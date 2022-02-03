Эрдоган прибыл в Киев: Ожидается подписание соглашения о свободной торговле. ФОТОрепортаж
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы находимся в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - говорится в сообщении.
"Мы стремимся достичь нашей цели по объему торговли в 10 миллиардов долларов. Мы скоро достигнем этой цели благодаря Соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", - добавил президент Турции.
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Тільки кацапи можуть зрозуміти всю велич!
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
крутивцы не знали за что умирали, когда пели перед расстрелом
"Ще не вмерла Украини !!"
нема ума, считай - каліка.
-Або виголошування його "дивних спітчів" припадає на час "ломки" від невчасного прийому наркотиків...?