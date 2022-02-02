Спутниковые снимки военной техники РФ на базах России, Беларуси и оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж
Россия размещает технику на полигонах, расположенных на собственной территории, а также в Беларуси и оккупированном Крыму.
Фото размещены в телеграмм-канале "Военный осведомитель", сообщает Цензор.НЕТ.
База РФ в Новоозерном, оккупированный Крым
Российские "Искандеры-М" на белорусском полигоне недалеко от Осиповичей. Оружие развернуто в рамках совместных учений "Союзная Решимость-2022"
Техника 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Дагестана, расположенной на базе 133-й бригады материально-технического обеспечения в оккупированном Крыму.
Танки, артиллерия, грузовики и другая техника под Ельней в Смоленской области
Палатки, техника, капониры, окопы, стрельбища в Погоново Воронежской области
Топ комментарии
+15 Дмитрий Иванов #445055
показать весь комментарий02.02.2022 21:17 Ответить Ссылка
+11 Афанасий Александров
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+5 18c49ed2
показать весь комментарий02.02.2022 21:18 Ответить Ссылка
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Багато чого там згодиться у хазяйстві, треба ж якось виробника-годувальника підтримувати
Т.е. никогда))))
Натаскали железа, а личный состав на минималках. Охрана и тех.обеспечение. Основную массу техники притащили ещё в апреле прошлого года. А что-то стояло ещё с 2014г.
Посему- понты. Никуда не полезут. Шантаж для переговоров, моральная поддержка попочленцев в ОРДЛО и страховка, что бы ВСУ не пошли на силовую деоккупацию.
Відводити я так розумію вже нікуди, там вже СИ править бал.
Може тоді поразумнішають, хоча навряд чи.