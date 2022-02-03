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В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА. ФОТОрепортаж

Первый в Днепре Центр предоставления административных услуг и социальных сервисов вскоре появится в левобережной части города.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Под будущий ЦНАП в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструируют здание бывшего Индустриального райисполкома.

"Работаем над тем, чтобы жители области могли получать государственные сервисы рядом с домом. Мощный центр административных и социальных услуг создаем в Днепре на Слобожанском проспекте. В разгаре – реконструкция здания под будущий open space", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В новом центре жители Днепра смогут оформить несколько сотен видов документов. В будущем ЦНАПе уже произведена замена кровли, установлены энергосберегающие окна, смонтированы системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

На завершающей стадии находятся внутренние отделочные работы и обустройство фасада. Для удобства посетителей в ЦНАПе будут установлены два лифта, один из которых - для людей с инвалидностью.

Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры является важной составляющей президентской программы. По данным заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, в прошлом году в Украине было построено и реконструировано 74 школы, 49 садиков, 7 дворцов культуры, 10 памятников истории и архитектуры, 13 спорткомплексов, 29 стадионов и ряд других объектов.

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В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА 01
В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА 02
В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА 03
В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА 04

Автор: 

Днепр (4444) ЦПАУ (30) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
Штатная укомплектованность:
Медицина - 60%
ВСУ - 50%
Полиция - 50%
Учителя - 70%
Молчу уже про "качество" всего этого.

Но заниматься этим сложно, скучно и не интересно. Но самое главное - на этом денег не украдешь. Совсем другое дело стройка ...
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03.02.2022 10:03 Ответить
+5
А что, в Днепре до сих пор нет ЦНАПа?
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03.02.2022 10:14 Ответить
+4
в смысле - первый??? )))))) аха-ха-ха
"Наша Правда" (пр. Слобожанский) - раз
на пл. Шевченко (напротив входа в парк Шевченко) - два
на пр. Яворницкого (в самом Горисполкоме) - три
на Орловской (напротив ДК Металлургов) - четыре
и это только навскидку !!!
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03.02.2022 10:21 Ответить
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Штатная укомплектованность:
Медицина - 60%
ВСУ - 50%
Полиция - 50%
Учителя - 70%
Молчу уже про "качество" всего этого.

Но заниматься этим сложно, скучно и не интересно. Но самое главное - на этом денег не украдешь. Совсем другое дело стройка ...
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03.02.2022 10:03 Ответить
Велике крадівництво та й годі.
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03.02.2022 11:35 Ответить
Примитивная ,низкохудожественная архитектура. Зачем тогда архитекторов готовят,есл обычный пгс-ник такое сляпает.
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03.02.2022 10:11 Ответить
да виглядит как сарай из 90х
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03.02.2022 10:22 Ответить
Так это и есть старое здание, наверно из 70-х "реконструируют здание бывшего Индустриального райисполкома. "
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03.02.2022 10:31 Ответить
А что, в Днепре до сих пор нет ЦНАПа?
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03.02.2022 10:14 Ответить
брешут! есть и уже давно !!!
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03.02.2022 10:22 Ответить
То наверное филя баблосы решил снова попилить.
Потому так щеки важно и громко раздувает -зводять та перший в місті Центр...
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03.02.2022 10:47 Ответить
Это типа, первое и последнее. А как там спутник первый, бороздит еще просторы вселенной? У нас только депутаты, типа Трухина и не первые, и не последние.
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03.02.2022 10:14 Ответить
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03.02.2022 10:16 Ответить
У нас в Мариуполе уже 4. В 2 случаях использовали здания старых кинотеатров. Подремонтировали, расставили мебель и вуаля. В одном случае вщяли в аренду помещения в крупном торговом центре.
А щачем что- то новое строить?
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03.02.2022 10:17 Ответить
Для кого строят ,для московской Орды?, врага ещё не отогнали от наших границ и деньги идут не по назначению в годы войны
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03.02.2022 10:19 Ответить
Если деньги не идут на повышение зарплаты контрактной армии, то украинская армия постепенно превратится в совковую украинскую армию и всё выполняется по проекту Кремля мля мля
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03.02.2022 10:23 Ответить
вы б его еще в Новомосковске построили...
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03.02.2022 10:19 Ответить
в смысле - первый??? )))))) аха-ха-ха
"Наша Правда" (пр. Слобожанский) - раз
на пл. Шевченко (напротив входа в парк Шевченко) - два
на пр. Яворницкого (в самом Горисполкоме) - три
на Орловской (напротив ДК Металлургов) - четыре
и это только навскидку !!!
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03.02.2022 10:21 Ответить
наверное, первый на левом берегу
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03.02.2022 10:43 Ответить
нет, на левом - в "Наша Правда" (он по-моему самый первый из открытых)
(пр. Слобожанский, он же пр. Правды)...кстати ото что рекламируют как первый буквально в 200-300 метрах от этого...одна остановка тролеком...
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03.02.2022 10:51 Ответить
Это не тот цнап. Это областной администрации. Не понятны функции его
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03.02.2022 10:26 Ответить
Это здание построено лет 50 назад, о каком новом строительстве идет речь?
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03.02.2022 10:54 Ответить
а о каком первом в Днепре??? ))))
ляпают абышо)))
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03.02.2022 11:39 Ответить
У нас,в Новой Каховке,со второй попытки,первую лет 5 назад деньгУ сп...ли,а вторая попытка удалась- построили. Красивое,современное здание. В сентябре 2021 перерезали ленточку и....стоит закрытая. То интернет не могут подвести хотя до КАХОВКА НЕТ(провайдер) находится в ста метрах,то проблемы с мебелью....Да,ленточку перерезали мэр НК и губ.области.
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03.02.2022 11:04 Ответить
Первый ага. Только он мб уже 3 либо 4. Дауны
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03.02.2022 13:39 Ответить
 
 