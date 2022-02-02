Возле телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция "Выключите оружие России" с требованием санкций против Мураева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле офиса телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста с требованием применения санкций к телеканалу и его владельцу Евгению Мураеву за антиукраинскую пропаганду в интересах Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.





























































Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.