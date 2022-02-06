РУС
Сотни людей вышли на акции в поддержку Украины в разных городах Германии. ФОТОрепортаж

В Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене 6 февраля украинские общины провели скоординированную акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В Мюнхене на центральную площадь Мариенплац вышли, по данным организаторов, около 350 человек.

В Дрездене на акции у оперы Земпера приняли участие около 100 человек. Там присутствовал и экс-депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц, призвавший нынешнее правительство Германии предоставить Украине оружие, а поставленные недавно пять тысяч шлемов назвал "насмешкой".

Участники скоординированной акции напомнили, что война Украины с Россией на Донбассе продолжается с 2014 года, но теперь она грозит распространиться на всю Европу. Война на Востоке Украины унесла жизни более 13 тысяч человек.

Напомним, в минувшие выходные десятки украинцев и противников возможного военного конфликта между Киевом и Москвой выходили к Бранденбургским воротам в Берлине, а также на центральные площади Франкфурта-на-Майне, Гамбурга и Кельна.

В Мюнхене и Дрездене акции в поддержку Украины проводятся активистами во второй раз. На 19 февраля планируется проведение скоординированной акции украинских общин в разных странах ЕС.

Сотни людей вышли на акции в поддержку Украины в разных городах Германии 01
Сотни людей вышли на акции в поддержку Украины в разных городах Германии 02
Сотни людей вышли на акции в поддержку Украины в разных городах Германии 03

Топ комментарии
+58
Усім притомним людям у Німечині-респект...
06.02.2022 21:44 Ответить
+27
Краплина в морі вати! Дякую всім, хто вийшов!
06.02.2022 21:46 Ответить
+23
У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ. Джерело:
06.02.2022 21:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усім притомним людям у Німечині-респект...
06.02.2022 21:44 Ответить
але їх дуже мало
06.02.2022 22:42 Ответить
Але все ж трохи є.
06.02.2022 23:19 Ответить
нічого, як німчура буде непритомна, то влаштуємо їм
міліонний Берлінський Майдан із біженців з Лівого берега !

Ганси ви цього хочете ?
06.02.2022 23:58 Ответить
У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ. Джерело:
06.02.2022 21:45 Ответить
Краплина в морі вати! Дякую всім, хто вийшов!
06.02.2022 21:46 Ответить
вийшли не німці,а Українці що там живуть.
06.02.2022 21:53 Ответить
вiд чого у штазi очко палає!
06.02.2022 22:44 Ответить
что я и говорил
канцлер скоро еще не так запоет
06.02.2022 21:55 Ответить
аж 350.... можна було подумати що на зупинці потяг чекають
06.02.2022 21:57 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FK7uNpgXMAofip0?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FK7uNpgXMAofip0?format=jpg&name=900x900



06.02.2022 21:57 Ответить
Наконец-то.. Вода камень точит. может хоть так мозги в Бундестаге начнут прочищаться. США с одной стороны, граждане Германии с другой..
06.02.2022 21:58 Ответить
то вам ответ о наличии и братстве убеждённых *********** навального,мальцева и т.д. и т.п...за бугром.
06.02.2022 22:06 Ответить
Вийшли наші заробітчани !
06.02.2022 22:08 Ответить
Заробітчане - із великої літери !!!!
бо Люди Праці, а не дармоїді-біженці
07.02.2022 00:01 Ответить
цими людьми, їх працею та життєвими правилами стверджується Україна в Європі !!!
07.02.2022 00:02 Ответить
Спасибо всем, кто вышел! Только для изменения политики Германии по отношению к Украине, "сотен" мало. К сожалению.
06.02.2022 22:08 Ответить
10 апреля@buch10_04



Столовые приборы, в которые встроены однозарядные 6-мм кремниевые пистолеты - Германия, 18 век

06.02.2022 22:12 Ответить
Сотни и все немцы. Как смешо и в тоже самое время грустно.
Стыдно такое выкладывать и приписывать к этому немцев. Пропаганда в кубе.
06.02.2022 22:12 Ответить
Чукча - не читатель, чукча - писатель? Может, со второй попытки осилите текст статьи?
06.02.2022 22:28 Ответить
а шо там осилювати? один нiмчик з опозицii вийшов. а 80% вообщє бeз рами дe та Украiна.
06.02.2022 22:47 Ответить
Я об этом: 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію Джерело:
И далее по тексту...
Никакого вранья нет в статье, что товариСЧу стыдно стало. Пусть читать научится.
06.02.2022 22:59 Ответить
тому вийшли лишe своi. а один нiмeцький опозицiонeр ... щe трeба тричi подумати чи вiн свою думку висоловив чи просто використав опозицйний укол.
06.02.2022 23:07 Ответить
Я о том и говорю: по тексту совершенно ясно, что речь идет именно об украинцах, проживающих /находящихся/ в Германии. Название статьи этого не отражает. Это - да. Но текст ведь тоже нужно читать, чтобы участвовать в обсуждении, а не только заголовки.
06.02.2022 23:14 Ответить
Та ср..ти нам на тих німців !

бо ми на них ср..ти хотіли !
нам своє робить !
07.02.2022 00:06 Ответить
цe утопiя - Но текст ведь тоже нужно читать, чтобы участвовать в обсуждении, а не только заголовки.
07.02.2022 17:07 Ответить
Печальное зрелище. Такой себе "самолайк" на фоне общего игнора.
07.02.2022 11:33 Ответить
так. закордоний округ обрав Пороха (окрiм Польщi).
06.02.2022 22:49 Ответить
Німці? Бачу українців та білорусів. Ну може пару геррів там і було, але це краплина.
Німеччина, Ізраїль, Угорщина у блек-листі!
06.02.2022 22:29 Ответить
Я особисто також виходив на акцію у Дрездені. Німці також були присутні.

Дехто з німців навіть українську мову вивчав. Це при тому, що немає родичів з України.
07.02.2022 11:51 Ответить
ну так это ж наши и вышли, а немцам максимально плевать.
06.02.2022 22:34 Ответить
коли там будуть міліони українців-біженців, то німцям буде не плєвать, вони будуть під нашу дудку танцювати !
07.02.2022 00:08 Ответить
Ja,ja! Много беженци, sehr gut, дешевая рапочая сила. Бесплатный булька не будет.
07.02.2022 10:18 Ответить
 
 