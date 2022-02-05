31 301 38
Пекинская "Многоходовочка" Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
"Многоходовочка"
Ужасы на мокшанских болотах
Просили – получили
Приоритеты
Вакансия
Все и так знают...
План работы
Конец близится...
Вова - это не янукович, Вова - гораздо хуже, и последствия от его прихода тоже будут серьезнее.
1. Вова - лжец и манипулятор. Он врет, когда его ловят - начинает извиваться как уж, переводя все в вопросы или истерику.
2. Вова не стратег. Он декларирует приход на 5 лет, а значит он не видит никаких перспектив дальше, у него нет стратегического видения развития Украины на 10-20-30 лет. А в государственном управлении иметь четкую стратегию на десятилетия не просто нужно, а и жизненно необходимо.
3. Янукович, в отличие от Вовы, имел цель сделать из Украины свой паханат, который бы кормил его и его семью долгие и долгие годы. Соответственно его действия были направлены именно на это - отжим бизнесов, атака на олигархов, отсутствие реформ и фантастическая коррупция, бенефициаром которой являлась семья, но Украина должна была существовать для кормовой базы. У Вовы нет никакой цели, нет никакой биг айдиа, нет желания во все это влазить, и его бенефиты на счетах Коломойского.
4. Вова отвратительный менеджер. То, что ему приписывают создание успешного бизнеса - миф. Вова является частичным бенефициаром, но весь менеджмент и схемы находятся в руках Баканова и Хомутынника, а Вова - просто говорящее лицо. У Вовы был опыт управления на канале - продержался год, результат отрицательный.
5. Вова категорически не способен разобраться ни в одном вопросе - даже на бытовом уровне он не понимает логику вещей, полностью отсутствуют причинно-следственные связи действия-результат. Пример - его вызов ПП на стадион, где полностью были не просчитаны ответные ходы.
6. Вова украинофоб. Ему чужда украинская культура и ценности. Он невоспитан и хамовит, за что справедливо называется быдлом.
7. Вова трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.
8. Вова не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.
9. Вова отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.
10. Вова полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вовы, а действия и желания ИВК.
Исходя из всего вышесказанного, Вова даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.
Вова снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
Вам не нравится ПП? Понимаю. Вам медленно коррупцию искореняют? Понимаю. Вы обижены,что вам в карманы коммуналкой залезли? Понимаю.
Так вот теперь зафиксируйте сегодняшний день, ваши доходы и расходы. Мы взлетаем. В пропасть. Вы теперь вспомните все мифы, которыми вас кормили 5 лет, потому что теперь - это будут не мифы, а четкий план действий. Именно это вам пообещали и будут с вами делать.
Чавк-чавк, котики. Пристегнитесь. Будет больно.
Автор: Константин Нескромный 2019й год
Наш дурачок тоже понимает, почему никто не переспрашивает...)))
Як буть відвертим,
Уздрів зненацька ворогів,
--- Прикинся мертвим.
В-Х Путин
была мечта у лысого Вована,
чтобы скорей пришла нирвана,
и вот - идет балет,
а в нем валет
в почившей позе скунса
"Осанна" прокричали все,
тихонечно "Амин, гореть тебе в аду!"
добавив
Так сталося і в результаті його вояжу в Пекін.
Проаналізуємо підписаний їм документ в співавторстві з з Сі...:
-Військовий союз з росією... Китай й досі відмовляється укладати навіть при загостренні міжнародної обстановки (враховуючи характер Путіна як невиправнаного "задираки" зі всіма країнами і міжнародними організаціями) . Не дивлячись на чинний договір між країнами - залишається і досі не створеною єдина система ПРО і навіть єдина система попередження про ракетно-ядерний напад... (тобто - Китай й досі каже росії - "от вінта")
-"Російсько-китайська дружба" й надалі лишається без взаємних юридичних зобов'язань, хоча й записана чудернацька фабула, що "дружба між нашими країнами не має меж", а в співпраці не має "заборонених зон", а "росія з Китаєм - брати навіки"
(Останню фразу я пам'ятаю ще з хрущовських" часів - але, після цього чого розпочалася жорстока, вт.ч і військова, конфронтація між росією та Китаєм)
- Стосовно "рівноправності" позицій і ваги Путіна і СІ у взаємовідносинах, скажу наступне : .... Слід особливо відмітити, що Путін підписав згоду на ліквідацію суверенітету Тайваню по відношенню до Китаю, але... але СІ так і не визнав окупацію росією Криму, юрисдикції росії над Кримським півостровом! (відповідно до російських "скрєп", прокуратура Путіна пововинна була б терміново завести справу на Китай, за статтею про екстремізм)
-А Путін відмовився діяти спільно з Китаєм, чи стати на сторону Китаю, в гіпотетичних конфліктах з Японією та Індією. (як відомо, що у Китаю з ними надто складні та напружені стосунки)
-Китайці люди не прості, вони мають і чітко проводять свою філософію взаємин у світі , недоступну для росії, а росію вони бачать наскрізь без рентгену і очікують прогресу... тобто, - подальшої паталогії російської влади і деградації державного утворення під назвою "росія"...
В зв'язку з підписанням сторонами цього "історичного" документу, по суті -нічого важливого у інтеграції зусиль -не сталося. нічого у взаєминах країн не отримано жодного поступу, жодного прогресу... крім порожніх фраз і готовності росії продавати Китаю ще більше російських енергоносіїв... за безцінь! (а Європі - за захмарними цінами)
-Стосовно спільної трактовки "рівності прав" суб'єктів міжнародного права:
-Один із "пунктів" спільної заяви: Сторони єдині у розумінні того, що демократія є загальнолюдською цінністю, а не привілеєм окремих держав. Захист демократії та прав людини не повинен використовуватися як інструмент для тиску на інші країни" Тобто - демократія - це "добре", а от її захист - то вже "погано"?
-А чого варте твердження, що "росія та Китай, які є світовими державами з багатою культурною та історичною спадщиною, мають глибокі традиції демократії"... особливо, якщо згадати "традицію демократії" Сталіна та Мао... і її нинішніх..."подовжувачів" - Путіна і Сі...
-Звичайно, сказати, що заява двох лідерів складається лише із банальностей та спільних слів, не можна, але... що має означати і в чому креативність твердження, що "російсько-китайські міждержавні відносини є нового типу" так і лишається не розшифрованим самими "лідерами"-підписантами ! ( то "золоті" слова і відносини, чи лише "позолочені"?)
- Оскільки позиції росії та Китаю ЗАВЖДИ мали і мають "подвійне дно", то по-справжньому важливим є те, що сталося саме на закритій частині зустрічі двох лідерів -підписантів "заяви".
-Але загальний висновок, без "подвійного дна" - Китай ігнорує і презирливо ставиться як до росії, так і до САМОГО (о боги!)... Путіна!