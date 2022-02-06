"Слава нации – смерть врагам", - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Иностранцы, проживающие в нашем государстве, провели акцию в поддержку Украины.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.
Акция стартовала 6 февраля 14:00 возле памятника Шевченко. Оттуда участники отправились по бульвару Шевченко на Майдан, скандируя "Слава Украине - Героям слава!", "Слава нации - смерть врагам".
Как отметили организаторы акции "Пора международному сообществу вместе с нашими украинскими братьями и сестрами продемонстрировать нашу солидарность перед дальнейшей российской агрессией".
Завершилась акция на Майдане Незалежности исполнением гимна Украины. Потом часть участников акции разошлась, остальные остались на Майдане общаться.
