Военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

