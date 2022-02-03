В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА. ФОТОрепортаж

Первый в Днепре Центр предоставления административных услуг и социальных сервисов вскоре появится в левобережной части города.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Под будущий ЦНАП в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструируют здание бывшего Индустриального райисполкома.

"Работаем над тем, чтобы жители области могли получать государственные сервисы рядом с домом. Мощный центр административных и социальных услуг создаем в Днепре на Слобожанском проспекте. В разгаре – реконструкция здания под будущий open space", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В новом центре жители Днепра смогут оформить несколько сотен видов документов. В будущем ЦНАПе уже произведена замена кровли, установлены энергосберегающие окна, смонтированы системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

На завершающей стадии находятся внутренние отделочные работы и обустройство фасада. Для удобства посетителей в ЦНАПе будут установлены два лифта, один из которых - для людей с инвалидностью.

Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры является важной составляющей президентской программы. По данным заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, в прошлом году в Украине было построено и реконструировано 74 школы, 49 садиков, 7 дворцов культуры, 10 памятников истории и архитектуры, 13 спорткомплексов, 29 стадионов и ряд других объектов.

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