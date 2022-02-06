РУС
Великобритания отправила в Украину более 100 элитных спецназовцев для инструктажа, - Mirror

Великобритания направила в Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений в качестве военных советников для передачи опыта украинским коллегам. Это решение было принято на фоне продолжающейся у украинских границ напряженности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mirror.

В качестве военных советников в Украину отправлены представители отборных элитных подразделений - SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназначения.

Они будут помогать учить украинских спецназовцев тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсиям.

Британский спецназ смог развернуть большое количество сил в восточноевропейском регионе, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

О переброске спецназа в Украину источник Mirror сообщил: "Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, безусловно, будут очень полезны украинским вооруженным силам".

Читайте также: Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии, - британский посол Аллен

Великобритания отправила в Украину более 100 элитных спецназовцев для инструктажа, - Mirror 01

+26
Бритам-черговий респект...
06.02.2022 09:01 Ответить
+14
Я згадала цитату найвеличнішого сцицерона, який мовив -
"Я же не могу быть благодарен США просто за то, что это Соединенные Штаты Америки", - язвил Зеленский. Набрав полный рот слюны и попутно брызгая нею на иностранных журналистов, он плевал в американский колодец в то самое время, как уже четвертый американский самолет с оружием для Украины готовился к посадке в Киеве. Джерело:
06.02.2022 09:20 Ответить
+8
Добрий ранок,все буде Україна!!!!
06.02.2022 10:02 Ответить
Бритам-черговий респект...
06.02.2022 09:01 Ответить
Одні дають віськову допомогу, про яку роками лише мріяли. Інші пишуть прогнози апокаліпсиси. Зрозуміло хто друг.
06.02.2022 09:09 Ответить
Це камінь в чию сторону ?
06.02.2022 09:14 Ответить
непорозуміння якесь...
06.02.2022 09:18 Ответить
Я згадала цитату найвеличнішого сцицерона, який мовив -
"Я же не могу быть благодарен США просто за то, что это Соединенные Штаты Америки", - язвил Зеленский. Набрав полный рот слюны и попутно брызгая нею на иностранных журналистов, он плевал в американский колодец в то самое время, как уже четвертый американский самолет с оружием для Украины готовился к посадке в Киеве. Джерело:
06.02.2022 09:20 Ответить
не всі все розуміють...
і це їх вина - це наша біль.
06.02.2022 09:28 Ответить
а франчучня скільки?
06.02.2022 09:04 Ответить
Французи допоможуть високоякісною лягушечною ікрою.
06.02.2022 09:10 Ответить
не розумію балаклаву британців з франчуками, чи там там з німчучнею за Україну...
нічого спільного взагалі.
06.02.2022 09:07 Ответить
???
балаканину?
ну так просто как Буш в ираке - мол коалиция же. но главные потери несем мы. от френдли файра там вроде половину положили бушисты своих же
вроде больше чем соддомисты-хусейниты
06.02.2022 09:09 Ответить
люди без чуства юмора - це страшне.
балаклаву!
06.02.2022 09:13 Ответить
страшне неуместно - при чем балаклава тут?

не розумію балаклаву британців з франчуками, чи там там з німчучнею\\\\\\\\\

и да - зачем кривляться?
06.02.2022 09:20 Ответить
забудьте...
06.02.2022 09:22 Ответить
диверсии, ммм. старая королева знает толк в хитрых операциях))
как то напали на порт во Франции, маскировались под немецкий корабль, а свой корабль-таран заминировали и потом взорвали вместе с чиновниками и журналистами, которые прибыли шоб репортировать.
немцы даже не расстреляли никого потом. Жирная свинья черчилль знал шо только плюс в карму себе заработает.
06.02.2022 09:07 Ответить
Добре - і закинути їх на територію Московії.

Поки воюватимо на своїх городах до того часу російські холопі радітимуть тому, що їхні мальчики мочать хохлів.

Війна повинна прийти до їхніх міст
06.02.2022 09:10 Ответить
Не полишає відчуття, що у критичній ситуції ці "радники" будуть не тільки радити.
Але що там було або не було насправді - дізнаються лише згодом і то не всі.
06.02.2022 09:11 Ответить
Вони допомагатимуть навчати українських спецпризначенців тактиці боротьби з терористами, снайперській стрільбі та диверсіям. Тут ключове слово диверсіям - значить, ризик окупації існує, і брити тренують майбутніх українських партизанів. Жінкам не потрібно підривати потяги, вони можуть пригостити окупанта отруєним млєко, яйкі
06.02.2022 09:34 Ответить
А какой опыт они передадут, если не секрет? Где они его набрались?
показать весь комментарий
Откорой Википедию прочитай пару абзацев про SAS и не будешь детсадовских вопросов задавать. Хотя ж Гном...шо с него взять.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:17 Ответить
Дай конкретный ответ. Каких террористов они обезвредили и где? Какие диверсии, где и против кого провели?
06.02.2022 10:23 Ответить
На фото показано як «Богемные стрелки» (The Artisl Rifles) ,21-й полк SAS, заходять через поліські топі на рекогнисцировку в бєлараху
06.02.2022 12:18 Ответить
, цей Гном вже засрав всі форуми Цензора від самого ранку. Спамте цього пропогандона
06.02.2022 12:20 Ответить
Добрий ранок,все буде Україна!!!!
06.02.2022 10:02 Ответить
помощь будет не лишней учитывая что по соседству ДВА Саддама Хусейна нарисовались...
06.02.2022 10:16 Ответить
а какой "опыт" они могут передать например, киборгам или добробатовцам? С какой скоростью можно замаскироваться с помощью же нского одеяния?
-------------------------------

а какой "опыт" они могут передать например, киборгам или добробатовцам? С какой скоростью можно замаскироваться с помощью же нского одеяния?
06.02.2022 10:20 Ответить
Та где 100 там и 500. Британские спецназовцы и учить приехали, и изучать тактику кацапов. В лесах Полесья даже 100 бойцов SAS - это серьезная сила, хтоб шо не казав.
06.02.2022 10:20 Ответить
нагадую малоросьне, що Зеленський одним із перших своїх указів - це виплата пенсій радянським пенсіонерам в Ізраїлі + окремий закон проти антисемітизму прийнятий нещодавно, хоча загальний вже є.

Поклик крові..
06.02.2022 11:47 Ответить
Це літні тренування на Яворівському полігоні
06.02.2022 12:27 Ответить
Боже - храни Королеву!!!!!!
06.02.2022 16:12 Ответить
 
 