Депутат "Батькивщины" Мейдич декларирует миллионы гривен, но получает компенсацию из бюджета за аренду жилья, - ЦПК. ФОТО

Депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич, получающий компенсацию из бюджета за аренду жилья, декларирует миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Центра противодействия коррупции".

"На фото - депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич, переписку которого зафиксировали фотокоры в парламенте. Похоже, что депутат переписывается с дочерью, купившей сумку за 8500 евро, сэкономив отцу кругленькую сумму денег."

Самое интересное, что Мейдич получает компенсацию из бюджета за аренду жилья. То есть 8500 евро на сумку есть, а вот 20 тысяч гривен в месяц на аренду жилья в Киеве нет. Пусть налогоплательщики сбросятся. А Мейдич купит еще один дорогой аксессуар.

К примеру, в 2020 году господин депутат прикупил два часа на каучуковом ремешке общей стоимостью под 600 тысяч грн. Эти деньги Мейдич мог использовать для аренды жилья, но зачем, если есть налогоплательщики, да?

Мейдич не стесняется брать компенсацию за аренду жилья, хотя только в 2020 году продал движимое имущество на 2,2 млн грн, а жена заработала 6 млн грн. Судя по декларации депутата от "Батькивщины", супруги хранят 112 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 22,2 млн грн", - говорится в публикации.

Антикоррупционщики также перечисляют "зашквары" Мейдича: не голосовал за судебную реформу, не голосовал за антиколомойский закон, не поддерживал отставку Авакова, не поддерживал наказание за незаконное обогащение, не голосовал за прозрачное финансирование партий.

