Депутат "Батькивщины" Мейдич декларирует миллионы гривен, но получает компенсацию из бюджета за аренду жилья, - ЦПК. ФОТО
Депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич, получающий компенсацию из бюджета за аренду жилья, декларирует миллионы гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Центра противодействия коррупции".
"На фото - депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич, переписку которого зафиксировали фотокоры в парламенте. Похоже, что депутат переписывается с дочерью, купившей сумку за 8500 евро, сэкономив отцу кругленькую сумму денег."
Самое интересное, что Мейдич получает компенсацию из бюджета за аренду жилья. То есть 8500 евро на сумку есть, а вот 20 тысяч гривен в месяц на аренду жилья в Киеве нет. Пусть налогоплательщики сбросятся. А Мейдич купит еще один дорогой аксессуар.
К примеру, в 2020 году господин депутат прикупил два часа на каучуковом ремешке общей стоимостью под 600 тысяч грн. Эти деньги Мейдич мог использовать для аренды жилья, но зачем, если есть налогоплательщики, да?
Мейдич не стесняется брать компенсацию за аренду жилья, хотя только в 2020 году продал движимое имущество на 2,2 млн грн, а жена заработала 6 млн грн. Судя по декларации депутата от "Батькивщины", супруги хранят 112 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 22,2 млн грн", - говорится в публикации.
Антикоррупционщики также перечисляют "зашквары" Мейдича: не голосовал за судебную реформу, не голосовал за антиколомойский закон, не поддерживал отставку Авакова, не поддерживал наказание за незаконное обогащение, не голосовал за прозрачное финансирование партий.
Вова - это не янукович, Вова - гораздо хуже, и последствия от его прихода тоже будут серьезнее.
1. Вова - лжец и манипулятор. Он врет, когда его ловят - начинает извиваться как уж, переводя все в вопросы или истерику.
2. Вова не стратег. Он декларирует приход на 5 лет, а значит он не видит никаких перспектив дальше, у него нет стратегического видения развития Украины на 10-20-30 лет. А в государственном управлении иметь четкую стратегию на десятилетия не просто нужно, а и жизненно необходимо.
3. Янукович, в отличие от Вовы, имел цель сделать из Украины свой паханат, который бы кормил его и его семью долгие и долгие годы. Соответственно его действия были направлены именно на это - отжим бизнесов, атака на олигархов, отсутствие реформ и фантастическая коррупция, бенефициаром которой являлась семья, но Украина должна была существовать для кормовой базы. У Вовы нет никакой цели, нет никакой биг айдиа, нет желания во все это влазить, и его бенефиты на счетах Коломойского.
4. Вова отвратительный менеджер. То, что ему приписывают создание успешного бизнеса - миф. Вова является частичным бенефициаром, но весь менеджмент и схемы находятся в руках Баканова и Хомутынника, а Вова - просто говорящее лицо. У Вовы был опыт управления на канале - продержался год, результат отрицательный.
5. Вова категорически не способен разобраться ни в одном вопросе - даже на бытовом уровне он не понимает логику вещей, полностью отсутствуют причинно-следственные связи действия-результат. Пример - его вызов ПП на стадион, где полностью были не просчитаны ответные ходы.
6. Вова украинофоб. Ему чужда украинская культура и ценности. Он невоспитан и хамовит, за что справедливо называется быдлом.
7. Вова трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.
8. Вова не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.
9. Вова отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.
10. Вова полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вовы, а действия и желания ИВК.
Исходя из всего вышесказанного, Вова даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.
Вова снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
Вам не нравится ПП? Понимаю. Вам медленно коррупцию искореняют? Понимаю. Вы обижены,что вам в карманы коммуналкой залезли? Понимаю.
Так вот теперь зафиксируйте сегодняшний день, ваши доходы и расходы. Мы взлетаем. В пропасть. Вы теперь вспомните все мифы, которыми вас кормили 5 лет, потому что теперь - это будут не мифы, а четкий план действий. Именно это вам пообещали и будут с вами делать.
Чавк-чавк, котики. Пристегнитесь. Будет больно.
Автор: Константин Нескромный 2019й год
Прості трахтористи та перукарки нажили собі мільйонні статки.
Олексій Іванович народився у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'яни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ізмаїльського жудеця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'янах і середню школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлі , вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівського сільськогосподарського інституту . У період навчання одружився https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 ), наступного року 28 серпня народився старший син Михайло (https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 ).
Закінчив інститут https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , здобувши фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болград https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області інженером Держтехнагляду. https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болграді народився другий син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко - майбутній Президент України.
Табе на і палі. Якби якийсь "вальцман" побрався з українкою, на прізвище ГРИГОРЧУК і взясв її прізвище, то був би ГРИГОРЧУКОМ, а не Порошенком! Може тебе на і палі і в іншому?
«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
