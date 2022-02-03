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В случае необходимости для восстановления дома в Кропивницком выделят средства из госбюджета, - ОП. ФОТОрепортаж

Люди, пострадавшие от взрыва бытового газа в Кропивницком, получат помощь в максимально сжатые сроки.

Об этом, находясь в Кропивницком, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле у президента Владимира Зеленского. Главе области поручено как можно скорее начать восстанавливать здание. "Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы", - добавил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя ОП, восстановление дома будет финансироваться из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета.

"Я также пообщался с семьей погибшего при взрыве, мои искренние соболезнования родным и близким. Самое важное – помочь детям, находящимся в больнице. Утром мы обеспечили, чтобы в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра, которые консультируют местных врачей", - отметил он.

"Наша задача - быстро восстановить людям дома и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь", - подчеркнул он, добавив, что лично пообщается с людьми, которых местные власти временно разместили в гостинице, относительно условий проживания.

Также читайте: Взрыв во многоэтажке Кропивницкого: полиция открыла производство

По словам главы полиции области, уже открыто уголовное производство, также начинает работу комиссия "Нафтогаза", которая должна установить причины взрыва.

Как известно, вчера, 2 февраля, в Кропивницком в многоквартирном доме по улице Попова, 24 произошел взрыв. В ходе тушения работники ГСЧС спасли 8 человек, еще 27 эвакуировали. Погиб один человек, еще трое пострадали – из них 1 взрослый и двое детей 8 и 13 лет. По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв произошел в многоэтажке в Кропивницком. Погиб 1 человек, пострадали 3. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В случае необходимости для восстановления дома в Кропивницком выделят средства из госбюджета, - ОП 01
В случае необходимости для восстановления дома в Кропивницком выделят средства из госбюджета, - ОП 02
В случае необходимости для восстановления дома в Кропивницком выделят средства из госбюджета, - ОП 03

Автор: 

взрыв (6815) Кропивницький (547) помощь (7884) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+2
А ОПа тут при чем!!???
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03.02.2022 13:25 Ответить
+2


Я скопировала пост с ФБ нашего города!
Люди!
Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...

Дорогие Друзья
сегодня на Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!

5457082227020760 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024006203522&__cft__[0]=AZXff6b5BlLiphaMudavmlq2YCJ0W3QjRdWxEez74JpKRNQOyFZCppCQWcegrn5Y445Ts9ck9PI_I8oLtjHTjUfaB6zJ20fRXH8FS3H5-BIkLQER_S29V5F7smUeEn0iodc&__tn__=-]K-R Лариса Краснова (Бабушка Девочек)
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03.02.2022 14:34 Ответить
+2
уже помог
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03.02.2022 16:30 Ответить
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А ОПа тут при чем!!???
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03.02.2022 13:25 Ответить
Пиар.
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03.02.2022 15:32 Ответить
Стали відомі деталі про будинок Кропивницького, де стався вибух

https://mandarin-news.kr.ua/featured-news/staly-vidomi-detali-pro-budynok-kropyvnytskoho-de-stavsia-vybukh?fbclid=IwAR29P7ztXR4wF9YRGRcKhacoF7phoum_gz3Xz1cMgVODk29yn-t1-_zFu2c
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03.02.2022 16:22 Ответить
Так бек ОПи, зараз нічого не обходиться, все під "контролем".
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03.02.2022 13:28 Ответить
бостууга, це не ти там шкоди наробив?
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03.02.2022 13:28 Ответить
што то в последнее время много взрывов "газа" пошло, видимо ОП больше знает чем мы...
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03.02.2022 13:32 Ответить
Там щось газовики мабуть накосячили.
https://tsn.ua/exclusive/pracyuvali-gazoviki-poverhom-vische-meshkanci-budinku-de-stavsya-potuzhniy-vibuh-nazvali-mozhlivi-prichini-tragediyi-1968463.html Посилання
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03.02.2022 13:54 Ответить
А хто такий Тимошенко? Це Мендель Єрмака?
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03.02.2022 13:38 Ответить
Виновата газконтора Фірташа? зняти з неї кошти на все необхідне в т. ч. і на відбудову будинку.
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03.02.2022 13:56 Ответить


Я скопировала пост с ФБ нашего города!
Люди!
Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...

Дорогие Друзья
сегодня на Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!

5457082227020760 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024006203522&__cft__[0]=AZXff6b5BlLiphaMudavmlq2YCJ0W3QjRdWxEez74JpKRNQOyFZCppCQWcegrn5Y445Ts9ck9PI_I8oLtjHTjUfaB6zJ20fRXH8FS3H5-BIkLQER_S29V5F7smUeEn0iodc&__tn__=-]K-R Лариса Краснова (Бабушка Девочек)
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03.02.2022 14:34 Ответить
девочкам нужно помочь
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03.02.2022 15:58 Ответить
Спасибо Вам)
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03.02.2022 16:15 Ответить
уже помог
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03.02.2022 16:30 Ответить
В панельных домах взрыв газа фигня...а вот кирпичная клдака может падать...если цемент низкой марки...и каменщик пьяный ложил кирпичи..
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03.02.2022 15:26 Ответить
епта, а у меня тоже дом плохой, выделите мне тоже))) газовщики подорвали дом (по крайней мере по их вине) . нет что бы с них содрать деньги, так мы из бюджета ( общего кармана). а я как налогоплатильщик не хочу что бы мои деньги тратились на частные дома. это не стихийное бедствие а косяк частной фирмы по транспортировке газа
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03.02.2022 15:57 Ответить
Малышки не виноваты, что Горгаз дурнуватый! Теперь младшенькой делают операцию, а отец вообще погиб. Квартиры нет. И не только у них проблемы! А накануне в другом корпусе - тоже БЕЗ предупреждения ставили счетчик! Могло и там ахнуть! Люди говорят, что газовщики частенбко подшофе приходят на вызов! Косячат! А людям что делать? А всё из-за жадности ГОРГАЗОВ, водоканало, облэнерго и теплоэнергетика! Между прочим, там у всех все коммуникации отключены! А власть о какой-то модернизации этого дома говорит!
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03.02.2022 16:20 Ответить
нужно всем домом подавать на обл газ. сейчас с бюджета дадут по 100тыс, и на этом все закончится
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03.02.2022 16:29 Ответить
 
 