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За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ проводит системную работу по предотвращению незаконного вывоза из Украины товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. За прошлый год разоблачены десятки попыток нелегальной переправки за границу отечественной военной продукции и товаров двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в ходе реализации комплексных мер украинские контрразведчики предотвратили более 60 нарушений порядка осуществления международных товарных передач оборонного значения, на общую сумму почти 800 млн грн.

"По материалам СБУ суд наказал 36 организаторов соответствующих преступных схем, представляющих угрозу государственной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ 01


За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ 02
За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ 03
За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ 04
За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ 05
За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ 06

Автор: 

контрабанда (2410) контрразведка (496) СБУ (20060)


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Топ комментарии
+3
Не Україна, а український виробник продає за кордон свою продукцію, яку наше МО вже більше 2 років не купує. Бо війна в зеленій голові закінчилась.
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03.02.2022 10:42 Ответить
+2
Суд «покарав»? А такое бывает, чтобы украинский суд кого-то «покарав? Есть ли вообще у нас судьи, а не прохиндеи в мантиях?
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03.02.2022 10:10 Ответить
+1
загадка...
Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
це яке було падло?
-кравчучок
-кучмарик
-ющенко
-яник
-порох
...зелене падло не в счет
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03.02.2022 10:27 Ответить
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Суд «покарав»? А такое бывает, чтобы украинский суд кого-то «покарав? Есть ли вообще у нас судьи, а не прохиндеи в мантиях?
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03.02.2022 10:10 Ответить
зелена контррозвідка сбу - гарнюся...
і жере скубрію по 8 - там 123 блюдей, а як підсолити то 124!
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03.02.2022 10:13 Ответить
загадка...
Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
це яке було падло?
-кравчучок
-кучмарик
-ющенко
-яник
-порох
...зелене падло не в счет
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03.02.2022 10:27 Ответить
что вы чешете? Германия передала нам 5000 шлемов старого образца а взамен Украина производит для бундесвера новые из кевлара....
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03.02.2022 10:30 Ответить
Не Україна, а український виробник продає за кордон свою продукцію, яку наше МО вже більше 2 років не купує. Бо війна в зеленій голові закінчилась.
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03.02.2022 10:42 Ответить
тепер зрозуміло.
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03.02.2022 10:43 Ответить
не знаю чи робить (здаеться на ********)
Україна шоломи для бундесвера з кевлара.
але німецька домога 5000 шоломів-касок? - це приниження.
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03.02.2022 10:42 Ответить
Тихо улыбаюсь, какой это процент от того что все таки удалось вывезти?
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03.02.2022 10:51 Ответить
Теперь понятно для чего нам нужно много вооружения, потихоньку растыкаем.
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03.02.2022 11:05 Ответить
Важко сказати це добре чи погано. Керівництво СБУ працює під керуванням ФСБ. А що можуть зробити поодинокі патріоти внизу. Не краща картина у ЗСУ. Позитивний результат буде після змін у країні.
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03.02.2022 11:28 Ответить
Тобто, "на всю Україну залишилось кілька поодиноких патріотів"? І ти один з двох? ))))

Манія величі, остання стадія.Іди лікуйся, поки не пізно, безумцю.
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03.02.2022 11:42 Ответить
А как там расследование по срыву чиновниками поставок клестронов для нашей ПВО и раскрытию агентурной сети?
Виновные наказаны?
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03.02.2022 13:18 Ответить
 
 