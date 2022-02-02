Появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы Украины и Крыма. ФОТОрепортаж

Появились новые спутниковые снимки российской техники у украинской границы и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.

Кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спутниковые снимки Maxar показывают многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и западе России, что демонстрирует повышенный уровень их активности и готовности", - написал Миллер.

По данным американского канала CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений зафиксировали расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 км от украинской границы за последние несколько месяцев.

"Почти в каждом лагере в Беларуси, Крыму и западной части России были замечены военные палатки и укрытия. Это свидетельствует о том, что подразделения теперь укомплектованы личным составом, а также о повышении общей боеготовности", - заявили в Maxar.

Кроме того, в лагере в Осиповичах (Беларусь) видны российские ракетные комплексы "Искандер".

Значительное наращивание войск зафиксировали спутники и на территории временно оккупированного Крыма. В Бахчисарае и Новоозерном удалось зафиксировать военные палатки, танки и другую технику.









Вблизи Евпатории и Ангарского полигона Россия разместила военные палатки и бронетехнику.