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02.02.2022 19:11 Ответить
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Сколько металла...
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02.02.2022 19:11 Ответить
А будущего перегноя...
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02.02.2022 19:16 Ответить
Та це все куйня. Не нагнітайте. Готуйте шашлики.
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02.02.2022 19:36 Ответить
буде ******* зброя для захисту будуть і шашлики для хробаків!
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02.02.2022 20:58 Ответить
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02.02.2022 19:18 Ответить
Як кроти ?
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02.02.2022 19:19 Ответить
В тютільку) - Як кроти.
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02.02.2022 19:26 Ответить
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02.02.2022 19:26 Ответить
Легионы Империи)))
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02.02.2022 19:19 Ответить
таки да. империи зла ********
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02.02.2022 19:54 Ответить
Это заточено на основные удары с севера и юга вдоль левого берега Днепра?
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02.02.2022 19:20 Ответить
Это заточено на вяликий пердеж. На большее ***** и его орки уже не способны.
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02.02.2022 19:24 Ответить
Ну так, мне следовало написать "заточено на угрозу"...и далее по тексту. Sorry
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02.02.2022 19:25 Ответить
***** не знает, как выйти из этой ситуации, которую он заварил. Угрожать он может и будет продолжать это делать. Другое дело, устроить кровавую бойню в Европе и попасть под адские санкции, плюс к этому его орков будут тысячами уничтожать в Украине. Он не столько боится гробов с орками, сколько на этот раз решимость Запада. Никуда он не полезет. Ну, разве что, если мировая конъюнктура резко не изменится.
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02.02.2022 19:32 Ответить
***** не в первый раз его "аналитики" подводят под монастырь. В 2014, судя по всему, ему докладывали, шо в Украине его орды будут встречать хлебом-солью, и одномоментно по всей Украине вспыхнут про-московитские бунты. Теперь его убедили в том, шо Запад слаб, озабочен своими делами, и противостоять вторжению в Украину не станет.
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02.02.2022 19:38 Ответить
Дело в том, что его "аналитики" были правы. Дегенераты из Бамбаса его встречали хлебом с солью, ложась под украинские танки. Но, это прокатило в Крыму и части востока Украины, где дегенератов очень много. Но, это уже не прокатит в относительно ватных областях, таких, как Харьковская, или Одесская обл. ***** на украинской земле ждет ад.
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02.02.2022 19:48 Ответить
якщо почитати історію, то Харків німці узяли лише тому, що його сдали на відкуп німцям, забравши з нього промисловість та усе цінне, залишивши жінок та дітей. та замінували... а чоловіків забрали для укріплення лінії захисту московії.
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02.02.2022 21:05 Ответить
Откуда вы этот бред берёте?
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02.02.2022 22:17 Ответить
А он работает?
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02.02.2022 19:21 Ответить
Він запущений...
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02.02.2022 19:24 Ответить
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02.02.2022 19:40 Ответить
шта?
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02.02.2022 19:25 Ответить
Он неработает) Устойчивой связи нет))) Знаешь когда США особенно озаботелись Китаем?)) Это когда Китай высадил первый в мире аппарат на обратную сторону луны)) В этом аппарате полупроводниковые должны быть мама не горюй...)) США были трохи в шоке)) Так как там условия работы аппаратов и полупроводниковых очень экстримальные)))
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02.02.2022 19:26 Ответить
Еще великий Райкин говорил, что от ПОЛУпроводников нужно переходить к проводникам
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02.02.2022 19:43 Ответить
Зачем вы пишете на темы в которых судя по вашему коментарию абсолютно не разбираетесь? Зачем выставлять себя на посмешище?
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02.02.2022 22:20 Ответить
Связь неустойчивая.

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02.02.2022 19:30 Ответить
У Раши с приходом Олимпийских игр всегда обострение скреп и желание повоевать, что бы попустило. Ну вот такая вот страна варваров, как говорили древние.
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02.02.2022 19:20 Ответить
Уявляєте яка то насолода для українця коли то все запало.
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02.02.2022 19:21 Ответить
Джавелинов хватит ???
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02.02.2022 19:29 Ответить
Сорок пять самолетов с летальным оружием (90 тонн оружие в каждом) ожидается из США к тем, что уже приземлились из тех же США и Британии. Условно "Джевелинов" хватит на всех бурятов.
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02.02.2022 19:38 Ответить
Дядя Джо, даеш по джавелину на каждого бурята !!!
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02.02.2022 20:01 Ответить
Ні у якому разі! Пересмажувати бурятатину не слід, на добрива не годиться. Економіка має бути економною.
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02.02.2022 20:27 Ответить
Есть еще в Приднестровье. Так сказать, классическое окружение, как там ихних и наших хенералов учили. Силы распылили по периметру, пугают. Это бы сработало против Грузии или маленькой Сирии, но у нас масштабы не те. Группа армий Юг была 900 000 чел. У них столько бурятов нет, а великоросс воевать не любит, потому как страшно.
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02.02.2022 19:30 Ответить
Прыдрысровья к концу 1 дня ваины уже не будет. Там в Рыбнице иго с разбегу переплюнуть можна.
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02.02.2022 19:44 Ответить
Сомневаюсь что из приднестровья хоть кто то преднет. Так как ето будет хорошим поводом за один день-два снести все то гнилое гнездо и на приднестровье поставить точку.
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02.02.2022 19:53 Ответить
Что бы снести, надо над этим работать и вовремя отдать приказ. Думаю, нет ни первого, не будет и второго.
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02.02.2022 19:55 Ответить
А румини подсобят, 199 %
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02.02.2022 20:02 Ответить
Єх... туди б Байрактарів з десяток на кожну локацію.... але першими можно нападати тільки рашисстам.
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02.02.2022 19:33 Ответить
А хто знає? Чим краще удобрити землю, щоб картопля добре вродила - бурятами, москвичами, тульським чи уральським гарматним мʼясом? І чи треба змішувати все це з лайном, чи достатньо тільки порізати на шматки і воно саме перегниє?
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02.02.2022 19:39 Ответить
І ще, скільки такого добрива треба на одну сотку землі, 2...3, чи більше?
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02.02.2022 19:44 Ответить
хунта ми чи ні, врешті решт! Звичайно, що вносити сире добриво у вигляді бурятів та ординців не зовсім корисно для землі... але! це все стосується лише сирих ординців. Як всі ми добре знаємо жоден ординець не має сміливості без добрячої кількості глоду, а глод це спирт, що тече по жилах.. от переш ніж вносити добриво у землю поперше запевниться, що добриво очищене від вогнепальної зброї, якщо в добрива є гвинтівка - її краще закопувати окремо, під грушами попередньо законсервувавши для нащадків. По друге. Щоб вийшло добряче добриво - на одного окупанта потрібно не менше 400 -500 кг древисини. Викладаєте майбутнє добриво на дрова підпалюєте. Завдки глоду у жилах горітиме воно непогано...час від часу підкидаєте дровиняки та дубки. На хороше добриво для домашнього господарства потрібно не менше доби часу. Тільки приготовлене за усіми правилами добриво зможе принести хоч якусь користь на цій землі.

Хунта.
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02.02.2022 20:28 Ответить
Чирваки сами разберуцца, немного присыпать шоп не ваняло только надо.
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02.02.2022 19:46 Ответить
На плавунах усіх закопуєш, і ніяких проблем - все саме здобрюється.
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02.02.2022 20:17 Ответить
Несколько точек на карте, этого количества нужно бояться?😁
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02.02.2022 19:40 Ответить
как раз наметалл поздавать и в атб на затарку веками
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02.02.2022 19:46 Ответить
Как бы там зебил не хотел не истерить, но Украина без войны, - в большущем котле(географически). Зебил дает муйлу шанс побольше скопить войск И укрепиться.
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02.02.2022 19:47 Ответить
Россия перебрасывает кадыровский полк "Север" в сторону Украины.
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02.02.2022 19:49 Ответить
Бачили цих ослоХХХбів в 2014 у вигляді шматочків.
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02.02.2022 19:54 Ответить
А кто ж овец епсти будет?
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02.02.2022 20:13 Ответить
Китайский вибратор.
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02.02.2022 22:39 Ответить
этой всей ************ рати не хватит даже шоб одну область захватить и удерживать её длительное время. Немытые и нетраханые буряты сидят в поле и ходят в дырку в земле в туалет уже месяц, какой там боевой дух? за что? Не смешите.
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02.02.2022 19:51 Ответить
А на улице мороз, из дырки той в очко дует неслабо)
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02.02.2022 20:12 Ответить
Хто в темі, скільки часу може проторчати мотопіхотна дивізія в полі, в наметах. Свого часу я з інженерною ротою більше тижня не протримався. Кожен день водовозка, бензовози, люди спали в комбезах на дошках, акумулятори, гсм, запчастини. Кароч, тяжка робота тянути бегемота з болота
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02.02.2022 20:12 Ответить
А дизелі ті паялками прогрівати кожен ранок… Це звіздец…
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02.02.2022 20:15 Ответить
Не конче паялками. На ГМЗ і зіл 157 стояли котли підігрівачі, але то лотерея - не запрацював, загорівся разом з машиною, 75% лс з азіі та кавказу. Головне щоб люди не згоріли, а заводили на холодну тягачем, пох. той моторесурс
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02.02.2022 20:30 Ответить
Горячий душ каждое утро.
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02.02.2022 22:41 Ответить
не факт, що там повно народу...можливо, що в палатках та наметах нема стiльки *******, як про це говорять...можливо там лише технiка, палатки для картинки.

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02.02.2022 20:48 Ответить
"...не факт, що там повно народу.", може й не факт, але 100% факт що Америка, Британія і НАТО вже промацали різними сенсорами ці кочівя і стойбища орків = з літаків, супутників, кораблів, наземних станцій, мож і спецназ туди заходив очно, х.з.н
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02.02.2022 21:23 Ответить
В войсках, что Путин пригнал к границе 30-40% болеют ковидом. Живут в холоде в полевых условиях. Все прочли про самое современное вооружение, что в Украину поставляет весь мир и пришло осознание, что в случае пересечения госграницы войска понесут серьезные потери. Ради чего они должны воевать никто не понимает. Преобладает полная деморализация и не понимание причин и поводов для войны.

Несмотря на наличие техники, воевать реально некому. Никто не мотивирован к смерти, наоборот, ещё до начала боевых действий наблюдается полнейшая деморализация. В этой ситуации я прихожу к выводу, что войны не будет, а если будет, то это будет разгром армии России.

https://twitter.com/EKantorovich/status/1487670746084102145?cxt=HHwWgsCqsauqoqUpAAAA
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02.02.2022 21:22 Ответить
Ось де поповнення родючості нашого чорнозему! А металобрухту скільки здамо у Європу..! Я аж долоні потер..)
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02.02.2022 20:10 Ответить
Так они там и были на прошлых картах.
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02.02.2022 20:14 Ответить
"Там и били..", щоб так сказати треба накласти знімки того місця за 10 днів підряд, і то через різні світлофільтри.
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02.02.2022 20:34 Ответить
Потенциальный пациент дурки еще думает? Может он еще человек и поймет, что потеряет все и не только что захапал а и свою русню.
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02.02.2022 20:22 Ответить
Russisch schweine, повертайте у своє стійло, бо ваших свіноматок ібуть "інородці"! Укрепляют демографическую ситуацию **********.
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02.02.2022 20:24 Ответить
этож надувные войска
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02.02.2022 20:48 Ответить
ассоциация сборщиков металолома уже потирает руки в предверии большого куша.
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02.02.2022 20:50 Ответить
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02.02.2022 20:59 Ответить
С(у)кабеева на каналі росія 1 попередила солдатів та офіцерів параші про жахи, які на них чекають в Україні. Назад повернуться живими не всі! Скільки чорних мішків для трупів потрібно взяти з собою російським танкістам?

https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
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02.02.2022 21:19 Ответить
А возле Грузии не размещает Путлер войска? Откуда снимки есть?
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02.02.2022 22:01 Ответить
Путинские дочки там в медсанбатах не замечены ?
Бурятов подтирать.
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02.02.2022 22:44 Ответить
 
 