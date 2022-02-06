"Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше!" - США об очередной партии военной помощи Украине. ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США Вооруженным Силам Украины. В посольстве Соединенных Штатов уверяют, что "будет еще больше".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Рады сообщить о 8-й доставке помощи Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности. Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность ", – отметили в посольстве США в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=0Zb6yOWfBcc
Какую страну воспитали !
Спасибо Дяде Сэму!
«Падруга валадіміра теж їм нагадила добряче….
А з окупантами та їх прихвостнями в Україні ми розберемося самі, до Ростову ….
запеклі вогню небояться.
Мудрі СРАКОЛИЗИ від партії ригоАналов кузьмук-єжель-сівкович вкурсі цієї операції… Жоден із цих хєєсралів не заборонив це знищення…, або покінчив з собою, як Кирпа чи Кравченко в банях…, у знак спротиву цьому…
Головне бабло від посади, яка там безпека України…, забронзовіли гниди..