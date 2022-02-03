Эрдоган прибыл в Киев: Ожидается подписание соглашения о свободной торговле. ФОТОрепортаж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - говорится в сообщении.

"Мы стремимся достичь нашей цели по объему торговли в 10 миллиардов долларов. Мы скоро достигнем этой цели благодаря Соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", - добавил президент Турции.

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