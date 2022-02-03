Пассажирский поезд столкнулся с фурой на переезде в Ривненской области. ФОТО+ВИДЕО камер наблюдения

В г. Дубно (Ривненская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда сообщением "Киев-Ивано-Франковск" и грузового автомобиля. Машинист поезда и водитель грузовика госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

ДТП произошло 3 февраля около часа ночи на регулируемом переезде. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, миновал шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели деблокировали травмированного машиниста с помощью специнструмента. Медики укололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину в карету скорой медицинской помощи.

В результате ДТП поврежден локомотив поезда и поврежден прицеп грузовика. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция. ФОТО