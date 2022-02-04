РУС
В Николаевской области полностью восстановили трассу Н-11, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

В Николаевской области завершился ремонт последнего 11-километрового участка дороги Н-11 Днепр-Николаев возле областного центра.

У Службі автомобільних доріг у Миколаївській області показали, як виглядає траса після проведеного ремонту, передає Цензор.НЕТ.

Теперь комфортный проезд обеспечен на всем протяжении дороги.

В процессе ремонта на дороге была полностью заменена дорожная одежда, установлены барьерное ограждение типа "Нью Джерси" и новые автопавильоны. Также были обустроены тротуары и пешеходные переходы, оборудовано электроосвещение, нанесена дорожная разметка и шумовые полосы. Работы выполнялись по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В этом году на трассе в районе села Мешково-Погорелово будет оборудована система "взвешивания-в-движении" (WIM), которая обезопасит новое дорожное покрытие от разрушения перегруженным крупногабаритным транспортом.

Также для обеспечения безопасности пешеходов и водителей на трассе планируют построить надземный пешеходный переход. Проект его установки уже разрабатывается.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в прошлом году в ходе "Большой стройки" было отремонтировано и построено в общей сложности 5098 км дорог государственного значения и 2190 км – местного.

+8
Для бубы криворогого это не важно. Для него важно, что он пристроил своего тестя в дорожный бизнес и сейчас построить километр дороги стоит в 2 раза дороже, чем при Порохе. Главное, что у бубы криворогого и его братвы закончилась эпоха бедности.
Ну а тупое быдло, проголосовавшее за этого окурка как было нищебродами, так и осталось ими.
04.02.2022 16:34 Ответить
+7
Про дороги треба звітувати після того, як вони хоча б одну повну зиму простояли.
04.02.2022 16:11 Ответить
+7
Дрыщ ЗЕбанутый, благодаря Петру Алексеичу ты можешь что-то еще кукарекать со своего обосцанного дивана, потому что он остановил лапотную орду и их фюрера *****. А что сделал для странц выпердыш КАЛомойского, за которого ты тут блеешь?
04.02.2022 16:29 Ответить
Про дороги треба звітувати після того, як вони хоча б одну повну зиму простояли.
04.02.2022 16:11 Ответить
Для бубы криворогого это не важно. Для него важно, что он пристроил своего тестя в дорожный бизнес и сейчас построить километр дороги стоит в 2 раза дороже, чем при Порохе. Главное, что у бубы криворогого и его братвы закончилась эпоха бедности.
Ну а тупое быдло, проголосовавшее за этого окурка как было нищебродами, так и осталось ими.
04.02.2022 16:34 Ответить
коментаторы дальше своей будки не выходят.ИДИОТЫ!!!
04.02.2022 17:53 Ответить
Раз у ботов пена в комментариях значит хороший президент. Надо уметь и в следующий раз проголосовать за него.
05.02.2022 09:10 Ответить
На сході і півдні щось будують, а на заході нікуя, крім Карпат.
04.02.2022 16:13 Ответить
На западе строят Польшу
04.02.2022 16:18 Ответить
На Заході думають що будують на Сході . На Сході що на Заході.
А гроші вкрали.
04.02.2022 17:09 Ответить
На заході України роботи зовсім нема, на стройці платять 500 грн в день, в жопу такі зарплати.
04.02.2022 16:15 Ответить
на стройці чи будові ? 500 грн хоче доходяга на мішалці який після обіду буде лежати в кориті з розчином. любий майстер одразу ставить перед фактом шо має бути мінімум 1000 грн в день, якшо не дай Бог зламався котел чи шось подібне то буде погодинний прайс як в адвоката медведчука. те саме і автослюсари. тут ціни перповзли щ Польщі а може десь навіть дорожче ніж там. Доречі дружина бугалтер від дзвінка до дзвінка на відповідальній держроботі має менше 500 грн в день
04.02.2022 17:06 Ответить
ТАМ ДЕ МЕНШЕ ПЛАТЯТЬ ТАМ БІЛЬШЕ ТРЕБА ІБАШИТИ, ЖАДНІ ЛЮДИ ЗА КОПІЙКУ ВСІ СОКИ ВИСОСУТЬ.
04.02.2022 17:21 Ответить
Зимою клали асфальт? Дуже добре. Слідуючою зимою починайте знову класти.
04.02.2022 16:17 Ответить
"вкладали", "наступною" (в Лахті 2 криза з вчителями української? )
04.02.2022 16:20 Ответить
Навіщо тобі знати? З якою метою?
04.02.2022 16:22 Ответить
Взагалі-то правильно і так і так. Тобі самому б українську вивчити.
04.02.2022 17:12 Ответить
Тебя-же обучили твои лапотные кураторы.
05.02.2022 09:55 Ответить
Петро Олексійович теж так хотів зробити, але треба було будувати будки для великої родини!
04.02.2022 16:17 Ответить
Дрыщ ЗЕбанутый, благодаря Петру Алексеичу ты можешь что-то еще кукарекать со своего обосцанного дивана, потому что он остановил лапотную орду и их фюрера *****. А что сделал для странц выпердыш КАЛомойского, за которого ты тут блеешь?
04.02.2022 16:29 Ответить
Да уж по больше.
05.02.2022 09:13 Ответить
О, отлично, молодцы. Отремонтировали и модернизировали дорогу за государственные деньги, теперь можно ее и в концессию отдать, как и планировали. Ну, чтобы граждане еще раз за нее заплатили:
"В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам. Про це написав Криклій у Телеграм-каналі ще 29 жовтня. Тоді стало відомо, що уряд планує передати в концесію 6 автомобільних доріг:

- ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

- ділянка дороги М-06 від Києва до Рівного;

- маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11); Источник: "
04.02.2022 16:24 Ответить
Їхав сьогодні по цій ділянці. Розсипаний щебень, земля на асфальті. 3 рази в лобове скло вдарив гравій від машини попереду.

Засранці. Їм би тільки відрапортувати.
04.02.2022 18:17 Ответить
С Баштанки на Николаев уже дыры!!!***
04.02.2022 18:54 Ответить
При Порошенке там были прорвы. В то же время он забирал винзаводы в Ник. обл.
04.02.2022 19:09 Ответить
На долго ли?
04.02.2022 20:36 Ответить
 
 