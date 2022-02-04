РУС
46 460 147

Путин сделал вид, что спит, в момент выхода украинской сборной на открытии Олимпиады-2022. ФОТО

Президент России Владимир Путин, который сегодня во время официального визита в Пекин, посетил торжественное открытие Зимних Олимпийских игр, сделал вид, что спит, в тот момент, когда украинская сборная выходила на стадион "Птичье гнездо".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями в момент, когда на центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине вышла украинская олимпийская сборная. Этот момент несколько секунд транслировал ряд каналов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД Польши не исключают возможность нападения России на Украину во время Олимпиады в Пекине: В 2008 году РФ так напала на Грузию

Путин сделал вид, что спит, в момент выхода украинской сборной на открытии Олимпиады-2022 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американский телеканал на выходе сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказал о 100 тыс. военных РФ на границах и показал Путина. ВИДЕО

Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что Путин сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.

Автор: 

Китай (3186) Олимпиада (1138) путин владимир (32209)
Топ комментарии
+101
Лучше бы ты сдохла тварь!
04.02.2022 17:03 Ответить
+94
скунс.... опоссум прикинулся дохлым ))))

04.02.2022 17:07 Ответить
+45
04.02.2022 17:19 Ответить
Страница 2 из 2
Мда... такое детское поведение для взрослого человека?? Позор просто!
Зачем то придуривается, комедию ломает... ведь, понятно что не спит. Как дитё малое, которое "спит" в общественном транспорте, чтобы место бабушкам не уступать. Позорище!!!
Жестко же его бомбит от Украины, просто абсолютно неадекватное поведение от злобы и бессилия
04.02.2022 17:55 Ответить
лучше бы он там сдох мразь
04.02.2022 17:55 Ответить

нет, подыхать оно должно очень долго и очень мучительно...
показать весь комментарий
04.02.2022 21:45 Ответить
04.02.2022 17:57 Ответить
Жаль что рядом не было кучки с песком, увидели бы сцену "Страусвапаснасци", Ржунимагустебякацапобыдлослопатоедное 🤔🧐😁
04.02.2022 18:04 Ответить
а мог бы , как Хрущёв , пынеходом в камеру грозить
04.02.2022 18:05 Ответить
Ne nu to chto ja smotrel, tak ***** zadremalo no posle slov Ukraine kak tokom iopnulo, srazu ozhil.
04.02.2022 18:09 Ответить
видел раннее видео.... сидит сам бобыль.... ничего не вижу... ничего не слышу..... такой радостный был на совещании в китае когда президент китая типа засудил заявления НАТО к россии .сидит такой довольный.... это же китай за рассею вступился....вау....
04.02.2022 18:09 Ответить
Мёртвым сном заснул бы,****.
04.02.2022 18:14 Ответить
То він прислухається та чекає на улюблену путін-*****
04.02.2022 18:20 Ответить
Может сдохло? Палкой не тыкали?
04.02.2022 18:28 Ответить
То він знепритомнів та всравсь від людей що йдуть з жовтоблакитним прапором.
04.02.2022 18:28 Ответить
Это было чучело.
04.02.2022 18:32 Ответить
Прикинулся мертвым)) У него получилось)
04.02.2022 18:32 Ответить
У Путіна ***** проблеми зі здоров'ям? (відео)

Так, на відео видно, що воно дивно йде, а особливу увагу привертає його правий бік та рука. Судячи з відео, може виникнути думка, що президента паралізувало.

https://t.me/a_shtirlitz/14940

На це також звернули увагу користувачі мережі. Дехто висловив думку, що у праву руку Путіну вкололи "Супутник-5". Хтось вважає, що у нього стався інсульт.

Є й такі, хто зауважив, що президент РФ завжди так ходив, а зараз замість нього двійник, який просто переграє.
04.02.2022 18:35 Ответить
Видеть не может Украину, надо полагать.....
04.02.2022 18:36 Ответить
Карикатура художника Юрка Журавля:
04.02.2022 18:46 Ответить
Вболюваємо за наших у матчі Україна - рашка! Другий тайм https://online.suspilne.media/
04.02.2022 18:48 Ответить
Ааааа.....трансляция доступна только с территории Украины((((((((((

Какой счет, плиз!?
04.02.2022 18:50 Ответить
Шут гороховый))
04.02.2022 18:49 Ответить
Путину припомнят и без маски, и как он трогал жену китайского лидера.
Будет ему вступание Китая за Россию.
Китай его догонит, и с носака ещё раз вступится.
04.02.2022 19:15 Ответить
Сидить в одіночєстве, ну як і належить *****...
04.02.2022 19:16 Ответить
Да усни ты уже **** вечным сном!!!!
04.02.2022 19:32 Ответить
то його просто заздість накрила що наші вийшли у наших кольорах під нашим прапором, а його гниди під нейтральним і у непойми якій формі іхтамнєтов.
04.02.2022 19:46 Ответить
Залишилось тiльки перевернути в горизонтальне положення.
04.02.2022 19:54 Ответить
Путину разрешили взять с собой только 6 человек.
Миллера китайцы вычеркнули, а тех двоих счастливчиков,
которые будут выносить за кхмуйлом кошачий лоток - оставили.
04.02.2022 20:08 Ответить
Слухайте, а виглядає, як у труні.
04.02.2022 20:23 Ответить
Китайцу спокойнее в Китае
04.02.2022 20:34 Ответить
Лучше б и не просыпался !!!
04.02.2022 20:35 Ответить
А как же "один народ"? Что это он затевает эту русофобию, русофобию затевает, вот это вот это, затевает все вот это?
04.02.2022 21:16 Ответить
Засцал *****. Особенно биатлонистов наших.
04.02.2022 21:34 Ответить
Дряхлеющий Леонид Ильич Путин заснул на открытии олимпиады...
04.02.2022 21:41 Ответить
А где свита, а где Шойгу? А что за подушки сзади или это запасные парашюты?
04.02.2022 21:44 Ответить
Єто магнитьі чтобьі пули отклонялись.
05.02.2022 10:41 Ответить
Точно как здох.
04.02.2022 21:48 Ответить
Прям как на лафете, цветов вокруг не хватает)))
04.02.2022 21:58 Ответить
Он просто молился...
04.02.2022 23:29 Ответить
Тупо, путя.
04.02.2022 23:53 Ответить
******* отмороженная!
05.02.2022 00:12 Ответить
Шел я мимо мавзолея
Из окошка вижу ..уй
Это нам товарищ путин
Шлет воздушный поцелуй
05.02.2022 02:02 Ответить
Кросовкой три раза по кумполу,
05.02.2022 07:05 Ответить
Закрьіл глаза от страха. На физиономии же написано.
05.02.2022 10:39 Ответить
Притворство - придурство и казаться лучше чем есть на самом деле- свойство бандюка-урода человечества
05.02.2022 13:10 Ответить
Очень напоминает В,И. в мавзолее,видимо пора В,В,,пора старому пердуну.....
06.02.2022 14:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 