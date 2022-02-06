Польша разместит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной, - министр обороны Блащак. ФОТОрепортаж

Дополнительные силы США прибыли в Польшу. Страна разместит их недалеко от Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Блащак отметил: "1700 солдат армии США переброшены в Польшу. Они будут действовать в юго-восточной части Польши на восточном фланге НАТО. Это место привлекает наше внимание, а также внимание НАТО и США".

Он продолжил: "Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились в аэропорту Жешува. Это наш союзнический ответ на растущий кризис, вызванный агрессивными действиями России".

