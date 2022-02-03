В случае необходимости для восстановления дома в Кропивницком выделят средства из госбюджета, - ОП. ФОТОрепортаж

Люди, пострадавшие от взрыва бытового газа в Кропивницком, получат помощь в максимально сжатые сроки.

Об этом, находясь в Кропивницком, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле у президента Владимира Зеленского. Главе области поручено как можно скорее начать восстанавливать здание. "Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы", - добавил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя ОП, восстановление дома будет финансироваться из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета.

"Я также пообщался с семьей погибшего при взрыве, мои искренние соболезнования родным и близким. Самое важное – помочь детям, находящимся в больнице. Утром мы обеспечили, чтобы в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра, которые консультируют местных врачей", - отметил он.

"Наша задача - быстро восстановить людям дома и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь", - подчеркнул он, добавив, что лично пообщается с людьми, которых местные власти временно разместили в гостинице, относительно условий проживания.

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По словам главы полиции области, уже открыто уголовное производство, также начинает работу комиссия "Нафтогаза", которая должна установить причины взрыва.

Как известно, вчера, 2 февраля, в Кропивницком в многоквартирном доме по улице Попова, 24 произошел взрыв. В ходе тушения работники ГСЧС спасли 8 человек, еще 27 эвакуировали. Погиб один человек, еще трое пострадали – из них 1 взрослый и двое детей 8 и 13 лет. По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах.

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