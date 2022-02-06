РУС
Польша разместит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной, - министр обороны Блащак. ФОТОрепортаж

Дополнительные силы США прибыли в Польшу. Страна разместит их недалеко от Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Блащак отметил: "1700 солдат армии США переброшены в Польшу. Они будут действовать в юго-восточной части Польши на восточном фланге НАТО. Это место привлекает наше внимание, а также внимание НАТО и США".

Он продолжил: "Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились в аэропорту Жешува. Это наш союзнический ответ на растущий кризис, вызванный агрессивными действиями России".

Читайте также: Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину, - МИД Польши

Польша разместит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной, - министр обороны Блащак 01
Польша разместит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной, - министр обороны Блащак 02
Польша разместит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной, - министр обороны Блащак 03
Польша разместит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной, - министр обороны Блащак 04

+40
Ізраїль разом з нацистами. Гітлер би впав від сміху
06.02.2022 18:27 Ответить
+31
Чому поляки говорять про це відкрито, а наші журнашлюхи делікатно уникають

06.02.2022 18:30 Ответить
+30
Полякам-черговий респект...
06.02.2022 18:24 Ответить
так патамуша-журнашлюхі...
06.02.2022 18:34 Ответить
поляки відкрито кажуть, що у них, як країни нато, додалось натовців...некритична кількість, але факт...
в україні додається оборонне летальне озброєння...про це пишуть відкрито, з фоторепортажами розвантажень його....підраховують кількість його вражень при 100% попаданні...
06.02.2022 21:51 Ответить
ПОЛЯКАМ

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
06.02.2022 19:51 Ответить
Дві країни в світі стали на бік фашистського Мордору, заборонивши продавати Україні зброю. До Четвертого Рейху приєднався Ізраїль. Солодка парочка.
06.02.2022 18:26 Ответить
Просто євреї фактично керують Німеччиною. Вони як клопомойський, не висовуються, але все тримають у своїх волохатих лапах.
06.02.2022 18:29 Ответить
гроші та інтереси - інтереси та гроші....- все інше для плебса...
06.02.2022 18:33 Ответить
2019 год - Президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху не откладывать ратификацию пенсионного соглашения между двумя странами.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/08/21/zelenskiy-poobeshchal-netanyahu-platit-pensii-byvshim-ukraincam-v-izraile https://eadaily.com/ru/news/2019/08/21/zelenskiy-poobeshchal-netanyahu-platit-pensii-byvshim-ukraincam-v-izraile

06.02.2022 18:59 Ответить
В США тоже. Да и в Росси и Украине .
06.02.2022 19:02 Ответить
Євреї, євреї, скрізь самі євреї.
06.02.2022 18:28 Ответить
Ні, вони лише там де можна пакість зробити УКраїні. Ну і звісно в ОПУ, КМУ, та у ВРУ.
06.02.2022 18:43 Ответить
Если в кране нет воды ...
06.02.2022 18:44 Ответить
води немає в північно-кримському каналі
06.02.2022 21:53 Ответить
зачекай, ще вони й паскудити з середини України почнуть за гроші, які ******* більше усього... а скільки їх у Раді пвд прапорами зажиддів, опзж та серед провладного зелоного лайна...
06.02.2022 18:50 Ответить
але якщо що - то багато серед них і тих, хто захищає Україну, займається постачанням та логістикою у той час як деякі тусять у нічних клубах десятки тисяч гривень за ніч
06.02.2022 18:53 Ответить
Пригадався старий подільський анекдот. Кияни знають, що в Києві євреї жили переважно на Подолі. Так от анекдот.

Стоїть Іван і щось думає. Проходить повз Абрам та й питає: "Іван, що це ти тут стоїш і думаєш?"
Іван відповідає: "Та думаю де жити добре".
"Ой вей, Іване, там добре де нас немає", - відповідає Абрам.
Іван йому: "Так я ж це і думаю, що куди не глянь, то скрізь ви".
07.02.2022 00:04 Ответить
Яка чудова ідея
06.02.2022 18:26 Ответить
Поляки в НАТО. Щасливці.
06.02.2022 18:33 Ответить
бо поляки гідні НАТО !!!!

а у нас - мудрий нарід вибрав розбрат та поклоніння Клоуну
06.02.2022 19:00 Ответить
розбрат - наш стан завжди...а з цього хаосу або постане україна, або розбрат переможе...
і тоді виселення з любих приводів - табори, контракти-армія-гарячі точки, каторга, комсомольські стройки, далекосхідний гектар
06.02.2022 21:57 Ответить
Ну от і дочекались, то що тепер більше беспокоит калгазника, самольотик контрабандистів чи з десяток відбірних бтг на західному кордоні ?
Томі і джони запросто пустять на фарш лукашистських вертухаїв - це їм не кидатись камінням в польський кордон.
06.02.2022 19:00 Ответить
Уверяю вас хватит Вам и 5000 касок...
06.02.2022 19:03 Ответить
Молодцы поляки, они всегда хотели дружить со штатами, а у нас даже уже при независимой Украине были сильно развиты антиамериканские настроения, это слава богу последние несколько лет симпатии украинцев склонились в сторону запада, а до этого был "братский российский народ". Достаточно вспомнить вступления 95-го квартала 2005-2010 годов и ихние постоянные насмешки над стремлением Ющенко в НАТО.
06.02.2022 19:04 Ответить
В Польщі була сильна національна, проамериканська еліта. А в Україні національної еліти не було, хіба що жменька українських письменників. Крім того в Польщі не було рашистських тв каналів. А в Україні до початку війни 2014 року в ефірі перевагу мали телеканали росія 1 та параша сєводня і половина України дивились не українські, а російські новини. Московські пропагандони зомбували ватне населення і формували його погляди.
07.02.2022 00:17 Ответить
Зачем нам об этом знать?
06.02.2022 19:10 Ответить
будут охранять границу Польски от беженцев
06.02.2022 20:10 Ответить
Может быть и правильно.
06.02.2022 20:12 Ответить
Заград-батальйон США щоб серливі пшеки не з"балися як у 2 світовій у відповідь на вторгнення німців
06.02.2022 19:20 Ответить
Там уже широкая колея жд. До Киева 7 часов ехать.
06.02.2022 19:56 Ответить
И нужен был кремлю тот Крым ?
Теперь ешьте - не обляпайтесь, дебилы.
07.02.2022 00:08 Ответить
У поляків при владі не дизертири, як наше гнусаве чмо, і не виродки, які вважають свою країну повією і жартують на цю тему на концертах перед своїми ворогами.
11.02.2022 20:32 Ответить
 
 