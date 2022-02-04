РУС
Грузовик, микроавтобус, легковушка и тягач столкнулись на Полтавщине, пострадали 11 человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вблизи села Вишневое Лубенского района в результате столкновения четырех транспортных средств травмированы 11 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика "Renault Magnum", под управлением 64-летнего водителя, легковушки "Cherry Amulet", под управлением водителя, 1981 года рождения, микроавтобуса "Mercedes-Benz-Sprinter", под управлением 40-летнего водителя и седельного тягача "Volvo" с полуприцепом SANTI, под управлением водителя, 1998 года рождения.

В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы. Среди травмированных водители "Cherry Amulet" и "Mercedes-Benz-Sprinter", а также 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.

Вже і не знаю що краще,,Велике будівництво,, чи дороги в ямах.Адже наші водії керуються не знаками та правилами а кількістю та глибиною ям на дорогах.
04.02.2022 10:42 Ответить
Ну у нас не має нормальної організації детектування порушень. А люди просто звичайне бидло. Не всі звичайно але... Елементарне, не в микання поворотників. Погано що права куплені. І не всі знають що ці помаранчеві вогники не для краси). А поліція... Як були ментами так і залишилися. Нічого не робиться. Кожен день стаю свідком купи порушень ПДД. Навіть патрульні які проїжджають повз не реагують абсолютно.
Повинно бути так. Три адміністративки. І права анульовані. Аварія по твоїй вині. Права анульовані. І на перездачу... Це б трохи дисциплінувало водіїв. Але у випадку коли "менти" виконували свої обов'язки.
04.02.2022 10:54 Ответить
Да, иногда бывает удивительно как такие небольшие забитые сёла или городки где ты когда то жил попадают на сайты новостей.
Первый случай был с Новыми Санжарами в 20-ом году когда Зебил привез туда ковидников из Китая. Что бы этот мухосранск в котором мне часто приходилось бывать прославился на весь мир... никогда бы не поверил. Теперь вот Вышневе. В детстве пришлось там пожить с 96 по 99 года, место было всегда не благополучное. Раньше село называлось Куйбышево, после декомунизации Вышневе. Всегда было не благополучно, кто-нибудь то повесится то утопится ну и всяких ДТП там куча была - одному голову оторвало, в другое время семья погибла. Была там толстая такая тётка работала у нас в школе в столовой, тоже разбилась в
ДТП, по словам очевидцев - деда и бабки (убирали картошку в поле, дело было в августе) "летела под проводами". А вообще село аграрное до коммунистов его не было.
04.02.2022 20:20 Ответить
при дерьмаке могут еще и кацапы прийти и машину отжать .. клоун к этому и ведет.. а крадивництво - божья роса
05.02.2022 14:55 Ответить
Да не смешите мои подковы,у них есть более ,,рыбные,, места.Вот у Генпрокуратуры уже зачистили.А там и ОП и ВР Украины и никто даже искать нестанет,оттуда все исчезает безследно как и из бюджета страны.
05.02.2022 15:03 Ответить
Да никто уже живым не придет даже не смотря на потуги промокшанской власти Украины.
05.02.2022 15:26 Ответить
У 90% водійські права куплені,хоча пройшли через всі бази данних.Чому не провести повторну атестацію водіїв при участі представників інших країн із якими межує Україна?Впевнений що 99% не перездадуть даже на рівнь пішохода а не те що на водія.
05.02.2022 15:30 Ответить
как-то текст по-дебильному написан. типа Рено Магнум не седельный тягач.
написали бы уже: две фуры, Спринтер и Амулет.
04.02.2022 11:20 Ответить
Там складний профіль дороги, якщо це те місце про яке я думаю. З кожного напрямку крутий ухил та ще й поворотами. Для теперішнього стану дороги вибухове поєднання. В тих місцях аварії трапляються доволі часто
показать весь комментарий
04.02.2022 11:33 Ответить
Нн
04.02.2022 16:39 Ответить
