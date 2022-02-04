В Николаевской области полностью восстановили трассу Н-11, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж
В Николаевской области завершился ремонт последнего 11-километрового участка дороги Н-11 Днепр-Николаев возле областного центра.
У Службі автомобільних доріг у Миколаївській області показали, як виглядає траса після проведеного ремонту, передає Цензор.НЕТ.
Теперь комфортный проезд обеспечен на всем протяжении дороги.
В Службе автомобильных дорог в Николаевской области показали, как выглядит трасса после проведенного ремонта.
В процессе ремонта на дороге была полностью заменена дорожная одежда, установлены барьерное ограждение типа "Нью Джерси" и новые автопавильоны. Также были обустроены тротуары и пешеходные переходы, оборудовано электроосвещение, нанесена дорожная разметка и шумовые полосы. Работы выполнялись по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В этом году на трассе в районе села Мешково-Погорелово будет оборудована система "взвешивания-в-движении" (WIM), которая обезопасит новое дорожное покрытие от разрушения перегруженным крупногабаритным транспортом.
Также для обеспечения безопасности пешеходов и водителей на трассе планируют построить надземный пешеходный переход. Проект его установки уже разрабатывается.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в прошлом году в ходе "Большой стройки" было отремонтировано и построено в общей сложности 5098 км дорог государственного значения и 2190 км – местного.
