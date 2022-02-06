Появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью. ФОТОрепортаж
Спутники компании Maxar Technologies (США) обнародовали новые кадры, на которых видны российские войска вблизи украинско-белорусской границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, фотоснимки сделаны перед анонсированными совместными военными учениями РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля и "направлены на отработку отражения нападения на южные границы их альянса".
Снимки американской компании Maxar Technologies показали, что военные подразделения вооружены ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками. Они развернулись в Беларуси в трех местах вблизи границы с Украиной – Ельска, Речицы и Лунинца. Все эти места расположения войск находятся примерно в 50 километрах от украинской границы.
PS Да, да, да, дайте ему сто дней и он повернется к солнцу правильной стороной. Я знаю. Но это сильно смахивывает на нашего преЗедента, а это плохой знак...
Во второй раз Лукашенко предпринял попытку совершить суицид в 2003 году. Подробности когда-нибудь возможно расскажет одна дама, которую в феврале 2004 года прямо из кабинета отправили в «американку» КГБ. Она много может рассказать. Вряд ли заговорит охранник, который его доставал из петли. Интересно, что с ним. https://c3n01d-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/c3n01d.c97.org/ru/news/2022/2/6/453677/
Потрібно більше зброї давати Україні і тиснути на українську владу щодо реформ !
Браво московитам!
МолнияПерун" для ВСУ, большая партия из Польши - https://www.youtube.com/watch?v=Nl6T0MnqSVo&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%AB%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99
Кремлевский гопник опущенный. Просрал за 23 года ВСЕ, чтобы потом на четвереньках унижаться перед КНР. Московский вассал, надувая щеки, еще строит из себя великого
https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE&t=563s&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
Відіслали на три букви...США та особисто Байден.
Відіслала... НАТО і особисто Столтенберг.
Причому НАТО ще й висунула зустрічний ультиматум - забратися геть з України, Грузії та Молдови.
Жаль лишень , що не висунули ще одну вимогу - "забратися геть з України ЗЄлі і його КО-Манді"...
Але тепер справа вже не лише в Україні.
Україна відтепер - лише сама чутлива точка застосування ординських сил напрямок першого їх удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч б ті самі країни Прибалтики. Чи Фінляндія. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про які в Орді так весело радісно "розмірковують"...
Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє особисте виживання .
Боротиметься на території України - але вже не лише за неї.
Він тепер Захід ( окрім прикуплених московським карликом) боротиметься проти Путіна.
сидеть тихо-тихо, как мышь под веником
Протистояння росії тепер буде скрізь.
На будь-якому театрі бойових дій.
У будь-якій сфері їхньої гібридної війни. - Енергетичній.,інформаційній, кібернетичній, економічній.
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!
І Україна у цій серії переможе.
Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…
Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!
Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.
Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни
Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
Більше і краще треба озброювати Україну!
но армия апмсягаоа не президенту,а народу
Військові ... сподіваємось на них. Якщо що - хунту зорганізуєм на раз.
,https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih
https://fr24.com/FORTE12/2ab95aba