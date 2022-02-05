РУС
11 026 47

Военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW.

Военнослужащие 169-го учебного центра Десна начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW 01Военнослужащие 169-го учебного центра Десна начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW 02
Военнослужащие 169-го учебного центра Десна начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW 03
Военнослужащие 169-го учебного центра Десна начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW 04
Военнослужащие 169-го учебного центра Десна начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW 05

Автор: 

+41
У хрюсской самки зачесался нос. К деньгам, наверно! - подумала кацапская свиноматка.
05.02.2022 14:57 Ответить
жаль, выстрелы дорогие... стрелять парням придется в боевых условиях, если начнется война!
05.02.2022 15:03 Ответить
Стріляти, ***, треба вчитися.
05.02.2022 16:52 Ответить
Вот что значит " внешнее управление" ! Мне нравится))
05.02.2022 15:06 Ответить
- Видишь трёх бурятов в танке ?
- Нет
- А они были..
05.02.2022 15:14 Ответить
У каждого рузгого переходящего украинскую границу в кармане должен быть свое целофановый пакет в который его запихнут. Потому что в Украине целофановые пакеты со складками запрещены.
05.02.2022 15:15 Ответить
Вы на учениях выстреляете все ПТУРы. Тренируйтесь на наших аналогах.
05.02.2022 15:16 Ответить
это тренировочный комплект, без ракеты.
05.02.2022 15:18 Ответить
боевой

05.02.2022 15:22 Ответить
All you need is NLAW!
All you need is NLAW!
NLAW, NLAW, NLAW,
All you need is NLAW!
05.02.2022 15:34 Ответить
можно я переведу:
Все, что вам нужно, это NLAW!

поддерживаю!
05.02.2022 18:06 Ответить
В Десні була найбільша дідівщина, за цю частину легенди ходять.
05.02.2022 15:47 Ответить
Дедовщина и учебка понятия не совсем совместимы ,как может быть дедовщина в роте одного призыва с 2мя сержантами? епнутая уставщина это да...
05.02.2022 16:15 Ответить
Я не знаю,як зараз там.
05.02.2022 16:16 Ответить
Сейчас как и везде в всу,средней паршивости)))Я вспомнил пацанов ,которые в 90х после учебки в Десне попали к нам роту, думали в рай попали)))оказалось ,10 дедушек на одного духа -это больше чем 2 сержанта на роту в учебке)))
05.02.2022 16:22 Ответить
Я би вже когось замочив,бо точно не витримав знущань.
05.02.2022 16:27 Ответить
Было и такое ,у каждого в жизни своя грань, которую он готов переступить..
05.02.2022 16:33 Ответить
Тому я взагалі не був в армії.І вважаю,це це має бути добровільно.
05.02.2022 16:38 Ответить
Вы правы,армия совкового типа не совсем подходит для воюющей страны. Настанет время и мы к этому еще прийдем,а пока имеем то что имеем)))
05.02.2022 16:43 Ответить
А поки буде ця армія робити калік і моральних уродів.І більшість саме цього і хоче.Все те саме,що і в москалів.
05.02.2022 16:47 Ответить
Есть одно но...профессиональный военный ,как ни крути, это убийца профи. И даже если минимизировать фактор неуставных взаимоотношений ,то не всем подойдет эта профессия. Вот такая сторона медальки)))
05.02.2022 16:57 Ответить
Так професійний військовий,це контрактник.А це вже добровільний вибір.
05.02.2022 17:00 Ответить
Війна це справа кожного громадянина. Не сподівайтесь лише на армію. Врешті колись і солдати закінчуються. Будете здаватись ? ЧИ підете воювати ? Я вважаю, що в нинішніх умовах практичне все чоловіче населення має отримати певну підготовку.
05.02.2022 19:25 Ответить
Ти ж була Ксеніє проти військового обліку для жінок.Рівність ж має бути.А то завжди чоловіки тільки мають страждати.Це ж не справедливо і не по Європейськи.Солдати не закінчуються.Хіба що ядерними бомбами утюжити Україну.Та й в нас є атомні станції.Підірвемо їх,щоб весь світ офігів.Це не моїх думки за атомні станції,це деякі військові так казали.
05.02.2022 19:37 Ответить
Це ваш обов'язок. Не варто перекидати все на жіночі плечі.
Чи ви хочете щоб вас називали воно змість він ?
06.02.2022 08:50 Ответить
а воно і е воно.
06.02.2022 08:57 Ответить
Можливо. А вдавав же з себе чоловіка. Тепер от в геї чи транси записався.
06.02.2022 09:41 Ответить
знаю хто він в ціеї парi - і Ви теж знаете....
Long live Canadia!
06.02.2022 09:46 Ответить
Ти Ксеніє не можливай. Слухаєш людину, яка покинула Україну і нічого доброго для неї не зробила.
06.02.2022 12:16 Ответить
Ти взагалі втік в США. Хто ти після цього? Що ти взагалі для України зробив, що маєш поаво мордягу відкривати?
06.02.2022 12:15 Ответить
Не потрібно все на чоловічі плечі перекладати. Он в Ізраїлі не так. А тр щосб багато від чоловіків хочете.
06.02.2022 12:13 Ответить
Та не дуже знайдеш "проф убийцу", на початку14 напевне на цілий взвод знаходився 1. що міг спокійно гасити кацапських свиней. В добробатах колєблющихся майже не було.
05.02.2022 17:51 Ответить
Срочка, начало 2000-го, разведбат. Днём устав, ночью дедовщина. Командный состав закрывал глаза, их устраивала эта модель управления. Когда продолжил службу в боевой бригаде, через полгода и в первый день дед назвал меня по имени, остолбенел от шока.
05.02.2022 16:17 Ответить
Там, не столько дедовщина, сколько вседозволенность сержантского состава. Очень часто, переходящая все грани и мораль.
Такое, было ВО ВСЕХ "учебках" "совка".
05.02.2022 16:18 Ответить
Когда я служил, в начале 2010х, так там ни капли дедовщины небыло. За неуставное отношение сержант, да и просто другой солдат мог попасть в дисциплинарный батальон.
05.02.2022 18:20 Ответить
В 2010 році вже ж не було дисбатів.
05.02.2022 18:24 Ответить
Ну, честно говоря, я не в курсе этих нюансов, так как у меня лично небыло никаких проблем. Но факт того, что если даже "пальцем тронуть" влекло за собой плохие последствия на то время, так это точно. Не говоря уже о более серьезном.
05.02.2022 18:38 Ответить
Але зараз є дідівщина,бо сама система нашої строкової служби,сприяє цьому.Строкову службу потрібно відмінити.
05.02.2022 18:40 Ответить
Эта зараза опять появилась ,скорее всего, при переходе на срок службы в полтора года. Сильно большая разница между призывами и имеем обуревших годков...Срок службы срочников нужно уменьшать однозначно..
05.02.2022 20:09 Ответить
Эта зараза появилась в 60х годах пр.столетия ,когда в войска СА разрешили призывать бывших осужденных.
06.02.2022 08:17 Ответить
Не забывайтесь что у нас далеко не СА,и давно не призывают осужденных,и призыв с 20лет-а это уже взрослые ребятки которые к таким годам уже должны уметь постоять за себя!И не нужно обобщать все страшилки и приплетать совковые времена, при сроке службы один год-дедовщины ,в таком виде как ее помню я, не было от слова СОУСЕМ! Я говорю именно за зоновские устои в армии.От драк и прочих конфликтов,к сожалению,не уйти ,т.к в мужском коллективе как в школе так и на контракте всегда это будет... В армии США все это тоже есть,чтобы спать спокойно нужно работать с коллективом ...
06.02.2022 09:29 Ответить
Да эти бы гранатометы да тогда в Дебальцево и Углегорск,можно было второй Грозный лапотным устроить..
05.02.2022 16:05 Ответить
Та не переживайте! Воронеж, Ростов-На-Дону подождут. Россияне уже всех так достали, что миротворческая операция будет. Уже не может не быть. Ну а кто так умеет бить кацапов, ка не ВСУ?
05.02.2022 17:01 Ответить
05.02.2022 17:19 Ответить
"Вы бурят?! Ох как я рад" ©
05.02.2022 18:17 Ответить
Интересно, этот бурят уже на концерте кабздона, или ещё пока не?
05.02.2022 18:21 Ответить
 
 