Великобритания отправила в Украину более 100 элитных спецназовцев для инструктажа, - Mirror
Великобритания направила в Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений в качестве военных советников для передачи опыта украинским коллегам. Это решение было принято на фоне продолжающейся у украинских границ напряженности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mirror.
В качестве военных советников в Украину отправлены представители отборных элитных подразделений - SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназначения.
Они будут помогать учить украинских спецназовцев тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсиям.
Британский спецназ смог развернуть большое количество сил в восточноевропейском регионе, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.
О переброске спецназа в Украину источник Mirror сообщил: "Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, безусловно, будут очень полезны украинским вооруженным силам".
