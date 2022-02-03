За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ проводит системную работу по предотвращению незаконного вывоза из Украины товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. За прошлый год разоблачены десятки попыток нелегальной переправки за границу отечественной военной продукции и товаров двойного назначения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в ходе реализации комплексных мер украинские контрразведчики предотвратили более 60 нарушений порядка осуществления международных товарных передач оборонного значения, на общую сумму почти 800 млн грн.
"По материалам СБУ суд наказал 36 организаторов соответствующих преступных схем, представляющих угрозу государственной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і жере скубрію по 8 - там 123 блюдей, а як підсолити то 124!
Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
це яке було падло?
-кравчучок
-кучмарик
-ющенко
-яник
-порох
...зелене падло не в счет
Україна шоломи для бундесвера з кевлара.
але німецька домога 5000 шоломів-касок? - це приниження.
Манія величі, остання стадія.Іди лікуйся, поки не пізно, безумцю.
Виновные наказаны?