9 907 42

Готовность убежищ приютить людей на случай атаки России продемонстрировали в Киеве. ФОТО

Журналистам продемонстрировали готовность столичных убежищ на случай атаки России на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для демонстрации выбрали хранилище №100128 в Днепровском районе Киева.

Также читайте: В случае вторжения РФ главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен, - Кличко

Начальник отдела по вопросам гражданской защиты Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Евгений Герасимов объяснил, какие виды укрытий на случай воздушной, химической или радиационной атаки есть в столице:

"В советские времена существовало понятие бомбоубежища. Однако в соответствии с Законом Украины "Кодекс гражданской защиты" такого понятия нет. Есть сооружения гражданской защиты (убежища) и укрытие двойного назначения.

Убежище – это сооружение гражданской защиты, предусматривающее укрытие работников предприятий, учреждений и организаций, находящихся на работе в особый период. Укрытие двойного назначения – для остального населения: станции метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные переходы и паркинги и т.д.

Демонстрируемое хранилище относится к первому типу и расположено под зданием ЖЭКа. Герасимов убеждает, что со времени его сооружения в 1982 году убежище поддерживают в надлежащем состоянии, как и другие подобные объекты по району. Особое внимание таким местам уделяется с 2014 года после начала российской агрессии.

"В убежище есть основной вход, запасной и аварийный выходы. Все выходы и входы имеют определенную форму, чтобы, в частности, защищать от ударной волны. Герметичная дверь закрывается при угрозе химического и радиационного поражения", - добавил он, отметив, что хранилище рассчитано на то, чтобы люди могли переждать атаку определенное время.

На вопрос относительно времени, проходящего от звучания тревожной сирены до закрытия дверей хранилища, Герасимов сообщил, что точного норматива нет:

"При каждом объекте есть начальник жилищно-эксплуатационного участка и ответственные лица. Балансодержатель открывает двери, запускает сотрудников предприятия".

По его словам, в Днепровском районе Киева есть 43 таких убежища, 4 из которых не готовы к использованию по назначению из-за поднятия грунтовых вод. Укрытий двойного назначения в районе – 350, из них все готовы запускать людей.

Главные же вопросы относительно объектов второго типа – укрытий двойного назначения, часто обустроенных в подвалах жилых домов. Герасимов отвечал на ремарки журналистов о том, что часто эти подвалы не убраны, а иногда подвалы совсем не обустроены для пребывания в них людей – там просто песок или голая земля. Другая проблема состоит в том, что объекты укрытия в подвалах часто находятся на замке, и насколько компетентное лицо успеет вовремя открыть все убежища – неизвестно. Спикер объяснил, что может комментировать только ситуацию с укрытиями Днепровского района Киева:

"С 2014 года состоянию укрытий и хранилищ уделено особое внимание со стороны балансодержателей. Мусор и захламленность вывозились. Начальники отделов по вопросам гражданской защиты собирают и проверяют информацию совместно с жилищно-коммунальными хозяйствами, насколько укрытия готовы. Все ключи находятся у балансодержателя. Сегодня на домах, где есть объекты укрытия, и близлежащих зданиях есть отметки куда направляться людям. Если подвал не приспособлен для укрытия людей, то стоит искать ближайший объект укрытия".

Относительно тех укрытий, которые сдаются в аренду и где сегодня расположены кофейни, парикмахерские и другие заведения, Герасимов заверил, что арендаторы в случае опасности обязаны пускать в них всех желающих:

"При заключении договора об аренде помещения прописано, что в случае угрозы возникновения боевых действий арендатор обеспечивает доступ населения. В настоящее время со всеми балансодержателями проводится разъяснительная работа".

Также смотрите: Россия чувствует, что дипломатически она этот раунд проигрывает, – Кулеба. ВИДЕО

Чиновник дает краткий алгоритм на тот случай, если в случае воздушной атаки люди хотят найти убежище в укрытии, а не в той части собственной квартиры, где нет окон:

"Что касается времени, то определенного норматива нет. Любая атака, будь то авиация или артиллерия, не происходит вдруг. Поэтому при получении сигнала "Внимание всем!" взять личные вещи, документы и спуститься в укрытие – подвальное помещение, подземный переход или на станцию ​​метрополитена. Сооружения двойного назначения предусматривают укрытие до трех часов.

Подробные рекомендации по действиям в случае атаки РФ Герасимов советует читать на сайтах КГГА, РГА или уголках гражданской защиты в ЖЭКах. В частности, Департаментом муниципальной безопасности, Учебно-методическим центром жизнедеятельности населения разработаны инструкции и памятки для населения.

Фото: Наталья Шаромова.

Киев (26138) убежище (284)
+12
Хай зайдут в подвал моего дома, а не показывают одно показушное убежище.
показать весь комментарий
04.02.2022 01:49 Ответить
+9
260 квадратних метрів, ви серйозно? Це для кого сховище? Для бабла зЕленського?
показать весь комментарий
04.02.2022 06:23 Ответить
+6
резюме - убежищ нет .
показать весь комментарий
04.02.2022 06:24 Ответить
поверить не могу , что мы это серьезно обсуждаем
Ни копейки не жалел донбас, бо звали "путин введи войска", ну он их и ввел...
Но на остальных территориях, при такой ненависти к кацапии почему люди должны там сидеть?
это в голове не укладывается просто....
показать весь комментарий
04.02.2022 00:56 Ответить
А может потому что не жалел ни копейки? А люди везде люди. Да и ненависть не очень продуктивна вообще то. Но не боись, не будешь сидеть. Никто не нападет. А если нападет, не успеешь и/или мест там не будет.
Чесно говоря это не бомбоубежище, а насмешка вообще то.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:54 Ответить
это вы сейчас про свою ненависть?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:38 Ответить
А я не чувствую ненависти ни к кому. Даже как вы сказали , к кацапии. Это непродуктивно очень и даже чревато проблемами со сздоровьем. И людей мне жалко всех, вне зависимости от их политических взглядов. Жалко тех, кто погиб в Доме профсоюзов в Киеве, и тех, кого сожгли в Одессе. Одинаково. Представляете? Так бывает.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:41 Ответить
кацапский голубь мира
показать весь комментарий
04.02.2022 15:45 Ответить
А почему кацапский? У нас в Киев тоже много людей, которые не хотят никого убивать и никого не ненавидят. Я бы сказала, большинство. Возможно, тебе стоит менять круг общения, если рядом только люди, которые кого то ненавидят. Повторюсь, ненависть очень непродуктивное чувство.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:11 Ответить
вы 1ая начали говорить о ненависти ни с того ни с сего, и употребили это слово уже 4 раза.
Я лучше избавлюсь от общения с вами.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:38 Ответить
Перечитайте свой комент, на который я ответила. Про ненависть. Так что явно не я первая🧐
показать весь комментарий
04.02.2022 18:51 Ответить
Жалко у бджілки. А вам залишається тільки порадити, що при вубуху від російської ракети лягайте ногами до вибуху. Це вам життя не врятує, однак голова буде ціліша за ноги.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:40 Ответить
Хай зайдут в подвал моего дома, а не показывают одно показушное убежище.
показать весь комментарий
04.02.2022 01:49 Ответить
І хто ж це засрав підвал твого дома!
показать весь комментарий
04.02.2022 06:54 Ответить
А ті в кого на балансі і підвал і дом і ключі від підвала - ЖЄК і засрав. Заливав підвал і водою і гівнами бо і труби проривались і каналізація протікала, це вони так обслуговують в нас принаймні а у вас що не так - краще?
показать весь комментарий
04.02.2022 07:30 Ответить
Коммунальные службы, которые не убирают говно, текущее из труб.

Но зато написано, шо там бомбоубежище. Вот туда б загнать коммунальщиков и подержать часов 6.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:59 Ответить
Не пойму- дом твой, двор твой, а как убрать- ЖЭК?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:49 Ответить
Так ЖЭК за эту уборку зарплату получает !
Не ?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:10 Ответить
Хозяин, открой платёжку. Я даже не буду спрашивать, за кого голосовал
показать весь комментарий
04.02.2022 14:14 Ответить
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КОМИКОВ !)
показать весь комментарий
04.02.2022 02:51 Ответить
260 квадратних метрів, ви серйозно? Це для кого сховище? Для бабла зЕленського?
показать весь комментарий
04.02.2022 06:23 Ответить
резюме - убежищ нет .
показать весь комментарий
04.02.2022 06:24 Ответить
зє вам сховища побудує. йому армія до дупи, а ви про цивільний захист...
показать весь комментарий
04.02.2022 06:46 Ответить
лучше погибнуть в бою,чем в братской могиле.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:22 Ответить
Половину киевских убежищ те что в хрущёвках или в сталинках ещё в средине 2000 годов пораспродавали переоборудовав под офисы, жилые помещения, и разного рода коммерческие подвалы....
так что не нужно показухи ...лучше думайте куда людей будете эвакуировать...
показать весь комментарий
04.02.2022 08:27 Ответить
Да уже ж сказали, что в метро. А больше некуда
показать весь комментарий
04.02.2022 08:55 Ответить
Некоторым бежать 🏃‍♀️ до метро мин 15 минимум....
жах 8лет воюем а бомбоубежищ на случай войны почти нет...🙉
показать весь комментарий
04.02.2022 09:00 Ответить
Так никто не думал, что дойдёт до пряток. Тезис ,,мышебратья", вбитый в голову с самого детства, ещё долго будет отхаркиваться
показать весь комментарий
04.02.2022 09:09 Ответить
Хорошо что на звуки «мишебратъя» «ординнарот» можно реагировать как на шорох и стрелять без предупреждения ☝️ 🙃
показать весь комментарий
04.02.2022 09:18 Ответить
Некоторые в военкомат 8 лет бегут
показать весь комментарий
04.02.2022 11:54 Ответить
а троещине куда бежать??
показать весь комментарий
04.02.2022 13:39 Ответить
Є привід копати метро.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:19 Ответить
Деньги же нужно украсть
показать весь комментарий
04.02.2022 09:38 Ответить
Кожен має подумати куди відходити в разі російського нападу на свою домівку. Я раджу вивозити свої сімї в села. Там росіяни не будуть сильно стріляти, бо їм шкода грошей на ракети.... А Зеленський планує у разі обстрілу Києва, дати ответку на обстріл російських міст і атомних електростанцій? Росіяни теж мають відчути всі прєлєсті війни на своїй шкурі прямо на росії!
показать весь комментарий
04.02.2022 08:46 Ответить
Щаз. Йому тоді сватів заборонять на россії.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:41 Ответить
у меня под домом бомбоубежище оккупировано годами ночным клубом... а вчера пришла бумага из мерии Киева что мы должны в случае чего выгнать на улицу свои машины из паркинга тк наша частная собственность уже не наша частная собственность по велению чиновников и будет принудительно исвользоваться в качестве бомбоубежища для избранных тк места для всех желающих там не хватит...вот так, малята...
показать весь комментарий
04.02.2022 09:03 Ответить
Приезжайте в Мариуполь к нам ,у нас городские ахметовские власти-мэр и его кодло воровское первые сдадут город, как и прошлый Ю.Хотлубей, а об убежищах вообще им все равно ... никто ничего не делал и делать не будет. Мэр Мариуполя называет рф- друзьями. Куда смотрит СБУ и Прокуратура?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:16 Ответить
Таких мерів,як ваш в Україні повно і їх ніхто не зачіпає,як хотять війну виграти не знаю,коли в нас ворог в нашій хаті сидить,все як Шевченко писав!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:21 Ответить
дело старика Потёмкина живёт и расцветает
показать весь комментарий
04.02.2022 09:19 Ответить
Много там не поместятся.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:56 Ответить
Если что, сколько в нем сидеть, до смерти?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:02 Ответить
Бомбоубежища при Союзе строили пачками. в Минске видел их даже в корпусах ВУЗов.

в Киеве, по идее, их должно быть как минимум несколько сотен.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:41 Ответить
 
 