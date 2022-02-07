Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Управление уголовного розыска следователи Главного управления Национальной полиции в Винницкой области совместно с работниками УСБУ при процессуальном руководстве прокуратуры области ликвидировали деятельность банды, которая организовала нелегальный сбыт боевых автоматов, пистолетов и боеприпасов на территории Украины. В группировку входили жители нескольких регионов, среди которых были лица из числа криминалитета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, досудебным расследованием установлено, что фигуранты в течение 2021-2022 годов организовали незаконный сбыт оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов.
За полгода оперативники задокументировали одиннадцать фактов преступной деятельности. В частности, дельцы реализовали два автомата АКМС и АКС-74 с четырьмя магазинами, восемь пистолетов разных марок - "ТТ", "Наган", "Браунинг" и "ПМ", три гранаты, 300 штук патронов.
Во время проведения санкционированных обысков на территории Винницкой и ряда других областей правоохранители изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему, 173 тысячи гривен и 11 000 долларов США, полученные от продажи оружия, средства связи, автомобиль, другие доказательства преступной деятельности.
Лидера группировки и одного из его подельников во время очередной реализации боевого оружия при силовой поддержке спецподразделений КОРД и Альфа полицейские задержали на территории Винницкой и Черкасской областей. Им доложено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются следственные и розыскные действия по привлечению к ответственности других соучастников преступной деятельности.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
