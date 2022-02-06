Сотни людей вышли на акции в поддержку Украины в разных городах Германии. ФОТОрепортаж
В Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене 6 февраля украинские общины провели скоординированную акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В Мюнхене на центральную площадь Мариенплац вышли, по данным организаторов, около 350 человек.
В Дрездене на акции у оперы Земпера приняли участие около 100 человек. Там присутствовал и экс-депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц, призвавший нынешнее правительство Германии предоставить Украине оружие, а поставленные недавно пять тысяч шлемов назвал "насмешкой".
Участники скоординированной акции напомнили, что война Украины с Россией на Донбассе продолжается с 2014 года, но теперь она грозит распространиться на всю Европу. Война на Востоке Украины унесла жизни более 13 тысяч человек.
Напомним, в минувшие выходные десятки украинцев и противников возможного военного конфликта между Киевом и Москвой выходили к Бранденбургским воротам в Берлине, а также на центральные площади Франкфурта-на-Майне, Гамбурга и Кельна.
В Мюнхене и Дрездене акции в поддержку Украины проводятся активистами во второй раз. На 19 февраля планируется проведение скоординированной акции украинских общин в разных странах ЕС.
міліонний Берлінський Майдан із біженців з Лівого берега !
Ганси ви цього хочете ?
канцлер скоро еще не так запоет
бо Люди Праці, а не дармоїді-біженці
Столовые приборы, в которые встроены однозарядные 6-мм кремниевые пистолеты - Германия, 18 век
Стыдно такое выкладывать и приписывать к этому немцев. Пропаганда в кубе.
И далее по тексту...
Никакого вранья нет в статье, что товариСЧу стыдно стало. Пусть читать научится.
бо ми на них ср..ти хотіли !
нам своє робить !
Німеччина, Ізраїль, Угорщина у блек-листі!
Дехто з німців навіть українську мову вивчав. Це при тому, що немає родичів з України.