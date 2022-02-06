РУС
"Слава нации – смерть врагам", - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранцы, проживающие в нашем государстве, провели акцию в поддержку Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.

Акция стартовала 6 февраля 14:00 возле памятника Шевченко. Оттуда участники отправились по бульвару Шевченко на Майдан, скандируя "Слава Украине - Героям слава!", "Слава нации - смерть врагам".

Как отметили организаторы акции "Пора международному сообществу вместе с нашими украинскими братьями и сестрами продемонстрировать нашу солидарность перед дальнейшей российской агрессией".

Завершилась акция на Майдане Незалежности исполнением гимна Украины. Потом часть участников акции разошлась, остальные остались на Майдане общаться.

Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 01
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 02
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 03
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 04
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 05
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 06
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 07
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 08
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 09
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 10
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 11
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 12
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 13
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 14
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 15
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 16
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 17
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 18
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 19
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 20
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 21
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 22
Слава нации – смерть врагам, - акция иностранцев в поддержку Украины состоялась в Киеве 23

+63
Гарно, цивільно, дружньо.
06.02.2022 16:20 Ответить
+53
Оце Люди.
06.02.2022 16:20 Ответить
+51
06.02.2022 16:23 Ответить
Гарно, цивільно, дружньо.
06.02.2022 16:20 Ответить
Кацапи так декілька разів повторять свої навчання, залишаючи все більше і більше солдат, техніки, *********** біля кордонів України. Але напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька місяців. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
06.02.2022 16:29 Ответить
Тому що у нас не українська влада.
06.02.2022 16:37 Ответить
Слава нашим братам -європейцям.
06.02.2022 21:45 Ответить
17.01.2019 Владимир Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.

"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением", - подытожил он.
06.02.2022 16:40 Ответить
Прм Порошенко вы удачно отбивались от России...
06.02.2022 18:08 Ответить
Проблема зё и, собственно, власти на сегодня самая главная. Не менее важная, чем проблемы ВСУ.
Как и с кем во главе Украина будет противостоять оккупанту? зё, в лучшем случае, сдрыснет куда-нибудь в Италию. А дерьма&к будут встречать рашку хлебом-солью. Сопротивление рассыпется как карточный домик на локальные участки.
Почему об этом никто не говорит? Все, вроде, понимают
06.02.2022 18:49 Ответить
Почему не говорит? Тот же Горбулин об этом прямо сказал еще в январе 2019 года

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
06.02.2022 18:57 Ответить
это 2019, тогда ситуация не была такой мерзкой. да и зё еще не так раскрылся. 73% верили, а на старика Горбулина кто обращал внимание?
Но сейчас вопрос стоит совершенно в другом ракурсе: быть или не быть
06.02.2022 21:15 Ответить
Оце Люди.
06.02.2022 16:20 Ответить
щось не видно прапорів вірменії, азербайджану...
06.02.2022 19:56 Ответить
Але багато німецьких, це приємно здивувало
06.02.2022 20:07 Ответить
а до них ще тільки рускких не вистачає...
зате русккоязичних безліч
06.02.2022 20:16 Ответить
Усім іноземним друзям підтримуючим Україну-респект.Вони є більшими патріотами України на відміну від багатьох місцевих поцреотів...
06.02.2022 16:21 Ответить
Дякуємо за підтримку!
06.02.2022 18:21 Ответить
Красавчики!! Спасибо друзьям за поддержку!
Слава Украине! Смерть ворогам!
06.02.2022 16:21 Ответить
У біді пізнаються друзі!!!
06.02.2022 16:21 Ответить
оці точно не провалять тест на політичну освіченість...

06.02.2022 16:22 Ответить
Щира подяка всім, хто з нами !
06.02.2022 16:22 Ответить
06.02.2022 16:23 Ответить
Сразу бы подписали "ленин" потому что ни первому ни второму эта фейковая фраза не принадлежит. Не опошляйте настоящую героическую историю освободительного движения Украины, сучьи вы дети, книг не читающие
06.02.2022 16:27 Ответить
06.02.2022 16:33 Ответить
Кацапура, у нас кажуть сіфілітік Членін, запам'ятай!
07.02.2022 12:55 Ответить
русскій...
показать весь комментарий
06.02.2022 16:29 Ответить
Не оправдывайся, и среди русских встречаются не дебилы. Но к тебе это не относится...
06.02.2022 16:48 Ответить
Я по національності чистий українець. А ти хто по національності?
06.02.2022 17:06 Ответить
Зрозумів. Бо тільки в цій градації існують українці забруднені, зіпсовані. Як в анекдоті: всі навколо в гівні а тут виходжу я в білому фраці, бо чистий українець і заслуга моя в тому така ж як і в тому що народився в четвер або у вівторок. Пишаймося!
06.02.2022 19:00 Ответить
він чисте "********** ольгіньске звичайне"
07.02.2022 12:56 Ответить
А вы из какого ВОП постите?
06.02.2022 16:40 Ответить
Я к этому, вашему, обществу не отношусь.
06.02.2022 16:55 Ответить
Впрочем, я сразу понял, что вы из этого самого общества, а не из взводного опорного пункта постите.
06.02.2022 16:56 Ответить
Из ху*вого однако из-за паребрика ипись он в рот..
06.02.2022 19:03 Ответить
Молодці ! Дякуємо за підтримку!
Україна для вас другий дім ! Повага вам !
06.02.2022 16:26 Ответить
И кончил
06.02.2022 16:51 Ответить
РАЗОМ НАС БАГАТО - НАС НЕ ПОДОЛАТИ
06.02.2022 16:32 Ответить
Насамперед треба закріпитись в містах та містечках військам із зброєю на шляху імовірного наступу рашистів. Після проходження цих міст війска мають мобілізуватись, обєднатись та атакувати вслід, Тому кацапам прийдеться на кожне місто залишати велику кількість людей. Це їх буде затягувати. Якщо ціль в них Київ, то поки вони дійдуть до столиці, залишать по дорозі дуууже багато сил, але Київ їх теж буде "гостинно" чекати. І справа навіть не лише в Києві. Так само і інше велике місто. Треба використовувати переваги бетонних джунглів та затягнути кацапів на виснажливі та довгі військові дії, які вони не зможуть вести. Чим довше ми їх затримаємо, тим більше буде сипатись нам допомоги, а їм на голови прильотів від союзників. Шкода, що я не бачу, щоб зараз ми готувались до цього. Те, що старі пушки вивозять в поля та пуляють по цілях майже нічим не допоможе у майбутніх бойових діях.
06.02.2022 16:33 Ответить
Люди ще сплять або думають, що само розвіється. Очуняються, коли ворог зайде в хату, якщо вона вціліє...
06.02.2022 16:46 Ответить
ДЯКУЄМО!
06.02.2022 16:35 Ответить
Дякую за підтримку!
06.02.2022 16:38 Ответить
06.02.2022 16:38 Ответить
вигадайте спочатку що таке НАТО, що таке NATO - зрозуміло, що таке НАТО - якісь чотири букви, котрі не означають нічого
06.02.2022 19:46 Ответить
Так в журнале Крокодил писали, шоп пролетарий смог понять що воно написано
06.02.2022 20:11 Ответить
Саме так, точно, таке було. Ще, до купи спогадів, до "НАТО" додавалися СЕНТО, СЕАТО, може ще щось... Відображалось переважно різними карікатурами, бо це подобалося кпсс. Так вважалося, що буде страшніше, людей в ті роки залякували імперіалістами-людожерами, не інакше. А були ті організації чимось таким, як NATO, військово-оборонними організаціями, тільки на південно-східних територіях. В 70-х роках минулого століття ці організації саморозпустилися.
06.02.2022 20:53 Ответить
В мене така ж собака була.
06.02.2022 16:38 Ответить
Таке воно вже гарне...
06.02.2022 16:39 Ответить
Агресору пальця відкусить. Ну, обслинить точно.
06.02.2022 17:54 Ответить
А где ж подевалась?
За комуналку заплатили?
06.02.2022 16:44 Ответить
Не знаю. Пропав. Вже давно..
06.02.2022 17:00 Ответить
Співчуваю...
06.02.2022 17:03 Ответить
Дякую. Це була болюча втрата. Шукали довго, сподівались..
06.02.2022 17:12 Ответить
Це болiсна втрата...😢 Я була на 4 мiсяцi вагiтностi, коли нашого улюбленця
сбила машина. Вiд хвилювання та слiз попала в пологовий будинок на збереження
вагiтностi....Хвала Господу, все добре закiнчилось. Сину 41 рiк. 😊
Але бiльше песикiв не заводили... Тетяна
06.02.2022 19:25 Ответить
Хоть в тартарары все будет валиться, а у них котики и песики в голове.
06.02.2022 20:14 Ответить
Дякую вельможне панство за підтримку
06.02.2022 16:41 Ответить
Thank you, friends!

06.02.2022 16:43 Ответить
все, просто все видят угрозу нападения и хотят спасти Украину... все кроме зеленского.. это пздц какой то
06.02.2022 16:53 Ответить
😒😞😠
06.02.2022 19:28 Ответить
подяка
06.02.2022 17:00 Ответить
"І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом."
06.02.2022 17:10 Ответить
Смотрел, смотрел... Ни одного триколорчика с дуглавым петушком! Ни одного оппозиционерчика с флажочком. Сидят, как мыши под веничком. Ни гу-гу... Или не так, "братья и сестры" ?
06.02.2022 17:39 Ответить
Їх і без триколорчика за кілометр видно...
06.02.2022 17:42 Ответить
Жиди при владі тому,що козаки перевилися!А так би сиділи по корчмах,як колись.
06.02.2022 18:01 Ответить
Бо тоді їх не називали євреями. І це реально важливо.
06.02.2022 18:03 Ответить
Та да,тоді все простіше було...
06.02.2022 18:11 Ответить
Ну от, а писали, що всі роз'їхались по домівках.
Не так щоб дуже роз'їхались.
Респект !
06.02.2022 17:57 Ответить
Спасибо им. А мне интересно, как они собрались вместе? Это-ж абсолютно разные люди, не знакомые между собой.
06.02.2022 18:18 Ответить
А як на Майдані збиралися?
06.02.2022 18:38 Ответить
Посольства контактируют между собой.
06.02.2022 23:05 Ответить
Слава Богу, слава Україні
06.02.2022 18:44 Ответить
А німці там яким боком?
06.02.2022 19:23 Ответить
Дякуємо вам, добрі люди. Нехай Бог благословить ваші держави.
06.02.2022 19:40 Ответить
Лозунг "Смерть ворогам" - это иудейский лозунг, ибо только в иудейской религии есть сатанинский завет - Око за око , зуб за зуб.
06.02.2022 23:23 Ответить
так підставляй щоки і сраку маскалям - їм такі і потрібні
06.02.2022 23:56 Ответить
God Save the Queen !!!
07.02.2022 12:55 Ответить
 
 