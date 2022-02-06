РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8070 посетителей онлайн
Новости Фото Война
39 508 231

Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией. ФОТОрепортаж

Киевляне всех возрастов в субботу, 5 февраля, прошли тренировки в военном учебном лагере вблизи столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mail Online.

Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 01
Фото: dailymail

Среди прочих четырехлетние братья-близнецы Тарас и Богдан "играли с деревянными автоматами, когда мужчины и женщины на заднем плане готовились к реальной войне против России".

Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 02
Фото: dailymail
Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 03
Фото: dailymail

Мать ребят Ирина не уверена, понимают ли происходящие дети, но говорит, что им нравится. "Пока они хотят быть пожарным и полицейским", – добавила она. Дядя Ирины погиб на Донбассе.

Читайте также: Заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону

Также на учениях – 10-летний Ярослав Пикалик вместе с матерью Татьяной. Парень не может официально присоединиться к теробороне, потому что несовершеннолетний, но хотел быть на учебе, потому что его отец погиб за Украину как доброволец пять лет назад.

Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 04
Фото: dailymail

20-летняя студентка университета Яна Комуш отметила, что хочет помочь защитить Украину.

Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 05
Фото: dailymail

Волонтеры 19-летняя София и 19-летний Вадим встречаются уже полгода, но готовы воевать.

Читайте также: Минобороны имеет всю информацию и реалистично оценивает ситуацию: вероятность значительной эскалации до сих пор низкая, - Резников

Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 06
Фото: dailymail
Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 07
Фото: dailymail
Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 08
Фото: dailymail
Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией 09
Фото: dailymail

Читайте также: Германия не исключает разных вариантов санкций против России в случае нападения на Украину, в частности по "Северному потоку - 2", - Шольц

дети (6737) Киев (26147) тероборона (350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
Ваccерман Железный @26_55847_314159

А вы знаете, что нынешние поставки оружия из США происходят по тому же закону о ленд-лизе, по которому США поставляли оружие в Европу для борьбы с фашизмом в 1941-1945?
показать весь комментарий
06.02.2022 20:18 Ответить
+57
Суддя Інгульського (колишнього Ленінського) районного суду міста Миколаєва Олег Кирильчук повідомив колегам, що підписав контракт на проходження військової служби у штабному підрозділі ЗСУ

Про це у Вищу раду правосуддя повідомив суддя Ленінського райсуду Дмитро Губницький, https://s.newsua.one/0h06f пише "Судово-юридична газета".

Як зазначається, Кирильчук займатиметься "формуванням у Миколаєві підрозділів територіальної оборони".

Сам Кирильчук сказав колегам, що підписав контракт одразу на п'ять років.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:20 Ответить
+37
Кретин это ты ватник Зебильный! Хотя да фашизм был в Италии а в германии национал-социализм! А ватники стеснялись своих братьев социалистов и называли их как и итальянцев фашистами!
показать весь комментарий
06.02.2022 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
кошмар. Что мы нацисты, шлем детей на войну, насмешки...Ужас...
показать весь комментарий
06.02.2022 23:10 Ответить
а есть ссылка?
показать весь комментарий
06.02.2022 23:24 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10479957/Ukrainian-children-young-four-paces-military-training-camp.html?fbclid=IwAR2bjiFDpS1A0IE6ybnI5OwEMP4OxTKdX8kDURZyo4J2Ggle2LR1dZoPFWI https://www.dailymail.co.uk/news/article-10479957/Ukrainian-children-young-four-paces-military-training-camp.html?fbclid=IwAR2bjiFDpS1A0IE6ybnI5OwEMP4OxTKdX8kDURZyo4J2Ggle2LR1dZoPFWI


сверху ссылка
но там надо иметь крепкие нервы, чтобы читать что пишут
А лучше хороший английский, чтобы отвечать...
показать весь комментарий
06.02.2022 23:38 Ответить
благодарю.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:48 Ответить
да, комментарии там конечно жесть....
Они представляют, что мы вправду тренируем детей стрелять и убивать.
Там что-то один из наших пытался им что-то аргументировать...

Лучше бы кто знает английский, не на цензоре бы время убивал, а объяснил придуркам, что происходит на самом деле....
показать весь комментарий
06.02.2022 23:09 Ответить
Вы видели как русские воюют в Сирии? Для интереса поищите видео на ютубе. Бомбардировщики сбрасываю фугасы, с земли действуют Буратино. Или у бородатых руки из задницы растут и поэтому они со своими АК никого не могут убить?
показать весь комментарий
06.02.2022 22:09 Ответить
Рідкий маскаль долеть до средини Дніпра і той дохлий
показать весь комментарий
06.02.2022 23:39 Ответить
Что, прям никого? Русские для своих генералов не люди - их никто не считает. Прикопают по-тихому да кредит закроют.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:44 Ответить
А ГДЕ ОНЛАЙН КУРС !?
показать весь комментарий
06.02.2022 22:12 Ответить
Кацапи, вам досі ще не зрозуміло, що перемогти таку країну, вам не під силу
показать весь комментарий
06.02.2022 22:50 Ответить
заголовок звучит как будто мы тренируемся нападать на парашку, а не защищаться. редакторов надо чистить, а то будет беда...
показать весь комментарий
06.02.2022 23:03 Ответить
Гібридна війна. Вбитих мало, але контужених - ...
показать весь комментарий
06.02.2022 23:05 Ответить
На ОПУ надіятися, себе не поважати!!
показать весь комментарий
06.02.2022 23:37 Ответить
По ходу с этими макетами и будем воевать
показать весь комментарий
07.02.2022 01:02 Ответить
макеты сделанны для киева .. их скорее потом учат вне киева .. это замануха. Ну дай новичку автомат в черте города.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:36 Ответить
Да ви хворі.Навіщо ви це робите.Та кому це потрібно.
показать весь комментарий
07.02.2022 01:15 Ответить
Свинособак ожидает позор и превращение в биогумус. Плодородные земли Украины станут ещё более плодородными.
показать весь комментарий
07.02.2022 01:20 Ответить
Хто і що робить? Люди самі (БЕЗ ПРИМУСУ) хочуть показати що будут битися з окупантом
показать весь комментарий
07.02.2022 01:22 Ответить
С учетом 1932 года и Второй мировой войны то как раз мы и являемся основным биогумосом! Благодаря таким восторженным агитаторам, вроде Троцкого с тобой...
показать весь комментарий
07.02.2022 09:17 Ответить
Чушь собачья, я бы выгнал с работы пиарщика который выдумал этот бред с деревянными автоматами. В стиле ЮНармии. Ужасная вредная акция.
показать весь комментарий
07.02.2022 05:28 Ответить
Пиарщик в Москве зарплату получает наша ему только на проституток и на цветы для бабы...
показать весь комментарий
07.02.2022 09:15 Ответить
даже в совке нвп было в старших классах а тут с горшка сняли дичь полная
показать весь комментарий
07.02.2022 07:45 Ответить
Цирк квартальный - заготовка патриотического мяса для бойни. Все только для видосиков и для блага кинопродюсеров.
Самое страшное - "ермаки" всех переписывают и регистрируют. Уже сегодня работают на будущие успехи российского окупационного гестапо. Украинцы, подумайте! Если это не списки для будущих арестов, то почему автомат деревянный и почему он не дома с патронами, как в Швейцарии... Скоро у нас на кухне все ножи покрупнее опишут, а мы в сказки киностудии "Квартал " продолжаем верить!
показать весь комментарий
07.02.2022 09:14 Ответить
Чем больше вкидываюсь в эту идиотскую новость, тем больше вижу что она в интересах врага. Устроили потешную комедию для всего мира, лучше показать фото с вишколiв ПС, где они одновременно с двух автоматов на ходу стреляют. А детей втягивать в милитаристкие игрища это по кацапски и по фашистки и ассоциации соотвествующие вызывают. Похоже очередная информационная диверсия от кацапов а не новость. Были бы украинские спецслужбы было бы следствие, кто это гомно придумал и зачем
показать весь комментарий
07.02.2022 09:32 Ответить
Дєбил... если б остался янык - наши молодіе пацаны уже пять в сирии гибли бы. а кто был бы против - по примеру ордло или бсср - на швабрах сидели! и кацапы рассказывали б нам как нам жить и какие мы предатели хохлы, и насколько хуже их! а сейчас бы на молдову и польшу готовились вводить войска вместе с кацапами!
показать весь комментарий
07.02.2022 18:12 Ответить
сходство еть,кроме автоматов,ТАМ они настоящие
показать весь комментарий
07.02.2022 18:39 Ответить
Страница 3 из 3
 
 