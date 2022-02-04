РУС
"Ні Табачнику 2.0": студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 февраля, студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабинет Министров Украины с требованием отставки главы МОН Сергея Шкарлета и заключения контракта с избранным президентом НаУКМА.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Студенты держат плакаты со своими требованиями. Они периодически скандируют "Шкарлет - геть!", "Краща освіта!". Также митингующие озвучивают в микрофон свои требования.

Также читайте: Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии

"Ни один министр образования не переживал битвы с Могилянкой. Могилянка всегда побеждала. Лучшее образование всегда побеждало", - заявили митингующие.

Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 01
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 02
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 03
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 04
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 05
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 06
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 07
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 08
Ні Табачнику 2.0: студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.

Кабмин (14120) Киево-Могилянская академия (105) отставка (3173) Минобразования (1751) Шкарлет Сергей (297)
Топ комментарии
+33
А вот у нашего Епифания вчера был день рождения и Цензор его не поздравил

показать весь комментарий
04.02.2022 10:38 Ответить
+30
Зелена пліснява отримала немало голосів саме від молоді, яка менше цікавиться політикою та повелась на відосики в смартфонах.
Ці протести відкриють очі деяким з них на "нові обличчя морди" із оскалом Табачника.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:00 Ответить
+22
Предложения на нового министра образования надо уже приготовить .
иначе Ермак опять 5 млн заработает от кандидатур хремля - Табачника ‼️
показать весь комментарий
04.02.2022 09:57 Ответить
Предложения на нового министра образования надо уже приготовить .
иначе Ермак опять 5 млн заработает от кандидатур хремля - Табачника ‼️
показать весь комментарий
04.02.2022 09:57 Ответить
💥💥Требуйте ИМПИЧМЕНТ ЗеИУДЕ ! Зрите в корень ! КАКОВ ПОП (🤡🐲порношут) - ТАКОВ ПРИХОД !!
показать весь комментарий
04.02.2022 10:34 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
04.02.2022 10:37 Ответить
Могилянка вийшла за модерну Україну і проти ідіотів, зрадників, корупціонерів і наркоманів!😡👍🏼💪🙏🏼
показать весь комментарий
04.02.2022 19:32 Ответить
А вот у нашего Епифания вчера был день рождения и Цензор его не поздравил

показать весь комментарий
04.02.2022 10:38 Ответить
Писали що о.Єпіфаній ніби то хворів на ковід ?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:03 Ответить
А кто сейчас не болеет на ковид ?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:08 Ответить
Только ленивый!
показать весь комментарий
05.02.2022 09:00 Ответить
Зичимо здоров'я та наснаги Блаженнійшому у розбудові української Церкви та Держави !
показать весь комментарий
04.02.2022 13:02 Ответить
Доля будь-якого зє-діяча, який заїсться із дітьми Могилянки, передбачувана і зрозуміла.
Доля будь-якого зє-чуда, яке сунеться до батьків дітей Могилянки, взагалі незавидна.

Дивуюсь тільки, що відбувся скасуванням наказу, а не скасуванням посади. З другого боку, іще ж не кінець: він там почуття отців-засновників Могилянки зачепив, то, може, й живим не вийде.

Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
04.02.2022 15:37 Ответить
Зелена пліснява отримала немало голосів саме від молоді, яка менше цікавиться політикою та повелась на відосики в смартфонах.
Ці протести відкриють очі деяким з них на "нові обличчя морди" із оскалом Табачника.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:00 Ответить
Я думаю зеленая плесень получила много голосов от молодежи, которая и не знает о существовании Могилянки)))
показать весь комментарий
04.02.2022 10:19 Ответить
Підтримую. ІНСТАбіомусор та прихильники 95го кварталу із сватами - до Могилянки не підуть... іх навіть в ПТУ не візьмуть за рівнем IQ, то явно купили дипломи їхні батьки.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:24 Ответить
На жаль, не тільки від таких.(
І це не дивно. В тій же Могилянці викладає такий видатний педагог, тактик та стратег, як Анатолій Гриценко. Можна уявити скільки і якого мотлоху напхав в голови студентів цей ненавистник Порошенка і "наставник" зєлємойського.

показать весь комментарий
04.02.2022 10:29 Ответить
Ця Могилянка - це роздута мильна бульбашка зараз.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:45 Ответить
Плагіатор та порушник законів про освіту Шкарлет вдосконалить Могілянку?
показать весь комментарий
04.02.2022 10:51 Ответить
А це завдання міністра чи ректора Могілянки вдосконалювати університет ?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:03 Ответить
Тоді навіщо Шкарлет пхає свого носа в Могилянку, перевищуючи свої повноваження?

"Повноважень "не визнавати" щось ( вибори ректора ) МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові"

Джерело:
показать весь комментарий
04.02.2022 11:08 Ответить
У цьому випадку я абсолютно згодна із міністром. Якщо виносили скриньки з учаска і ніхто ім не завадив, то я б теж не визнала такі вибори.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:14 Ответить
Важливо не те, з ким ви згодні, а які повноваження має міністр згідно ЗАКОНУ.
Шкарлет не має повноважень визнавати чи ні вибори в Могилянці.
Стосовно скриньок нехай працює поліція, до якої зверталось керівництво Могилянки.

Плагіатор та порушник законів Шкарлет мститься Квиту.

Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат у наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Відкриту заяву спільноти НаУКМА розміщено на https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4639-vidkryta-zaiava-spilnoty-naukma-proty-pryznachennia-na-posadu-ministra-osvity-serhiia-shkarleta?fbclid=IwAR1afveXlrIwypkh8Jt-evOnVgv44wBY5S0_2rReJq-HBYLdZ3uYNd06l7k офіційному сайті університету.

Джерело:

показать весь комментарий
04.02.2022 11:20 Ответить
Квіт не краще. Нарахувати собі 14 мільйонів 700 тисяч грн платні за січень , то, знаєте, кримінал. Це просто кража грошей у особливо великих розмірах. А крав він із студентів, які принесли грощі за навчання. Тож вони із Шкарлетом - два сапоги - пара.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:43 Ответить
Були би парою, Шкарлет не втручався би у вибори ректора Могилянки, порушуючи закон, а плескав у долоні перемозі Квіта.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:47 Ответить
Не хвилюйтесь так за Квіта. Він пішов з посади держчиновника мультимільйонером. І він нам про доброчесність ще розповідає. Це в якій краіні таке можливо? Недарма в нього кличка ХАМ.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:46 Ответить
Абсолютно за нього не хвилююсь і не стверджую, що він найдостойніша людина.
Але хуцпа зелено-режимних вже перейшла всі межі.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:49 Ответить
Вони пара за своіми моральними якостями.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:53 Ответить
Чому тоді колектив Могилянки під керівництвом Квіту публічно виступив проти призначення плагіатора Шкарлета міністром освіти?
Дружити із зелено-режимними зараз набагато комфортніше.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:56 Ответить
Квіт організував. Скільки тих студентів? Порахуйте. Він же там викладає, а не тілько НАЗЯВО очолює.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:59 Ответить
Я питаю НАВІЩО він це робив?
Міг би дружити і з цією владою.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:03 Ответить
Да він і так дружить. Аж 14 мільйонів собі взяв і влада ні чичирк. Не турбуйтесь за них обох. Вони не пропадуть.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:18 Ответить
За нього он як Стефанчук вступився. Тож, вони обидва зелені аж смарагдові.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:19 Ответить
За свій жирний зад він вступився, а не за Квіта.
Про що я і писала в першому коментарі.

показать весь комментарий
04.02.2022 12:22 Ответить
Повірте, Квіт ніколи не пропаде. Той ще лис. Дуже гарно його знаю.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:33 Ответить
Єдине, що радує, що НАЗЯВО, може, хтось адекватніший очолить.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:00 Ответить
сокровище--сколько можно свою дупу рвать за зеленую шваль ? иди на на страницу зеленского и ублажай его !
показать весь комментарий
04.02.2022 14:56 Ответить
Ну так и рви свой зад. При чем здесь я? Хватит тебе за мультимиллионера агитировать. Он без тебя проживет. Он такой же зелёный, как и власть. Два сапога- пара.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:21 Ответить
Квіт чудово жив при будь- якій владі. А при зелених став мультимільйонером.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:55 Ответить
Хам - то погоняло янучадла

а методички вчасно міняти треба
показать весь комментарий
04.02.2022 15:40 Ответить
Ви відстали від життя.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:19 Ответить
Ця Могілянка -велика бульбашка.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:15 Ответить
то ли дело "Университет ВДНХа" !!!

Ха-Ха !
показать весь комментарий
04.02.2022 13:08 Ответить
Вчера появилась информация о том, что павильон ВДНХ №19, где традиционно проводился Кураж Базар, был разрушен. На этом месте должен быть построен Президентский университет.

Источник: Фейсбук https://www.facebook.com/alyona.zlobina/posts/10159888989647855 Альони Гудкової , https://www.facebook.com/vdngkyiv/photos/a.451446491700560/2087066851471841/ ВДНГ , https://www.facebook.com/evgeny.mushkin.5/posts/10223763719512477 Євгена Мушкіна

Ситуацию, возникшую с павильоном, прокомментировала основательница Кураж базара Алена Гудкова. Оказывается, что ВДНХ не возобновил контракт на сотрудничество еще летом. Ей также не объяснили, что будет дальше и какие последствия влечет разрушение павильона.

В начале лета мы случайно узнали, что нам не продлят контракт на ВДНХ, потому что на этом месте будут строить Президентский Университет (и что-то мне подсказывает, что ОП отлично знал Кураж и что будет дальше). Никто не приходил с намерением, не спрашивал, к чему это приведет, какие потери нас ждут - просто нафиг и все, - поделилась Гудкова.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:23 Ответить
Доречі, у фейсбуку Гриценка ЖОДНОГО посту про невдоволення Шкарлетом та протест студентів Могилянки.
Тільки про поганого Порошенка та про геополітику.

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy
показать весь комментарий
04.02.2022 10:32 Ответить
ну то нові,молодші смарфончики повирастають .на то воно і молодість,шоб помилки робити...
а от фоповцям,таксистам,вчителям,пенсіонерам пора вже подумати,шо ім принесла старість,чи вона сама прийшла?
показать весь комментарий
04.02.2022 10:28 Ответить
Хто зна на скільки затягнеться в них те прозріння, якщо їм постійно промивають мізки псевдопатріоти різного штибу, як на лекціях, так і в соцмережах, TV.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:34 Ответить
так ото ж я про вчителів і кажу...
показать весь комментарий
04.02.2022 10:36 Ответить
Молоде покоління розбирається краще у всьому ніж Зелені Йолопи.Драну зелену Шкарпетку,яка заявляла,що претензій до науКІВЦя Ківи і його "диссертації" в нього нема,в утіль.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:00 Ответить
Контрабандисты организовали очередной митинг
показать весь комментарий
04.02.2022 10:07 Ответить
И сильно вас подолляк 3,14@дит?
показать весь комментарий
04.02.2022 10:21 Ответить
не, то пеця
показать весь комментарий
04.02.2022 10:21 Ответить
они только фопов финансируют
показать весь комментарий
04.02.2022 10:31 Ответить
Бажаю успіхів студентам (і нам). Моя доня торік закінчила Могилянку - це вуз з нульовою корупцією...
показать весь комментарий
04.02.2022 10:08 Ответить
Молодці студенти. Це надія НАЦІЇ... надія УКРАЇНИ. Саме молодь - це те у що потрібно інвестувати. ОСВІТА має бути НА ПЕРШОМУ МІСЦІ разом із ЗСУ та ОБОРОННИМИ потужностями!!!
Гарно освічені лікарі, юристи, економісти, дипломати і інші спеціалісти - це те чого бракує в УКРАЇНІ.
ЩЕ з 90х років було започатковано за прикладом раїськимацьковськай - КУПУВАТИ дипломи... Прафессари Януковощі, дохтари Ківи та інші... і таких більшість в УКРАЇНІ... ПОЗОРИЩЕ!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 10:22 Ответить
И плагиатить ‼️‼️
показать весь комментарий
04.02.2022 10:39 Ответить
Студенты пришли по своей воле без шкурного интереса? Вы с какой планеты?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:14 Ответить
Лише в тебе КАЦАПЕ в усьому має бути ШКУРНИЙ інтєрес...
ЛАХТА ти палишся своїм висером в ленті.
МАЦКОВІЯ без шкурного інтєрєса нє работаєть...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:16 Ответить
вот смотрите как отличается реальный протест от протеста курируемого из вне. здесь все плакаты написаны на чем попало гуашью, и посмотрите на фопов, все плакаты сделаны в типографиях а флаги в ателье
показать весь комментарий
04.02.2022 10:30 Ответить
Какая разница ? зеУБЛЮДКОВ -подрашистников ГЕТЬ !
показать весь комментарий
04.02.2022 10:37 Ответить
ты даже словами зели заговорил)))
показать весь комментарий
04.02.2022 10:41 Ответить
Фопы собрались в организацию савефоп, потому и скидываются на флаги. А ты иди на завод, там твоё место. И ты не антиватник а валенок...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:17 Ответить
фопам заплатили и дали флаги, что бы они отстаивали возможность торговать контрабасом. щенок плосколобый
показать весь комментарий
04.02.2022 11:21 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 10:42 Ответить
Квіту мало ректорства. Знов у міністри мітить. Чорт і крохобор.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:44 Ответить
Зебіл-любитель плагіату детектед.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:55 Ответить
Це ти про себе ? Самокритично.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:02 Ответить
Насправді потрібно пікетувати ОП і вимагати піти у відставку найвеличнічого в світі Зе брехуна , бо саме він призначає таких "табчників"
показать весь комментарий
04.02.2022 10:53 Ответить
Цікаво. Млодь (ці ж самі студенти) голосували за "свого в дошку" клована, а тепер чимось не задоволені. Обрали, терпіть й потерпайте.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:54 Ответить
Могилянці, в переважній більшості за Зе не голосували. Занадто IQ високий .
показать весь комментарий
04.02.2022 11:20 Ответить
Та якось, не має значення: могилянці, шевченківці, інші... ЗЕ - їхній продукт. От хай і хавають його. Те ж саме скажу і в адресу Збройних Сил. Ці теж немало приклали своїх рук, щоб привести ЗЕ до владі. А той і їх і цих взяв тай "нагнув". Що заробили, те і отримали. При Пороху, порох швидко висушили і він був сухим. А зараз...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:39 Ответить
не має значення, какая разніца - вся юнь однакова

чи не так, ЗЄ-льоний ?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:06 Ответить
ну то вийди під ОП з плакатом ЗЕ - ЧМО! І тоді не будеш "юнь однакова". І нічого ганяти понти, як там у вас, ЗЕ-льоних кажуть.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:09 Ответить
Ой не тільки юнь за зелених голосувала. В нашому дворі завсідники лавочки під бузком- поважні матрони і "експерти"з диванів,- геть усі за ЗЕ самі себе агітували. І ніякі спроби достукатись до мізків жодного результату не давали : ну не можна долити свіжою води в черепушку вщерть заповнену солодкою патокою обіцянок.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:03 Ответить
3елене смердюче сміття на виxід тільки нові вибори
показать весь комментарий
04.02.2022 12:38 Ответить
Так на выборах президента страны зелень устроит то же самое, что и на выборах президента могилянки
показать весь комментарий
04.02.2022 15:56 Ответить
У зебилов просто таки маниакальная тяга к самоуничтожению своего рейтинга)) Они запрограммированы на политический суицид. Я бы даже радовался, если бы не возможная война с грозным противником.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:46 Ответить
Странная акция протеста. Вроде бы должны разбираться. Или они поддерживают, что кто то входит и забирает ящик с голосами, а другой заливает зеленкой.
Что вам всем мешает на повторных выборах проголосовать как считаете нужным и не допустить нарушений при гоосовании?!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:33 Ответить
Думаю, що їм заважає Шкарлет...плагіатор та корупціонер))) треба спочатку його звільнити, а потім можна і ще раз проголосувати))
показать весь комментарий
04.02.2022 21:57 Ответить
 
 