Сотни людей вышли на акции в поддержку Украины в разных городах Германии. ФОТОрепортаж

В Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене 6 февраля украинские общины провели скоординированную акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ.

В Мюнхене на центральную площадь Мариенплац вышли, по данным организаторов, около 350 человек.

В Дрездене на акции у оперы Земпера приняли участие около 100 человек. Там присутствовал и экс-депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц, призвавший нынешнее правительство Германии предоставить Украине оружие, а поставленные недавно пять тысяч шлемов назвал "насмешкой".

Участники скоординированной акции напомнили, что война Украины с Россией на Донбассе продолжается с 2014 года, но теперь она грозит распространиться на всю Европу. Война на Востоке Украины унесла жизни более 13 тысяч человек.

Напомним, в минувшие выходные десятки украинцев и противников возможного военного конфликта между Киевом и Москвой выходили к Бранденбургским воротам в Берлине, а также на центральные площади Франкфурта-на-Майне, Гамбурга и Кельна.

В Мюнхене и Дрездене акции в поддержку Украины проводятся активистами во второй раз. На 19 февраля планируется проведение скоординированной акции украинских общин в разных странах ЕС.

