Киевляне вместе со своими детьми тренируются воевать с Россией. ФОТОрепортаж
Киевляне всех возрастов в субботу, 5 февраля, прошли тренировки в военном учебном лагере вблизи столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mail Online.
Среди прочих четырехлетние братья-близнецы Тарас и Богдан "играли с деревянными автоматами, когда мужчины и женщины на заднем плане готовились к реальной войне против России".
Мать ребят Ирина не уверена, понимают ли происходящие дети, но говорит, что им нравится. "Пока они хотят быть пожарным и полицейским", – добавила она. Дядя Ирины погиб на Донбассе.
Также на учениях – 10-летний Ярослав Пикалик вместе с матерью Татьяной. Парень не может официально присоединиться к теробороне, потому что несовершеннолетний, но хотел быть на учебе, потому что его отец погиб за Украину как доброволец пять лет назад.
20-летняя студентка университета Яна Комуш отметила, что хочет помочь защитить Украину.
Волонтеры 19-летняя София и 19-летний Вадим встречаются уже полгода, но готовы воевать.
сверху ссылка
но там надо иметь крепкие нервы, чтобы читать что пишут
А лучше хороший английский, чтобы отвечать...
Они представляют, что мы вправду тренируем детей стрелять и убивать.
Там что-то один из наших пытался им что-то аргументировать...
Лучше бы кто знает английский, не на цензоре бы время убивал, а объяснил придуркам, что происходит на самом деле....
Самое страшное - "ермаки" всех переписывают и регистрируют. Уже сегодня работают на будущие успехи российского окупационного гестапо. Украинцы, подумайте! Если это не списки для будущих арестов, то почему автомат деревянный и почему он не дома с патронами, как в Швейцарии... Скоро у нас на кухне все ножи покрупнее опишут, а мы в сказки киностудии "Квартал " продолжаем верить!