В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА. ФОТОрепортаж
Первый в Днепре Центр предоставления административных услуг и социальных сервисов вскоре появится в левобережной части города.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Под будущий ЦНАП в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструируют здание бывшего Индустриального райисполкома.
"Работаем над тем, чтобы жители области могли получать государственные сервисы рядом с домом. Мощный центр административных и социальных услуг создаем в Днепре на Слобожанском проспекте. В разгаре – реконструкция здания под будущий open space", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
В новом центре жители Днепра смогут оформить несколько сотен видов документов. В будущем ЦНАПе уже произведена замена кровли, установлены энергосберегающие окна, смонтированы системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
На завершающей стадии находятся внутренние отделочные работы и обустройство фасада. Для удобства посетителей в ЦНАПе будут установлены два лифта, один из которых - для людей с инвалидностью.
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры является важной составляющей президентской программы. По данным заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, в прошлом году в Украине было построено и реконструировано 74 школы, 49 садиков, 7 дворцов культуры, 10 памятников истории и архитектуры, 13 спорткомплексов, 29 стадионов и ряд других объектов.
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Молчу уже про "качество" всего этого.
Но заниматься этим сложно, скучно и не интересно. Но самое главное - на этом денег не украдешь. Совсем другое дело стройка ...
Потому так щеки важно и громко раздувает -зводять та перший в місті Центр...
А щачем что- то новое строить?
"Наша Правда" (пр. Слобожанский) - раз
на пл. Шевченко (напротив входа в парк Шевченко) - два
на пр. Яворницкого (в самом Горисполкоме) - три
на Орловской (напротив ДК Металлургов) - четыре
и это только навскидку !!!
(пр. Слобожанский, он же пр. Правды)...кстати ото что рекламируют как первый буквально в 200-300 метрах от этого...одна остановка тролеком...
ляпают абышо)))