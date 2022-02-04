Путин сделал вид, что спит, в момент выхода украинской сборной на открытии Олимпиады-2022. ФОТО

Президент России Владимир Путин, который сегодня во время официального визита в Пекин, посетил торжественное открытие Зимних Олимпийских игр, сделал вид, что спит, в тот момент, когда украинская сборная выходила на стадион "Птичье гнездо".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями в момент, когда на центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине вышла украинская олимпийская сборная. Этот момент несколько секунд транслировал ряд каналов.

Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что Путин сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.