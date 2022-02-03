Задержан наемник РФ, который из гранатомета обстреливал позиции АТО в районе Станицы Луганской, - контрразведка СБУ. ФОТО

В Луганской области задержан наемник российско-оккупационных войск, который обстреливал позиции сил антитеррористической операции из автоматического гранатомета АГС-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики СБУ установили, что злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.

Мужчина является жителем Лисичанска, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

"В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму российского образца. После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях районе Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Впоследствии он сбежал из рядов наемников РФ из-за конфликта с предводителями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и долгое время скрывался от правосудия.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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