РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12236 посетителей онлайн
Новости Фото
13 510 41

Пассажирский поезд столкнулся с фурой на переезде в Ривненской области. ФОТО+ВИДЕО камер наблюдения

В г. Дубно (Ривненская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда сообщением "Киев-Ивано-Франковск" и грузового автомобиля. Машинист поезда и водитель грузовика госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пассажирский поезд столкнулся с фурой на переезде в Ривненской области 01

ДТП произошло 3 февраля около часа ночи на регулируемом переезде. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, миновал шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пассажирский поезд столкнулся с фурой на переезде в Ривненской области 02

Как сообщили в ГСЧС, спасатели деблокировали травмированного машиниста с помощью специнструмента. Медики укололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину в карету скорой медицинской помощи.

Пассажирский поезд столкнулся с фурой на переезде в Ривненской области 03

В результате ДТП поврежден локомотив поезда и поврежден прицеп грузовика. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Пассажирский поезд столкнулся с фурой на переезде в Ривненской области 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

ДТП (7687) железная дорога (1416) Укрзализныця (2763) Ровенская область (1252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
Что там, в долбобойщики идут только умственно отсталые?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:21 Ответить
+16
У мене була подібна ситуація. На переїзд виїхав автобус з пасажирами але через затор на виїзді з переїзду автобус вимушено зупинився на переїзді. І в цей момент чергова по переїзду починає закривати шлагбауми. Автобус в пастці. Водій бачить поїзд що наближається і з'їжджає з колії щоб дати дорогу поїзду і стає на другій колії по якій їду я, але мене через криву не видно. І ось я появляюся, бачу цей жах і екстренно гальмую. Водій бачить що тікати йому нікуди - ззаду їде перший поїзд, а на нього я, а спереду стоять автомобілі в заторі і тільки тепер відкрив двері. Люди випадали як груші. Дякувати Богу я зупинився метрів за двадцять. Скільки років життя це коштувало мені і водієві автобуса Бог зна
показать весь комментарий
03.02.2022 17:45 Ответить
+8
"Якщо я вірно розумію ситуацію коли він переїжджав колію закрився шлагбаум на виїзді"

И он послушно дожидался, стоя на колиях перед закрытым шлакбаумом, пока его не переедет поезд.

Скорее всего хотел зигзагами обойти закрытие шлагбаумы, но забуксовал и застрял
показать весь комментарий
03.02.2022 17:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что там, в долбобойщики идут только умственно отсталые?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:21 Ответить
Если бы не "долбобойщики", ты бы крапивку с ягодками в лесу собирал, их и ел. В каждой сфере работают Люди, которым от природы свойственно ошибаться. Есть среди них умные и глупые, хорошие и плохие. А ты одним махом всех под одну гребенку, при этом зачем то обидно перековеркав название этой профессии.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:23 Ответить
Знак СТОП надо знать всем придуркам
показать весь комментарий
03.02.2022 17:26 Ответить
В даному випадку переїзд під охороною, тобто є людина яка закриває шлагбауми, але водій проігнорував звукові сигнали і світлову сигналізацію і спробував переїхати залізницю. Якщо я вірно розумію ситуацію коли він переїжджав колію закрився шлагбаум на виїзді
показать весь комментарий
03.02.2022 17:33 Ответить
"Якщо я вірно розумію ситуацію коли він переїжджав колію закрився шлагбаум на виїзді"

И он послушно дожидался, стоя на колиях перед закрытым шлакбаумом, пока его не переедет поезд.

Скорее всего хотел зигзагами обойти закрытие шлагбаумы, но забуксовал и застрял
показать весь комментарий
03.02.2022 17:51 Ответить
Я не знаю як було насправді, але зі змісту можна зробити висновок що включилася звукова сигналізація і загорілися червоні огні, а шлагбаум закривається трішки пізніше. От він і спробував в цей проміжок проскочити. Заїхати вийшло, а виїхати - ні. Горя на пів життя (
показать весь комментарий
03.02.2022 17:59 Ответить
Я слушала в новостях , что он на скорости зашёл на переезд и не успел затормозить . НО НО НО - перед переездом стоит знак СТОП , любой водитель перед переездом должен ПОЛНОСТЬЮ ПРИТОРМОЗИТЬ не зависимо от шлагбаума и звуков .
показать весь комментарий
03.02.2022 23:25 Ответить
Ну красава. Теперь его фирму нужно выставить на стоимость ремонта локомотива и простой железки. Заплатят пару лямов, может научаться жить дальше. А это придурка бомжом сделать. Пусть на велосипеде катается по помойкам.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:05 Ответить
Так он же переехал и остановился фургоном на колее!!! Заглох наверное. На видео видно!
показать весь комментарий
03.02.2022 17:32 Ответить
Він міг попасти ведучими колесами у заглиблення з льодом. А якщо завантажений, то дуже важко зрушити з місця.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:35 Ответить
скорее всего этот лошара на рельсах забуксовал
показать весь комментарий
03.02.2022 20:30 Ответить
Тягач з напівпричепом, то не легкове авто. Зимою можна їхати, стати, а з'їхати з місця вже ніц. То може й провина шляховиків, якщо переїзд у кризі та снігу.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:39 Ответить
У мене була подібна ситуація. На переїзд виїхав автобус з пасажирами але через затор на виїзді з переїзду автобус вимушено зупинився на переїзді. І в цей момент чергова по переїзду починає закривати шлагбауми. Автобус в пастці. Водій бачить поїзд що наближається і з'їжджає з колії щоб дати дорогу поїзду і стає на другій колії по якій їду я, але мене через криву не видно. І ось я появляюся, бачу цей жах і екстренно гальмую. Водій бачить що тікати йому нікуди - ззаду їде перший поїзд, а на нього я, а спереду стоять автомобілі в заторі і тільки тепер відкрив двері. Люди випадали як груші. Дякувати Богу я зупинився метрів за двадцять. Скільки років життя це коштувало мені і водієві автобуса Бог зна
показать весь комментарий
03.02.2022 17:45 Ответить
Вивчіть правила проїзду , якщо у вас нема місця поереду щоб перетнути повністю залізничний переїзд , то ЗАБОРОНЕНО виїджати на переїзд.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:26 Ответить
Дядьку я машиніст пасажирського поїзда і те що ви говорите треба передати водієві автобуса. Крім того в тих місцях, де це сталося така інтенсивність автомобільного руху і такі безбашенні водії що годі говорити. Чувак на бмв виїхав на закритий переїзд перед електричкою, бачачи що вона їде, тобто перед носом, бмв збили, а головний вагон (дякувати Богу без пасажирів) ліг на кришу з машиністом і помічником
показать весь комментарий
03.02.2022 19:34 Ответить
Тоже один раз попал в подобную ситуацию, только с другой стороны. На тракторе Т-150К с дисковой бороной(общая длина почти 15 метров). Закончил работу в поле и нужно было гнать домой более 20 км. Покуда ехал накрылся ремень на компрессоре, покуда доехал до переезда ресивер был уже пуст, тормозов ноль. Подьезд к переезду с поворота и железка тоже плохо просматривается. Ширина орудия не позволяет на переезде разьехаться со встречкой, поэтому нужно выжидать когда ее не будет. Тут подьежаю к переезду и вижу что встречки нет и не теряя времени сразу еду на переезд. И почти перед моим носом загорается красный на семафоре. Вижу что остановится перед переездом я не успею и вывернуть некуда. Естественно газу и еду дальше. И уже проезжая полотно, вижу что начинает опускаться шлагбаум спереди и я могу поломать его, зацепив широким орудием сзади... Представляя сколько мне будет стоить поломанный шлагбаум, тут меня посещает "гениальная" идея тормозить скоростью, в надежде поместиться между шлагбаумом и полотном... А ведь всегда помнил нравоучения преподавателя по ПДД, что на переезде ни в коем случае нельзя переключать передачи... В итоге я одну передачу выключил, а при попытке включить другую, "вырвал" рычаг переключения(передача не довключилась, а рычаг перескочил) В итоге трактор остался не управляем. Скатился с полотна, поломал шлагбаум и остановился все равно перекрыв вьезд на переезд. На удивление дежурный оказался толковый, быстро без истерик, узнал в чем дело, пропустив поезд, перекрыл движение через переезд. Я минуты за три-четыре рычаг поставил на место и убрал трактор с переезда... И вернулся к дежурному решать за шлагбаум) Каково было мое удивление, что шлагбаум уже был целым и рабочим... Оказалось, что для таких идиотов как я, там давно уже стоит предохранитель) В итоге для меня это все закончилось легким испугом. И небольшой пробкой на переезде для других. Пост ГАИшников стоит в 1 км по прямой, но они ничего не успели заметить)
показать весь комментарий
04.02.2022 08:23 Ответить
Скорее всего застрял на переезде, потому что не расчищено и не обработано реагентами от гололеда. Все бабки на соль с песком, ушли на зарплату Серлеща.
показать весь комментарий
03.02.2022 17:50 Ответить
Нічого він не застряг. Через цей переїзд проходить велика кількість авто, він у нормальному стані. Просто водій (також з Рівненської області, 37 років) "валив" і провтикав переїзд на якому уже світив семафор і були опущені шлагбауми. Поламав перший шлагбаум і перед другим зупинився. А там, де на відео поліцейська машина - поліцаї часто чергують. Швидше всього водй їх побачив і злякався, а потрібно було уже ламати другий шлагбаум, щоб виїхати. Потяг від станції встиг набрати швидкість. Там до цього переїзду близько кілометра. І це не помилка чергового по переїду, а цілком вина водія. Причому він без травм, тільки в стані шоку.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:52 Ответить
И без хаты. Я надеюсь на это, во всяком случае.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:07 Ответить
Причем многие не знают, что "ломать" шлагбаум не дорого(почти бесплатно), там стоит предохранитель)
показать весь комментарий
04.02.2022 06:43 Ответить
Я залізничник і я цього не знав. Це інша служба - колійники а це цілий всесвіт. Нам з цього всесвіту треба знати декілька розмірів і ще дещо)
показать весь комментарий
04.02.2022 09:13 Ответить
Так и я узнал благодаря своему рукожопству. А намного раньше видел как именно ломали шлагбаум. И знал сколько это обошлось тому человеку. Тогда предохранителей еще не было.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:27 Ответить
100% надо было уже не останавливаться,попал бы на два шлагбаума а так может и в тюрьму загреметь.
показать весь комментарий
15.10.2022 23:24 Ответить
Этих дебилов или уже вешать на шлагбаумах надо,почти каждый месяц под поезда попадают и хоть бы один притормозил,ведь это одно из самых грубых и смертельных нарушений.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:44 Ответить
Водил грузовиков следунт расстреоивать ДО того, как они сядут за руль! Меньше пострадает ЛЮДЕЙ, да и ям на дорогах практически не будет.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:54 Ответить
Долбозвонам никак не доходит, что любой Ж/Д переезд - очень опасное место, особенно зимой и при двустороннем движении еще. Куда спешить - на тот свет, или в тюрьму с выплатой огромных компенсаций...?
показать весь комментарий
03.02.2022 18:49 Ответить
вот куда, зачем? еще и на глазах у копов, премия Дарвина
показать весь комментарий
03.02.2022 18:53 Ответить
Судя по видео он и не торопился переезжать переезд ,сел и покурил.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:19 Ответить
Эти люди живу в другой реальности, любят проскакивать на кладбище . Я их при всем желании не понимаю этих людей .
показать весь комментарий
03.02.2022 19:30 Ответить
Они - не люди. Человекообразные приматы.
Этот тезис должен упростить понимание.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:57 Ответить
Украинские зализницы -самые опасные и самые коррумпированные .Надо Лещенко замучить и запытать,когда он наведет порядок .А то у него только словесный понос.Путя,Переезды,некомплект,полный развал пригородных поездов. Пригородные поезда должны оснащаться и содержаться за счет державы,а не нищего контингента.Кондуктора даже себя не могут обеспечить,а не моторные бригады и обновление подвижного состава .Концептуальный развал. Пригородные поезда никогдак не смогут окупить себя.,а вот государству могут дать прибыль колоссальную опосредствованно. Через успехи промышленности и экологии.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:42 Ответить
Поїзд їде, воно лізе
показать весь комментарий
03.02.2022 20:28 Ответить
Гружёная фура 20 тонн веса с одним ведущим мостом высовываются на скользкий переезд - мозги есть ?
показать весь комментарий
03.02.2022 21:16 Ответить
Да остановился перед закрытым шлагбаумом, в надежде что дежурный по переезду его откроет.
показать весь комментарий
04.02.2022 07:11 Ответить
идиот?
показать весь комментарий
03.02.2022 21:35 Ответить
Ще зима надворі, а дятли вже на дорозі.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:42 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=4qApB5uEt_w&feature=youtu.be
показать весь комментарий
03.02.2022 22:17 Ответить
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО ЭТО БЫЛ НЕЗАКОННЫЙ ЛЕСОВОЗ !!!
показать весь комментарий
04.02.2022 02:09 Ответить
Если УЖЕ попали в подобную ситуацию, ломайте второй шлагбаум. Ничего ему не будет, сработает предохранитель и он повернет в сторону. Естественно нужно соблюдать ПДД и не допускать подобного.
показать весь комментарий
04.02.2022 07:08 Ответить
Может тормоза отказали. Видно что скамейка уже жизни повидала.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:26 Ответить
 
 