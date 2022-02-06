РУС
Депутат "Батькивщины" Мейдич декларирует миллионы гривен, но получает компенсацию из бюджета за аренду жилья, - ЦПК. ФОТО

Депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич, получающий компенсацию из бюджета за аренду жилья, декларирует миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Центра противодействия коррупции".

"На фото - депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич, переписку которого зафиксировали фотокоры в парламенте. Похоже, что депутат переписывается с дочерью, купившей сумку за 8500 евро, сэкономив отцу кругленькую сумму денег."

Самое интересное, что Мейдич получает компенсацию из бюджета за аренду жилья. То есть 8500 евро на сумку есть, а вот 20 тысяч гривен в месяц на аренду жилья в Киеве нет. Пусть налогоплательщики сбросятся. А Мейдич купит еще один дорогой аксессуар.

Читайте также: Тимошенко провела почти месяц в Дубае, - СМИ

К примеру, в 2020 году господин депутат прикупил два часа на каучуковом ремешке общей стоимостью под 600 тысяч грн. Эти деньги Мейдич мог использовать для аренды жилья, но зачем, если есть налогоплательщики, да?

Мейдич не стесняется брать компенсацию за аренду жилья, хотя только в 2020 году продал движимое имущество на 2,2 млн грн, а жена заработала 6 млн грн. Судя по декларации депутата от "Батькивщины", супруги хранят 112 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 22,2 млн грн", - говорится в публикации.

Депутат Батькивщины Мейдич декларирует миллионы гривен, но получает компенсацию из бюджета за аренду жилья, - ЦПК 01

Антикоррупционщики также перечисляют "зашквары" Мейдича: не голосовал за судебную реформу, не голосовал за антиколомойский закон, не поддерживал отставку Авакова, не поддерживал наказание за незаконное обогащение, не голосовал за прозрачное финансирование партий.

Читайте также: 90 нардепов-миллионеров получили компенсации из бюджета за аренду жилья. Среди них Трухин и еще 64 "слуги народа", - КИУ

ВР (29430) компенсации (486) Батькивщина (2014) Центр противодействия коррупции (280)
Топ комментарии
+35
І сало буде в тричі жирніше!!! Прослойок буде в 2 рази більше!!!
06.02.2022 19:22 Ответить
+22
Звичайний жлоб,як і переважна більшість т.з.паламентарів.
06.02.2022 19:22 Ответить
+19
Зверніть увагу - написане в 2019 році
-----------------------------------------------------------
Вова - это не янукович, Вова - гораздо хуже, и последствия от его прихода тоже будут серьезнее.

1. Вова - лжец и манипулятор. Он врет, когда его ловят - начинает извиваться как уж, переводя все в вопросы или истерику.

2. Вова не стратег. Он декларирует приход на 5 лет, а значит он не видит никаких перспектив дальше, у него нет стратегического видения развития Украины на 10-20-30 лет. А в государственном управлении иметь четкую стратегию на десятилетия не просто нужно, а и жизненно необходимо.

3. Янукович, в отличие от Вовы, имел цель сделать из Украины свой паханат, который бы кормил его и его семью долгие и долгие годы. Соответственно его действия были направлены именно на это - отжим бизнесов, атака на олигархов, отсутствие реформ и фантастическая коррупция, бенефициаром которой являлась семья, но Украина должна была существовать для кормовой базы. У Вовы нет никакой цели, нет никакой биг айдиа, нет желания во все это влазить, и его бенефиты на счетах Коломойского.

4. Вова отвратительный менеджер. То, что ему приписывают создание успешного бизнеса - миф. Вова является частичным бенефициаром, но весь менеджмент и схемы находятся в руках Баканова и Хомутынника, а Вова - просто говорящее лицо. У Вовы был опыт управления на канале - продержался год, результат отрицательный.

5. Вова категорически не способен разобраться ни в одном вопросе - даже на бытовом уровне он не понимает логику вещей, полностью отсутствуют причинно-следственные связи действия-результат. Пример - его вызов ПП на стадион, где полностью были не просчитаны ответные ходы.

6. Вова украинофоб. Ему чужда украинская культура и ценности. Он невоспитан и хамовит, за что справедливо называется быдлом.

7. Вова трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.

8. Вова не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.

9. Вова отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.

10. Вова полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вовы, а действия и желания ИВК.

Исходя из всего вышесказанного, Вова даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.

Вова снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.

Вам не нравится ПП? Понимаю. Вам медленно коррупцию искореняют? Понимаю. Вы обижены,что вам в карманы коммуналкой залезли? Понимаю.

Так вот теперь зафиксируйте сегодняшний день, ваши доходы и расходы. Мы взлетаем. В пропасть. Вы теперь вспомните все мифы, которыми вас кормили 5 лет, потому что теперь - это будут не мифы, а четкий план действий. Именно это вам пообещали и будут с вами делать.

Чавк-чавк, котики. Пристегнитесь. Будет больно.

Автор: Константин Нескромный 2019й год
06.02.2022 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо, першій лєді можна субсидію оформляти, а дупутати хіба лохи?
06.02.2022 19:21 Ответить
06.02.2022 20:33 Ответить
Звичайний жлоб,як і переважна більшість т.з.паламентарів.
06.02.2022 19:22 Ответить
Мабуть крадену в ромів купив. Зі знижкою.
06.02.2022 19:25 Ответить
У них там біля Ради цей магазинчик є. Так не зайдеш (я був по роботі), так там все по 8К
06.02.2022 19:27 Ответить
оба свиня ненажерлива...
06.02.2022 20:09 Ответить
У ЄС самі святі
показать весь комментарий
06.02.2022 22:12 Ответить
І сало буде в тричі жирніше!!! Прослойок буде в 2 рази більше!!!
06.02.2022 19:22 Ответить
воной пох на все - она в нирване у жужи в дубаях
показать весь комментарий
06.02.2022 19:38 Ответить
06.02.2022 19:39 Ответить
Так він реально злидень...30 тисяч зелених...здивували. Мінімальний хабар районного судді більший...
06.02.2022 19:22 Ответить
коли вони вішатися почнуть? від сорому))
06.02.2022 19:23 Ответить
Вопрос был бы правильнее "Коли їх вішати почнуть?" )
показать весь комментарий
06.02.2022 20:03 Ответить
це і малося на увазі))
06.02.2022 20:06 Ответить
Очередной богоизбганый?
06.02.2022 19:30 Ответить
Да...те саме роблять і зелені мільйонери.
Прості трахтористи та перукарки нажили собі мільйонні статки.
06.02.2022 19:28 Ответить
скотиняка як і ця 3 косою що постійно гадить моему народу
06.02.2022 19:28 Ответить
Так , як тільки в країні ніби то щось починало покращуватися - вилазила грігян-капітельман .
показать весь комментарий
06.02.2022 19:49 Ответить
І якась товба обов*язково повинна перднути.
06.02.2022 22:52 Ответить
Нюхай , зебіл !
07.02.2022 00:14 Ответить
Ще і *********...отака вона Юліна Матьківщина.
06.02.2022 19:29 Ответить
А там табличка чорно-зелена вгорі, тьотко, то ти подивись, не полінуйся, скільки Пециних дупутатів-бідняків отримують квартирні і скільки юлькіних.
06.02.2022 22:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uavvtw1Di0U Олег Мейдич - кримінальний авторитет з Вінниччини
06.02.2022 19:30 Ответить
Да там большинство таких...
06.02.2022 20:01 Ответить
Ага. Пеця Бесарабський хоч і не з Вінниці, але причепився до неї.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:09 Ответить
Русня іди сядь на бутилку/пляшку, і не злазь поки ***** не дозволить. Лізе гівно в Україну.
06.02.2022 20:24 Ответить
От ти дурне! Ти і є те гівно, яке прилізло в Україну.
06.02.2022 22:34 Ответить
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами української громадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
Олексій Іванович народився у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'яни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ізмаїльського жудеця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'янах і середню школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлі , вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівського сільськогосподарського інституту . У період навчання одружився https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 ), наступного року 28 серпня народився старший син Михайло (https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 ).
Закінчив інститут https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , здобувши фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болград https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області інженером Держтехнагляду. https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болграді народився другий син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко - майбутній Президент України.
Табе на і палі. Якби якийсь "вальцман" побрався з українкою, на прізвище ГРИГОРЧУК і взясв її прізвище, то був би ГРИГОРЧУКОМ, а не Порошенком! Може тебе на і палі і в іншому?
06.02.2022 20:42 Ответить
Ги-ги! Теж мені дослідник роду бесарабських покручів. Я десь назвав Пецю Вальцманом?
показать весь комментарий
06.02.2022 22:38 Ответить
Ето сірота сіроти баби Юлі...
06.02.2022 19:31 Ответить
Рахувати навчись, телепню соєвий. В фракції ВО "Батьківщина" 25 депутатів і 3 отримують квартирні. В соєвій ЄС 27 депутатів і з них 7 отримують квартирні. Чи ти хочеш сказати, що ті 7 соєвих ніщеброди, а не такі ж, як той мейдич?
показать весь комментарий
06.02.2022 22:43 Ответить
а почему нет раз халява,мразина
06.02.2022 19:33 Ответить
Цікаво що вони збираються носити в сумці ціною в хату?
06.02.2022 19:33 Ответить
налоги, говорите платить....ну, ну
06.02.2022 19:34 Ответить
Жулькина школа
06.02.2022 19:40 Ответить
Комусь ще не зрозуміло , що вони пруться в ВР щоб красти ? Треба скасувати цю маячню - різні пільги для цих упирів . Більшість заходить туди вже мільйонерами . Ну а йуліна банда - теж саме , що і риги , жопозж , зеслуги - тільки що кричать , що вони патріоти .
06.02.2022 19:45 Ответить
Бариг соєвих ніхто не переплюне.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:10 Ответить
Здарова наркоман! Как оно на бутылке?
06.02.2022 20:23 Ответить
мені тільки цікаво, від чого цей 70-річний дід балдіє... Може, від бвулььи воної?
показать весь комментарий
06.02.2022 21:18 Ответить
Як від чого? Від сміху над вами - соєвими тупими телепнями.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:47 Ответить
Цей мандич не винен, на Заході людина яка має такі доходи не отримає ніяких компенсацій ні за що, це можливо лише в Україні де людина яка отримує мільонні прибутки, за газ у приватному помешканню платить за такою ж ціною як і пенсіонер з 1700 гривнями на місяць...)))
06.02.2022 19:48 Ответить
який жах - всего один...От у п итера - целых два!
06.02.2022 19:50 Ответить
Надо срочно бежать к гетьманцеву и отслюнявливать 5% а то депутатскому помёту уже приходится распродаж ждать шоб какую то несчастную сумочку купить.)
06.02.2022 19:51 Ответить
Вот куда идут наши деньги, этим ненасытным жлобам, и когда они эти сволочи уже нажрутся???
06.02.2022 19:57 Ответить
Та хіба це один такий халявщик із числа "ізбраних"!
06.02.2022 19:59 Ответить
Йому положено. Ашо?
06.02.2022 20:05 Ответить
абы на талоны на молоко этот овторитет нэ наполягав...
06.02.2022 20:11 Ответить
пенсионерам субсидия не положена, слишком много тратят пенсионеры на лекарства, а депутатам положено .. вот же страна.. нищий кормит богатого, парадокс.. слуги народа, вы же за народ, отмените все льготы для всех чиновников, абсолютно для всех.. глядишь и денег в бюджете прибавится.. хотя вы только на словах слуги, а на деле вы такое же деоьмо как и все остальные властьимушие!
06.02.2022 20:14 Ответить
06.02.2022 20:17 Ответить
Татьяна Мейдич очень рада за Надюшу))
06.02.2022 20:22 Ответить
Юля Деви -Христос всегда отличалась неразборчивостью в связях. Начиная с Лазаренка, Портнов не последний.Неплохие,человеческие отношения были и сМедведчуком, да и Данилов у неё отирался.Кто знал?Не хочет теперь с нею ручкаться.Нехороший человек!
06.02.2022 20:28 Ответить
06.02.2022 20:31 Ответить
Друзі, вас це дивеє.....Я ,навіть, згадав як дна **** з косою якось бігала по литовищі, щоб зустріти літак з ліками...Нічого святого..І ми ще( і я в тому числі) іноді кжем собі.....От німці піде#### не дають нам зброї..Може це не німці такі п.....и, а ми самі такі. І не справа тут в ЗЕ. І без нього вистачає сміття в парламенті.....Доки ж такі гієни будуть проходити в парламент....
показать весь комментарий
06.02.2022 20:40 Ответить
Журнал Фокус 09.11.2009г.

«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.

«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.

По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
06.02.2022 22:49 Ответить
Копейка рубль бережет. Ну и гривну конечно тоже. (шутка)
06.02.2022 20:43 Ответить
Молодець донька цього Мейдича ! Одним дописом про сумку за 8500 євро суттєво понизила рейтинг Тимошенко серед пенсіонерів...
06.02.2022 20:45 Ответить
Ну вана несмотря на сумки подороже все равно у слабоумных пенсов в ,,голых-босых,, числится
06.02.2022 22:00 Ответить
Не згоден - юлєдебілам і зедебілам не понизити рейтинги нічим . Хіба що деякі з них стають разумководебілами .
07.02.2022 00:24 Ответить
Мудрий наріт все оплатить!
06.02.2022 20:45 Ответить
Товарищ Мендич , это какой то позор ! )
06.02.2022 20:47 Ответить
А чого інакше йти у владу?
06.02.2022 20:51 Ответить
Если это предусмотрено законом, то только глупый не будет этим пользоваться. Не должно быть льгот в таком виде. Почему депутат -киевлянин должен получать на 20тис. меньше, чем иногородний. Закон должен максимально учитывать принцип справедливости.
06.02.2022 21:08 Ответить
Ця тема на устах років двадцять і ніхто палець о палець.Гуртожиток для всіх один - все.
06.02.2022 21:22 Ответить
Интересно,все эти ребятки,покупающие часики,сумочки,разную пое....нь,за суммы,превышающие в десятки раз годовой доход несчастного работяги или пенсионера,они не переживают,что в случае "пудингнападёт",будет очередь из желающих подержать их за ноги?Или они думают,что успеют дёрнуть "в случае опасности"?
06.02.2022 21:25 Ответить
Люди , які пережили 30-40ві , розповідали , що ті , хто був чиновниками у сталіна , в часи окупації , потім прекрасно служили в управах у гітлера . Після війни вони знову , вже з орденами "за пабєду над фашізмом" протирали штани в совєцкіх установах .
показать весь комментарий
07.02.2022 00:36 Ответить
БыдлоЫлита!!! Жлоб обыкновенный!!!
06.02.2022 21:32 Ответить
не обыкноенный, он кошерный
06.02.2022 22:03 Ответить
"Мейдич" - фамилии у дановых ржачные
06.02.2022 22:02 Ответить
Это он собирает на аренду жилья и машины для своей "хозяйки трубы" , которая по декларации беднее охранника в АТБ.
06.02.2022 22:13 Ответить
Это стандартаня схема, интересно как "хозяйка трубы" пользуется результатами, при этом не отсвечивая ни в каких расследованиях журналистов. Не стёб, сам не понимаю. Возможно она "хозяйка журналистов"?
06.02.2022 22:29 Ответить
Да из любой партии такое имеет место, на жаль( мои знакомые, купив две квартиры на взятки и оформив на родственников, получили государственную и продали, и тоже арендуют за счёт государства, кормушка, ради этого туда и шли за кучу взяток. Грустно конечно, но имеет место быть....
06.02.2022 22:29 Ответить
06.02.2022 22:40 Ответить
Ух і їб.ла !
07.02.2022 00:29 Ответить
Стенд - Их разыскивает полиция ?
07.02.2022 00:43 Ответить
Ні , поліція не допоможе . Це з підручника анатомії : "уроди справжні , звичайні".
07.02.2022 00:51 Ответить
З газових оборудок для своїх нардепів «АВОНАПРАЦЮЄ» можна було б, а от з народних податків, це уже зашквар …
Так можуть тільки служки…
06.02.2022 23:42 Ответить
Только речь заходит о Тимошенко, порохоботы и зелеботы превращаются в друзей -единомышленников! Вот что настоящая женщина может! Даже враз помирить "заклятых" врагов!
07.02.2022 07:48 Ответить
 
 