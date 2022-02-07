РУС
В Криворожском горсовете проходят обыски по фактам растраты почти 700 млн грн из бюджета, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.

"Сейчас следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Топ комментарии
+7
Ви таки видели этого Юзика? Да ему по габаритам откат в тройном размере положен.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:55 Ответить
+7
показать весь комментарий
07.02.2022 09:59 Ответить
+6
Кто посмел? какие обыски?! Юзик, друг самого преЗЕдента, немножко взял на хлеб насущный. Так он вернет. Потом. Если не будет хватать на самое необходимое.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:52 Ответить
яка ганьба! і це батьківщина президента! ну нічого святого!
показать весь комментарий
07.02.2022 09:49 Ответить
"батьківщина" з великої пишеться у випадку застосування як синоніму назви країни, а в моєму варіанті - місце народження окремої особи - з маленької. в школу, петрику, спізнюєшся. а взагалі я все з маленької пишу, так-то.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:00 Ответить
не ссорьтесь, девочки оно того не стоит
показать весь комментарий
07.02.2022 10:07 Ответить
так, блеать! чому це клятий москаль буде утримувати українців від щирого грамо-срачу?!
показать весь комментарий
07.02.2022 10:28 Ответить
Кто посмел? какие обыски?! Юзик, друг самого преЗЕдента, немножко взял на хлеб насущный. Так он вернет. Потом. Если не будет хватать на самое необходимое.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:52 Ответить
Ви таки видели этого Юзика? Да ему по габаритам откат в тройном размере положен.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:55 Ответить
История Украины показывает, что "родина президента" - это всегда дополнительный стимул для коррупции и воровства, т.к. "президент наш - порешаем, если что ..."
показать весь комментарий
07.02.2022 09:55 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 09:59 Ответить
и зачем ото льоху поросну постить...
показать весь комментарий
07.02.2022 10:12 Ответить
то не просто там якась Вам льоха...то криворога решалка від преЗЕдента)))
підкинули нам кнуряку - годуй цого за держкошт)))))
показать весь комментарий
07.02.2022 10:55 Ответить
Мабуть, вскрывшейся консерве окошелилось, бо накапали на АрселорМиттал и тех нипадецки потрясли.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:00 Ответить
Кроме реанимированных ножек Буша начала 90-х пока ничего не нашли.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:01 Ответить
та они ваще бутафорские )))) видите ни на одной тарелке их нет
и потом, как две "бушины ноги" разделить на 4 пустые тарелки??? ну не об колено ж их ламать?))
показать весь комментарий
07.02.2022 10:58 Ответить
Я фото увеличил- их там 4 шт. Ещё одна для Ленки вместо скумбрии по 8.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:08 Ответить
ааа... так они богато ужинают)))) 4 - это уже празднично - как никак сыначка преЗЕдент))))
пардон прошу ))))
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
Во как, все-таки ищут денюжки то, либо улики на воров.
А в штате Виктория, Австралия, из бюджета штата пропали 4 миллиарда долларов (вы прочли правильную цифру) и их никто нихр*на не ищет.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:02 Ответить
Когда обыщите маму бывшего помощника сивковича,там неуплаты налогов на долгие годы отсидки,пора осудить помещицу.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:11 Ответить
5 лет мало срока
показать весь комментарий
07.02.2022 10:15 Ответить
Зелені ні з ким не хочуть ділитися, тому їхнє гестапо ДБР і тисне на усіх незелених
показать весь комментарий
07.02.2022 16:55 Ответить
 
 