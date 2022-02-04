Готовность убежищ приютить людей на случай атаки России продемонстрировали в Киеве. ФОТО

Журналистам продемонстрировали готовность столичных убежищ на случай атаки России на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для демонстрации выбрали хранилище №100128 в Днепровском районе Киева.

Начальник отдела по вопросам гражданской защиты Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Евгений Герасимов объяснил, какие виды укрытий на случай воздушной, химической или радиационной атаки есть в столице:

"В советские времена существовало понятие бомбоубежища. Однако в соответствии с Законом Украины "Кодекс гражданской защиты" такого понятия нет. Есть сооружения гражданской защиты (убежища) и укрытие двойного назначения.

Убежище – это сооружение гражданской защиты, предусматривающее укрытие работников предприятий, учреждений и организаций, находящихся на работе в особый период. Укрытие двойного назначения – для остального населения: станции метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные переходы и паркинги и т.д.

Демонстрируемое хранилище относится к первому типу и расположено под зданием ЖЭКа. Герасимов убеждает, что со времени его сооружения в 1982 году убежище поддерживают в надлежащем состоянии, как и другие подобные объекты по району. Особое внимание таким местам уделяется с 2014 года после начала российской агрессии.

"В убежище есть основной вход, запасной и аварийный выходы. Все выходы и входы имеют определенную форму, чтобы, в частности, защищать от ударной волны. Герметичная дверь закрывается при угрозе химического и радиационного поражения", - добавил он, отметив, что хранилище рассчитано на то, чтобы люди могли переждать атаку определенное время.

На вопрос относительно времени, проходящего от звучания тревожной сирены до закрытия дверей хранилища, Герасимов сообщил, что точного норматива нет:

"При каждом объекте есть начальник жилищно-эксплуатационного участка и ответственные лица. Балансодержатель открывает двери, запускает сотрудников предприятия".

По его словам, в Днепровском районе Киева есть 43 таких убежища, 4 из которых не готовы к использованию по назначению из-за поднятия грунтовых вод. Укрытий двойного назначения в районе – 350, из них все готовы запускать людей.

Главные же вопросы относительно объектов второго типа – укрытий двойного назначения, часто обустроенных в подвалах жилых домов. Герасимов отвечал на ремарки журналистов о том, что часто эти подвалы не убраны, а иногда подвалы совсем не обустроены для пребывания в них людей – там просто песок или голая земля. Другая проблема состоит в том, что объекты укрытия в подвалах часто находятся на замке, и насколько компетентное лицо успеет вовремя открыть все убежища – неизвестно. Спикер объяснил, что может комментировать только ситуацию с укрытиями Днепровского района Киева:

"С 2014 года состоянию укрытий и хранилищ уделено особое внимание со стороны балансодержателей. Мусор и захламленность вывозились. Начальники отделов по вопросам гражданской защиты собирают и проверяют информацию совместно с жилищно-коммунальными хозяйствами, насколько укрытия готовы. Все ключи находятся у балансодержателя. Сегодня на домах, где есть объекты укрытия, и близлежащих зданиях есть отметки куда направляться людям. Если подвал не приспособлен для укрытия людей, то стоит искать ближайший объект укрытия".

Относительно тех укрытий, которые сдаются в аренду и где сегодня расположены кофейни, парикмахерские и другие заведения, Герасимов заверил, что арендаторы в случае опасности обязаны пускать в них всех желающих:

"При заключении договора об аренде помещения прописано, что в случае угрозы возникновения боевых действий арендатор обеспечивает доступ населения. В настоящее время со всеми балансодержателями проводится разъяснительная работа".

Чиновник дает краткий алгоритм на тот случай, если в случае воздушной атаки люди хотят найти убежище в укрытии, а не в той части собственной квартиры, где нет окон:

"Что касается времени, то определенного норматива нет. Любая атака, будь то авиация или артиллерия, не происходит вдруг. Поэтому при получении сигнала "Внимание всем!" взять личные вещи, документы и спуститься в укрытие – подвальное помещение, подземный переход или на станцию ​​метрополитена. Сооружения двойного назначения предусматривают укрытие до трех часов.

















Подробные рекомендации по действиям в случае атаки РФ Герасимов советует читать на сайтах КГГА, РГА или уголках гражданской защиты в ЖЭКах. В частности, Департаментом муниципальной безопасности, Учебно-методическим центром жизнедеятельности населения разработаны инструкции и памятки для населения.

Фото: Наталья Шаромова.