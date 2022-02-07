РУС
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Управление уголовного розыска следователи Главного управления Национальной полиции в Винницкой области совместно с работниками УСБУ при процессуальном руководстве прокуратуры области ликвидировали деятельность банды, которая организовала нелегальный сбыт боевых автоматов, пистолетов и боеприпасов на территории Украины. В группировку входили жители нескольких регионов, среди которых были лица из числа криминалитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, досудебным расследованием установлено, что фигуранты в течение 2021-2022 годов организовали незаконный сбыт оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов.

За полгода оперативники задокументировали одиннадцать фактов преступной деятельности. В частности, дельцы реализовали два автомата АКМС и АКС-74 с четырьмя магазинами, восемь пистолетов разных марок - "ТТ", "Наган", "Браунинг" и "ПМ", три гранаты, 300 штук патронов.

Во время проведения санкционированных обысков на территории Винницкой и ряда других областей правоохранители изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему, 173 тысячи гривен и 11 000 долларов США, полученные от продажи оружия, средства связи, автомобиль, другие доказательства преступной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За год контрразведка предотвратила нелегальный вывоз военной продукции на почти 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Лидера группировки и одного из его подельников во время очередной реализации боевого оружия при силовой поддержке спецподразделений КОРД и Альфа полицейские задержали на территории Винницкой и Черкасской областей. Им доложено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 01

В настоящее время продолжаются следственные и розыскные действия по привлечению к ответственности других соучастников преступной деятельности.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 02
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 03
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 04
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 05
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 06
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 07
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 08
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 09
Банда торговцев оружием и боеприпасами задержана на территории Винницкой и Черкасской областей – полиция 10

Винницкая область (1106) оружие (10442) Нацполиция (16785) СБУ (20452) торговля (975)
Для країни більш важлива боротьба з корупціонерами. Не буде їх не буде банд. А це слідство того, що боротьби к корупцією немає.
07.02.2022 10:24 Ответить
Ну почему сразу банда...если Держава не может дать оружие перед внешней агрессией народ вправе вооружиться сам
07.02.2022 10:49 Ответить
********
07.02.2022 10:58 Ответить
а чего сразу банда тоговцев?
мож тероборона какая-то готовилась...запасалась... не с ножами ж одними выходить?
07.02.2022 11:00 Ответить
токарь копаный, ак 94-го года. с миру по нитке?
07.02.2022 12:49 Ответить
198 тысяч залога.... странно как то... хотя это 24 с половиной тонны скумбрии...
07.02.2022 13:48 Ответить
Дати їм можливість реабілітуватись - нехай поставляють зброю теробороні.
07.02.2022 17:56 Ответить
Вже 8р. читаю ці повідомлення про незаконний обіг зброї, суди над торговцями. Але жодного разу не написали звідки чи у кого бандюги брали зброю, на залізяках є номери, допитують причетних.
Зброю можуть скуповувати рашадиверсанти за кремльовски рубликі, а потім будуть всякі славянськи і горлівки.
Негайно треба робити візовий режим з рахою, усіх без українського паспорта за парєбрік протягом 24год.
08.02.2022 08:16 Ответить
Може це і банда, але де купити зброю для зустрічі окупантів? Дайте можливість українцям купити зброю для захисту своєї держави від московських окупантів, маємо зустрічати їх не з квіточками, а зі зброєю.
08.02.2022 09:09 Ответить
 
 