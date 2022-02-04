Путин сделал вид, что спит, в момент выхода украинской сборной на открытии Олимпиады-2022. ФОТО
Президент России Владимир Путин, который сегодня во время официального визита в Пекин, посетил торжественное открытие Зимних Олимпийских игр, сделал вид, что спит, в тот момент, когда украинская сборная выходила на стадион "Птичье гнездо".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Daily Mail.
Как отмечается, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями в момент, когда на центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине вышла украинская олимпийская сборная. Этот момент несколько секунд транслировал ряд каналов.
Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что Путин сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.
Зачем то придуривается, комедию ломает... ведь, понятно что не спит. Как дитё малое, которое "спит" в общественном транспорте, чтобы место бабушкам не уступать. Позорище!!!
Жестко же его бомбит от Украины, просто абсолютно неадекватное поведение от злобы и бессилия
нет, подыхать оно должно очень долго и очень мучительно...
Путіна***** проблеми зі здоров'ям? (відео)
Так, на відео видно, що воно дивно йде, а особливу увагу привертає його правий бік та рука. Судячи з відео, може виникнути думка, що президента паралізувало.
На це також звернули увагу користувачі мережі. Дехто висловив думку, що у праву руку Путіну вкололи "Супутник-5". Хтось вважає, що у нього стався інсульт.
Є й такі, хто зауважив, що президент РФ завжди так ходив, а зараз замість нього двійник, який просто переграє.
Какой счет, плиз!?
Будет ему вступание Китая за Россию.
Китай его догонит, и с носака ещё раз вступится.
Миллера китайцы вычеркнули, а тех двоих счастливчиков,
которые будут выносить за кхмуйлом кошачий лоток - оставили.
Из окошка вижу ..уй
Это нам товарищ путин
Шлет воздушный поцелуй