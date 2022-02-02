Возле телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция "Выключите оружие России" с требованием санкций против Мураева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Возле офиса телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста с требованием применения санкций к телеканалу и его владельцу Евгению Мураеву за антиукраинскую пропаганду в интересах Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+48 Ksenia VB
показать весь комментарий02.02.2022 21:48 Ответить Ссылка
+30 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий02.02.2022 21:50 Ответить Ссылка
+25 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий02.02.2022 21:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ганьба!
и это чмо тоже из ваших - вражеский агент.
ЦЕ ПРО КАНАЛ "НАШ"
берите своих карасей стереховых или как их там
и валите пока ноги вас несут недоумки.
С Россией надо начинать выстраивать грамотно отношения.Не кому мы не нужны все в наших руках.учитесь думать.Стыдно смотреть все это.Позорище!!!