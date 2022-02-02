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Возле телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция "Выключите оружие России" с требованием санкций против Мураева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле офиса телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста с требованием применения санкций к телеканалу и его владельцу Евгению Мураеву за антиукраинскую пропаганду в интересах Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 01
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 02
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 03
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 04
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 05
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 06
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 07
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 08
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 09
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 10
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 11
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 12

Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 13
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 14
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 15
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 16

Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 17
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 18
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 19
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 20
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 21
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 22
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 23
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 24


Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 25
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 26
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 27
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 28
Возле телеканала НАШ в Киеве прошла акция Выключите оружие России с требованием санкций против Мураева 29

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

телевидение (900) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462) Мураев Евгений (142)


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Топ комментарии
+48
Молодці що зібрались. Ще і канал Рада треба потрусити, бо там медвечучкіна ватка тепер кучкується.
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02.02.2022 21:48 Ответить
+30
Влада вчергове відстоює інтереси окупанта московського через канал НАШ…
Ганьба!
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02.02.2022 21:50 Ответить
+25
Что-то СН молчит на счет этого канала....может им что-то мешает говорить...во рту...
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02.02.2022 21:51 Ответить
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Молодці що зібрались. Ще і канал Рада треба потрусити, бо там медвечучкіна ватка тепер кучкується.
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02.02.2022 21:48 Ответить
А где же поклонники Питраликсеича?Где сам Гэтьман?Или опять,когда Зеля закроет очередную помойку,начнете верещать,что это все цирк?
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03.02.2022 07:50 Ответить
а вы когда пойдете поддержать?
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03.02.2022 08:57 Ответить
- лишень гуртом зможемо очистити країну від запоребрикових трутнів .
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03.02.2022 18:14 Ответить
Влада вчергове відстоює інтереси окупанта московського через канал НАШ…
Ганьба!
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02.02.2022 21:50 Ответить
Что-то СН молчит на счет этого канала....может им что-то мешает говорить...во рту...
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02.02.2022 21:51 Ответить
я навіть знаю що та здогадуюсь чиє...
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02.02.2022 21:53 Ответить
Я знаю чье и буду говорить корректно: это петух из навоза якутского скульптора, который нарасхват лопают зеленые мрази представляя себе что это скумбрия по 8 грн. Каламбурчик, конечно... Но как он близок к истине...
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02.02.2022 22:07 Ответить
єрмак
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02.02.2022 22:29 Ответить
Мураєв-використаний гумовий виріб,по простому-гандон...
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02.02.2022 21:51 Ответить
https://focus.ua/ukraine/505206-strelba-v-kieve-aleksej-seredyuk-ozvuchil-svoyu-versiyu Сепары под носом у СБУ и их защитой орудуют в центре Киева !
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02.02.2022 21:54 Ответить
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02.02.2022 21:56 Ответить
**********
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02.02.2022 22:53 Ответить
Давно пора закрыть этот сепарский канал а Мураева посадить в тюрьму
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02.02.2022 21:59 Ответить
в отсутствие соответствующего законодательства ожидать этого можно только от РНБО
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02.02.2022 22:14 Ответить
Свобода слова. печати, собраний, независимые сми---основа базовой демократии. Это абсолютно. И только одна причина есть, которая позволяет эти устои контролировать в определённой мере---это когда в стране война. Кто не с нами---тот против нас!
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02.02.2022 22:00 Ответить
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02.02.2022 22:07 Ответить
как там тётка в Мордоре вещала - американский фашизьм не пройдёть ! да ?
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02.02.2022 22:19 Ответить
Кто в здравом уме смотрит политические каналы? На акции молодежь одна, возникает вопрос - они с головой не дружат, раз смотрят такое и оно им мешает жить или зароботок по 500 грн за постоять это все что надо? Да пенсионерам в наше время похер кто там что расказывает по тв. Одни маты на уме из-за этих дешевых дебильных митингов. А самое главное мы хотим быть свободной страной? Я думаю да, потому каждый может Свободно нести свою ахинею и никто запрещать не имеет права....Иначе непонятно зачем нам ес и нато.
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02.02.2022 22:05 Ответить
Ведущие этого канала рыжый пузатик и ведущая ещё рыжего перещоголяла . Вышвырнуть
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02.02.2022 22:06 Ответить
Коли вже хтось навідаєтся до ківи, та мерзота яка є депутатом дає інтерв'ю рос .пропагандонам закликає рашистів окупуватим Украіну і навіть депутати ВР не хочуть цього помічати ,це позиція опзж ?,якщо так закрити це зборище колоборантів.
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02.02.2022 22:12 Ответить
Пользоваться демократией чтобы заниматься пропагандой. А опосля обосравшись в студии начинать истерить. Такие "журналисты" на канале Наш.
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02.02.2022 22:12 Ответить
Пришли за врагами народа.
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02.02.2022 22:17 Ответить
Тебе какое дело?Лучше бы Читу от мусора почистили🤣🤣🤣
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02.02.2022 22:26 Ответить
Це не враги. Це диверсанти з Московії.
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02.02.2022 22:27 Ответить
враги народа - это у вас, на паРаше. их еще иноагентами называют.
и это чмо тоже из ваших - вражеский агент.
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03.02.2022 09:20 Ответить
И билборды уберите с мураевской рожей которые кругом всего Киева нарозтыкаты
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02.02.2022 22:19 Ответить
Прямо так и "нарозтыкаты"?
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03.02.2022 06:07 Ответить
В Закарпатті також це гівно весить. слуги-зебіли не гребують розміщувати його на бігбордах
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03.02.2022 07:35 Ответить
Наш і дом - два найбільш ублюдочних канала в Україні
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02.02.2022 22:30 Ответить
про Мураєва дуже точно підмітили
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02.02.2022 22:52 Ответить
Давно нужно кацапскую помойку закрыть!
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02.02.2022 22:57 Ответить
Если начнётся замес, сжечь этот гадюшник в первые жечасы!
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02.02.2022 23:00 Ответить
Да уж.. Только в Украине за 8 лет войны не нашлось времени раздавить пятую колонну. врага.. Мировой рекорд.
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02.02.2022 23:06 Ответить
гоните наших на па-рашу !!!
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02.02.2022 23:10 Ответить
А тим часом на каналах Петра Олексійовича прихильники ригоаналів можуть насолоджуватись спогляданням Бойка, Скорика та іншої путлерівської гидоти.
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03.02.2022 00:12 Ответить
Ці ідараси і в ютубі віщають. Канал LIVE Не полінується допомогти ютубу їх заблокувати 🇺🇦
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03.02.2022 01:22 Ответить
Правильно кажуть- "ЗАКРИЙТЕ ЇХНЮ ПОМИЙКУ"
ЦЕ ПРО КАНАЛ "НАШ"
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03.02.2022 02:18 Ответить
ПИЧКУ В ПИЧКУ!
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03.02.2022 02:20 Ответить
Читаючи коменти, по обознанностi авторів, відчуття, що вони цілодобово дивляться цей телеканал, причому багатьох, змушують. Або тут принцип :" не дивився, та засуджую")))
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03.02.2022 04:18 Ответить
Краще б тихо вальнули цю кремлівську консерву. А так цей додік нікому не треба, ось і бігаєвін як безпритульний пес. Хоча "патріоти"-зебіли з радістю клеять його на своїх бігбордах. Але то таке, бабло, нічого зайвого.
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03.02.2022 07:33 Ответить
Обожаю проплаченные акции... Не верю сладким речам этого прилизанного утырка Мураева. Прекрасно помню, как он голосовал за диктаторские законы Януковича. Но от этих проплаченных акций протеста явно несет дерьмом...
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03.02.2022 08:02 Ответить
поразительно, сколько здешних посетителей и тамошних акционеров смотрят мураевский телеканал! 100%, что его меньше смотрят те, для кого он транслирует. А говорят, что молодежь не смотрят телеящик...
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03.02.2022 09:05 Ответить
нацики вам не кажется что вы уже всех задолбали.
берите своих карасей стереховых или как их там
и валите пока ноги вас несут недоумки.
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03.02.2022 13:43 Ответить
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03.02.2022 15:09 Ответить
Саморобні плакати кращий доказ що люди самі вийшли з патріотичниї міркувань на акцію протесту.
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03.02.2022 15:12 Ответить
Читаю коменты и понимаю что мы заслуживаем той жизни которой живем.Мураєв за то,чтоб Украина на прямую шла на диалог с Рос., а не была размен. монетой в руках амер. и др. стран.за внеблоковый статус.за сильную экономику.Люди очнитесь!!!
С Россией надо начинать выстраивать грамотно отношения.Не кому мы не нужны все в наших руках.учитесь думать.Стыдно смотреть все это.Позорище!!!
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03.02.2022 15:31 Ответить
А как же Свобода Слова?
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03.02.2022 19:14 Ответить
 
 