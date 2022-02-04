ОС ВСУ провели оперативный сбор, на который также были приглашены вооруженные силы Великобритании, - Наев. ФОТОрепортаж

В рядах объединенных сил Вооруженных Сил Украины проводится оперативный сбор с руководящим составом Командования с привлечением представителей органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности.

Об этом ОС ВСУ сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что целью этого мероприятия является поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны.

Также смотрите: Трехсторонний союз Британия-Украина-Польша: каким он будет и что даст? | Спецэфир БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

"Система военного управления должна обеспечивать эффективное и непрерывное управление войсками, а также оперативное реагирование на вызовы и угрозы в современной среде безопасности в мирное время, во время особого периода и при условиях введения военного положения", - подчеркнул он.

В этот раз к проведению оперативного сбора также приглашены представители государств-членов Североатлантического альянса, а именно Вооруженных Сил Великобритании.

Среди лекторов - представители Корпуса быстрого реагирования НАТО бригадный генерал Мэтью Джон Бирч и полковник Рой Натараян, а также представитель операции "Орбитал" майор Уильям Росс.

"В ходе лекционных и практических занятий участники сбора будут дополнительно изучать основные принципы руководства, принятые в государствах-членах Альянса, соответствующие стандарты и штабные процедуры НАТО в процессах планирования и управления Силами обороны", - пояснил Наев.

По результатам проведенных мероприятий оперативной подготовки будут сформированы действенные предложения по согласованию и имплементации процессов и форматов планирования и управления, принятых в государствах-членах НАТО, в дальнейшей деятельности Командования объединенных сил ВС Украины. Следует отметить, что сразу после завершения оперативного сбора с личным составом Командование объединенных сил ВС Украины, представителями других органов военного управления и других составляющих сектора обороны и безопасности будет проведено обучение по вопросам оборонной тематики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









