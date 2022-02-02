РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9254 посетителя онлайн
Новости Фото Война
16 888 42

Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Россия размещает технику на полигонах, расположенных на собственной территории, а также в Беларуси и оккупированном Крыму.

Фото размещены в телеграмм-канале "Военный осведомитель", сообщает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 01
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 02

База РФ в Новоозерном, оккупированный КрымСпутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 03
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 04

Российские "Искандеры-М" на белорусском полигоне недалеко от Осиповичей. Оружие развернуто в рамках совместных учений "Союзная Решимость-2022"Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 05
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 06

Техника 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Дагестана, расположенной на базе 133-й бригады материально-технического обеспечения в оккупированном Крыму.

Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 07
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 08
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 09
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 10
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 11

Танки, артиллерия, грузовики и другая техника под Ельней в Смоленской области

Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 12
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 13
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 14
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 15
Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма 16

Палатки, техника, капониры, окопы, стрельбища в Погоново Воронежской области

Автор: 

оружие (10269) россия (96231) техника (1753)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Вот это все будет сожжено в первые дни боя
показать весь комментарий
02.02.2022 21:17 Ответить
+11
На одном снимке из около 60-и палаток отапливаются примерно 16. Следовательно остальные необитаемы.
Натаскали железа, а личный состав на минималках. Охрана и тех.обеспечение. Основную массу техники притащили ещё в апреле прошлого года. А что-то стояло ещё с 2014г.
Посему- понты. Никуда не полезут. Шантаж для переговоров, моральная поддержка попочленцев в ОРДЛО и страховка, что бы ВСУ не пошли на силовую деоккупацию.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:42 Ответить
+5
"Я сказал, что на армию денег не дам. Самим тырить не хватает. Баста" (С) Недонполеон Оманский.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это все будет сожжено в первые дни боя
показать весь комментарий
02.02.2022 21:17 Ответить
палених металобрухт мабуть дешевший...Українці це розтягнуть по хатах і так.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:49 Ответить
в часы боя...
показать весь комментарий
02.02.2022 22:28 Ответить
та на хрена воно нам надо частками і по хатах??? ПОТІМ ВСЕ ЗБЕРЕМО потихеньку - ВСЕ!!!, як час буде... лапками росіянців на їх ПРОПИТАНИЕ...
показать весь комментарий
02.02.2022 22:34 Ответить
Та треба якось побільше техніки взяти у полон.
Багато чого там згодиться у хазяйстві, треба ж якось виробника-годувальника підтримувати
показать весь комментарий
02.02.2022 23:18 Ответить
"Я сказал, что на армию денег не дам. Самим тырить не хватает. Баста" (С) Недонполеон Оманский.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:18 Ответить
"Дам, но НЕ сейчас, а в 2023-м году".
Т.е. никогда))))
показать весь комментарий
02.02.2022 22:08 Ответить
ДАМ- НО НЕ МОГУ!
показать весь комментарий
02.02.2022 22:36 Ответить
Якщо до кінця місяця не підуть в наступ, то відведуть війська, бо боєготовність частин зимою в полі через далеко від місць базування через місяць зменшиться не менше ніж на 50% - людський фактор.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:18 Ответить
На одном снимке из около 60-и палаток отапливаются примерно 16. Следовательно остальные необитаемы.
Натаскали железа, а личный состав на минималках. Охрана и тех.обеспечение. Основную массу техники притащили ещё в апреле прошлого года. А что-то стояло ещё с 2014г.
Посему- понты. Никуда не полезут. Шантаж для переговоров, моральная поддержка попочленцев в ОРДЛО и страховка, что бы ВСУ не пошли на силовую деоккупацию.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:42 Ответить
Ждут пока газ в палатку дадут
показать весь комментарий
02.02.2022 22:12 Ответить
Naskolko Ya pomnu oni i ne sobiralis nikuda lezt. S samogo nachala russki otrizali namerenia vtorzhenia. Odnako CIA do six por udtverzhdaet chto invasia nachnetsa ne seodnya-zavtra. Vi chto dumaete umnee razvedki US?
показать весь комментарий
03.02.2022 07:15 Ответить
Воно,(ху@Lо) у свій час теж казало:"Нас там нет",або 'це не ми". Чи може ти умніший?
показать весь комментарий
03.02.2022 07:22 Ответить
Ніхто нічого не відведе. не встигнуть зимою - підуть літом.
Відводити я так розумію вже нікуди, там вже СИ править бал.
показать весь комментарий
02.02.2022 23:20 Ответить
Там в тих лісах до літа буде не армія, а зброд. Або будуть воювати до кінця зими або по домах.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:53 Ответить
С санкціями економічне зростання Росії дорівнює налю.
показать весь комментарий
02.02.2022 21:29 Ответить
Хорошие мишени для ракет !!!
показать весь комментарий
02.02.2022 21:38 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 22:13 Ответить
Не впечатлило🤷‍♂️
показать весь комментарий
02.02.2022 21:41 Ответить
І це все? Кацапи що зовсім українців не поважають?
показать весь комментарий
02.02.2022 21:51 Ответить
Та да.И Крым вы не оккупировали с Донбассом,украинцев на их земле не убиваете...
показать весь комментарий
02.02.2022 22:15 Ответить
Хоть бы от снега почистили..
показать весь комментарий
02.02.2022 22:10 Ответить
пусть гниют !
показать весь комментарий
02.02.2022 22:14 Ответить
Некому
показать весь комментарий
02.02.2022 22:24 Ответить
Мангалы для шашлыков из бурятов и человекообразных обитателей мокшанских болот.
показать весь комментарий
02.02.2022 22:24 Ответить
туда бы ураганами насыпать!
показать весь комментарий
02.02.2022 22:44 Ответить
макс. дальность стрельбы "Урагана" - 34 км. Если что))
показать весь комментарий
03.02.2022 03:44 Ответить
если что то от 8000м. до 35000-40000м. зависит от боеприпаса.
показать весь комментарий
03.02.2022 08:56 Ответить
И как собираетесь насыпать из "Урагана" по Новоозёрному с макс. дальностью в 34 км?))
показать весь комментарий
04.02.2022 02:21 Ответить
Андруша по пустись!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:29 Ответить
Війна --фігня, головне --маневри !!!
показать весь комментарий
02.02.2022 23:12 Ответить
Тут ще один варіант: якщо зібрати усіх орків лугандону з парашинськими аусвайсами то запросто мож заповнити ці палатки, завести металобрухт і погнати це вже озброєне кодло "асвабаждать дамбас". А @уйлішко розведе клешні і скаже "ета украинци против украинцев".
показать весь комментарий
02.02.2022 23:26 Ответить
але ж дохера їх...і це мабуть ще не всі залязяки,,,,,,,,,,,
показать весь комментарий
03.02.2022 08:56 Ответить
Санкции не дают остальное довезти
показать весь комментарий
03.02.2022 10:43 Ответить
А Бубочці показували? Чи боїтеся, що побіжить купувати букет з квітами для зустрічі?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:46 Ответить
Бажаю що на всю цю армаду напала срачка місяців на 5 так мінімум.
Може тоді поразумнішають, хоча навряд чи.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:13 Ответить
 
 