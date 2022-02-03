За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ проводит системную работу по предотвращению незаконного вывоза из Украины товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. За прошлый год разоблачены десятки попыток нелегальной переправки за границу отечественной военной продукции и товаров двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в ходе реализации комплексных мер украинские контрразведчики предотвратили более 60 нарушений порядка осуществления международных товарных передач оборонного значения, на общую сумму почти 800 млн грн.

"По материалам СБУ суд наказал 36 организаторов соответствующих преступных схем, представляющих угрозу государственной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

















