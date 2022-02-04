ОС ВСУ провели оперативный сбор, на который также были приглашены вооруженные силы Великобритании, - Наев. ФОТОрепортаж
В рядах объединенных сил Вооруженных Сил Украины проводится оперативный сбор с руководящим составом Командования с привлечением представителей органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности.
Об этом ОС ВСУ сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что целью этого мероприятия является поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны.
"Система военного управления должна обеспечивать эффективное и непрерывное управление войсками, а также оперативное реагирование на вызовы и угрозы в современной среде безопасности в мирное время, во время особого периода и при условиях введения военного положения", - подчеркнул он.
В этот раз к проведению оперативного сбора также приглашены представители государств-членов Североатлантического альянса, а именно Вооруженных Сил Великобритании.
Среди лекторов - представители Корпуса быстрого реагирования НАТО бригадный генерал Мэтью Джон Бирч и полковник Рой Натараян, а также представитель операции "Орбитал" майор Уильям Росс.
"В ходе лекционных и практических занятий участники сбора будут дополнительно изучать основные принципы руководства, принятые в государствах-членах Альянса, соответствующие стандарты и штабные процедуры НАТО в процессах планирования и управления Силами обороны", - пояснил Наев.
По результатам проведенных мероприятий оперативной подготовки будут сформированы действенные предложения по согласованию и имплементации процессов и форматов планирования и управления, принятых в государствах-членах НАТО, в дальнейшей деятельности Командования объединенных сил ВС Украины. Следует отметить, что сразу после завершения оперативного сбора с личным составом Командование объединенных сил ВС Украины, представителями других органов военного управления и других составляющих сектора обороны и безопасности будет проведено обучение по вопросам оборонной тематики.
ДЛЯ БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ - история своей страны - главная наука . А в Украине выбирают ГОДАМИ недоучек и мучаются с ними всю СВОЮ жизнь