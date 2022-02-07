В Криворожском горсовете проходят обыски по фактам растраты почти 700 млн грн из бюджета, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.

"Сейчас следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР подтвердили проведение обысков у Коболева по факту незаконного отчуждения в 2020 году газа на 2,2 млрд грн. ФОТО (обновлено)

Кроме того, сообщается, что предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.