Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией. ФОТОрепортаж

Киевляне всех возрастов в субботу, 5 февраля, прошли тренировки в военном учебном лагере вблизи столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mail Online.

Среди прочих четырехлетние братья-близнецы Тарас и Богдан "играли с деревянными автоматами, когда мужчины и женщины на заднем плане готовились к реальной войне против России".

Мать ребят Ирина не уверена, понимают ли происходящие дети, но говорит, что им нравится. "Пока они хотят быть пожарным и полицейским", – добавила она. Дядя Ирины погиб на Донбассе.

Также на учениях – 10-летний Ярослав Пикалик вместе с матерью Татьяной. Парень не может официально присоединиться к теробороне, потому что несовершеннолетний, но хотел быть на учебе, потому что его отец погиб за Украину как доброволец пять лет назад.

20-летняя студентка университета Яна Комуш отметила, что хочет помочь защитить Украину.

Волонтеры 19-летняя София и 19-летний Вадим встречаются уже полгода, но готовы воевать.

