РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6791 посетитель онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
31 301 38

Пекинская "Многоходовочка" Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

"Многоходовочка"

Смотрите также: Путин сделал вид, что спит, в момент выхода украинской сборной на открытии Олимпиады-2022. ФОТО

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ужасы на мокшанских болотах

Смотрите также: "Слава Украине!": Эрдоган традиционно поздравил на украинском языке бойцов почетного караула во время официальной церемонии в Мариинском дворце. ВИДЕО

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Просили – получили

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Приоритеты

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Вакансия

Читайте также:  Патрульный Петрик отказался от $150 тыс. взятки, которые ему предлагал "слуга народа" Трухин. Эта сумма превышает зарплату полицейского за 20 лет, - Аваков

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Все и так знают...

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

План работы

Пекинская Многоходовочка Путина, ужасы на мокшанских болотах, вакансия в СН. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Конец близится...

Больше фотошопов смотрите здесь.

Автор: 

Лавров Сергей (2365) политика (7333) путин владимир (32214) фотожаба (14753) Шойгу Сергей (718) Эрдоган Реджеп Тайип (949) Слуга народа (2668)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Найкраща на часі.

показать весь комментарий
05.02.2022 09:46 Ответить
+56
Монастирський прикриває Трухіна

показать весь комментарий
05.02.2022 09:41 Ответить
+55
показать весь комментарий
05.02.2022 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Монастирський прикриває Трухіна

показать весь комментарий
05.02.2022 09:41 Ответить
котики вони безподібні
показать весь комментарий
05.02.2022 10:23 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 09:42 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 10:51 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 10:53 Ответить
где вы это берёте)))
показать весь комментарий
06.02.2022 20:59 Ответить
Ви не уявляєте, скільки в Інтернеті є всіляких фотожаб і "веселих картинок".
показать весь комментарий
11.02.2022 21:32 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 09:45 Ответить
.... по вивозу у ліс
показать весь комментарий
05.02.2022 15:19 Ответить
Найкраща на часі.

показать весь комментарий
05.02.2022 09:46 Ответить
30 февраля поднять пенсии пенсионерам до 300 долларов и зарплату учителям до 4500 долларов
показать весь комментарий
05.02.2022 10:52 Ответить
Зверніть увагу - написане в 2019 році
-----------------------------------------------------------
Вова - это не янукович, Вова - гораздо хуже, и последствия от его прихода тоже будут серьезнее.

1. Вова - лжец и манипулятор. Он врет, когда его ловят - начинает извиваться как уж, переводя все в вопросы или истерику.

2. Вова не стратег. Он декларирует приход на 5 лет, а значит он не видит никаких перспектив дальше, у него нет стратегического видения развития Украины на 10-20-30 лет. А в государственном управлении иметь четкую стратегию на десятилетия не просто нужно, а и жизненно необходимо.

3. Янукович, в отличие от Вовы, имел цель сделать из Украины свой паханат, который бы кормил его и его семью долгие и долгие годы. Соответственно его действия были направлены именно на это - отжим бизнесов, атака на олигархов, отсутствие реформ и фантастическая коррупция, бенефициаром которой являлась семья, но Украина должна была существовать для кормовой базы. У Вовы нет никакой цели, нет никакой биг айдиа, нет желания во все это влазить, и его бенефиты на счетах Коломойского.

4. Вова отвратительный менеджер. То, что ему приписывают создание успешного бизнеса - миф. Вова является частичным бенефициаром, но весь менеджмент и схемы находятся в руках Баканова и Хомутынника, а Вова - просто говорящее лицо. У Вовы был опыт управления на канале - продержался год, результат отрицательный.

5. Вова категорически не способен разобраться ни в одном вопросе - даже на бытовом уровне он не понимает логику вещей, полностью отсутствуют причинно-следственные связи действия-результат. Пример - его вызов ПП на стадион, где полностью были не просчитаны ответные ходы.

6. Вова украинофоб. Ему чужда украинская культура и ценности. Он невоспитан и хамовит, за что справедливо называется быдлом.

7. Вова трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.

8. Вова не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.

9. Вова отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.

10. Вова полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вовы, а действия и желания ИВК.

Исходя из всего вышесказанного, Вова даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.

Вова снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.

Вам не нравится ПП? Понимаю. Вам медленно коррупцию искореняют? Понимаю. Вы обижены,что вам в карманы коммуналкой залезли? Понимаю.

Так вот теперь зафиксируйте сегодняшний день, ваши доходы и расходы. Мы взлетаем. В пропасть. Вы теперь вспомните все мифы, которыми вас кормили 5 лет, потому что теперь - это будут не мифы, а четкий план действий. Именно это вам пообещали и будут с вами делать.

Чавк-чавк, котики. Пристегнитесь. Будет больно.

Автор: Константин Нескромный 2019й год
показать весь комментарий
05.02.2022 10:55 Ответить
В коррупционную Украину, когда зашёл Президентом Янукович со своими воровскими законами, то украинцам дышалось легче ,потому что нарушать воровские законы ,это смерти подобно, чиновники всех уровней шеренгой ходили. А посмотрите что сейчас в стране происходит ,когда у нас Президент Голоборомойский
показать весь комментарий
05.02.2022 11:03 Ответить
💯👍👍👍🎯
показать весь комментарий
05.02.2022 11:37 Ответить
Да уж...
Наш дурачок тоже понимает, почему никто не переспрашивает...)))
показать весь комментарий
05.02.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 09:50 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 09:52 Ответить
Один на один с омикроном
показать весь комментарий
05.02.2022 10:41 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 10:16 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 10:36 Ответить
Много ходов очка...
показать весь комментарий
05.02.2022 12:55 Ответить
известный прием рашкованской политики - "дохлый скунс"
показать весь комментарий
05.02.2022 15:12 Ответить
посадили у параши, вдали от всех
показать весь комментарий
08.02.2022 13:37 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 10:35 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/e/3/0/d/********************************/original.jpg
показать весь комментарий
05.02.2022 10:38 Ответить
Природна тактика така,
Як буть відвертим,
Уздрів зненацька ворогів,
--- Прикинся мертвим.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:10 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 10:46 Ответить
Чому росіяни получать від українців хорошої піз...д...и... https://youtu.be/JyyNPjo_Uow
показать весь комментарий
05.02.2022 10:58 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 13:15 Ответить
"мы попадем в рай, а вы будете гореть в аду,,,"
В-Х Путин

была мечта у лысого Вована,
чтобы скорей пришла нирвана,
и вот - идет балет,
а в нем валет
в почившей позе скунса

"Осанна" прокричали все,
тихонечно "Амин, гореть тебе в аду!"
добавив
показать весь комментарий
05.02.2022 15:29 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 14:16 Ответить
Путін інтелектуально суттєво "здає" останнім часом, а тому - де повернеться там і "розвісить нові гачки" для його несприйняття і критики його позицій, що невпинно падають...

Так сталося і в результаті його вояжу в Пекін.

Проаналізуємо підписаний їм документ в співавторстві з з Сі...:

-Військовий союз з росією... Китай й досі відмовляється укладати навіть при загостренні міжнародної обстановки (враховуючи характер Путіна як невиправнаного "задираки" зі всіма країнами і міжнародними організаціями) . Не дивлячись на чинний договір між країнами - залишається і досі не створеною єдина система ПРО і навіть єдина система попередження про ракетно-ядерний напад... (тобто - Китай й досі каже росії - "от вінта")

-"Російсько-китайська дружба" й надалі лишається без взаємних юридичних зобов'язань, хоча й записана чудернацька фабула, що "дружба між нашими країнами не має меж", а в співпраці не має "заборонених зон", а "росія з Китаєм - брати навіки"
(Останню фразу я пам'ятаю ще з хрущовських" часів - але, після цього чого розпочалася жорстока, вт.ч і військова, конфронтація між росією та Китаєм)

- Стосовно "рівноправності" позицій і ваги Путіна і СІ у взаємовідносинах, скажу наступне : .... Слід особливо відмітити, що Путін підписав згоду на ліквідацію суверенітету Тайваню по відношенню до Китаю, але... але СІ так і не визнав окупацію росією Криму, юрисдикції росії над Кримським півостровом! (відповідно до російських "скрєп", прокуратура Путіна пововинна була б терміново завести справу на Китай, за статтею про екстремізм)

-А Путін відмовився діяти спільно з Китаєм, чи стати на сторону Китаю, в гіпотетичних конфліктах з Японією та Індією. (як відомо, що у Китаю з ними надто складні та напружені стосунки)

-Китайці люди не прості, вони мають і чітко проводять свою філософію взаємин у світі , недоступну для росії, а росію вони бачать наскрізь без рентгену і очікують прогресу... тобто, - подальшої паталогії російської влади і деградації державного утворення під назвою "росія"...


В зв'язку з підписанням сторонами цього "історичного" документу, по суті -нічого важливого у інтеграції зусиль -не сталося. нічого у взаєминах країн не отримано жодного поступу, жодного прогресу... крім порожніх фраз і готовності росії продавати Китаю ще більше російських енергоносіїв... за безцінь! (а Європі - за захмарними цінами)

-Стосовно спільної трактовки "рівності прав" суб'єктів міжнародного права:

-Один із "пунктів" спільної заяви: Сторони єдині у розумінні того, що демократія є загальнолюдською цінністю, а не привілеєм окремих держав. Захист демократії та прав людини не повинен використовуватися як інструмент для тиску на інші країни" Тобто - демократія - це "добре", а от її захист - то вже "погано"?

-А чого варте твердження, що "росія та Китай, які є світовими державами з багатою культурною та історичною спадщиною, мають глибокі традиції демократії"... особливо, якщо згадати "традицію демократії" Сталіна та Мао... і її нинішніх..."подовжувачів" - Путіна і Сі...

-Звичайно, сказати, що заява двох лідерів складається лише із банальностей та спільних слів, не можна, але... що має означати і в чому креативність твердження, що "російсько-китайські міждержавні відносини є нового типу" так і лишається не розшифрованим самими "лідерами"-підписантами ! ( то "золоті" слова і відносини, чи лише "позолочені"?)

- Оскільки позиції росії та Китаю ЗАВЖДИ мали і мають "подвійне дно", то по-справжньому важливим є те, що сталося саме на закритій частині зустрічі двох лідерів -підписантів "заяви".

-Але загальний висновок, без "подвійного дна" - Китай ігнорує і презирливо ставиться як до росії, так і до САМОГО (о боги!)... Путіна!
показать весь комментарий
05.02.2022 16:15 Ответить
.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:48 Ответить


показать весь комментарий
11.02.2022 23:21 Ответить
 
 