НАБУ объявило в розыск нардепа "Слуги народа" Кузьминых. ФОТО
3 февраля 2022 года Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Отмечается, что решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.
Напоминается, что нардепа разоблачили "на горячем" 28 января 2022 года. 31 января 2022 года Генеральным прокурором подписано уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК указанному народному депутату.
"В соответствии с предписаниями ст. 111 и 135 УПК Украины указанное сообщение о подозрении направлено по месту работы — в Верховную Раду Украины и по известным местам жительства и регистрации, так что с 31 января 2022 года народный депутат в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что согласно статье 42 УПК Украины возлагает на указанное лицо ряд обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или в суд по первому требованию", - отмечают в НАБУ.
Также сообщается, что хотя подозреваемому должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал.
31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник отказываются сообщить следствие об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и неуведомлении о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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Таких, як брати Кузьміних - Олега і Сергія - не переконати і не переробити. Коли боляче і важко, вони розуміють, що важко і боляче не тільки їм, і кидаються на допомогу.
Ми читали в газетах і дивилися телесюжети про командира 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї десантної бригади Олега Кузьміних, який 122 дні провів у полоні у агресорів, якого по-звірячому катували, кидали в розлючений, накручений московською пропагандою натовп…
Після повернення з полону стало зрозуміло: таких, як Олег, тисячі, хто потребує фізичної та психологічної реабілітації. Бійців АТО з пораненими душами і тілами - тисячі. І - тисячі сімей, чиї рідні та близькі загинули там, на Донбасі. Їм потрібна допомога. Так виникла ідея створення благодійного Фонду братів Кузьміних і в рамках Фонду - мережі реабілітаційних центрів для бійців АТО/ООС.http://primiske.com.ua/2019/07/12/
К тому, что братикам, подсказали создать фонд. Ну да.
Для "отмыва" денег.
А теперь Олежка, сидит на попе ровно и пытается себя за локти укусить.
Один хер рано-поздно искать придётся...
- Де стоїш?
- На мосту.
- Що п'єш?
- Квас.
- Шукай три роки нас.
Його брат Сергій (який зараз у бігах) був волонтером, після звільнення Олега з полону вони разом створили благодійний Фонд Братів Кузьміних. А тепер ось таке...
Вже неодноразово помічаю, що притомні в минулому люди після того, як зв'язуються зі Слугами, стають якимись скаженими.
- Сергію, чому Ви вирішили балотуватися до Верховної Ради і чому саме під егідою партії «Слуга народу»?
- У 2015 році, коли брата звільнили з полону, надходило багато пропозицій від різних політичних сил. Ми не побачили такої політичної сили, яка здатна радикально змінити країну. Зараз ми таку силу побачили. Меседжі, які виходять від партії «Слуга народу» і Президента Зеленського, нам зрозумілі і близькі.
Ну а далі, як я розумію, щось пішло не так...
Вкрав мільйони, будучи при владі - сфотографували, як трофейну рибку і відпустили🤦🤦🤦
Генії мля, дайте їм премію Дарвіна 😨