В Криворожском горсовете проходят обыски по фактам растраты почти 700 млн грн из бюджета, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Работники ГБР проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.
"Сейчас следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підкинули нам кнуряку - годуй цого за держкошт)))))
и потом, как две "бушины ноги" разделить на 4 пустые тарелки??? ну не об колено ж их ламать?))
пардон прошу ))))
А в штате Виктория, Австралия, из бюджета штата пропали 4 миллиарда долларов (вы прочли правильную цифру) и их никто нихр*на не ищет.
гестапоДБР і тисне на усіх незелених