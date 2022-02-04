Грузовик, микроавтобус, легковушка и тягач столкнулись на Полтавщине, пострадали 11 человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Вблизи села Вишневое Лубенского района в результате столкновения четырех транспортных средств травмированы 11 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика "Renault Magnum", под управлением 64-летнего водителя, легковушки "Cherry Amulet", под управлением водителя, 1981 года рождения, микроавтобуса "Mercedes-Benz-Sprinter", под управлением 40-летнего водителя и седельного тягача "Volvo" с полуприцепом SANTI, под управлением водителя, 1998 года рождения.
В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы. Среди травмированных водители "Cherry Amulet" и "Mercedes-Benz-Sprinter", а также 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.
Повинно бути так. Три адміністративки. І права анульовані. Аварія по твоїй вині. Права анульовані. І на перездачу... Це б трохи дисциплінувало водіїв. Але у випадку коли "менти" виконували свої обов'язки.
написали бы уже: две фуры, Спринтер и Амулет.
Первый случай был с Новыми Санжарами в 20-ом году когда Зебил привез туда ковидников из Китая. Что бы этот мухосранск в котором мне часто приходилось бывать прославился на весь мир... никогда бы не поверил. Теперь вот Вышневе. В детстве пришлось там пожить с 96 по 99 года, место было всегда не благополучное. Раньше село называлось Куйбышево, после декомунизации Вышневе. Всегда было не благополучно, кто-нибудь то повесится то утопится ну и всяких ДТП там куча была - одному голову оторвало, в другое время семья погибла. Была там толстая такая тётка работала у нас в школе в столовой, тоже разбилась в
ДТП, по словам очевидцев - деда и бабки (убирали картошку в поле, дело было в августе) "летела под проводами". А вообще село аграрное до коммунистов его не было.