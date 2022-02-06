Польша разместит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной, - министр обороны Блащак. ФОТОрепортаж
Дополнительные силы США прибыли в Польшу. Страна разместит их недалеко от Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере министра обороны Польши Мариуша Блащака.
Блащак отметил: "1700 солдат армии США переброшены в Польшу. Они будут действовать в юго-восточной части Польши на восточном фланге НАТО. Это место привлекает наше внимание, а также внимание НАТО и США".
Он продолжил: "Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились в аэропорту Жешува. Это наш союзнический ответ на растущий кризис, вызванный агрессивными действиями России".
Топ комментарии
+40 Oleksandr Onys
показать весь комментарий06.02.2022 18:27 Ответить Ссылка
+31 партія 69
показать весь комментарий06.02.2022 18:30 Ответить Ссылка
+30 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.02.2022 18:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в україні додається оборонне летальне озброєння...про це пишуть відкрито, з фоторепортажами розвантажень його....підраховують кількість його вражень при 100% попаданні...
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/08/21/zelenskiy-poobeshchal-netanyahu-platit-pensii-byvshim-ukraincam-v-izraile https://eadaily.com/ru/news/2019/08/21/zelenskiy-poobeshchal-netanyahu-platit-pensii-byvshim-ukraincam-v-izraile
Стоїть Іван і щось думає. Проходить повз Абрам та й питає: "Іван, що це ти тут стоїш і думаєш?"
Іван відповідає: "Та думаю де жити добре".
"Ой вей, Іване, там добре де нас немає", - відповідає Абрам.
Іван йому: "Так я ж це і думаю, що куди не глянь, то скрізь ви".
а у нас - мудрий нарід вибрав розбрат та поклоніння Клоуну
і тоді виселення з любих приводів - табори, контракти-армія-гарячі точки, каторга, комсомольські стройки, далекосхідний гектар
Томі і джони запросто пустять на фарш лукашистських вертухаїв - це їм не кидатись камінням в польський кордон.
Теперь ешьте - не обляпайтесь, дебилы.