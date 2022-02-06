"Более 80 тонн солидарности. Будет еще больше!" - США об очередной партии военной помощи Украине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США Вооруженным Силам Украины. В посольстве Соединенных Штатов уверяют, что "будет еще больше".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Рады сообщить о 8-й доставке помощи Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности. Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность ", – отметили в посольстве США в Украине.

