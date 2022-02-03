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Новости Фото Война
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Задержан наемник РФ, который из гранатомета обстреливал позиции АТО в районе Станицы Луганской, - контрразведка СБУ. ФОТО

Задержан наемник РФ, который из гранатомета обстреливал позиции АТО в районе Станицы Луганской, - контрразведка СБУ. ФОТО

В Луганской области задержан наемник российско-оккупационных войск, который обстреливал позиции сил антитеррористической операции из автоматического гранатомета АГС-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики СБУ установили, что злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.

Мужчина является жителем Лисичанска, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Задержан наемник РФ, который из гранатомета обстреливал позиции АТО в районе Станицы Луганской, - контрразведка СБУ 01

"В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму российского образца. После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях районе Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Впоследствии он сбежал из рядов наемников РФ из-за конфликта с предводителями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и долгое время скрывался от правосудия.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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Автор: 

задержание (6690) СБУ (20067) наемник (354) наемники рф (2093) Луганская область (6512)


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Топ комментарии
+13
Нахера оно тут живое?
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03.02.2022 12:01 Ответить
+8
Недомерок какой-то, как оно еще гранатомет сумело поднять?
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03.02.2022 11:43 Ответить
+7
Дайте йому кайло в руки і хай ламає граніт у кар"єрі років п"ять мінімум - відбудовує ним зруйноване!
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03.02.2022 12:10 Ответить
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Недомерок какой-то, как оно еще гранатомет сумело поднять?
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03.02.2022 11:43 Ответить
росточком с нашего наркозеушлепка
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03.02.2022 13:28 Ответить
Шо, знову пАнять і прАстіть? Тєбя ждут дома?! На палю ссуку!
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03.02.2022 11:43 Ответить
Нахера оно тут живое?
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03.02.2022 12:01 Ответить
Типичный задрот ! Его даже свои чмырили !
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03.02.2022 12:04 Ответить
Надо вернуть в правовое поле такую меру наказания как "клеймление раскалённым железом", чтобы награда за работу на кацапов была видна прямо на лбу !
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03.02.2022 12:06 Ответить
это ж всем депутатом придется выпаивать. мародерство во время войны распилы и т.п.
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03.02.2022 12:47 Ответить
Ага...
И клеймить им надо простату!
Шоб суки не плодились...
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03.02.2022 13:07 Ответить
Дайте йому кайло в руки і хай ламає граніт у кар"єрі років п"ять мінімум - відбудовує ним зруйноване!
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03.02.2022 12:10 Ответить
Виключно пожиттєво!
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03.02.2022 12:30 Ответить
Я - людина закону Тому все залежить від статті ККУ яку йому інкримінують і доведуть у суді
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03.02.2022 12:31 Ответить
Воно якесь дохле на вигляд і кайло не втримає, нерентабельний. Хіба що на розмінування запустити.
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03.02.2022 12:32 Ответить
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03.02.2022 12:50 Ответить
Эта Мразь со своими данными не достигла в этой жизни ни куя. кроме как с бурьяна пулять ...
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03.02.2022 12:56 Ответить
Таких кастрировать надо, чтоб они больше не размножались.
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03.02.2022 13:13 Ответить
Опустити хвилин на 10 в киплячу смолу і відпустити . Нехай собі йде .
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03.02.2022 13:36 Ответить
Краще б пристрелили за вироком военно-полівого суду та і усе.
І добре якби на камеру, щоб оті усі ******** хто на тій стороні, та усі ті хто ще планує таким чином підзаробити грошей добре знали що їх чекає
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03.02.2022 14:12 Ответить
какое ********!такой биомусор на хера садить? кормить еще,выкиньте его дыныры!
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03.02.2022 14:57 Ответить
А как же минские соглашения? Ему и остальной банде дамбасян амнистия полагается и особый статус - ему в Украине можно с оружием и даже минометом ходить, а украинцам за это - 7 лет...
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03.02.2022 15:41 Ответить
Амнистируют в Украине только тех, кто сам сдался и не имеет крови на руках. Не надо ля-ля.
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03.02.2022 16:44 Ответить
Алгоритм следующий: копанка - тюрьма - копанка - тюрьма - попачление - тюрьма - тубдиспансер- копанк - могила…. Бамбас порожняк не гонит!!!
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03.02.2022 18:06 Ответить
ДОПЫТАТЬ И САМОУБИТЬ !!!
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04.02.2022 02:10 Ответить
 
 