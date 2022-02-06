РУС
29 479 50

Появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью. ФОТОрепортаж

Спутники компании Maxar Technologies (США) обнародовали новые кадры, на которых видны российские войска вблизи украинско-белорусской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, фотоснимки сделаны перед анонсированными совместными военными учениями РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля и "направлены на отработку отражения нападения на южные границы их альянса".

Снимки американской компании Maxar Technologies показали, что военные подразделения вооружены ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками. Они развернулись в Беларуси в трех местах вблизи границы с Украиной – Ельска, Речицы и Лунинца. Все эти места расположения войск находятся примерно в 50 километрах от украинской границы.

Читайте также: "Анексия Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение", - Салливан о возможных действиях России в отношении Украины

Появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью 01
Появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью 02
Появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью 03

армия РФ (20668) Беларусь (8024)
+29
"Всі на заході нагнітають", це лише супутникові знімки, загрози від них немає.
06.02.2022 18:09 Ответить
+29
Схоже на пункти прийому металобрухту...
06.02.2022 18:10 Ответить
+24
Так, це реальна загроза !
Більше і краще треба озброювати Україну!
06.02.2022 18:14 Ответить
"Всі на заході нагнітають", це лише супутникові знімки, загрози від них немає.
06.02.2022 18:09 Ответить
А наша гордість супутник Січ 2 літаки б помітив, а танки ні. Правда зараз він лише 6 мільйонів баксів викинутих Зє в космос помічає.
06.02.2022 18:26 Ответить
О, то ви у нас ще й в космічних супутниках спеціаліст чи це в методичці вказано?
показать весь комментарий
06.02.2022 20:04 Ответить
Когда спутник не работает от слова совсем, не надо быть специалистом в спутниках, чтобы заметить, что там как-то неладно.

PS Да, да, да, дайте ему сто дней и он повернется к солнцу правильной стороной. Я знаю. Но это сильно смахивывает на нашего преЗедента, а это плохой знак...
06.02.2022 22:01 Ответить
Схоже на пункти прийому металобрухту...
06.02.2022 18:10 Ответить
ни даты ни времени ни координат картинки из прошлого с таким же успехом... выдать можно усе пропало Путя нападэ...
06.02.2022 18:55 Ответить
это наверное порохоботы вбрасывают, ведь Зеля с Путей уже вайну закончил. правда?
06.02.2022 23:59 Ответить
Ти каравай для кацапів спік уже, ще й зеленого гівна вилий собі на голову щоб видно і чути тебе було здалеку, чиїх ти будеш
07.02.2022 07:45 Ответить
...Во время работы тюремным надзирателем в Шкловской колонии в обязанности Лукашенко входило разносить еду и следить за порядком. Уволили его после применения неправомерной физической силы против заключенных. Именно в период работы в колонии случилась одна попытка суицида.

Во второй раз Лукашенко предпринял попытку совершить суицид в 2003 году. Подробности когда-нибудь возможно расскажет одна дама, которую в феврале 2004 года прямо из кабинета отправили в «американку» КГБ. Она много может рассказать. Вряд ли заговорит охранник, который его доставал из петли. Интересно, что с ним. https://c3n01d-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/c3n01d.c97.org/ru/news/2022/2/6/453677/
06.02.2022 19:05 Ответить
Це все можна дістати реактивною артилерією. Там навіть брухту не лишиться.
06.02.2022 22:11 Ответить
Прекрасні знімки!
Потрібно більше зброї давати Україні і тиснути на українську владу щодо реформ !
Браво московитам!
06.02.2022 18:12 Ответить
Наша влада -наше все! Ії запросто не налякаєш!
06.02.2022 18:16 Ответить
Давно у психиатра был? Или просто рашотроллишь?
06.02.2022 18:23 Ответить
Ракеты "Молния Перун" для ВСУ, большая партия из Польши - https://www.youtube.com/watch?v=Nl6T0MnqSVo&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%AB%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99
06.02.2022 18:12 Ответить
Самое худшее, что они начали перекидывать войска, а не технику.
06.02.2022 18:12 Ответить
...сидячи по коліна в болоті на сухпаї через день - на 5:45

Кремлевский гопник опущенный. Просрал за 23 года ВСЕ, чтобы потом на четвереньках унижаться перед КНР. Московский вассал, надувая щеки, еще строит из себя великого

https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE&t=563s&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
06.02.2022 18:16 Ответить
Не багато їх там.
06.02.2022 18:13 Ответить
Отже, переговори закінчено! Путіна ( як і Зєлю з його запереченнями загрози нападу) остаточно і безповоротно послали "гуляти" з усіма його вимогами та червоними лініями.

Відіслали на три букви...США та особисто Байден.
Відіслала... НАТО і особисто Столтенберг.
Причому НАТО ще й висунула зустрічний ультиматум - забратися геть з України, Грузії та Молдови.

Жаль лишень , що не висунули ще одну вимогу - "забратися геть з України ЗЄлі і його КО-Манді"...

Але тепер справа вже не лише в Україні.

Україна відтепер - лише сама чутлива точка застосування ординських сил напрямок першого їх удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч б ті самі країни Прибалтики. Чи Фінляндія. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про які в Орді так весело радісно "розмірковують"...

Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє особисте виживання .
Боротиметься на території України - але вже не лише за неї.
Він тепер Захід ( окрім прикуплених московським карликом) боротиметься проти Путіна.
06.02.2022 18:14 Ответить
Зе и команде Блинкен показал его счета за границей и посоветовал

сидеть тихо-тихо, как мышь под веником
06.02.2022 18:18 Ответить
Звичайно, що загарбницьку війну в ********* світі ще ніхто не вигравав ще жоден фюрер -ні товаріщ Гітлєр, ні Муссоліні,.. не виграють і недофюрери Путін і Зєля! Ніхто і Ніколи! (правда, ЗЕко-***** ВЖЕ продемонструвала, що готова зустріти Путіна з квітами... будь де, не лише в Парижі, чи Стамбулі)

Протистояння росії тепер буде скрізь.
На будь-якому театрі бойових дій.
У будь-якій сфері їхньої гібридної війни. - Енергетичній.,інформаційній, кібернетичній, економічній.
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!

І Україна у цій серії переможе.
Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…

Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!

Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.

Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни

Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
06.02.2022 18:55 Ответить
шмаркля і його слуги урода, хоч і неприємні всім без виключення, однак сказати їм забиратись може тільки український народ, самі обрали самі і гнати маємо, а кацапня незаконно скрізь встромилась от їм і можна таке сказати
06.02.2022 21:41 Ответить
Так, це реальна загроза !
Більше і краще треба озброювати Україну!
06.02.2022 18:14 Ответить
Зеля все здасть россійським муджахедам без опору як в Афгані.
06.02.2022 18:18 Ответить
он не может сдать...он может только приказать сдаться.
но армия апмсягаоа не президенту,а народу
06.02.2022 18:25 Ответить
а шо,обязательно быть порохоботом,шоб кацапа нахрен послать?
06.02.2022 18:53 Ответить
Від Зелі особисто небагато що залежить. Від його оточення (кріт Андрій тощо) більше - але теж не все.
Військові ... сподіваємось на них. Якщо що - хунту зорганізуєм на раз.
06.02.2022 18:29 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне
06.02.2022 18:15 Ответить
НУ І ШО? Не мені,ні модему сусіду тікати нікуди. Як кажуть " ДАБРО ПАЖАЛАВАТЬ"
06.02.2022 18:16 Ответить
Ето ети что ле за 72 часа собрались брать Киев? Как раз до пункта сдачи металолома может и доедут
06.02.2022 18:19 Ответить
Если это все войска, то их откровеноо немного, но кажется, что это не все
06.02.2022 18:20 Ответить
На дамбас ешелоны военной техники и побольше каждый день ехало. И докуда они дошли? Ровно дотуда где мы начали с ними воевать а не там где мы трусили поджилками и сдавались без единого выстрела
06.02.2022 18:21 Ответить
Хороша ціль для "Точки У". Сподіваюсь, їх застосуютьпо цих цілях, якщо щось.
06.02.2022 18:25 Ответить
Гениальная идея - вмазать "точками" по РБ.
06.02.2022 18:49 Ответить
Геніальна ідея - надати власну територію для вторгнення іноземних військ на територію дружнього до недавна сусіда.
06.02.2022 18:52 Ответить
"рб" - это где?
06.02.2022 20:27 Ответить
це скорочення від "раб"
06.02.2022 20:52 Ответить
а тем временем вейшнория у побережья японского моря как бэ бпк взорвала ))) как бэ должен даже "он утонул" снова быть )))
,https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih
06.02.2022 18:32 Ответить
рік тому майже, але всеодно добре
06.02.2022 21:48 Ответить
)))) да, сёдня ничо не упало. хоть об этом так приятно вспомнить
06.02.2022 21:57 Ответить
Nado stob amerikansi dali svoji MRLS oni tam nestojali,a gde to za 300 kilometrov byli ot granici
06.02.2022 18:34 Ответить
06.02.2022 18:37 Ответить
Ось яка пташка зараз в небі над Україною

https://fr24.com/FORTE12/2ab95aba
06.02.2022 18:39 Ответить
сьрюсафобию затевает воте-та-вот!
06.02.2022 18:49 Ответить
пусть летает...лижбьі зеля не знал..а то кокойто нехороший глаз у него
06.02.2022 21:54 Ответить
Не, то хєрня. (с.)рєзніков)
06.02.2022 19:23 Ответить
Херня это а не войска. Я даже танков не увидел.
06.02.2022 20:15 Ответить
Так вон сколько штаты Джавелинов в Украину навезли, теперь стремно танки отправлять. Пушечное мясо на убой в тентованных грузовиках отправили, их потерять не страшно, пофиг, бабы ещё нарожают.
06.02.2022 22:07 Ответить
 
 