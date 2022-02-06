Появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью. ФОТОрепортаж

Спутники компании Maxar Technologies (США) обнародовали новые кадры, на которых видны российские войска вблизи украинско-белорусской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, фотоснимки сделаны перед анонсированными совместными военными учениями РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля и "направлены на отработку отражения нападения на южные границы их альянса".

Снимки американской компании Maxar Technologies показали, что военные подразделения вооружены ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками. Они развернулись в Беларуси в трех местах вблизи границы с Украиной – Ельска, Речицы и Лунинца. Все эти места расположения войск находятся примерно в 50 километрах от украинской границы.

