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Эрдоган прибыл в Киев: Ожидается подписание соглашения о свободной торговле. ФОТОрепортаж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - говорится в сообщении.

"Мы стремимся достичь нашей цели по объему торговли в 10 миллиардов долларов. Мы скоро достигнем этой цели благодаря Соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", - добавил президент Турции.

Также читайте: Украина приветствует предложение Эрдогана выступить посредником между Украиной и РФ, - посол Боднар

Эрдоган прибыл в Киев: Ожидается подписание соглашения о свободной торговле 01
Эрдоган прибыл в Киев: Ожидается подписание соглашения о свободной торговле 02
Эрдоган прибыл в Киев: Ожидается подписание соглашения о свободной торговле 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+24
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03.02.2022 13:05 Ответить
+13
Єрдогану респект за поддержку Украиньі !
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03.02.2022 13:08 Ответить
+8
Що то за шкет поруч з Ердоганом що він аж зігнувся?
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03.02.2022 13:08 Ответить
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🤡 Клоун продаватиме Сватів Ердогану?
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03.02.2022 13:04 Ответить
Ні. Свати дуже інтелектуальний художній твір. Турки не оцінять...
Тільки кацапи можуть зрозуміти всю велич!
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03.02.2022 15:48 Ответить
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03.02.2022 13:05 Ответить
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
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03.02.2022 13:08 Ответить
Що то за шкет поруч з Ердоганом що він аж зігнувся?
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03.02.2022 13:08 Ответить
...это квартальный сцицерон
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03.02.2022 13:11 Ответить
не знали за що воювали - це пздц(((
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03.02.2022 13:34 Ответить
это писец !!!!!!

крутивцы не знали за что умирали, когда пели перед расстрелом
"Ще не вмерла Украини !!"
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03.02.2022 15:53 Ответить
Яка ганьба 0_0
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03.02.2022 13:36 Ответить
...і прослєзілся...
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03.02.2022 13:40 Ответить
...и лицеисты тоже заплакали
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03.02.2022 13:46 Ответить
ганьба.
нема ума, считай - каліка.
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03.02.2022 13:41 Ответить
горе від розуму
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03.02.2022 13:56 Ответить
яке воно кончене...
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03.02.2022 14:55 Ответить
та -Або в "зеленого" якась психічна паталогія, яка періодично загострюється навалюється...?
-Або виголошування його "дивних спітчів" припадає на час "ломки" від невчасного прийому наркотиків...?
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03.02.2022 15:15 Ответить
підбурок
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03.02.2022 13:12 Ответить
Єрдогану респект за поддержку Украиньі !
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03.02.2022 13:08 Ответить
В х@йлостане жопки в состоянии готовности ядерного пука...))
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03.02.2022 13:11 Ответить
а в Одесі якраз сьогодні затримали турка з гаджетами на копійку. І тепер в мене питання, чи не має в одеській митниці ватних поців що не могли хоч сьогодні не робити нічого такого. Ну не "обілетили" б одного - нічого б не сталося. Все одно їх сотнями щотиждня через кордон шастає. Надолужили б через день.
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03.02.2022 14:19 Ответить
Я надеюсь что хоть в этот раз зеледент будет не под кайфом.
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03.02.2022 14:36 Ответить
Чудово.
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04.02.2022 07:46 Ответить
 
 