РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8070 посетителей онлайн
Новости Фото
24 619 235

"Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше!" - США об очередной партии военной помощи Украине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США Вооруженным Силам Украины. В посольстве Соединенных Штатов уверяют, что "будет еще больше".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Рады сообщить о 8-й доставке помощи Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности. Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность ", – отметили в посольстве США в Украине.

Читайте также: Очередные транспортные самолеты с военной помощью от США и Великобритании прибыли в Киев

Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше! - США об очередной партии военной помощи Украине 01
Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше! - США об очередной партии военной помощи Украине 02
Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше! - США об очередной партии военной помощи Украине 03

оружие (10440) помощь (8122) посольство (1097) США (27966)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+63
показать весь комментарий
06.02.2022 19:23 Ответить
+53
Благодарность США ,Великобритании ,всем друзьям !
показать весь комментарий
06.02.2022 19:23 Ответить
+51
Дякувати , не передякувати амерам.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Як би ще бронежилетів і касок привезли.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:38 Ответить
Kto potom za vse` eto budet otdavat' $...
показать весь комментарий
06.02.2022 20:39 Ответить
Скоріш за все КАЦАПИ, як репарації.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:42 Ответить
Лютые новости: британский спецназ в Украине, цитата дня и отделение зерна от плевел

https://www.youtube.com/watch?v=0Zb6yOWfBcc
показать весь комментарий
06.02.2022 20:39 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 20:41 Ответить
Надеюсь там стингеры.Хотя бы тысяча таких штук позволит нам минимально закрыть небо на 3-5 км.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:51 Ответить
А в нас ПВО нема?!!! А-а-а-а! Пацталом. Тільки чомусь в Пентагоні порахували, що в разі масованого використання ВКС РФ, в війні з Україною, через два тижні ВКС не залишиться, від слова зовсім.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:55 Ответить
При самом лучшем раскладе мы уроним около 200-300 рашинских самолетов.Но у них их около 1000 штук.Остальные тоже нужно будет чем то сбивать.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:08 Ответить
та есть еще методики..
показать весь комментарий
06.02.2022 21:41 Ответить
Нет
показать весь комментарий
08.02.2022 18:53 Ответить
Когда грузины в 2008 году"уронили" 6 рашен самолетов и один вертолет, полеты запретили.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:16 Ответить
Решту збивати не потрібно,бо вони не літаючі,на ходу в них явно штук до 500 буде,решта металобрухт!!!
показать весь комментарий
06.02.2022 22:17 Ответить
Ти хочеш сказати, що три комлекси ЗРК України зібють один літак кацапстану?!!! А аналітики Пентагону ідіоти?!!! Мені здається, що ідіот всеж таки ти.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:49 Ответить
У нас нет столько ЗРК,дурик.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:32 Ответить
То може звернишся до білої книги та подивешся тваридло?
показать весь комментарий
07.02.2022 17:43 Ответить
Гуляй,дурик.Ты неадекватен.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:49 Ответить
Дуже "аргументоване" твердження! На рівні паганенької ботоферми.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:52 Ответить
"запасаноу ! ",куле..

показать весь комментарий
06.02.2022 21:46 Ответить
все это хорошо, но есть ли у нас чем небо закрыть?!
показать весь комментарий
06.02.2022 21:39 Ответить
Немного есть, С-200, С-300, буки
показать весь комментарий
06.02.2022 22:09 Ответить
ключевое слово "немного"....
показать весь комментарий
06.02.2022 22:24 Ответить
А відкрити Вікі, і подивитись структуру ППО розуму не вистачає? Хоча що я хочу від людини, яка повинна двічі повторювати своє імя.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:52 Ответить
На подлёте прямо сейчас ещё одна 747 птичка с Довера с печеньками от дяди Сэма
показать весь комментарий
06.02.2022 22:47 Ответить
Кто джавелинов купит пачку, тот получит, водокачку
показать весь комментарий
06.02.2022 22:53 Ответить
Какие же молодчаги были Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и остальные Отцы Основатели, известные нам в основном по долларовым купюрам.
Какую страну воспитали !
показать весь комментарий
06.02.2022 23:00 Ответить
Боже, бережи Америку
показать весь комментарий
07.02.2022 00:04 Ответить
Больше птичек!
Спасибо Дяде Сэму!
показать весь комментарий
07.02.2022 01:22 Ответить
а немцы, купленные кацапами, глубокую обеспокоиность выдвигают.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:11 Ответить
Німці повністю обшрьодерлися перед усим миром….
«Падруга валадіміра теж їм нагадила добряче….
показать весь комментарий
07.02.2022 20:45 Ответить
пролітала ця птичка у суботу над Чернівцями
показать весь комментарий
07.02.2022 16:03 Ответить
3 фотки это фоторепортаж? тогда я космонавт, я смотрел фильм - гравитация!
показать весь комментарий
07.02.2022 19:43 Ответить
Дякуємо США за реальну та стабільну підтримку України у тяжкий для нас час!!
А з окупантами та їх прихвостнями в Україні ми розберемося самі, до Ростову ….
запеклі вогню небояться.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:41 Ответить
Тисячі ПЗРК в Україні були знищені під контролем генерала Терещенка В , а можна було використати для тренувань бійців і тепер ….
Мудрі СРАКОЛИЗИ від партії ригоАналов кузьмук-єжель-сівкович вкурсі цієї операції… Жоден із цих хєєсралів не заборонив це знищення…, або покінчив з собою, як Кирпа чи Кравченко в банях…, у знак спротиву цьому…
Головне бабло від посади, яка там безпека України…, забронзовіли гниди..
показать весь комментарий
07.02.2022 20:56 Ответить
Чудово.
показать весь комментарий
07.02.2022 21:59 Ответить
Страница 3 из 3
 
 