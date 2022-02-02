Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Россия размещает технику на полигонах, расположенных на собственной территории, а также в Беларуси и оккупированном Крыму.

Фото размещены в телеграмм-канале "Военный осведомитель", сообщает Цензор.НЕТ.





База РФ в Новоозерном, оккупированный Крым



Российские "Искандеры-М" на белорусском полигоне недалеко от Осиповичей. Оружие развернуто в рамках совместных учений "Союзная Решимость-2022"



Техника 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Дагестана, расположенной на базе 133-й бригады материально-технического обеспечения в оккупированном Крыму.











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