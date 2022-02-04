Грузовик, микроавтобус, легковушка и тягач столкнулись на Полтавщине, пострадали 11 человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вблизи села Вишневое Лубенского района в результате столкновения четырех транспортных средств травмированы 11 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика "Renault Magnum", под управлением 64-летнего водителя, легковушки "Cherry Amulet", под управлением водителя, 1981 года рождения, микроавтобуса "Mercedes-Benz-Sprinter", под управлением 40-летнего водителя и седельного тягача "Volvo" с полуприцепом SANTI, под управлением водителя, 1998 года рождения.

В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы. Среди травмированных водители "Cherry Amulet" и "Mercedes-Benz-Sprinter", а также 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.









