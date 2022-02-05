Военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW. ФОТОрепортаж
Военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов.
Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.
